THE GUARDIAN: РУССКАЯ КЛАССИКА КАК ОПАСНОСТЬ

Но если российская культура переживает с точки зрения The Guardian повторную советизацию, то при чем тут высокий ценностный рейтинг русской классики? Как Толстой и Достоевский, Гоголь отвечают за «советизацию»?

С другой стороны, автор The Guardian скорбит, что в первую десятку выдающихся писателей России не попали Людмила Улицкая, Борис Акунин, Михаил Шишкин, Владимир Сорокин. Неужели следует из десятки признанных убрать Чехова, Булгакова и ввести Шишкина? Или Сорокина? Акунина? Их места – в конце первой сотни…

Тут проблема распадается на две части. Во-первых, в либеральной среде России есть представители профессионального сообщества, которые считают примерно так же, как и в английской The Guardian. То есть, что современная власть выдвинула идею «русской культуры» и «русской классики» в качестве национальной идеи и фундамента национальной идентичности. Таким образом, «русская культура» становится фактором объединения общества. И это страшно им не нравится. Не нравится тем, кто полагает, что такая постановка вопроса о классике и русской культуре позволяет «снять (точнее игнорировать) существующие в обществе напряжения – этнического, религиозного, социального или политического характера».

Любопытно, как отреагировали некоторые европейские СМИ на этот российский социальный опрос. Посыпались заголовки и рассуждения весьма политизированные: «Как показал недавний опрос, в современной России не любят живых писателей» (Фиби Тэплин, The Guardian). Устойчивое почитание классики, сохранение ее в обыденном сознании на вершине культурной пирамиды, здесь перевели в актуальную идейную повестку дня, полагая, что приоритет классики следует некоему «официальному курсу». Мол, читают тех, кого одобрили власти.