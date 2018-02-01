ЯНВАРСКИЙ НЬЮ-ЙOРК

Нью-Йорк — удивительный. Он одновременно компактный и просторный, структурный и хаотичный. В нем подкупает сочетание дружелюбия и анонимности. Нью-Йорк очень разный. Он совершенно немиловиден, его сложно назвать уютным, невозможно назвать красивым. Он как живой организм — в нем всегда что-то грохочет, дымится, сигналит, отчего кажется, что город живет собственной, абсолютно параллельной тебе жизнью.

В этом доме, на Мортон стрит 44, 17 лет жил Иосиф Бродский. Это район Гринвич-вилладж, известный по сериалам «Друзья» и «Секс в большом городе», уютный, похожий на Европу, лишенный небоскребов, с красными кирпичными домами с высокими крылечками. Для Бродского всегда была важна близость воды, oтсюда до набережной Ист-ривер можно дойти пешком.

Фото и текст Дарьи СИРОТИНОЙ с сайта: https://www.liveinternet.ru/