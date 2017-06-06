Казаки Румынии почтили память русских казаков-воинов павших на румынской земле



27 мая 2017 года в селе Руска, района Ватра Дорней в Румынии прошла церемония поминовения усопших казаков-воинов погибших здесь в первую мировую войну в 1916 году, организованная Обществом казаков Румынии под руководством Атамана казаков Румынии Бондарчука Владимира Владимировича. Могилы, где покоятся казаки, находятся на высоте 2500 метров над уровнем моря в горах.

В мероприятии приняли участие: Генеральный консул Российской Федерации в Констанце Волков Владимир Борисович, от ВКО Центральное Казачье Войско – казачий полковник, Атаман ХКО ИСТРИНСКОЕ Андриенко Дмитрий Геннадьевич и товарищ Атамана ХКО ИСТРИНСКОЕ казачий есаул Артур Дмитриевич Цапенко, представители православных церквей района Ватра Дорней, зарубежных казачьих обществ, казаки Румынии,приглашенные почетные гости, журналисты.

После молебна, который провел настоятель храма села Руска, Атаман казаков Румынии Бондарчук В.В. рассказал о трагических событиях того времени и об участии в них казаков.

Далее выступил Генеральный консул России в Констанце Волков В.Б. Он отметил: «Мы являемся свидетелями очень большого события, поэтому и собрались здесь, чтобы отдать дань памяти нашим соотечественникам-казакам, которые составляли и составляют гордость и славу Российского воинства. Казаки не только осваивали бескрайние просторы России и прокладывали путь в Сибирь, но и являлись элитными частями Российской армии. Сегодня, мы пришли сюда, чтобы почтить память и отдать дань уважения их святым могилам. Также хочу передать слова благодарности и низкий поклон от Посла Российской Федерации в Румынии Кузьмина Валерия Ивановича казакам Румынии за их веру и энтузиазм». 1

Представитель Центрального Казачьего Войска, казачий полковник Андриенко Д.Г. поблагодарил Атамана казаков Румынии Бондарчука В.В. за заботу, по содержанию могил русских казаков-воинов. Он также выразил благодарность настоятелю храма села Руска за святые поминальные молитвы. «Выражаем благодарность за приглашение представителей Центрального Казачьего Войска на это значимое для всех казаков мероприятие – мы хотим отдать дань уважения нашим братьям-казакам, павшим в Румынии» – в заключение отметил Андриенко Д.Г.

Затем состоялось возложение венков на могилы казаков, павшим на этой земле.

Исторические моменты событий:

Летом 1916 года русские войска под командованием генерала А.А.Брусилова прорвали оборонительные укрепления австро-венгерской армии на фронте протяженностью 340 км. Это была самая громкая военная операция русских войск в ходе первой мировой войны. Инициатива на всех фронтах перешла к державам Антанты. Так, 17 августа 1916 года, в Бухаресте была подписана конвенция между Румынией с одной стороны, Россией, Великобританией, Францией и Италией с другой. Соглашение предусматривало вступление Румынии в войну. Сама Румыния в то время располагала лишь тремя заводами, производившими легкое оружие, так что западные союзники обязались снабжать румын вооружениями. Французское и английское оружие для румынской армии возили по Северной Атлантике до Мурманска, затем по железной дороге через всю Европейскую Россию. Румыны были приняты в Антанту по настоянию Франции, вопреки возражениям российского главнокомандующего Алексеева, полагавшего, что румынская армия не сможет защитить территорию страны, с трех сторон окруженную врагами, и эта задача ляжет на плечи русской армии.

Прогноз генерала Алексеева оправдался. Чтобы предотвратить захват неприятелем всей румынской территории и его наступление на юго-западные области России, в декабре 1916 – январе 1917 года пришлось срочно перебросить более полумиллиона российских солдат в Румынию и развернуть их на фронте от Буковины до устья Дуная. Русские заняли 400-километровый участок фронта. Эта операция потребовала от Росси огромного напряжения сил. Трудно пришлось и без того перегруженным военными поставками железным дорогам. В конце февраля 1917 года в Петрограде вспыхнули волнения, причиной которых было отсутствие хлеба в магазинах. Продовольствия в России хватало, но его не смогли вовремя доставить в Петроград из-за нехватки паровозов.

Потеряв в боевых действиях 1916 года почти всю свою территорию и около 250 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, Румыния практически выбыла из войны. Пришедшие на помощь румынской армии русские войска остановили в декабре 1916 года – январе 1917 года австро-германские войска на реке Сирет.

Румынский фронт был создан на базе Русской Дунайской армии, в который вошли Дунайская армия, 6-я армия из Петрограда, 4-я армия из состава Западного фронта, 9-я армия из состава Юго-Западного фронта и 8-я армия Киевского округа, а также остатки румынских войск. Румынский фронт заняли 36 русских пехотных и 13 конных дивизий, всего до 500 000 бойцов, от Буковины по Молдавским Карпатам, Сирету и Дунаю до Черного моря.

Хочется упомянуть некоторых военноначальников из состава 8-й Российской Армии Киевского военного округа или «Брусиловской армии» – как ее прозвали, которая действовала в этих местах.

Командующие «Брусиловской армией»:

28.07.1914 г. – 17.03.1916г. – генерал от кавалерии Брусилов Алексей Алексеевич

20.03.1916 г. – 29.04.1917г. – генерал от кавалерии Каледин Алексей Максимович

29.04.1917 г. – 10.07.1917г. – генерал от инфантерии Корнилов Лавр Георгиевич

Состав «Брусиловской армии»:

Армейская конница:

2-я сводно-казачья дивизия; 1-я кубанская казачья дивизия; 2-я кубанская казачья дивизия:

терская казачья дивизия;

VII армейский корпус:

3-й Енисейский казачий полк; 32-я отдельная донская казачья сотня;

XII армейский корпус:

2-й Урупский и 3-й Уманский казачьи полки; 12-я отдельная донская казачья сотня;

XXIV армейский корпус:

18-й Оренбургский казачий полк; 35-я отдельная донская казачья сотня;

Всего в 8-й армии было 160 батальонов, 153 эскадронов и сотен, 60 конных, 28 горных и конно-горных роты.

И это только маленькая частица тех Российских Войск, которые участвовали в боях на территории Румынии. Казаки, служившие в «Брусиловской армии» и покоятся на земле села Руска, Района Ватра Дорней в Румынии. Хочется, чтобы в Румынии, помнили о том вкладе, который внесла Русская армия и бравые казаки, служившие в ней.

Собкор «PA NY» в Москве