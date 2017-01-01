Международная Ассоциация писателей и драматургов и художников «Русский мост» представляет автора – ИРИНУ АКС.

Литератор, журналист, автор трех книг стихов. Публиковалась многократно в России и за рубежом.

Лауреат различных поэтических конкурсов; “Королева Поэзии-2011” по версии ежегодного международного турнира в Лондоне. Колумнист чикагского издания “7 дней”.

А КОРОЛЬ-ТО…

А что в Королевстве? На том же параде

король выступает все в том же наряде.

Все, в целом, обычно: ведь долгие годы

костюм короля не выходит из моды.

Успело привыкнуть уже населенье:

любуются в пятом, поди, поколенье

все тем же костюмом на том же параде…

Сменился король – но менять не пора-де

наряд: в королевстве традиции крепки,

гордятся потомки, как некогда предки –

а впрочем, возможно, уже не гордятся,

но, как ни крути, в бунтари не годятся.

Соседи с советами лезут – а на-ко,

мол, выкуси! Все ж попривыкли, однако,

и всем надоела костюмная тема:

ну да, ну обычай, такая система…

Лишь умные мальчики, праздничным строем

идущие вместе в колонне по трое

скандируют хором, и слышится где-то:

Король-то – одетый! Король-то – одетый!

***

«…ты не знаешь, спирт за 39 центов пить можно?»

из разговора с другом

…нет уже того здоровья:

хуже пьется политура,

по ночам тоска изводит,

по утрам – душа болит…

эта, с ямочкой на щечке,

согласилась бы, наверно,

только как себя заставить

пошлый вздор произносить?

Я пишу стихи без рифмы,

я мычу мотив забытый,

я смотрю в окно ночное

и не вижу ничего…

Телефон бы, что ли, звякнул!

Я снимать не стану трубку:

за меня автоатветчик

по-английски говорит.

Что случится послезавтра?

Ничего, я полагаю,

не случится в этой жизни.

Так и кончится она.

Лишь одно меня тревожит,

но кого ж про это спросишь:

спирт за 39 центов

можно пить – или помрешь?

NOSTALGIA

I

И хоть бесчувственному телу

Равно повсюду истлевать…

А. Пушкин

…Но эти три берёзы

При жизни никому нельзя отдать.

К. Симонов

На выцветшем, чуть пожелтевшем фото –

простой пейзаж земли твоей родной…

Ведь собирался давешней весной!

Дела, дела… то дети, то работа,

то юбилей, то снова Новый Год,

то грипп, то неисправно зажиганье –

куда уж на такие расстоянья,

то зной, то листопад, то гололед…

К тому же никого там не осталось:

разъехались, а то и нет в живых

друзей твоих, соседей и родных,

и душу бередит такая малость,

что глупо по проселкам грязь месить,

повсюду ж примет мать-земля сырая…

…но эти три березы у сарая

стоят еще?

А – некого спросить!

II

За селом – седая ель,

до земли плетень кренится,

старомодный журавель

пьет водицу из криницы.

Спеть бы песню, загрустив –

ну была ж, была такая! –

только помнится мотив

и «по-птичьи окликая».

Осень. Жухлая трава

и осинники нагие…

светлый праздник Покрова…

Двухминутной ностальгии

умиленная слеза…

Ну, любуйся, ясный сокол,

малой родиной из-за

сплошь тонированных стекол!