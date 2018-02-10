РЫБКИН ДЕНЬ

Настя Рыбка – совсем не простой типаж шлюшки. Она, скорее, из разряда дам полусвета, и даже выше – пробивающаяся в стратосферу особ типа Маты Хари, Криcтины Киллер, возлюбленной министра обороны Англии Профьюмо, которая одновременно обслуживала советского резидента и все ему рассказывала. Так что в результате пало правительство Англии. а сама она почила в бозе совсем недавно, в начале этого года. В эту же обойму входили и информантки Рихарда Зорге, а основные сведения он получал через постель жены германского посла в Японии.

В общем, действовать через сладостные сигнальчики в эротической области подкорки и извлекать из головки ценные политические и военные сведения – это очень старый способ. Старый, проверенный и надежный. Всегда в строю. Начиная еще с подруги Самсона Далилы, которая в истоме выведала у него тайну его силы. Как тонко заметил Феодорит Кирский в толковании Книги Судей: “Столько-то борьба с похотию труднее подвига в воинских рядах! Того, кто так доблестно был мужествен, и прославился чудными подвигами, соделало пленником сластолюбие. Оно лишило его и Божественной благодати”.

Да, традиция почтенная. А уж как этот метод используется разными разведками – много романов написано. Иногда по сравнительно пустякам, как, например, применяли Катю Муму для дискредитации борцов за свободу и нравственность вроде Шендеровича, Фишмана и Поткина.

Муму можно было бы утопить (ради сохранения производственной тайны), но все же свой кадр, отправили в Италию в резерв. И вот на смену выросла свежая поросль – Настя Рыбка. Рыбку утопить трудно.

Она, между тем, вполне опытная. И не так молода, как кажется – ей 28 лет, была замужем за Николаем Вашукевичем, потом оставила его с 8-летним сыном и подалась из своего затрапезного Бобруйска на повышение. В Москву. Взяла себе легко запоминающийся и усыпляющий псевдоним Рыбка.

Все думали, что ее легко поймать на червяка, а она сама червивых ловила за хоботок. До того прошла курс и тренаж: лекции и практические занятия у некоего Алекса Лесли, чье настоящее имя Александр Кириллов. Он тоже белорус, уроженец Витебска. И в Беларуси на него в 2016 году было заведено уголовное дело. Заявление “по факту регулярных домогательств, жестокого обращения, унижения” подала Василина Величко. В прошлом сотрудница службы делового протокола Дворца Республики Беларусь. Дура она была. Лесли это легко доказал и получил в распоряжение “Структуру, укомплектованную выпускницами модельных агентств, которая была создана “в целях повышения качества обслуживания государственных протокольных мероприятий”. Там девушки выполняли обязанности секретарей и личных помощников высоких чиновников в поездках и на различных мероприятиях.

Видать, этот Лесли кадровый чин, много умеет. Там были и групповые учения, и внеаудиторная работа со студентками. Настя Рыбка была отличницей. Алекс даже хотел оставить ее ассистенткой, но долг был превыше всего. Выпускниц готовили для работы в высших заоблачных слоях. Там ничего не видно и начинать ориентацию нужно на ощупь. На своем сайте Лесли написал: “я уже заслал в Кремль спецагентов Рыбку, Киску и Псинку. Они разберутся. За Настю Рыбку и за то, чтобы олигархи отдали секс народу! Настя Рыбка — символ новой революции!” Именно благодаря Лесли Рыбка попала потом на яхту к олигарху Дерипаске и серому кремлёвскому кардиналу Приходько.

Потом была практическая работа в разных странах с богатым опытом. Например, в Таиланде. Вспоминает продюсер Александр Валов о встрече с Настей в Таиланде:- В жизни она оказалась еще лучше, чем на фотках. И вдобавок ко всему приятно удивила меня своим интеллектом, знанием литературы и хорошим английским. «Что ты здесь забыла?» – удивился я. Обычно в Таиланд едут те, кому в Москве уже ничего не светит. Им приходится работать, как у станка. А с ее данными можно изредка выезжать на хорошую тему от 2 тысяч долларов и никуда не дергаться. Это даже нельзя назвать проституцией: так, просто побаловалась чуть-чуть и заодно заработала «бабла». Я поселил ее в гостиницу и вечером отвез к своему менеджеру в один из клубов. На следующий день менеджер сообщил мне: «Девка – просто огонь!» К ним постоянно ходил один богатый клиент, но никого не брал. Увидев Рыбку, он сразу отвалил за нее клубу 2 тысячи долларов. И остался в таком восторге, что дал ей еще денег и хотел взять ее снова. В одну из встреч она поведала мне, что была любовницей одного крутого олигарха. Называть его сначала не хотела. Но потом все-таки проболталась. По ее словам, это был Дерипаска.

Потом она написала книгу «Дневник по соблазнению миллиардера». Это и учебное пособие, и рассказы о пережитом. Читаем: «Он (Дерипаска) всегда занимался сексом с выключенным светом. Я научила его сексу везде: при свете, при людях, с двумя и более девушками. Это была его тайная мечта. Он здоровый мужчина с отличной потенцией, ему хочется много секса». «Когда олигарх хотел сделать мне подарок и спрашивал, чего я хочу, я говорила ему: заняться сексом с красивой девочкой, которая ему нравится, и смотреть при этом мне в глаза. Олигарх от этого в шоке, очень удивлён, он вовлекается в эту игру. Мы с ним вместе выбираем девушку. Вместо обычной ревности и слежки за ним я сама его прошу спать с красивой женщиной, я ему показываю, что всё можно, поэтому он расслабляется со мной. И не хочет меня отпускать. Он понимает, что от меня не нужно прятаться, я всё приму. И я люблю его за это ещё больше, это кайф для меня». ” Секс с миллиардером длится 15 минут как оказалось. И не особо он отличается от секса с любым другим человеком. Хотя впечатление о Руслане (так зашифрован в книге Дерипаска) осталось хорошее. Он старался, и видно, что хотел, чтобы мне было приятно. Я лежала с ним минут 10 и гладила его. Видно было, что ему не хотелось уходить”.

В книге много интимных откровений. И программных заявлений типа: «Нам, молодым девушкам, нравится, что мужчина в любом возрасте проявляет сексуальную активность! И это хорошо! Радоваться нужно, что мужики на яхте отдыхают с девчонками, а не гнобить их за это! Секс должен быть поощряем на уровне государства».

На тренингах, где готовили Рыбку, она получала следующие инструкции: Снимать короны с олигархов или с чиновников на каждом шагу. Снять корону с олигарха – это значит “побольше наглеть”. Это, по мнению тренера, должно удивить мужика, привыкшего к послушанию. Второе – заучить несколько фраз из, например, Канта, и произносить в меру. Еще тренер советовал ей попросить у олигарха в подарок книгу по философии. О, как мне повезло, должен при этом думать олигарх. Какое редчайшее сочетание сексуальности и интеллектуальности! Мне невероятно повезло. За это ничего не жалко.

На тренингах Рыбке объяснили, что настоящая Охотница не должна интересоваться деньгами. Стоит отказываться от денег и подарков, которые может предложить разомлевший олигарх, и сказать, что ей нужен только секс. То есть если другие проститутки поехали в этот эротический круиз по таксе, наша Рыбка поехала по призванию. Проституткой она быть не перестала от этого, ведь клиент сутенерам уже заплатил.

При этом происходит перестройка психики девок. Возможно тут играет эффект удаленной оплаты. Они же деньги не получают в руки от олигарха-заказчика, а в конце месяца, как все, получают зарплату за общее число “отработанных” дней от тренера-сутенера.

Когда их “берут в путешествие” они начинают себя вести как реальные любовницы, которых выбрали “потому что я приглянулась”, требуют внимания, устраивают сцены ревности (по отношению к женам, но не к своим же товаркам), качают права и т.д. В их голове вообще, никак не замечается факт проституции, он волшебным образом обходится сознанием, вплоть до того, что они считают, что он выбирает/платит за нее, потому что влюблен.

Но самое главное – Рыбка решила стать китом. После расследования Навального о ее похождениях на яхте Дерипаски с ним и чиновником самого высокого уровня Приходько (вице-премьер и начальник аппарата правительства) она почувствовала себя настоящей селебрити, которая может влиять на политиков.

Послушаем, что говорят об этом знающие люди.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором он утверждает, что олигарх Олег Дерипаска коррумпировал вице-премьера Сергея Приходько, катая его по норвежским фьордам на своей яхте вместе с девушками “с пониженной социальной ответственностью”. Чиновник обвинен ФБК в том, что с супругой живет не по средствам: имеет гигантский загородный дом в престижном дачном месте и две квартиры общей площадью 350 м2 в элитном доме в центре Москвы. Одна из эскорт-див, Настя Рыбка в целом не опровергает эту историю. При этом Кремль не считает, что то, что происходит с Приходько – это какое-то использование ресурсов федерального бюджета, откуда-то со стороны берется, от Дерипаски, еще от кого-то. Но, конечно, масштаб явления сильно поражает. Я думаю, поместье господина Приходько, недвижимость в Шведском тупике – это понимание того, что власть считает нормальным. Он же 20–30 лет во власти, из одного кабинета в другой, заслужил человек, заработал. А какая разница, откуда у него это, то ли ему Управление делами подарило, то ли олигарх денег дал, то ли где-то получил.

Михаил Соколов (ведущий радио “Свобода”): Эта женщина, вольный или невольный источник утечки информации, Настя Рыбка, она же Анастасия Вашукевич. Она в своей книге описала мир яхт, олигархов, всяких их развлечений и так далее довольно весело. Ее веселая жизнь может как-то закончиться. Но здесь есть одна деталь: в ее записях, которые она обнародовала, которые попали к Алексею Навальному, есть запись разговора об американских политиках, о неформальных вещах. С другой стороны, господин чиновник Приходько является одним из самых влиятельных персонажей путинского окружения, принимающих решение по международным вопросам. Даже говорят, что он был одним из спичрайтеров так называемой “мюнхенской речи” знаменитой, которая прокламировала поворот России от сотрудничества с Западом к конфронтации. И вот теперь получается, что этот олигарх Дерипаска встраивается в некую интересную цепочку: Пол Манафорт, который был советником Трампа, Дерипаска, который нанимал Манафорта, а с другой стороны влиятельнейший международный российский чиновник или дипломат Приходько. Вот эта тема, как вы думаете, может быть подхвачена, раскручена отечественными и зарубежными, кстати, конспирологами сейчас?

Кирилл Рогов (политолог): Я думаю, эта тема, если вдруг ее как-то подхватят на Западе, если как-то это будет иметь отклик в западных СМИ, ляжет на такую благодатную почву. Сейчас русские олигархи в центре общественного внимания мирового, прессы. Это все ляжет красиво в ту же лузу. Мне интересно в этом эпизоде то, что вообще вокруг Олега Дерипаски как-то много новостей – это настораживает. Мне представляется, что может быть, за этим стоят какие-то более серьезные процессы, чем мы представляем. Потому что действительно вокруг него очень много новостей, то одни утечки, то другие утечки. К сожалению, ситуация выглядит очень неприятным образом для таких людей, как Дерипаска, у которых значительные активы и возможности на Западе и в России. Потому что когда ухудшается их положение там, то они становятся слабее здесь на внутренней арене, они становятся слабее перед лицом силовиков, силовых олигархических групп, которые получают дополнительные возможности. Эти люди оказываются зажатыми с двух сторон, в этом смысле их положение выглядит действительно довольно стремно.

Сергей Алексашенко (бывший замминистра экономики): У Олега Дерипаски есть алюминиевая империя “Русал”, которая очень сильно завязана на все правила таможенных пошлин, чуть больше, чуть меньше, вам уже либо доход, либо убыток. Это связано с электроэнергией. Олег Дерипаска, у него ресурсы, Красноярская ГРЭС, каскад ангарских электростанций. Собственно говоря, здесь его бизнес-интересы. У него в собственности автозавод ГАЗ, который получает госзаказы, где правительство может вводить ограничения на импорт коммерческих автомобилей, ГАЗ может получать какие-то дотации.У Олега Дерипаски, насколько известно, были очень большие проблемы с тем, что американское посольство отказывалось давать ему визу в США многие годы. Собственно говоря, это была главная забота нашего российского олигарха, чтобы его пустили в США, чтобы, грубо говоря, признали его нормальным человеком. За это он платил американским лоббистам деньги. Насколько я понимаю, до конца эту проблему решить не удалось, в этом и состоял контракт Манафорта, чтобы любой ценой решить эту проблему. Не то что у него здесь какой-то бизнес, не то что ему в Америке хочется жить, но ему хотелось, чтобы его считали порядочным, честным человеком, чтобы у него не было ограничений на передвижение по миру, в том числе и на въезд в США. Поэтому эта история достаточно прозаическая. Это не означает, что канал Манафорт-Дерипаска не мог работать связным каналом для общения штаба Трампа с Кремлем или с другими российскими организациями, одно другого не исключает. Но у Дерипаски были свои собственные интересы, свои собственные задачи, и он в первую очередь решал их”.

https://www.svoboda.org/a/29029271.html

О планах Дерипаски легализовать себя в США, чтобы иметь возможность убежища, свидетельствует покупка особняка в центре Вашингтона. По данным «Ведомостей», речь идет о здании площадью более 2,1 тыс кв.м с 7 спальнями, большой столовой, домашним кинотеатром в подвале, полами из итальянского мрамора и люстрой, которая когда-то висела в Парижской опере. Особняк находится недалеко от Военно-морской обсерватории США и дома вице-президента США Майка Пенса, примерно в 1,5 км от российского посольства. Дом по соседству весной приобрела советник президента США Келлиэнн Конуэй, а через дорогу живет бывший советник Билла Клинтона Вернон Джордан.

Процесс покупки здания был крайне конфиденциальным. Покупателем стала компания Hestia International, зарегистрированная в офшорном штате Делавэр, собственники компании никогда не раскрывались. Однако свидетели уверяют, что несколько раз видели Дерипаску на стройке, он лично контролировал ход ремонтных работ. Ремонт дома осуществляла фирма Gracetown, исполнительный директор которой — Грэм Бонэм Картер, родственник актрисы Хелены Бонэм Картер. В его профиле в LinkedIn указана работа в компании Terra Services, которая принадлежит Дерипаске.

Публикация данных об особняке — послание Олегу Дерипаске о том, как много в Америке о нем известно, а также настоятельная рекомендация не появляться в этой стране. Задержание Сулеймана Керимова во Франции показывает, что крупное состояние не гарантирует неприкосновенность олигархам с паспортами Российской Федерации. Дерипаска сделал невозможным решение вопроса о въезде в США, когда связался с будущим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. По данным архива агентства «Руспрес», владелец «Базового элемента» перевел Манафорту $50 млн якобы на разработку стратегии по продвижению интересов в Америке, Европе и странах бывшего СССР. New York Times утверждает, что на самом деле Манафорт получал через Дерипаску задания о вмешательстве в американские президентские выборы. Сейчас Манафорту предъявлены обвинения по 12 пунктам, среди которых — заговор против США, заговор с целью отмывания денег и уклоненния от налогов. О деньгах Дерипаски Манафорта допрашивает спецпрокурор Роберт Мюллер. Обвинения в адрес миллиардера могут оказаться настолько серьезными, что перечеркнут даже смягчающий фактор сотрудничества Дерипаски с Федеральным бюро расследований США. Сейчас у Олега Дерипаски простой выбор: или сесть в американскую тюрьму, или отправиться в камеру российского сизо. В обоих случаях En+ Group, концерн ГАЗ, группа «Базовый элемент», «Русал» и агрохолдинг «Кубань» быстро сменят владельцев.

А пока Дерипаска подал в суд на свою пассию Рыбку. Дескать, она разместила фото и ролики без его разрешения. Но Рыбка их давно поместила в своем инстаграме. А Дерипаска встрепенулся только после расследования Навального. Теперь Настя стала глубоководной Рыбкой и на всякий случай сейчас засела в Дубаи. Но не слишком-то и скрывается. Американцы – могут своего не упустить, – доберутся в Дубаи до неё первыми – и возьмут в программу защиты свидетелей. Ведь это живой канал к раскрутке скандала о вмешательстве в американские выборы. Девка стала на вес золотой рыбки. А если главные пострадавшие замочат Рыбку, то подтвердят истину всего разлитого компромата. Рыбка играет ва-банк. Теперь не ее поймают, а она хочет поймать. И не ее будут жарить, а она. Вот ее свежее заявление от 10 февраля этого года. Потрясающая наглость, если забыть, что она имеет на нее право, да и тренаж сказывается.

Итак, слушаем:

“Всем привет! Последние два года я занимаюсь тем, что провожу эксперименты по различного рода манипуляциям над высокопоставленными людьми, уровня Олега Дерипаски, Сергея Приходько, Алексея Навального, а также эксперименты над общественным мнением, над всякими вещами, которые могут расколбасить публику. Вы собственно видите, все идет успешно. И за последние два года я получила очень много информации, которая не вошла в две книги и которая могла бы быть интересна некоторым людям в Российской Федерации. Поэтому я назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину. Буду очень рада с ним познакомиться и поделиться с ним той инфой, которая у меня есть, касаемо его сотрудников, служащих и его лично. В течение недели я жду от него представителей или связи со мной по электронной почте или по телефону”.

Венедиктов:

“Все-таки наш президент проницательный человек. Когда он вводил в оборот термин «девушка с пониженной социальной ответственностью» ни он, ни кто другой не мог и помыслить, что учудит Настя-рыбка. Но она как раз и продемонстрировала своими публикациями, что такое пониженная социальная ответственность без кавычек и на самом деле. Да и Олег Владимирович тоже хорош – обсуждать при таких красавицах с вице-премьером тонкости российско-американской политики, демонстрируя знания «подружки» вице-премьера в лице замгоссекретаря США свидетельствует, как минимум, о разгильдяйстве. В общем, всех укачало. На яхте бывает. Опять Путин всех предупреждал. Заранее. Но никто не понял”.

https://echo.msk.ru/blog/aav/2145608-echo/

Девка она отвязная, разбитная и, конечно, очень наглая. Сильно затмила Поклонскую и Ксюшу. Стала медиазвездой за два дня. О ней написали основные американские газеты. Теперь дает бесконечные интервью. Вот и “Эхо Москвы” задало ей кучу вопросов, и она на них с ухмылками отвечает (а впереди еще суд с Дерипаской, где будет полная потеха).

Как с таким хохоталом можно жить? Пока можно.

А может быть, это о ней написал Олейников:

Маленькая рыбка, жаренный карась,

Где твоя улыбка, что была вчерась?

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон.

Для “RA NY”