КАК Я ПОПАЛ К САНТА КЛАУСУ!

Я уже давно вынашивал идею о встрече российского Деда Мороза со своим аляскинским собратом Санта Клаусом, который поселился в 1950 годах на Аляске – в местечке North Pole (Северный Полюс), пригороде небольшого городка Фэрбенкс. Этот проект осуществила чета предприимчивых американцев по фамилии Миллер.

Собираясь на Аляску, где совместно с американскими исследователями мы проводим научно-поисковую экспедицию «Русское открытие Америки. По следам великих мореплавателей», я обратился в Московское правительство, активно поддерживающее проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза», с предложением о содействии встрече российского и американского «Дедов Морозов». В Арбатской высотке накануне отъезда мне вручили пакет «с гостинцем» и приветственное письмо от Деда Мороза своему аляскинскому братцу.

И вот я в Фэрбенксе. Наши новые друзья Алексеевы, проживающие по соседству с резиденцией Санта Клауса, сообщили, что время встречи с Санта Клаусом согласовано. Володя Алексеев, преподаватель университета, в эти дни находился в командировке в Антарктике, а в гостиницу за нами заехала его жена Наташа.

Приодевшись для предстоящего ритуала в строгие костюмы и галстуки (ну, не в джинсах же к почтенному старцу ехать), мы загрузились в Наташино новенькое авто. Я прижал к себе большой пакет с надписью «Вологда», в котором находились подарки для Санта Клауса: книги о деяниях Деда Мороза, музыкальная открытка-приветствие. Открытка «срабатывает» – и из глубин пакета доносится трогательное: «В лесу родилась ёлочка…». В том же пакете, в большой прозрачной посудине, украшенной знакомым с детства красноносым «ДедМорозовским» фейсом, булькает главный национальный продукт «Made in Velikiy Ustug».

За окном темнились поля и болотца, ельнички с выразительными на этой широте, словно выщипанными, верхушками елей. Мелькнули один за другим указатели «Шоссе Санта Клауса». А вот вдоль обочины поспешает на запряженном оленями возке и сам Санта Клаус, точнее, его муляж. Наташа просвещает нас: «У каждого оленя в свите Санта Клауса есть своё имя. Вожака упряжки – самого сильного оленя – зовут Рудольф». Красивое имя – Рудольф!

И снова вдалеке показался силуэт Санты. Словно огромный цеппелин завис над леском в красном кафтане и колпаке с белоснежным помпоном самый большой в мире Санта Клаус. Своими размерами он напоминает свифтовского Гулливера. Наша путеводительница говорит: «Аляска имеет самого большого в мире Санта Клауса. Его высота – 42 фута (около 14 метров), в талии – 33 фута (около 10 метров). Фигура сделана из стеклопластика, а её вес приближается к 900 фунтам (400 килограммов)».

Мы приближались к «вотчине» Санты, и вскоре в лучах северного солнца высветился невысокий белый дом в прибалтийском стиле. Его стены разрисованы сценами из жизни Санта Клауса. Словно в ожидании боя рождественских курантов на земле за узорной оградой в тени высоких елей возлежали северные олени. Кто из них был Рудольф, мы не разобрались, наверное, тот, с самыми большими рогами. Выбравшись из машины, поднялись по ступеням дома. Не найдя на косяке ни звонка, ни колокольчика, ступили в распахнутые двери и попали в сказочную страну. Со всех сторон нас окружили лесные обитатели: олени, волки, медведи, совы. Они были плюшевые, фарфоровые, самые разные. Розовощёкие Санта Клаусы всех размеров и в самых невообразимых одеяниях рядами стояли на полках. Они собрались сюда со всего мира. Меня сразил наряд очкастого Санты: высокий дед (с меня ростом), в одежды его были вплетены зелёные ветви винограда, а на голове красовался венок из весенних цветов. Почему-то этот цветущий Санта напомнил мне картину «Весна» Боттичелли. Игрушечные гирлянды свисали с небес, переливаясь всеми цветами северного сияния. Среди этого блеска и огней бродили родители с детьми, пища от восторга и собирая с полок Сант и зверюшек в плетёные корзинки. Это был большой магазин Санта Клауса. От созерцания сверкающих сокровищ сантовского шопа захватило дух. Спохватившись, что наше появление в доме Санты является-таки высокой миссией, мы поспешно сплотили ряды. Немного поплутав по рядам с полками, мы очутились у обвитых ветвями елей и рождественскими игрушками ворот. В глубине терема восседали на кресле румяный дед с белой окладистой бородой и какая-то тётушка в красном чепчике. Это были… Да, да! Взаправдашний, живой Санта Клаус со своей супругой миссис Клаус. Они точно сошли с рождественской открытки.

Подступив поближе (мало ли, а вдруг дедушка плохо слышит), я представился как гость из России. Могучий дед медленно поднялся из белого пушистого трона и шагнул навстречу. Он медленно и неожиданно широко раскрыл для объятий руки. Мы обнялись как старые закадычные друзья, и дважды, почти по-русски, расцеловались. Затем Санта отступил назад и степенно опустился в кресло. Матушка Клаус тоже протянула руки для приветствия. Мы тепло, если так можно выразиться в ситуации с американским прототипом Деда Мороза, поздоровались. Выдержав соответствующую моменту паузу и переглянувшись, посланцы из России торжественно открыли новую страницу в двухсотлетней истории отношений России и Америки.

Достав большой синий пакет «Вологда» с подарками из Москвы, я передал его сноровисто приподнявшемуся навстречу подарку дедушке. Мы развернули и полистали красочную книгу о сказочных делах российского Деда Мороза. На ярких фотографиях Дед Мороз со своей юной внучкой костромской Снегурочкой водил хороводы в кругу детей и дарил им подарки, встречался с финским Сантой – Йоулупукки, решал насущные вопросы и просьбы россиян.

Перебирая красочные страницы аляскинский гигант непрестанно бормотал в нереально белую бороду: «бьютифул». С удовольствием он принял и прослушал музыкальное приветствие от Деда Мороза, и, наконец, с загоревшимся огоньком в глазах, стал рассматривать «булькающую» прозрачную бутыль с надписью «Вологда». Затем засунул её в белый ватный сугроб, видно, чтобы охладить напиток…

Санту заинтересовало озвученное переводчицей предложение приехать в Россию, чтобы встретиться с престарелым братцем – Дедом Морозом. К сожалению, администрация «Дома Санта Клауса» в лице единоличных хозяев этого брэнда семьи Миллер не смогла принять деятельное участие в нашей беседе, так как на сей момент пребывала значительно южнее, за границей полярного круга. Сам же мистер Санта признался, что не ведает, где взять большие деньги на дальнюю поездку, шутливо посетовав о прозрачности своей личной валюты, подверженной инфляции, и постоянно тающей, очевидно, в связи с глобальным потеплением. Я напомнил забывчивому деду об одной примечательной открытке, где он сидит в обнимку с большой красочной бутылкой «Кока-Кола». Компания «Кока-Кола» могла бы «по старой дружбе» стать спонсором визита Санта Клауса в Россию, как и ответного – братского визита Деда Мороза на Аляску.

Вокруг нас уже собрались мамаши и повизгивающая детвора. Санта вновь распростёр свои крылья и, обращаясь к своим почитателям, медленно произнёс баритоном: «Эти мои гости! Они приехали из Москвы!». Засверкали-защелкали блицы фотоаппаратов, к пищащим дискантам малышни присоединились голоса взрослого населения Америки: «Wow! Раша! Бьютифул!». На прощанье мы обнялись с Сантой – как подумалось в тот миг – в преддверии новых встреч на российской земле. И по моей спине прошёл холодок от могучих и нереально жарких объятий моего нового аляскинского друга Санта Клауса…

Владимир Колычев.

Россия. Москва.

Для “RA NY”