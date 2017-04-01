СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ ПУЛИ

Наметанный глаз Шерлока Холмса никогда не упускает из виду деталей. В рассказе «Тайна Боскомской долины» он напоминает Ватсону: «Вам известен мой метод. Он базируется на сопоставлении всех незначительных улик». И среди тех мелочей, которые Холмс находит и вплетает в узор преступления, присутствуют не только следы табачного пепла и различные виды почвы, но и пули.

Термин «баллистика» происходит от греческого слова ballo – «бросаю, мечу». Исторически баллистика возникла как военная наука, определяющая теоретические основы и практическое применение закономерностей полета снаряда в воздухе и процессов, сообщающих снаряду необходимую кинетическую энергию. Ее возникновение связывают с великим ученым и изобретателем древности – Архимедом, сконструировавшим метательные машины (баллисты) и рассчитавшим траекторию полета метаемых снарядов.

В ходе расследования преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, довольно часто возникает необходимость в проведении судебно-баллистической экспертизы (СБЭ). В судебной баллистике отражены основные положения трасологии, касающиеся механизма возникновения следов, идентификации объекта по следам. Она тесно связана с судебной медициной – в области исследования огнестрельных повреждений на одежде и теле человека.

В Уголовном кодексе РФ, действующем с 1 января 1997 г., преступным операциям с оружием посвящены статьи 222–226. Это «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ (ВВ) и взрывных устройств (ВУ)»; «Незаконное изготовление огнестрельного оружия»; «Небрежное хранение огнестрельного оружия»; «Ненадлежащее использование обязанностей по охране оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ»; «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ». Расследование любого из приведенных преступлений требует знания того, что составляет содержание такого раздела криминалистической техники, который именуется судебной баллистикой; знания возможностей судебно-баллистической экспертизы, призванной решать в процессе расследования и раскрытия преступлений технические вопросы, связанные с огнестрельным оружием, боеприпасами, ВВ и ВУ.

Как область криминалистики судебная баллистика начала формироваться в рамках судебной медицины в результате изучения огнестрельных ранений на теле человека. Со временем круг судебно-баллистических исследований расширился. Объектами исследований помимо огнестрельных повреждений стали оружие и боеприпасы, начали развиваться идентификационные исследования оружия. Диапазон решаемых задач стал шире и начал выходить за рамки компетенции судебных медиков, что требовало привлечения специалистов из других областей, в частности, оружейного дела и баллистики.

Баллистическое исследование позволяет установить факты, необходимые для надлежащей квалификации преступления. С помощью криминалистических исследований оружия, боеприпасов и следов выстрела выясняют сущность происшедшего события, определяют место, время, способ его совершения; устанавливают причинную связь между действиями и последствиями (количество произведенных выстрелов, их очередность и т. д.). При наличии повреждений на теле и одежде живых лиц и трупов проводится комплексное судебно-баллистическое и судебно-медицинское исследование.

Примерно в 1630 г. опытным путем было установлено, что пуля, которой в стволе придано вращательное движение, летит значительно дальше и попадает гораздо точнее, чем пуля, выпущенная из гладкоствольного ружья. Чтобы сообщить пуле вращение, нарезам внутри ствола стали придавать винтообразную форму. Да, стрелять люди научились давно, но им и в голову не приходило, что ни одна пуля не похожа на другую. А несколько позже, когда появились гильзы, стало ясно, что близнецов не бывает и среди них.

Старт развитию судебной баллистики был дан в 1835 г., когда прославленный лондонский сыщик с Боу-стрит Генри Годдард изобличил убийцу. На пуле, попавшей в жертву, Годдард заметил характерный выступ, и с этой «меченой» пулей он отправился на поиски преступника. В жилище одного из подозреваемых Годдард обнаружил форму для литья свинцовых пуль, которая имела дефект – углубление, в точности совпадающее с выступом на пуле убийцы. Подозреваемый был ошеломлен совпадением и признался в совершении убийства. После этого Скотланд-Ярд стал производить идентификацию огнестрельного оружия по его следам каждый раз, когда приходилось сталкиваться с огнестрельными ранениями.

Годдард имел дело с гладкоствольными пистолетами, поэтому его розыски сводились к поиску форм, в которых отливались пули – других следов на них не было. В конце века появились пистолеты с нарезными стволами, пули стали летать дальше, их убойная сила утроилась, но сыщикам работать стало легче: ведь нарезы ствола оставляли на пуле столь характерные бороздки, что определить, из какого ствола выпущена та или иная пуля, было проще простого. Еще более разоблачительные следы оставлял ударник пистолета на шляпке гильзы: именно по этим следам были найдены и посажены на скамью подсудимых десятки убийц. Наличие следов частей оружия (ударника, патронного упора, зацепа выбрасывателя и т. д.) и их взаимное расположение являются общими признаками, позволяющими определить систему оружия, из которого произведен выстрел.

Генри Годдард был просто сыщиком, а потому столь блестяще раскрытое преступление вовсе не привело к дальнейшей разработке метода или системы проведения баллистической экспертизы, о которой в то время ничего не знали. Тем не менее, это была первая попытка найти убийцу, идя от смертоносной пули к оружию, из которого она была выпущена. Наконец весной 1889 г. вопросами судебной баллистики вплотную занялся известнейший французский врач и криминалист, профессор судебной медицины, глава Лионской школы судебных медиков, основоположник антропологической школы в криминологии Александр Лакассань (1843–1924).

Специалист в области токсикологии, анализа пятен крови и идентификации огнестрельного оружия по следам на пуле, Лакассань интересовался также уголовной социологией и психологией, изучал биологическую предрасположенность преступника. Прославился как судебный эксперт по громким уголовным делам, в том числе по делу об убийстве президента Сади Карно (1894) и по делу серийного убийцы Иосифа Вахера.

В 1889 г. из тела убитого Лакассань извлек пулю и при ближайшем рассмотрении обнаружил на ней семь продольных полосок, или бороздок. Пуля была того же калибра, что и револьвер, извлеченный из-под пола в доме одного из подозреваемых в убийстве, и, следовательно, могла быть выпущена из этого револьвера. Но так ли это? Лакассань занялся семью бороздками.

Напомним, что именно в XIX в. было разработано так называемое нарезное оружие. Кажый фабрикант оружия разрабатывал свою конструкцию. Некоторые из них оснащали канал ствола пятью, другие — шестью нарезами. Одна ружейная модель отличалась от другой шириной нарезов и промежутков между ними. Различным было и число витков образуемой ими спирали внутри ствола.

Но, когда профессор Лакассань рассматривал выпущенную убийцей пулю с семью бороздками, никто еще толком не разбирался во всех этих различиях. Профессор пришел к выводу, что упомянутые бороздки не что иное, как следы, оставленные на пуле нарезами, имеющимися в канале ствола револьвера. Изучая револьверы нескольких подозреваемых лиц, он нашел среди них один с семью нарезами в стволе. Никогда прежде не приходилось ему встречать такой револьвер. На основании совпадения числа нарезов в канале ствола револьвера и числа бороздок на пуле владелец этого оружия был осужден как убийца.

Американец Чарльз Уэйт (1868–1926) по праву считается одним из отцов судебной баллистики. Именно он впервые взялся за систематическое изучение оружия. Поворотным моментом для Уэйта стало обвинение фермерского работника Чарльза Стилоу в двойном убийстве, совершенном 22 марта 1915 г. в поселке Уэст-Шелби, штат Нью-Йорк. Были убиты фермер Фелпс и его экономка.

Вину Стилоу посчитали доказанной, и он ждал казни, которая несколько раз откладывалась. Знак судьбы? Однажды осужденный уже сидел пристегнутым к электрическому стулу, когда пришла весть о новой отсрочке казни. У следствия появились сомнения относительно этого дела, и власти назначили экспертную комиссию для проверки данных. Эксперт Чарльз Уэйт доказал, что пули никак не могли быть выпущены из револьвера Стилоу и он был отпущен на свободу.

Стилоу провел в заключении ровно три года и три раза побывал на электрическом стуле. Кстати, об электрическом стуле, на котором сидел Стилоу. На нем было казнено 27 человек. Никто, попадавший в его страшные объятия, не остался в живых. Никто! Кроме не повинного батрака из Уэст-Шелби. Теперь этот стул находится в запасниках Музея Нью-Йоркского исторического общества. Как-то общество устроило выставку «Убийства в Нью-Йорке. 200 лет». Этот стул стоял там на самом видном месте. Так, убийство в заштатном городишке штата Нью-Йорк привело к появлению новой важной отрасли криминалистики – судебной баллистики.

Экспертиза так захватила Уэйта, что он всерьез занялся изучением возможности по стреляной пуле определить оружие, использованное преступником. Заразив своей идеей нескольких энтузиастов, Уэйт создал в Нью-Йорке Бюро судебной баллистики (первое учреждение такого рода в мире) и заложил основы этой науки. Он стал автором целого ряда изобретений (сконструировал микроскоп с пуледержателем и измерительной шкалой) и новых криминалистических методик. И хотя главная мечта Уэйта о полной криминалистической каталогизации всего оружия, существующего в мире (или хотя бы в США), осуществлена не была, но его имя прочно вошло в историю мировой криминалистики.

Криминалистические исследования оружия и боеприпасов способствуют установлению их групповой принадлежности и индивидуальному отождествлению. По стреляным пулям и гильзам можно идентифицировать конкретный экземпляр оружия. Исследуя боеприпасы (пули, дробь, пыжи и т.д.), определяют общий источник их происхождения.

Итак, основное значение судебной баллистики заключается в том, что разработанные ею методы и средства позволяют по следам выстрела установить обстоятельства расследуемого события. И изобретатели вносят свой вклад в эту отрасль техники, о чем свидетельствуют приводимые патенты.

Ученые Института управления разработали технологию идентификации огнестрельного нарезного оружия с использованием нейтронно-активационного анализа.

В ФНПЦ «Прибор» Валерий Романов с коллегами предложил баллистическую установку для испытания патронов и штатных стволов с фиксированием максимального давления при выстреле и его распределения в динамике.

Для проведения баллистических экспертиз пуль стрелкового оружия, а также создания и хранения банка данных пулетек с последующей идентификацией оружия по следам на пулях Михаил Дереновский из Санкт-Петербурга запатентовал технологию получения изображения развертки поверхности деформированных цилиндров. Павел Зайцев с коллегами предложил способ формирования изображений и определения рельефа стреляных пуль и гильз с помощью оптических средств. Это позволяет выявлять характерные признаки объектов для задач судебной баллистики.

Алексей РЕНКЕЛЬ.

Россия, Москва.

Для “RA NY”