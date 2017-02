КАК Я ПОПАЛ К САНТА КЛАУСУ!

Приодевшись для предстоящего ритуала в строгие костюмы и галстуки (ну, не в джинсах же к почтенному старцу ехать), мы загрузились в Наташино новенькое авто. Я прижал к себе большой пакет с надписью «Вологда», в котором находились подарки для Санта Клауса: книги о деяниях Деда Мороза, музыкальная открытка-приветствие. Открытка «срабатывает» – и из глубин пакета доносится трогательное: «В лесу родилась ёлочка…». В том же пакете, в большой прозрачной посудине, украшенной знакомым с детства красноносым «ДедМорозовским» фейсом, булькает главный национальный продукт «Made in Velikiy Ustug».

