Самый скоростной штат страны

Выехав на свободный участок дороги, думаю, каждый водитель жаждет надавить на педаль акселератора и дать возможность своему «железному коню» вволю разогнаться. Но вдоль обочин проезжей части нас с вами поджидают знаки, обозначающие максимально допустимую скорость движения. Вздохнув печально, обхватываем руль обеими руками и возвращаем стрелку спидометра в допустимый диапазон скоростей. В США, как и в России, скорость движения по городским и сельским дорогам, а также трассам и автострадам также различна. Но, в отличие от собрата, каждый штат вправе устанавливать свой скоростной лимит. Правда, так было не всегда. Итак, где живут самые скоростные водители, а кому до сих пор приходится «плестись» по гладким дорогам большой страны?

С 1974 года в США действовал Национальный максимальный скоростной предел, ограничивающий скорость на трассах по всей стране до 55 миль в час (90 км/час). Конечно, такая мера была вынужденной (так правительство пыталось снизить потребление бензина, нехватка которого была вызвана перебоями в поставках нефти), но она так отравляла жизнь автолюбителей, что конгресс своим решением отменил действие ограничения (в 1995 году), вернув право каждому штату определять максимальную разрешенную скорость на дорогах по своему усмотрению. За прошедшие с тех пор 20 лет, согласно данным Ассоциации безопасности дорожного движения (Governors Highway Safety Association (GHSA), 34 штата увеличили максимальную допустимую скорость движения на части дорог до 70 миль в час (112 км/час) и выше.

В некоторых штатах установленные ограничения скорости различаются: для легковых и грузовых автомобилей, для сельских и городских дорог, могут меняться в зависимости погодных условий и, даже, от времени суток (день/ ночь). Так что, въехав на территорию иного штата, следует вглядеться в мелькающие за окном дорожные знаки, чтобы лишний раз убедиться на какую педаль нажимать.

Итак, какой же штат является самым скоростным?

Ограничение скорости в 85 миль в час (136 км/час) встречается на некоторых участках техасских магистралей. Такой показатель делает штат Одинокой звезды самым скоростным по стране. Среднее значения максимально допустимой скорости движения на всех типах магистралей в Техасе приближается к 78,3 мили в час(125,3 км/час), что более чем на 2 мили скоростнее второго «быстрого» штата – Айдахо (максимально допустимая скорость движения в штате – 80 миль в час).

Жители Аляски и столичного региона явно не могут назвать себя заядлыми лихачами. По данным все той же Ассоциации (GHSA) максимально допустимая скорость в этих местах изредка превышает 55 миль в час (90 км/час). В число «медлительных» входят также Делавэр, Гавайи, Нью-Йорк, Род-Айленд и Вермонт.

Не могу с полной уверенностью сказать, то ли жажда скорости чужда законодателям этих штатов в отличие от техасских коллег, то ли забота о безопасности на дорогах не позволяет им повышать допустимый скоростной лимит. Ведь и вправду, некоторые исследователи протестуют, приводя статистические данные, иллюстрирующие зависимость увеличения числа аварий с летальным исходом от повышения скоростных ограничений на магистралях.

Поживем – увидим, кто окажется прав. А пока жмем на «газ», передвигаясь по дорогам самого скоростного штата страны – Техаса.

Илья ЯСТРЕБОВ,

Хьюстон.

Для “РА NY”