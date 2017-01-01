МИХАИЛ ЯСНОВ
Международная Ассоциация писателей и драматургов и художников «Русский мост» представляет автора – МИХАИЛ ЯСНОВ.
Поэт, переводчик, детский писатель.
Родился 8 января 1946 года в Ленинграде.
В 1970 – окончил филологический факультет Ленинградского университета.
В настоящее время – член Совета Союза писателей Санкт-Петербурга, председатель секции художественного перевода Союза писателей, руководитель студии художественного перевода при Французском институте Санкт-Петербурга, член Международного ПЕН-клуба и гильдии «Мастера литературного перевода». Многократный лауреат литературных премий.
Колобок
Я круглый как солнце
Яркий как медь
Ты никогда не найдешь
Куда меня поиметь
Я метен по коробу по сусекам скребен
На сметане мешон, На окошке стужен
Я вышел из жаркого чрева печи
Мои братья – блины и калачи
Я от деда ушел, от бабки смылся
Укатился, как в душевой мыльце
Вот качу по тропе, ветерок меня сушит
А тут из кустов показались уши.
Заяц
Вот так встреча, каравай с глазами
Я такого не видел даже под грибами
Что ж давай, катись поближе, пышный
Я башку тебе проломлю резцами
Доберусь до мякоти, выем нутро
Путь окончен, все, приготовься, бро
Мои зубы крепче камня и стали
Им за крутость можно давать медали
Капуста, морковка, салат, кора
Я вижу еду, значит есть пора
Колобок
Слушай, ты, нелепая ошибка природы
с ушами отсюда до Нового года
Скачи, пока цел, король мусорной кучи
Я от бабки ушел, а она куда круче
Я тебя закатаю прямо в гумус
Тебя можно будет вкладывать в тубус
Разделю на фрагменты, поделю на Пи
Ты последнее звено в пищевой цепи
Ты меня не ухватишь, потому что я сфера
…проскочил между лап, а навстречу серый.
Волк
Ну-ка двигай сюда, круглый, есть дело
Ты пугаешь ежей, вгоняешь в стресс белок
Я смотрящий по лесу, у меня все четко
А теперь зубами заяц бьет чечетку
На кого ты крошишь, сухарь в объеме
Ты решил, что король? Ты пампушка в короне
На один укус, заморить червячка
Сейчас тебя ухвачу за бока.
И пока.
Колобок
Прибери конечности, коврик с ушами
Я из зайца сейчас сделал оригами
И тебя натяну на себя, как на глобус
Я круглый бог, воплощенный логос
Даже Кинг не писал про такое опус
блохоносец, любитель поросят и девочек
Покровитель ежей, защитник белочек
Отходную тебе споет птица-алконост
Ты уверен, что в прорубь засунул хвост?
И пока хватаешь зубами воздух
В мутных глазах считаешь звезды
…покачу себе дальше, солнце светит
А навстречу морда – страшнее смерти
Медведь
Это что за выпечка резво скачет
Меж кустов в глазах у меня маячит
Я Михайло Потапыч, хозяин леса
Мои лапы мощнее жд экспресса
На одну посажу, другой прихлопну
Полезай ко мне в пасть, не боись, не лопну
Колобок
Ты облезлая туша, брюхо пустое
У тебя же брови, как у вождя застоя
Отвали в овраг, собирай валежник
Ты такой же древний, как Вячеслав Малежик
Я от деда ушел, слился от бабки
За меня давали такие бабки
Тебе столько за зиму не приснится
Я солнца адская колесница!
Прокатился по зайцу, волка – в кювет
Ты прилип бы к подошвам моих штиблет
Жалко, ног и штиблет у меня нет
До свидания, толстопятый, глазки как драже
Я тебя обойду на вираже
И уйду в горизонт, адью, дуболом
…кто там впереди, с рыжим хвостом?
Лиса
Колобок, Колобок, тебе поют – слава
Лондон, Бейрут, Рим и Варшава
Но теперь твой долгий путь окончен
На обочину, друг, твой техспапорт просрочен
Перпетуум-мобиле с нулевым кпд
Прикатился на встречу своей судьбе
Заморочил в лесу головы всем
Но теперь, Колобок, я тебя съем
Колобок
Ты что, не читала Пифагора, дура?
Я же шар – самая совершенная фигура
Воплощенная истина, символ солярныЙ
Я тебя загоню за круг Полярный
А ты – куроедка, воротник, манто
Тебе дорого встанет этот автостоп
Я зайца, медведя и волка вынес
И тебя ждет такой же
преждевременный финиш
Лиса
Если ты – символ Солнца, я хтонический зверь
Моя пасть – точно бездна, небытия дверь
Моя глотка есть черная дыра,
Зря ты ушел со своего двора
Думаешь, ты как свет – никто не догонит?
Но ты сам прикатился в мои ладони
Я лисичка-сестричка, золотая кума
финальная точка, молчанье ума
Все твои тропы вели ко мне
К пустоте кипящей, нулевой величине
И теперь Колобку суждено сгинуть
Горизонт событий тебе не покинуть
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.