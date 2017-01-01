ИРИНА АКС
Международная Ассоциация писателей и драматургов и художников «Русский мост» представляет автора – ИРИНУ АКС.
Литератор, журналист, автор трех книг стихов. Публиковалась многократно в России и за рубежом.
Лауреат различных поэтических конкурсов; “Королева Поэзии-2011” по версии ежегодного международного турнира в Лондоне. Колумнист чикагского издания “7 дней”.
А КОРОЛЬ-ТО…
А что в Королевстве? На том же параде
король выступает все в том же наряде.
Все, в целом, обычно: ведь долгие годы
костюм короля не выходит из моды.
Успело привыкнуть уже населенье:
любуются в пятом, поди, поколенье
все тем же костюмом на том же параде…
Сменился король – но менять не пора-де
наряд: в королевстве традиции крепки,
гордятся потомки, как некогда предки –
а впрочем, возможно, уже не гордятся,
но, как ни крути, в бунтари не годятся.
Соседи с советами лезут – а на-ко,
мол, выкуси! Все ж попривыкли, однако,
и всем надоела костюмная тема:
ну да, ну обычай, такая система…
Лишь умные мальчики, праздничным строем
идущие вместе в колонне по трое
скандируют хором, и слышится где-то:
Король-то – одетый! Король-то – одетый!
***
«…ты не знаешь, спирт за 39 центов пить можно?»
из разговора с другом
…нет уже того здоровья:
хуже пьется политура,
по ночам тоска изводит,
по утрам – душа болит…
эта, с ямочкой на щечке,
согласилась бы, наверно,
только как себя заставить
пошлый вздор произносить?
Я пишу стихи без рифмы,
я мычу мотив забытый,
я смотрю в окно ночное
и не вижу ничего…
Телефон бы, что ли, звякнул!
Я снимать не стану трубку:
за меня автоатветчик
по-английски говорит.
Что случится послезавтра?
Ничего, я полагаю,
не случится в этой жизни.
Так и кончится она.
Лишь одно меня тревожит,
но кого ж про это спросишь:
спирт за 39 центов
можно пить – или помрешь?
NOSTALGIA
I
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать…
А. Пушкин
…Но эти три берёзы
При жизни никому нельзя отдать.
К. Симонов
На выцветшем, чуть пожелтевшем фото –
простой пейзаж земли твоей родной…
Ведь собирался давешней весной!
Дела, дела… то дети, то работа,
то юбилей, то снова Новый Год,
то грипп, то неисправно зажиганье –
куда уж на такие расстоянья,
то зной, то листопад, то гололед…
К тому же никого там не осталось:
разъехались, а то и нет в живых
друзей твоих, соседей и родных,
и душу бередит такая малость,
что глупо по проселкам грязь месить,
повсюду ж примет мать-земля сырая…
…но эти три березы у сарая
стоят еще?
А – некого спросить!
II
За селом – седая ель,
до земли плетень кренится,
старомодный журавель
пьет водицу из криницы.
Спеть бы песню, загрустив –
ну была ж, была такая! –
только помнится мотив
и «по-птичьи окликая».
Осень. Жухлая трава
и осинники нагие…
светлый праздник Покрова…
Двухминутной ностальгии
умиленная слеза…
Ну, любуйся, ясный сокол,
малой родиной из-за
сплошь тонированных стекол!
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