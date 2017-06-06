РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ – «Жертвенное служение России»



18 мая 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя прошел торжественный вечер «Жертвенное служение России» посвященный 20-летию общероссийского общественного движения «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ».

Мероприятие началось с гимна, вноса флага Российской Федерации и флага ООД «Россия Православная». Далее к присутствующим обратился Председатель Центрального Совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Остапчук Вячеслав Васильевич. Он отметил роль движения в жизни страны, рассказал об основах, и главных принципах движения. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участников общероссийского движения «Россия Православная» с юбилеем поздравил епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря.

Все присутствующие посмотрели документальный фильм о первом Председателе Центрального Совета, об основателе и организаторе Движения – Александре Ивановиче Буркине, и почтили его память. В рамках торжества почетными наградами – Серебряным орденом «За жертвенное служение» за плодотворное сотрудничество с Движением были удостоены член Попечительского совета ООД «Россия Православная», генеральный директор ГУП «Брянскфармация» Михаил Михайлович Иванов и директор АО «Карачевский завод «Электродеталь» Виталий Александрович Явельский . Также почетной наградой «Дело Веры» – Золотая – I степени (за 20 и более лет общественного служения) наградили настоятеля Успенского собора г. Кашира Протоиерея Виталия Коценко.

Награда – это признание особых заслуг человека перед Отечеством и обществом. С давних времен на Руси существовала традиция не только царских пожалований и государственных наград, но и признание особых заслуг перед Государством и ее гражданами со стороны различных общественных объединений и организаций. Движение «Россия Православная» со времени своего создания продолжает эту славную традицию.

Общероссийское общественное движение «Россия Православная», основной целью которого является формирование общественного сознания на основе исторических и духовных традиций нашей страны, действует на протяжении 20-ти лет, по благословению приснопамятного Патриарха Алексия II, при поддержке федеральных властей. «Россия Православная» осуществляет плодотворное сотрудничество с епархиями Русской Православной Церкви, казачеством, министерствами и ведомствами, учреждениями науки и культуры, учебными заведениями, воинскими подразделениями и органами правопорядка.

В торжественном мероприятии приняли участие представители духовенства Русской Православной Церкви, государственные и общественные деятели, москвичи и гости столицы. Перед зрителями выступили Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ, Академический Большой хор РГГУ, Заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Россияночка» культурного центра «Москвич» и др.

В свой торжественный вечер 20-летия общероссийское общественное движение «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ» продолжает объединять в своих рядах лучших своих сынов отечества.

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