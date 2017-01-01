Международная Ассоциация писателей и драматургов и художников «Русский мост» представляет автора – МИХАИЛ ЯСНОВ.

Поэт, переводчик, детский писатель.

Родился 8 января 1946 года в Ленинграде.

В 1970 – окончил филологический факультет Ленинградского университета.

В настоящее время – член Совета Союза писателей Санкт-Петербурга, председатель секции художественного перевода Союза писателей, руководитель студии художественного перевода при Французском институте Санкт-Петербурга, член Международного ПЕН-клуба и гильдии «Мастера литературного перевода». Многократный лауреат литературных премий.

Колобок

Я круглый как солнце

Яркий как медь

Ты никогда не найдешь

Куда меня поиметь

Я метен по коробу по сусекам скребен

На сметане мешон, На окошке стужен

Я вышел из жаркого чрева печи

Мои братья – блины и калачи

Я от деда ушел, от бабки смылся

Укатился, как в душевой мыльце

Вот качу по тропе, ветерок меня сушит

А тут из кустов показались уши.

Заяц

Вот так встреча, каравай с глазами

Я такого не видел даже под грибами

Что ж давай, катись поближе, пышный

Я башку тебе проломлю резцами

Доберусь до мякоти, выем нутро

Путь окончен, все, приготовься, бро

Мои зубы крепче камня и стали

Им за крутость можно давать медали

Капуста, морковка, салат, кора

Я вижу еду, значит есть пора

Колобок

Слушай, ты, нелепая ошибка природы

с ушами отсюда до Нового года

Скачи, пока цел, король мусорной кучи

Я от бабки ушел, а она куда круче

Я тебя закатаю прямо в гумус

Тебя можно будет вкладывать в тубус

Разделю на фрагменты, поделю на Пи

Ты последнее звено в пищевой цепи

Ты меня не ухватишь, потому что я сфера

…проскочил между лап, а навстречу серый.

Волк

Ну-ка двигай сюда, круглый, есть дело

Ты пугаешь ежей, вгоняешь в стресс белок

Я смотрящий по лесу, у меня все четко

А теперь зубами заяц бьет чечетку

На кого ты крошишь, сухарь в объеме

Ты решил, что король? Ты пампушка в короне

На один укус, заморить червячка

Сейчас тебя ухвачу за бока.

И пока.

Колобок

Прибери конечности, коврик с ушами

Я из зайца сейчас сделал оригами

И тебя натяну на себя, как на глобус

Я круглый бог, воплощенный логос

Даже Кинг не писал про такое опус

блохоносец, любитель поросят и девочек

Покровитель ежей, защитник белочек

Отходную тебе споет птица-алконост

Ты уверен, что в прорубь засунул хвост?

И пока хватаешь зубами воздух

В мутных глазах считаешь звезды

…покачу себе дальше, солнце светит

А навстречу морда – страшнее смерти

Медведь

Это что за выпечка резво скачет

Меж кустов в глазах у меня маячит

Я Михайло Потапыч, хозяин леса

Мои лапы мощнее жд экспресса

На одну посажу, другой прихлопну

Полезай ко мне в пасть, не боись, не лопну

Колобок

Ты облезлая туша, брюхо пустое

У тебя же брови, как у вождя застоя

Отвали в овраг, собирай валежник

Ты такой же древний, как Вячеслав Малежик

Я от деда ушел, слился от бабки

За меня давали такие бабки

Тебе столько за зиму не приснится

Я солнца адская колесница!

Прокатился по зайцу, волка – в кювет

Ты прилип бы к подошвам моих штиблет

Жалко, ног и штиблет у меня нет

До свидания, толстопятый, глазки как драже

Я тебя обойду на вираже

И уйду в горизонт, адью, дуболом

…кто там впереди, с рыжим хвостом?

Лиса

Колобок, Колобок, тебе поют – слава

Лондон, Бейрут, Рим и Варшава

Но теперь твой долгий путь окончен

На обочину, друг, твой техспапорт просрочен

Перпетуум-мобиле с нулевым кпд

Прикатился на встречу своей судьбе

Заморочил в лесу головы всем

Но теперь, Колобок, я тебя съем

Колобок

Ты что, не читала Пифагора, дура?

Я же шар – самая совершенная фигура

Воплощенная истина, символ солярныЙ

Я тебя загоню за круг Полярный

А ты – куроедка, воротник, манто

Тебе дорого встанет этот автостоп

Я зайца, медведя и волка вынес

И тебя ждет такой же

преждевременный финиш

Лиса

Если ты – символ Солнца, я хтонический зверь

Моя пасть – точно бездна, небытия дверь

Моя глотка есть черная дыра,

Зря ты ушел со своего двора

Думаешь, ты как свет – никто не догонит?

Но ты сам прикатился в мои ладони

Я лисичка-сестричка, золотая кума

финальная точка, молчанье ума

Все твои тропы вели ко мне

К пустоте кипящей, нулевой величине

И теперь Колобку суждено сгинуть

Горизонт событий тебе не покинуть