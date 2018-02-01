ДВЕ ИСТОРИИ

Как один белорус Россию кормил

Десять лет назад СМИ всех мастей разнесли скандальную новость. Валерий Журавлев, директор «Роспищепрома», был найден мертвым 6 февраля 2008 около 19.00 по московскому времени. Криминальная хроника трещала нечто подобное: «Случайные прохожие обнаружили его тело в арке дома на Новочеремушкинской улице. Именно в этом доме проживал покойный. На снегу были заметны пятна крови. Валерию Журавлеву было 67 лет. Следствие выясняет, было ли это убийство или несчастный случай».

Попробуем выяснить и мы…Но для начала уточним, кем же был этот человек при жизни.

Те, кто помнят о нем по работе в Беларуси в 70-е годы прошлого века, отзываются о нем с исключительной симпатией. Широкий во всех смыслах человек, которого в противовес пожеланиям одного из героев Достоевского, сузить было невозможно. Жизнелюб и гурман, просто компанейский, душевный человек. Он еще в 70-е годы возглавил кондитерскую фабрику «Спартак» и многое сделал для того, чтобы она гремела на всю страну.

Летом 2007 года наши документалисты сняли фильм об этом периоде жизни Валерия Журавлева. (В картине «Лидер» в частности рассказывалось о том, как он директорствовал на «Спартаке»).

Но с производственной должности его пригласили на партийную работу. И он не отказался, пошел в обком, где отнюдь не затерялся. Из областного Гомеля было практически нереально обратить внимание центральной власти в той же Москве. Гораздо реальнее казалось зависнуть на уровне исполкомовского чина средней руки. Но Валерию Ивановичу удалось вырваться из этого колеса.

В итоге он оказался в столице СССР… За счет какого ресурса — об этом история умалчивает..

Зато доподлинно известно, что одним из последних министерских назначений М.С. Горбачева стало назначение в конце 1991 года на пост министра сельского хозяйства и продовольствия СССР В.И. Журавлева.

Увы, в должность этот человек по сути не успел вступить. Горбачев покинул кабинет, страны в одночасье не стало.

А значит, и пресловутый министерский портфель превратился в фикцию. И в этих условиях у Валерия Ивановича было много вариантов для «развития». Представьте человека, который карабкался на горную вершину, а потом вдруг обнаруживалось, что вершина — это часть какого-то нелепого аттракциона. Тут можно было спиться, сойти с ума, опуститься. А можно было продолжить поступательное движение вперед.

Герой этого очерка очень скоро возглавил частный вариант белорусского «Белгоспищепрома», но в России.

Официальные источники гласят: «Компания «Роспищепром», которой руководил Журавлев, занималась профессиональным исследованием конъюнктуры товарных рынков.

Так, согласно ее данным, санкционированным Журавлевым, нелегально произведенная водка составляла 70% всего оборота алкогольной продукции в России.

При этом наш земляк не только занимал пост генерального директора ОАО «Роспищепром», но также являлся президентом Союза товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности, членом комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка, членом правления Российского союза товаропроизводителей и членом президиума центрального совета Агропромышленного союза России».

Регалии впечатляют. Но те, кто в 90-е годы бывал в кабинете Валерия Ивановича в Москве, отмечал несколько деталей.

В частности, инвестор «Спартака» Марат Новиков с теплотой вспоминает…

У него была такая кладовка, где стояли два гигантских холодильника с самыми лучшими закусками и питьем. И желанный посетитель всегда мог рассчитывать на неформальное общение. Шутливый житейский журавлевский девиз звучал так: «75% работы должно делаться само, а уж 25% мы как-нибудь осилим».

При этом о деле никогда не забывалось в этом кабинете. Несмотря ни на что.

Кто там только ни бывал… Ух-х

Достаточно вспомнить одного молодого тогда человека по фамилии Ходорковский.

Можно сказать, что в кабинете бывшего директора нашего «Спартака» зарождался современный российский капитализм. Не думаю, что это будет большим преувеличением…

Накануне трагедии, случившейся с Журавлевым, то есть вечером 5 февраля 2008 года, на Ленинградском проспекте неизвестный преступник расстрелял Евгения Чивилихина. (Между прочим, соучредителя одного из крупнейших в Москве торговых комплексов «Тимирязевский», главу Московской гильдии рынков и ярмарок).

Убийство носило ярко выраженный заказной характер: Чивилихина подкараулили у подъезда его дома, убийца сделал контрольный выстрел в затылок. От полученных ранений предприниматель скончался на месте. Преступнику удалось скрыться.

Едва ли не этот день глава МВД Рашид Нургалиев сообщил, что «… в стране сохраняется тенденция сокращения числа зарегистрированных убийств и покушений на убийства. Их число снизилось на 19%. Всего раскрыто 19 тысяч таких преступлений, лишь 57 из которых – заказные».

Но мы не собираемся в рамках данного материала обсуждать тему государственного цинизма и всех его проявлений. Идем дальше…

Выжимки из российского издания «Московский корреспондент» образца 2007 года

«Валерий Журавлев, судя по сухим докладам и отчетам, благодаря тому, что был президентом союза с громким названием Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности России, был вхож в разные министерские и депутатские кабинеты. Судя по скупой официальной информации, в союз, возглавляемый Журавлевым, входили известные и авторитетные союзы и ассоциации, отстаивающие интересы сахарных, кондитерских, спиртовых, хлебопекарных и других предприятий пищевой промышленности.

Но… руководство ни одной из этих ассоциаций даже не знало, что входит в тот союз. Многие из представителей признанных ассоциаций не могли вспомнить ни союза, ни самого Журавлева. Хотя в рейтинге Министерства сельского хозяйства Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности стоит на предпоследнем месте, занимая в секторе российского агробизнеса не менее 20% рынка. Что касается ОАО «Роспищепром», то дело там и вовсе запутанное. Ни один из ведущих экспертов известных компаний, занимающихся биржевой торговлей акциями, не смог сказать, чем известна эта компания. У «Роспищепрома» нет даже сайта в интернете.

Единственное, что удалось раскопать о «Роспищепроме», это то, что в конце 2006 года компания засветилась как недобросовестный производитель. Схожая по названию с ними компания конкурент – «Союзпищепром», начала выяснять, почему у них падает продажа макарон. В результате оказалось, что «Роспищепром» полностью скопировал у них упаковку и продавал макароны по более низкой цене».

На наш взгляд, типичная заказуха через СМИ, обычная попытка пнуть конкурента «под столом».

Выдержки из газеты «Московский комсомолец»

Генерального директора ОАО «Роспищепром» нашли с пробитой головой в арке дома по Новочеремушкинской улице. Уголовное дело возбуждено по факту убийства.

Как стало известно, 67-летний Валерий Журавлев жил в элитном районе, известном как «Царское село». В 18.30 он подъехал к дому на служебной машине с водителем. Шофер высадил его и уехал. Журавлеву, чтобы попасть в подъезд, нужно было пройти через подворотню. В ней он и нашел свою смерть. Вскоре сразу несколько прохожих сообщили на «02», что в арке дома 60 лежит прилично одетый пожилой мужчина.

Милиция и «скорая» приехали одновременно. К несчастью, Журавлеву помощь уже не требовалась. Было установлено, что у директора травма затылочной области головы, несовместимая с жизнью. Тем не менее, до сих пор точно не установлено, каким образом Журавлев получил удар по голове. Возможно, мужчине стало плохо с сердцем (бизнесмен страдал целым букетом болезней сердца и сосудов), и он, теряя сознание и падая на гололеде, ударился затылком об асфальт. Однако существует и более вероятная версия — заказное убийство. Компания «Роспищепром» оспаривала сразу с несколькими организациями право собственности на здание в 1-м Тверском-Ямском переулке, в котором находился головной офис предприятия.

Генеральный директор настаивал на том, что объект надо любой ценой сохранить за своей организацией, и, возможно, таким грубым способом с ним решили расправиться конкуренты. Как удалось узнать стражам порядка, из карманов бизнесмена ничего не пропало: бумажник с крупной сумой денег, кредитные карты и мобильный телефон были на месте. Но, по словам жены Журавлева, у мужа был при себе портфель с деловыми бумагами, которого на месте его гибели не оказалось. Его могли забрать себе случайные прохожие, польстившиеся на дорогостоящий кожаный кейс. Впрочем, возможно, портфель унес и киллер».

Наша версия

Как бы привлекательно (если можно так выразиться) ни выглядела версия о заказном убийстве нашего земляка на просторах дикой и необузданной Московии, мы вынуждены усомниться в ее правдоподобности. Не хотелось бы предметно распространяться по поводу болезней Валерия Журавлева.

О них по сей день вспоминают его друзья и знакомые. И если верить им, потерять равновесие и упасть в тот февральский вечер этот человек мог совершенно без помощи гололеда. Он мог просто возвращаться из теплой компании, где обсуждались в том числе и серьезные вопросы. Почему бы и нет?..

Другое дело, что в его почтенные 67лет уже не заказывают киллеров. Да и зачем? Человек по сути возглавлял представительскую организацию, на какие-то серьезные процессы в бизнесе влиять не мог. А что касается споров из-за недвижимости… Так убийство вовсе не снимало вопросов друг к другу у противодействующих сторон, пусть даже и претендующих на лакомый кусок недвижимости в центре Москвы. И зачем тогда смерть Журавлева было обставлять под несчастный случай? В этих вопросах российские киллеры редко проявляют деликатность. (Разве что когда дело касается слишком публичного человека, слишком далеко залезшего). В России до сих пор спорят по поводу «естественности» таинственной скоропостижной смерти депутата Думы и журналиста Юрия Щекочихина.

Вроде бы было принято решение произвести эксгумацию останков и провести дополнительную экспертизу. Но потом все застопорилось.

Но Щекочихин в самом деле перешел дорогу мебельной мафии лет 7-8 назад, он на эту тему писал и говорил много и горячо. Да и открытое убийство депутата вызвало бы слишком много шума и показной активности правоохранительных органов. Сочетание депутатского значка и журналистской хватки делали его опасным.

Однако Валерий Журавлев был мирным человеком. Вполне возможно, он даже не заметил, как перешел «в мир иной». Хотя некие борзописцы вполне могли бы сочинить фрагмент про то, как за несколько мгновений до смерти «перед глазами Валерия Ивановича пронеслась вся его жизнь, мелькнула родная Гомельщина, что-то ободряющее сказала мама. А дальше — темнота». Кроме последней фразы, в этом типовом беллетризированном фрагменте все по определению — полная липа.

Мы сегодня рассказали про человека, который внешне очень легко и красиво жил, умел зарабатывать и тратить деньги, взлетать, падать и снова взлетать, поднимать производство и не только. На его счастье, он достаточно легко умер. Такое право тоже нужно заслужить.

Вполне допускаю, что в Гомеле ему когда-нибудь откроют памятник. Но произойдет это лишь в том случае, если крупные предприниматели и директора предприятий всех форм собственности станут в нашем обществе такими же естественными и уважаемыми, как депутаты и заводчане, контролеры всех мастей и беременные женщины.

По улице идет автобус…

Предлагаем вам историю от бывшего офицера спецназа, взявшего псевдоним Юджин. Ставка в его рассказах традиционно делается на юмор, и многим это нравится. Хотя и не всем.

Но давайте попробуем выслушать историю от первого лица на тему движения в современном Минске.

«После одного неприятного случая («поцелуя» с деревом) пришлось мне поставить своего железного коня на «перековку». И в предпраздничный понедельник я решился освоить новый способ передвижения по улицам Минска. Автобусный маршрут №100! Вот, он, верный выбор для доставки бренного тела на работу!!!

Помнится, когда впервые запустился этот маршрут, на водителей напялили белые рубашки и галстуки. Но вскоре, видимо, выяснилась «неожиданная деталь»: солярка с цивильных костюмов и рубашек не смывается. И водилы в итоге оделись так, как им удобно… Ну и правильно.

Сел я на конечной остановке, у старенького аэропорта, в автобус и сразу понял: зря ты, парень, игнорировал общественный транспорт до этого. Здесь можно узнать буквально все: где, что и почем продается; какой политик и какой державы сегодня вешает лапшу на уши людям.

Кондуктор моментально реализовала мне билетик, и я стал наслаждаться жизнью на общественных колесах. Правда, наслаждение закончилось уже на следующей остановке, так как в автобус набилось много людей. Пришлось уступать место какой-то волшебно возникшей старушке. А на следующей я уже почти парил в воздухе.

В обстановке тесного общения магнитофонный голос с голубовато-ласковыми интонациями объявлял нам остановки и наставлял: какими вежливыми и внимательными надо быть в общественном транспорте. Но на одной из особо активных остановок водитель взял микрофон и исполнил сольный номер. Получилось довольно забавно.

Сначала нежно-голубоватый мужской голосочек поведал, что двери закрываются и следующая остановка такая-то. А сразу за ней последовала хрипловатая водительская: «Куда прешься, козел! Отвали от дверей!».

Недалеко от меня сильно нетрезвый даже для утреннего понедельника мужчина нависал над молодым человеком с голубой резиночкой в хвосте на башке и зудел про то, какой он крутой моряк и как мужественно мог сражаться с морской стихией.

В дверь в это время втиснулась молодая девушка и с порога объяснила кондуктору, что у нее только 10 долларов, обменный пункт закрыт, она опаздывает на работу, а рублей на оплату проезда — нет. Кондуктор повысила голос и велела «валютчице» немедленно выйти.

Сочувствующие «мужики-джентельмены» заклинили своими телами средние двери. Благодаря этому остроумному ходу женщина продолжала ехать. При этом в качестве десерта ей доводилось выслушивать истерические выкрикивания кондуктора. Кондукторша кричала про то, что ее «щас же» оштрафуют ревизоры, про план по продаже билетов и т.д. Но женщина молча смотрела вперед и не мигала.

Тогда кондуктор возопила, что никогда в жизни не видела таких наглых и упрямых гражданок. А вслед выходящей на достигнутой наконец остановке пассажирке рявкнула: «Хамка! Посмотрите, она еще и огрызается. А у меня план!»

Пока длилась эта великая баталия, людей в салоне стало меньше, но картина сохранила свои самые яркие краски: моряк продолжал озвучивать байки про военно-морской флот и свою роль в его развитии. Но на самом пике этого чудного рассказа кондуктор попросила его приобрести билетик.

Пьяный моряк ничего не понял, потом решил, что у него появился новый благодарный слушатель. И… полностью переключился на собеседницу, тут же бросив молодого человека с хвостиком. Последний запулил вслед «изменщику-моряку» емкое словцо: «противный».

Жизнь в «сотке» натурально бурлила. На остановке возле Дома офицеров в автобус зашла группа из пяти человек в одинаковой форме «Центр», с грязными лопатами и метелками наперевес.

Народ шарахнулся от них, и даже не столько из-за грязного инвентаря. Больно уж они были похожи друг на друга, как клоны или однояйцевые близнецы. Одинаково припухшие лица, выдававшие страсть к дешевым и вкусным напиткам. У каждого фингал под глазом или ссадина на физиономии. Короче говоря, красавцы редкостные — подарок для женщины. Вышли они ровно через одну остановку, на площади Победы, у вечного огня. И что интересно? Кондуктор, насилу вырвавшаяся из лап Моряка, билетики работникам с лопатами и не думала предлагать.

Я же понял, что открыл гениальный способ бесплатного проезда на общественном транспорте. Достаточно добыть куртку или накидку, которую одевают дворники, ГАИшники и дорожники, вооружиться лопатой или метлой погрязней…. И вот он, твой вечный и верный проездной.

От этих упоительных мыслей меня отвлек дикий шум. Это Моряк с наиболее неблагодарным слушателем своих великих историй выкатился «строить разборки». Мордобоя во всем его красе увидеть мне не удалось, но по звукам я понял: концерт для граждан на остановке состоялся.

В итоге, проехав около двенадцати остановок, я увидел многое. Например как незнакомые раньше женщина и мужчина сначала переглядывались, затем познакомились, обменялись телефонами и расстались, послав друг другу воздушные поцелуи. Я узнал, сколько стоят самые вкусные торты, где их покупать и как они называются. Многое услышал про экономику страны, про пробки в центре города и по чьей вине они образуются. Узнал, где задерживают зарплату и почему. И много всякого разного.

На остановке «Академия наук» я вышел, а автобус, кипя своей жизнью почище любой кастрюли, продолжил катиться по своему привычному маршруту».

Александр НОВИКОВ.

Минск

Для “RA NY”