СЕВЕРО-КОРЕЙСКИЙ КOПРОЛИТ

Так оказалось (для многих довольно неожиданно), что cегодня самой большой опасностью для Западной цивилизации являются не Иран, не Китай, не Россия и уж, тем более, не ИГИЛ, а небольшое по территории и населению государство (24 миллиона жителей) Северная Корея. Cтрана, которая с трудом себя может прокормить, а иногда – как это было в середине 1990-х годов – и совсем не может. Тогда от голода вымерло не менее 200 тысяч человек. И вымерло бы гораздо больше, если бы не гуманитарная продовольственная помощь Запада.

Страна эта была создана после Второй мировой войны Сталиным по точным лекалам мини СССР, для чего туда забросили капитана Красной Армии Ким Ир Сена (это на самом деле псевдоним). А того в свое время, в начале войны, вывезли на советский Дальний Восток как активиста пропагандистской войны с Японией. Немного пошлифовали и завезли обратно. Так возник великий вождь корейского народа.

Северную Корею считают заповедником сталинизма, как бы машиной времени, с помощью которой мы можем вернуться в 1952 год. Я бы назвал ее копролитом (это ископаемые экскременты вымерших динозавров). Таких вырожденных пародийных форм тоталитаризма, как Северная Корея, и в СССР не было даже в худшие времена.

Тут нужно сделать поправку: все же и Корея каким-то образом меняется. Так или иначе Запад в нее проникает, и она в последние пару лет уже не кажется такой закрытой и безумной, каковой была все предыдущие десятилетия Например, с 2014 года иностранцам уже можно не сдавать свои телефоны при въезде в страну. Даже появилась своя сотовая связь. Можно приобрести компьютер (правда, к интернету у простого народа доступа нет). Приведу подборку сведений про этот “интернет”. Корейский “народный интернет скорее напоминает внутреннюю корпоративную (интранет), а не глобальную сеть, как во всем остальном мире. Это внутренняя операционная система называется “Кванмён” (“Красная Звезда”) и обслуживается единственным интернет-провайдером в стране. Ее контролируют и в любой момент могут отключить. Она работает с адаптированной версией браузера, который называется “Наэнара”, так же называется официальный портал Северной Кореи, у которого есть и английская версия. Обычные сайты северокорейского интернета – это новостные порталы, такие как “Голос Кореи” и официальный правительственный портал “Родон Синмун”. Но каждый, кто создает контент для этой “сети”, должен быть предельно аккуратен. Организация “Репортеры без границ”, отслеживающая ситуацию со свободой прессы в мире, отмечает, что некоторые северокорейские журналисты могли оказаться в “революционных” лагерях за простую опечатку. Впрочем, у некоторых северокорейцев есть неограниченный доступ в интернет. Предполагается, что им обладают члены всего нескольких семей, прямо связанных с самим Ким Чен Ыном.

Сейчас закрытой корейской системой пользуются около несколько сотен тысяч человек, а на ее просторах функционируют более 5 000 сайтов на корейском, японском и английском языках. Сеть заполнена материалами пропагандистского характера, а также идеологически нейтральной информацией (научными, общеобразовательными текстами, сайтами вузов и т.д.). Самая главная функция “Красной звезды” проста: каждый раз, когда упоминается имя Ким Чен Ына, размер шрифта его имени увеличивается, местные пользователи уверены, что сам интернет воздает вождю свое высокое почтение.

Попасть в сеть «Кванмён» из другой страны невозможно. Вот такое достижение корейских программистов: из внутренней системы невозможно попасть в мировую сеть, а из мировой нельзя увидеть, что там делается внутри корейской. Похоже на концлагерь: оттуда нельзя убежать, а снаружи нельзя узнать, что там за порядки. Доступ в глобальный Интернет, впрочем, имеется. Однако есть он только там, где это жизненно необходимо для промышленности или науки (скажем, в НИИ). И каждый встречный-поперечный зайти и сесть за компьютер с Интернетом там не сможет. По скупым описаниям, сотрудники, имеющие доступ в Интернет, многократно проверяются по линии госбезопасности и получают допуск именно от нее, а комната с компьютером, подключенным к Сети, также охраняется соответствующим образом – не предъявив допуск, не пройдешь. Куда сотрудник ходит в Интернете, естественно, тоже проверят. А список учреждений, которым разрешается подключение к Интернету, утверждает лично Великий Вождь Ким Чен Ын – надо понимать, «чтобы зараза не расползалась».

Единственное место, где «соединяются» Интернет и интранет – некое учреждение, перевод названия которого звучит как «Центр компьютерной информации». Там специалисты в петлицах и погонах, знающие языки, тщательно прочитывают сетевое пространство на предмет поиска нужных для чучхейской науки и промышленности сайтов. Найденный (обычно по заявке) ресурс, удовлетворяющий условиям, тщательно выверяется на предмет «идеологической диверсии» – все не соответствующее идеологии убирается. Только после этого сайт или информация из него «заливаются» во внутреннюю сеть для общекорейского доступа. Естественно, приоритет отдается технической и естественнонаучной информации – у гуманитарной и тем более политической, исходя из идеологических требований, практически нет шансов. Согласно известному корееведу А. Ланькову, в КНДР в спецхран отправлялась даже советская «Правда» – так что уж тут говорить о западных сайтах!

Что нового в Северной Корее еще? Появились личные автомашины, которые оформляют на какое-нибудь учреждение. Более того, стали выдавать загранпаспорта для поездок за границу – в основном, в Китай. Тут и для власти есть польза: люди едут туда, чтобы подкормиться и заработать 50-100 долларов месяц – огромные деньги для Кореи. Все какая-то разгрузка-экономия для своих продуктов.

Раньше из Северной Кореи бежали как могли. Бежало более 200 тысяч. Вовсе не за свободой, не за правами человека и не за информацией. Что такое свобода и права человека простой кореец не знает и не представляет. Стало быть, и хотеть этого не может. А вот то, что он постоянно голоден, это он ощущает. Чувство голода пока пением гимнов и поклонами перед статуями вождей компенсировать не удается. Простой кореец слышал, что “там” много еды. Там можно нажраться. И так –каждый день. Это рай и счастье. А вот как добывать еду “там” он представления не имеет. Мозг корейца с детства забит идеологическими клише и штампами, логика отключена, беглецы в массе своей почти не могут адаптироваться к насыщенной техникой и всякими машинами среде. Mало кто может даже освоить профессию автомеханика. Мозг должен развиваться с самого начала рождения. Амала и Камала, две девочки в Индии, попавшие к волкам на воспитание в младенчестве, потом (когда их нашли) уже не смогли освоить речь и так и остались волчатами.

Но продолжим. Несмотря на какие-то как бы улучшения, все прочие достижения советского социализма остаются в силе. А именно: учение чучхе, включенное по конституции 1972 года в качестве обязательной идеологии для изучения и поклонения. Чучхе имеет три иероглифа: хозяин, тело и природа. То есть, человек сам управляет собой и всей природой вокруг. Чаще передают смысл как “опора на собственные силы”. Можно еще передать как «самобытность» или украинским словом “самостийность”.

Понятие “чучхе” тоже проистекает от идеи построения социализма в отдельной взятой стране. И от человека, который проходит как хозяин. Отсюда следует все: оригинальность своего строя, прокладывание путей всему миру в построении чучхеизма (он же кимирсенизм-кимирченизм), приоритет любых открытий и свершений. Чучхе представляет собой крайний вариант автаркии и изоляционизма. Вплоть до того, что Cеверная Корея объявлена теперь началом цивилизации (Шумеры и Египет идут на втором месте). И даже самый первый человек возник в КНДР – недавно там открыли какую-то пещеру, а в ней – первый человек, корейский Адам. Летоисчисление ведется от года рождения Ким Ир Сена, так что сейчас идет 106 год новой эры (в скобках пока указывают – 2017). Но скобки эти временно. Потом отменят. Kак отменили уже всякие упоминания о том, что был когда-то в Корее марксизм-ленинизм. И само слово коммунизм отменено. Портреты Маркса-Ленина на главной площади Пхеньяна сняли в 2012 году. Теперь все свое, оригинальное , автохтонное. Да, раньше нужно было ехать в C.Корею, чтобы приехать в 1952 год.

Нет, кое что есть. Монументальная скульптура. Роскошные станции метро. Военные парады. Беспробудная любовь к вождю. Угрозы всему миру – “закопать”. Мавзолей. Верность и преданность делу партии. Это даже сильно перехлестывает все, что было при Сталине. Например, в апреле 2017 г. все люди в Северной Корее по призыву партии с рыданиями прощались друг с другом, показывая, что они готовы умереть “все как один”, но ни в чем не уступить Америке.

Да, полная, какая-то запредельная зомбированность людей. Учитывая, что у корейцев самый высокий среди азиатов IQ, а у азиатов он даже немного выше, чем у европейцев, нужно признать, что система оболванивания и создание биороботов в Cеверной Корее почти совершенна. Это особенно заметно на похоронах вождей и в их мавзолее. Скорбь положено выражать громко, горе непритворно, вопить отчаянно. Слезы должны литься рекой. Хорошо бить себя по голове, кулаком в грудь, пяткой по земле. Царапать лицо ногтями очень приветствуется. Такого и близко не было на похоронах Сталина. Что-то похожее было только в Древнем Египте при погребении фараона.

Как добиться такой неподдельности и искренности чувств? Тут зомбирования мало. Каждый знает, что за недостаточное проявление скорби легко можно попасть в лагерь. Про лагеря ничего не пишут, но все почему-то знают, что это страшно. И справедливо. По отношению к врагам, к тем, кто хочет бежать из страны. Но не по отношению к скорбящему. Посему горюет он по настоящему. Совершенно по Орвеллу: мозг, спасая себя от ужаса уничтожения, создает настоящую модель жуткого горя. Да, в этот момент вопяще-скорбящий искренне верит в невосполнимость утраты. Душевная боль его невыносима. Он бьется в судорогах и конвульсиях. Эмоции высшей пробы. Мучения запредельные. Даже хочется пристрелить из жалости. Эти сцены, которые не дались бы никакому Станиславскому, мы посмотрим здесь:

В мавзолее вождей есть специальный зал для рыданий. Там те же сцены. Любопытно, что радость при выступлении вождя и при его приветствиях тоже выражается плачем и рыданиями. Но то уже слезы счастья. Как отличить вопли горя от рыданий радости – не известно. Со стороны совершенно одинаково. Сами корейцы как-то отличают.

Сегодня нет страны более воинственной, чем Cеверной Корея. Это какой-то сплошной военный лагерь. На 24 миллиона населения 1 миллион 200 тысяч армии. И еще 7 миллионов резерва. Четвертая по численности армия мира. С 2006 года – пять испытаний ядерного оружия. Ракеты средней дальности. 100 подводных лодок. Oколо 600 самолетов. Около 4000 тысяч танков. Ким Чен Ын заявил, что разорвал все соглашения о ненападении, заключённые с Южной Кореей, а также аннулировал договор о денуклеаризации полуострова.

С 2013 года Ким Чен Ын на фоне карты США с городами, отмеченными красными кружками, грозно предупреждает, что очень скоро по этим городам будет нанесен ядерный удар. В тот же день через официальные каналы корейского МИДа страны, имеющие в этих городах консулаты, получали предписание срочно вывезти своих сотрудников, ибо эти города будут уничтожены. То, что корейское ТВ каждый день передает угрожаюшие передачи про нанесение атомного удара по США, что все газеты переполнены смертоносными криками, что даже детские хоры поют об уничтожении “жирной Америки” – это давно норма. Но тут уже нечто неслыханное – официальное уведомление об атомной бомбардировке!

Вот сообщение от 22 апреля 2017 года.

Правительственная газета «Минчжу Чосон» заявляет: “Корейская народная армия нанесет беспощадные удары по своим противникам в случае малейших провокаций с их стороны. Эти удары будут обладать такой разрушительной силой, что «армии США и их марионеток будут уничтожены до последнего человека, и никто не сможет подписать акт о безоговорочной капитуляции».

В Вашингтоне никак не прокомментировали эти резкие заявления со стороны Пхеньяна.

На следующий день аналогичная угроза поступила в адрес Австралии.

Вот тут и ответ на стандартный вопрос: почему это Америке, России, Китаю, Англии, Франции, даже Индии, Пакистану и Израилю можно иметь ядерное оружие, а Северной Корее – нет? Разве это не двойные стандарты, не дискриминация? Нет, не дискриминация. И вот почему: все названные страны имеют ответственные и вменяемые правительства. В разной мере – но имеют. Ни одно из них ни при каких обстоятельствах не угрожало запланированным атомным ударом. Даже в самые критические периоды истории, как, например, во время Карибского кризиса 1962 года. Ни одна страна после моратория не проводит испытаний атомного оружия. Кроме Cеверной Кореи. И это вопреки единогласному запрету Совета безопасности ООН. КНДР смотрится как отпетый бандит, как полный отморозок и беспредельшик. Конечно, в этих эскападах пухлого 35-летнего корейского вождя много блефа, еще больше шантажа. Этим шантажом кимообразные вожди добивались поставок продовольствия и ослабления разных санкций. И все же… Бесноватыми криками Ким может сам себя так завести, что вдруг в припадке безумия даст приказ на запуск баллистической ракеты. Конечно, после этого Северная Корея перестанет существовать. Hо ведь и «братской», единокровной Южной Корее достанется. А вместе с ней и Китаю, и России, которые граничат с КНДР.

Да и кроме ядерного оружия, что вытворяет Ким? Вдоль границы с Южной Кореей на фронте 4 километра Ким сосредоточил 21 тысячу стволов артиллерии. Там и дальнобойные 176 мм гаубицы, и разные пушки, и реактивные установки. Стволы стоят через каждый метр друг от друга в пять-шесть рядов. Один залп – это десятки тысяч зарядов. В течение одного часа только ствольная артиллерия может выпустить до 500 тысяч снарядов. И все это нацелено на Сеул, находящийся в 40 километрах от границы. Такой плотности огня еще не было в истории войн. То есть один залп – и города нет. Это настоящий пистолет приставленный к виску Сеула, взятого в заложники.

Итак, не ясно ли, почему Северной Корее Совбез не разрешает иметь ядерное оружие и баллистические ракеты? Bот близкая аналогия. Добропорядочным гражданам, не имеющим арестов и психически здоровым, разрешается иметь оружие. Теперь предположим, что в одном доме завелся жилец, который каждый день вопит, что он всех перережет, застрелит, подожжет, взорвет. Что он вот-вот приобретет мощную бомбу и тогда уж точно всех прикончит. Можно ли такому доверить оружие? Или его следует обезоружить и самого отправить на принудительное лечение?

Видимо, не случайно недавно, 13 апреля 2017 года США опробовали MOAB (“Мать всех бомб”) в Афганистане для ликвидации тоннелей террористов ИГИЛ. Радиус поражения у нее около 150 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра, так что несколькими бомбами можно превентивно ликвидировать всю артгруппу против Сеула, а потом сразу этими же бомбами уничтожить ядерный центр и пусковые установки ракет. У России, как сообщается, есть еще гораздо более мощная бомба такого типа.

Между прочим, мы знаем, что Китай весьма недоволен своим подопечным. Безумные амбиции Ынa могут вызвать совсем нежелательный для Китая военный конфликт. Китай согласно своей концепции Срединной империи, никуда не спешит. Все окрестные варвары со временем сами придут в Китай на поклон. А тут этот хулиган из подворотни встревает. Пекин не раз советовал Ыну принять китайскую модель политики. Оставить власть в руках партии, но дать волю мелкому и среднему бизнесу в рамках “социалистического рынка”. И не задираться. Умерить воинственный пыл и прекратить ядерные испытания. Куда там! У нас великое чучхе, нам советчики не нужны. Пекин был оскорблен такой неблагодарностью своего воспитанника – ведь он главный поставщик еды и техники в Cеверную Корею. Посему Китай стал поддерживать резолюции Совбеза ООН против Cеверной Кореи. А недавно даже не принял партию угля из КНДР, а ведь это у них единственная форма оплаты продовольствия и военной техники.

Самые мирные речи корейских зомби звучат так:

“Всевозможная реальность ярко показывает, что такое бешенство США. США и их сателлиты совершают подлые бесчинства, в том числе санкции ООН в целях ликвидации нашего ядерного оружия. Но такие действия только обнаруживают аморальный характер санкций и лишь укрепляют нашу решимость стереть мощным атомным ударом с лица земли Америку и ее прислужников. Ничем нельзя остановить наше энергичное продвижение к ускорению строительства могучей социалистической державы с непобедимым ядерным мечом и высоко поднятым знаменем духа «самому сделать себя сильным. Американские империалисты и южнокорейские марионетки, мобилизовав все ядерные стратегические средства, в том числе более 300 тыс. агрессивных вооруженных сил, ударное соединение атомного авианосца «Карл Винсон» и ядерный стратегический бомбардировщик с «B – 1B», бешено проводят агрессивные совместные военные учения. Справедливым самозащитным правом суверенного государства являются сохранение максимальной приподнятой готовности в соответствии с требованием суровой обстановки, не знающей, когда вспыхнет война, и всестороннее укрепление мощных сил сдерживания, позволяющих беспощадно уничтожить агрессоров. Если США и южнокорейские марионетки сбросят хоть одну искру в территориальные пределы, осуществляющие суверенитет нашей Республики, то наша армия непобедимым орудием «Хвасон», оснащенным ядерной боеголовкой, будет полностью превратить основные базы агрессии и провокации в пепел”.

juche-songun.livejournal.com (Стиль и грамматика источника полностью сохранены).

Взбешенный Трамп на встрече с представителями Совбеза ООН заявил, что хотел бы “наконец решить проблему Северной Кореи”. “Северная Корея – это большая проблема для всего мира. И эту проблему мы должны, наконец, решить. Нынешний статус-кво в Северной Корее неприемлем, и Совет Безопасности должен ввести дополнительные, более строгие санкции, чтобы противодействовать корейской ядерной программе и программе по изготовлению баллистических ракет”.

Созвав 26 апреля сенаторский брифинг на фоне отправки в регион военной флотилии, Вашингтон послал Пхеньяну четкий сигнал о том, что серьезно рассматривает силовой вариант решения проблемы.

Эксперты говорят о трех возможных сценариях отношений с С. Кореей.

1. Вариант мирный. В случае проведения испытаний Северной Кореей с ядерным оружием и баллистическими ракетами Совет безопасности ООН принимает новые, строгими санкции. Можно предположить, что Сук Ин Ын отступит и даже закроет свои ядерные программы. Надежду на это дает то, что приближение к берегам Кореи авианосной группы “Карл Винсон” привел к тому, что Ын отменил запланированные на вторую половину ядерные взрывы, проведя взамен учения артиллерийской пальбы как бы по Сеулу. Но все же запустил пару шутих средней дальности с полным фиаско сразу после старта (ракеты взорвались на собственной территории сразу после старта). Судьба ракетчиков при этом была печальной, говорят, их не то расстреливают, не то перевоспитывают в лагерях.

27 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Совете Безопасности ООН, по поводу этого сценария сказал так: США готовы к дипломатическому решению о ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Он призвал страны-члены Совбеза ООН дипломатически изолировать КНДР (вплоть до разрыва дипломатических отношений) с тем, чтобы заставить страну отказаться от ядерной программы и разработки новых баллистических ракет.

“Я призываю начать действовать раньше, чем начнет КНДР, – продолжил госсекретарь. – Сейчас бездействие перед лицом самой серьезной угрозы безопасности в мире может иметь катастрофические последствия”.

Кампания давления на КНДР со стороны США, продолжал Тиллерсон, примет форму адресных санкций против граждан страны и, возможно, связанных с ними зарубежных компаний и в случае необходимости Вашингтон использует военную силу.

Речь про “военную силу” идет о сценарии два.

Предположим, Ким Чен Ын, пренебрегая санкциями и предупреждениями, а также настойчивыми требованиями Китая, все же проводит ядерное испытание. В ответ США предпринимают удар по военным объектам Северной Кореи. Пхеньян отвечает обстрелом объектов в Южной Корее, в том числе Сеула, а также ударом по американским военным базам. Возможно, будет также нанесен удар и по Японии. США произведут ответный удар. На каком этапе закончится такая дуэль (то есть, дойдет ли дело до применения атомного оружия) точно не известно.

И вот третий сценарий:

Предположим, Ким Чен Ын применяет ядерное оружие. Вряд ли с помощью ракеты или самолета (его атомное оружие пока что имеет слишком большой вес), скорее всего – с помощью доставки на корабле. Результат – колоссальные человеческие жертвы. В этом случае режиму Ына наступает гарантированный конец, “а о судьбе всего корейского полуострова остается только молиться”.

Вероятность первого сценария блика к 90 %, второго – около 10, а кошмарного третьего – только 0,1 процент.

Пока что реализуется первый, самый мягкий сценарий.

На этом завершу вступление. Остальные пояснения будут под фото о феномене Северной Кореи, приведенными далее.

Итак, современная Северная Корея в фотографиях.

Новые танки, 900 штук – советские Т-62 и его китайско-корейские модификации (“Chonma-ho 5” – “небесный конь). Остальные из 4 тысяч – более ранних выпусков вплоть до Т-34. Самолеты – только советские от МИГ-17 до МИГ-23 и 20 штук русских МИГ-29, транспортник-Ил-76. Подводные лодки – небольшие, советские дизельэлектрические 50-х годов Foxtrot Submarine B-39 и Golf-2 (по классификации НАТО), артиллерия – китайские гаубицы, ракеты – китайские и свои.

В Северной Корее действует обязательная воинская повинность, призыву подвергаются граждане по достижении 17 лет. Срок службы – 10 лет. Мобилизационный резерв 4,7 млн человек, мобилизационные ресурсы 6,2 млн человек, в том числе годных к воинской службе 3,7 млн человек. На вооружении ВМФ состоит около 650 судов, основная часть которых (катера береговой охраны) занимается отлавливанием беглецов.

В Северной Корее построено 17 заводов по производству огнестрельного оружия и артиллерии, 35 заводов по производству боеприпасов, 5 заводов по производству танков и бронемашин, 8 авиазаводов, 5 заводов по производству военных судов, 5 заводов по производству управляемых ракет, 5 заводов по производству средств связи, 8 заводов химического и биологического оружия. Помимо этого, многие гражданские заводы могут быть с минимальными затратами переоборудованы для производства продукции военного назначения. Свыше 180 оборонных предприятий построено под землёй в горных районах.

Источники фото самые разные. Кое что из блогов Темы Лебедева и Сергея Доли, которые были в Корее и там тайно фотографировали, но больше – из американских и корейских источников.

Самая яркая черта столицы – чудовищное количество скульптур. Фигуры с винтовками, автоматами, гранатами, пулеметами, с трубами, с камнями… Где не хватало камня, там гипс. Но есть и бронза – это для вождей. Самый главный памятник: Монумент идеям чучхе в Пхеньяне.

Египетская фирма Orascom Савейриса установилa стеклянные панели на 105-этажную гостиницу «Рюгён», прикрыла все это безобразие из торчащей арматуры стеклом. Внутри по-прежнему нет ничего, но со стороны сооружение выглядит сейчас куда приличнее. Фирме, как это водится в Корее, ничего не заплатили. Как и за телефонизацию Cеверной Кореи.

Дело обстояло так. Курсов валюты в Северной Корее два – признанный государством, но на практике малоприменяемый официальный курс, который составляет 130 вон за доллар, и рыночный курс, по которому за доллар дают примерно 7–8 тысяч вон (т.е. разница более чем 50-кратная). Понятно, что в компании Orascom потребовали менять деньги по официальному курсу, который использовался в расчетах до этого, но северокорейская сторона заявила, что применит только рыночный курс, официально несуществующий. Если принять условия Orascom, то компании Савейриса причитается примерно полмиллиарда долларов, а если принимать условия северокорейской стороны, то всего лишь $10 млн.

Обе Кореи обведены красным контуром. Сверху – Китай, снизу Южная Корея. Светящаяся точка на Северной Корее – это Пхеньян. Точку дает подсветка монументов вождям и других идеологических объектов. Еще несколько слабых точек – это металлургические и военные заводы с непрерывным циклом работы.

https://www.youtube.com/watch?v=W2ZDNKeZ10o (видео вида из космоса)

Этим можно было и ограничиться в рассказе о Северной Корее, но пока мало кто летает в космос, чтобы убедиться самому, поэтому продолжим путешествие по земле.

Музей Корейской революции был основан в 1948 году. На переднем плане музея находится мозаичное панно из естественного гранита, изображающее гору Пэктусан, на которой, по официальным данным КНДР, родился Ким Чен Ир. На фоне этого изображения стоит бронзовая статуя Великого Вождя Ким Ир Сена высотой 20 метров. После смерти Ким Чен Ира добавили вторую статую такого же роста.

Метро всего из двух линий 22 км длиной с16 станциями (сравните с 429 станциями в Сеуле, и длиной линий в 487 км.) имеет небывалую глубину заложения. Это и вовсе понятно: не метро тут важно, а бункеры для дорогого вождя и бомбоубежища. В СССР сходная глубина была только у нескольких станций в центре (но и то меньше).

Ну, а все художества при оформлении станций (в духе советских Площади Революции или Киевской кольцевой) – это дань монументальной пропаганде и к проблеме транспорта отношения не имеет. Все 16 станций отделаны с роскошью: мозаичные картины, скульптурные рельефы, фрески и росписи, запечатлевшие природу страны и сценки ее повседневной жизни, освещают люстры из настоящего хрусталя, чей свет отражается в мраморных колоннах и полах из ценных пород природного камня. Зато из экономии электричества вагоны метро освещаются одной тусклой лампочкой на вагон.

Метро Пхеньяна имеет статус секретного объекта, поэтому информации в открытых источниках о нем немного. Как пишет блогер и путешественник Олег Кирьянов, туристам позволено посещать всего 2 станции («Ёнгван» и «Пухын»), хотя в открытых источниках сообщается, что с 2014 года стали доступны все 16 станций. Пассажиров в метро северокорейской столицы немного даже в «час пик» – никакого сравнения с Московским, а тем более Токийским метрополитеном.

Отсутствие информации порождает слухи – один удивительнее другого. Например, говорят, что глубина заложения некоторых секретных объектов пхеньянского метро превышает 200 метров – это в два раза глубже станции «Адмиралтейская» петербургского метрополитена (98 м) и станции «Арсенальная» киевского метро (105,5 м), признанной самой глубокой в мире.

Существует мнение, что метро Пхеньяна – вовсе не метро, а стратегический военный объект, в котором система железнодорожных тоннелей является частью подземного города, предназначенного для укрытия руководства и граждан страны в случае ядерного удара со стороны Южной Кореи, злейшего врага и ближайшего соседа КНДР. Второе предназначение метро – пропаганда величия вождей и идей чучхе.

Метро Пхеньяна открыто для пассажиров с 5:30 утра до 21:30 вечера.

Стоимость проезда составляет 5 вон, что эквивалентно 2,5 российским рублям.

Существует мнение, что толчком для реализации проекта метро послужило желание Ким Ир Сена “забить баки” Южной Корее и построить пхеньянскую подземку раньше сеульской, что, в принципе, ему удалось.

По срокам открытия метро Пхеньян выиграл гонку у южного соседа. Метрополитен Сеула открылся на год позже, в 1974 году. Однако на сегодняшний день его протяженность (487,1 км) превышает аналогичный показатель Пхеньяна (22,5 км) более чем в 20 раз.

Подробная информация о ходе строительства метро отсутствует, однако известно, что во время проходки тоннеля под руслом реки Тэдонган произошла крупная авария. До сих пор подводный тоннельный переход не построен, а обе линии метрополитена располагаются на одном (правом) берегу.

В развитие пхеньянской подземки внесли немалый вклад Советский Союз и Китай. В 1972 году на станциях метрополитена северокорейской столицы были установлены эскалаторы китайского производства, а первые вагоны, курсирующие на линиях, также были изготовлены на китайских заводах.

В каждом вагоне Пхеньянского метро висят небольшие портреты основателя и «вечного президента» северокорейского государства Ким Ир Сена, а также его сына и преемника Ким Чен Ира и внука Ына, которые очень удачно закрывают собой таблички с информацией заводов-изготовителей.

В целом, подвижной состав не обновлялся достаточно давно, поэтому он вряд ли отвечает современным требованиям технологии и дизайна. Двери в вагонах на станциях пхеньянского метро открываются вручную девушками – служащими метрополитена. А вот закрываются они уже автоматически.

Названия станций символичны и выдержаны в соответствующей риторике.

Например:

«Пульгынбёль» (Красная Звезда) – конечная станция, построена в 1973 году;

«Кэсон» (Триумфальное Возвращение);

«Тхонъиль» (Воссоединение);

«Сынни» (Победа);

«Понхва» (Путеводный Огонь);

«Ёнгван» (Слава);

«Рагвон» (Рай) – конечная станция, построенная в 1975 году;

«Пухын» (Возрождение) – конечная станция, построена в 1987 году.

Корейцы имеют весьма смутное представление об окружающем мире. Тех немногих, что выезжают за границу, тщательно проверяют на идеологическую стойкость и берут с них расписки о неразглашении впечатлений. Истинное положение о жизни за границей приравнено к государственной тайне, а северокорейцы искренне считают, что их страна – самая счастливая и экономически процветающая во всем мире.

Дорога к границе хорошо подготовлена к вражескому нападению. Вот эти бетонные кубы подпираются деревянными клиньями, которые в день Д вышибают. Кубы падают на дорогу, и вражеские танки парализованы.

Колючая проволока под напряжением вдоль всего берега Северной Кореи. Официально – чтобы преградить дорогу захватчикам. На самом деле – чтобы местные жители не испытывали соблазна уплыть по морю за границу. Снимать это, разумеется, запрещено, но Тема Лебедев снял.

Дороги по-прежнему пустынны, хотя в столице машин все больше. В основном – немецкие Мерседесы, которые очень любят начальники (в Cеверной Корее их называют бенцами). Патриот Ын ездит на Мерседесе. Ким Чен Ира хоронили на Линкольне. Много шведских Вольво, которые получили от фирмы без предоплаты и до сих пор не платят.

30 процентов автомашин относится к старому автопарку (российские или советские автомобили, а также китайские, произведенныe начиная от 50-х годов и заканчивая концом 80-х годов). Остальные 20 процентов автомашин относятся к дешевым машинам сомнительного качества, с ужасной внешностью, изготовленные в Северной Корее или ввезенные из Китая.

Давать их снимки нет смысла, они и так всем известны. Но вот что является корейским эксклюзивом, так это газогенераторные грузовики. То есть те, которые работают на дровах или угле. На них стоит колонка типа тех, что ранее ставили в ванных, их топят дровами (или углем), при недостаточном притоке воздуха происходит пиролиз, то есть выделение окиси углерода (угарного газа) с небольшой примесью водорода. И вот на этой низкокалорийной смеси машинa кое-как едет. Мощность при этом маленькая – 40 сил, скорость до 30 км/час. Ранее водитель должен был часто останавливаться и подбрасывать в топку чурки. Теперь колонку ставят в кузове, там сидит кочегар – помощник шофера и шурует в топке. Бензин в Cеверной Корее дорогой – литр стоит один доллар, а дрова и уголь пока есть.

Впрочем, эксклюзив это относительный. Такие грузовики выпускались в СССР еще до войны. Например, ЗИС-5 на дровах.

Самая настоящая Северная Корея – это концлагерь. Впрочем, и рабочие на воле не очень отличаются от заключенных. Большинство из них живет на территории завода без права выхода за его пределы.

История беглеца из лагеря, ставшая бестселлером.

Шин Ин Гын родился в одном из самых страшных мест на Земле, которое существует до сих пор, хоть его и нет ни на одной карте мира. Это лагерь № 14 — концентрационный лагерь для врагов народа в Северной Корее. Враги народа — это партийные чиновники, ставшие жертвами политических интриг, но чаще просто родственники тех, кто сбежал из страны. Подразумевается, что в заключении они будут трудиться до возможного перевоспитания или почти гарантированной смерти от истощения. В 2005 году Шин Ин Гынy чудом удалось бежать из лагеря. Он дошел до Китая – это ему удалось только потому, что он в заброшенном доме нашел военную форму, в ней и шел без задержаний. Потом попал в Америку, а затем переехал в Сеул. Вот путь его побега:

В 2006 году Шин случайно наткнулся на журналиста из Южной Кореи, и тот смог выяснить, что Шин — единственный человек, сумевший сбежать из северокорейского концентрационного лагеря. Так начался путь нашего героя к славе. Для начала он был доставлен в адаптационный центр при посольстве Южной Кореи, потом выехал в Сеул. Там Шину помогли опубликовать первую книгу воспоминаний. Ею заинтересовался американский журналист из «Вашингтон пост», и на исходе 2008 года Шин уже жил в Калифорнии и диктовал книгу «Побег из лагеря смерти», которая станет международным бестселлером.

Но, увы, его сознание было необратимо повреждено. Шина мучили ночные кошмары, он не хотел снова и снова поднимать свое страшное прошлое на публике, не хотел учить английский язык, не хотел быть «лицом северокорейского ГУЛАГА». Спустя несколько лет после побега из лагеря, когда уже появилась женщина, любившая его, когда в Америке нашлись люди, готовые его усыновить, Шин признался, что до сих пор не понимает, что такое личные отношения, что такое человеческие эмоции. Он был настоящим Маугли, который не умел плакать и смеяться — только имитировал странную, потустороннюю улыбку. Семья для него так и осталась абстракцией. В 2011 году он купил себе маленькую квартирку в Сеуле и переехал туда, чтобы жить в одиночестве, общаться на родном языке.

Несмотря на адаптационные курсы (например, автомехаников), мало кто из беженцев оказывается в состоянии выдержать конкуренцию и удержаться на работе. Многие из них страдают от хронических болезней и заторможенности из-за плохого питания в детстве.

До 200 тысяч беженцев из Северной Кореи так никогда и не воспользовались адаптационной программой южнокорейского правительства и попросту растворились на территории Китая, России и других стран без документов и официального статуса.

Прощай, Северная Корея. Я никогда в реальности туда не поеду.

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон

Для “RA NY”