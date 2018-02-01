И ВНОВЬ О НЕВОЗВРАТНЫХ БИЛЕТАХ

Эта статья является продолжением моей статьи «Невозвратные билеты – уголовное преступление против потребителей», опубликованной в № 494 газеты “Русскоязычная Америка”.

Со времени публикации прошлой статьи – ничего не изменилось, только грабёж потребителей стал ещё больше, ввиду того,что стоимость билетов становится всё выше и выше. Кроме того, я ошибся, утверждая, что количество потребителей, сдающих билеты останется на уровне 8%, а их количество снизилось до 7%. Это мне напоминает заболевание гриппом, которое каждый раз, колеблясь, остаётся на том же уровне. Это подтверждают и сообщения типа: Аэрофлот получил рекордную прибыль в 2016 году. Компания заработала 38.8 млрд. рублей и готова половину отдать акционерам, последний раз Аэрофлот платил дивиденды в 2013 году.

С 2013 г. Аэрофлот не платил дивиденты: у компании были убытки в 2014 г. в 17.1 млрд руб., В 2015 г. – 6.5 млрд. руб. Конечно,не вся прибыль была получена за счёт невозвратных билетов.

Одним из основных доводов Минтранса, когда они «насиловали» Думу и правительство,требуя ввода невозвратных билетов был следующим: сейчас около 8% пассажиров возвращают купленные билеты. Из-за этого авиакомпании теряют почти 22 млрд. руб. в год.

И, соответственно, закладываются эти деньги в цены билетов. А с вводом невозвратных билетов, их стоимость сможет стать дешевле на 20-30% дешевле. Как оказалось, эта наглая ложь, в чём можно убедиться рассматривая динамику цен стоимости билетов за 2017 год! К сожалению, ни Минтранс-министр Соколов М.Ю., ни Федеральная Антимонопольная служба-министр Артемьев И.Ю, ни Счётная палата, этим не занимаются. Больше того, 20 июля 2017 года, Госдума отменила с 5 ноября 2017 г. бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах!

ООН принял статью 20 Конвенции против коррупции:

«Статья 20. При условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно- наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.» Россия ратифицировала данную конвенцию ещё в 2006 году, но в России она не применяется.

Об уровне знания и понимания вопроса невозвратных билетов, можно судить по стенограме заседания Совета Федерации Федерального Собрания РФ 25 апреля 2016 года, где с докладом выступал министр Минтранса М.Ю.Соколов.

Вопрос А.В.Белякова:

“Уважаемый Максим Юрьевич, хотел Вас спросить вот о чём. В 2014 году ввели так называемые невозвратные авиационные билеты.Тогда соответственно общественники и пассажиры бушевали, но их успокоили, в том числе и представители министерства, сказав о том, что введение невозвратных билетов, с одной стороны, рентабильность авиакомпаний увеличит, с другой стороны, на 40 процентов они будут дешевле. Вот сейчас время прошло, если есть какая-то статистика действительно, насколько подешевело, насколько авикомпании смогли выиграть. Было бы очень интересно. Спасибо”.

М.Ю.Соколов.

“Спасибо за вопрос, Антон Владимирович. Эта мера действительно полностью оправдала себя, и большинство авикомпаний стали активно использовать эту возможность, в первую очередь Аэрофлот. И по тем направлениям, где такие тарифы применяются, мы действительно видим серьёзное снижение цен на авиабилеты. Я уже приводил цифры о том,что в целом стоимость авиабилетов выросла гораздо меньше инфляции.Это значит фактическое снижение по отношению к предыдущим тарифам. И помимо этого эта мера была ещё и стабилизирующей для финансового состояния всей гражданской авиации, поскольку позволила сэкономить авиакомпаниям существенные средства – в пределах нескольких миллиардов рублей в целом по отрасли, из-за того, что прекратились такие расходы, которые связаны с отказом пассажиров в самый последний момент от полёта и необходимостью возмещения затрат на эти цели. Более подробную статистику пришлю”.

Этот вопрос и ответ напоминает мне разговор двух мальчиков из книги К.Чуковского

«От 2-х до 5-и»:

«Ты летал на самолёте?»

«Нет, но я зато ел арбуз!»

Понятно, что сенатора А.В Белякова совсем не интересует вопрос о невозвратных билетах и ответ на него министра М.Ю.Соколова. Если бы его это интересовало, он бы давно запросил статистические данные у кого угодно, а не ждал бы встречи с министром Минтранса в Совете Федерации.

Умиляет ответ министра: С одной стороны «серьёзное снижение цен на авиабилеты», с другой «в целом стоимость авиабилетов выросла гораздо меньше инфляции» . Так снизились цены или выросли?

И в ответе: «поскольку позволила сэкономить авиакомпаниям существенные средства – в пределах нескольких миллиардов рублей в целом по отрасли» надо «сэкономить» заменить «на украсть!»

И как может министр, придя с докладом в высший орган страны, не иметь при себе все статистические данные, характеризующие работу отрасли?

Любопытно посмотреть рейтинги авиакомпаний по финансовым показателям, составленные авторитетным изданием Forbes за 2016 год:

Американская авиакомпания American Airlines Group.

Выручка – 40 миллиардов долларов, прибыль – 2.5 миллиарда долларов – 6.25% от выручки. Американская авиакомпания Delta AirLines.

Выручка – 40 миллиардов долларов, прибыль – 4.4 миллиарда долларов -11% от выручки. Немецкая авиакомпания Lufthansa.

Выручка – 38 миллиардов долларов, прибыль – 2.1 миллиарда долларов – 5.53% от выручки. Американская авиакомпания United Continental Holdings.

Выручка – 36.5 миллиардов долларов, прибыль – 2.3 миллиарда долларов – 6.3% от выручки. Аэрофлот.

Выручка – 7.38 милларда долларов, прибыль – 0.57 миллиарда долларов – 7.72% от выручки.

Борис ШКУРОВИЧ-ХАЗИН,

Филадельфия.

Для “RA NY”