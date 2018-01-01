Евангелие от Троцкого (сериал “Троцкий”)

Пару дней назад я посмотрел сериал (8 серий) “Троцкий”. Хорошо сделанная работа, отличные актеры (все), особенно отменен Хабенский – Троцкий. Да, это фанатик своей идеи всемирной революции, как чего-то, несущего всем справедливость. И его последние слова фильме, сказанные уже как бы из вечности (посмертно, так сказать): “Мои идеи не умрут, а, значит, и я – бессмертен”.

Вся критика в общем-то сводится к поиску исторических несоответствий. И все они какие-то не имеющие значения для художественности фильма. Ибо фильм – не учебник по истории. А если тут и есть история (а она, конечно, там есть), то это история глазами Троцкого. Это он ее так видит и рассказывает своему оппоненту “Джонсону”, а на самом деле будущему своему убийце Рамону Меркадеру.

К этим якобы ошибкам или даже злонамеренностям можно добавить много. Например, группа убийц Троцкого под руководством художника Сикейроса и стоящего за ним чекиста Григулевича (этот тип потом стал историком и написал книгу “Инквизиция”) стреляет из автоматов по спальне Троцкого, который при этом лежит на кровати (с женой Натальей Седовой), а на самом деле он успел при первых же выстрелах залезть под кровать, да и жену туда затащил. Это так важно?

Или Фани Каплан расстреливают какие-то две фигуры в шинелях, а на самом деле ее во дворе Кремля расстрелял лично комендант Кремля Мальков. При этом во двор вышел покурить Демьян Бедный (он жил в Кремле) и видел всю процедуру. “Вот же не спится ему, черт. А… пусть видит” – писал Мальков. Нужно было именно так показать этот эпизод? Не обязательно. Тогда нужно было бы вводить в сценарий Малькова, как-то обозначать его роль в жизни Троцкого, а не делать его просто исполнителем роли палача. Фильм бы это дополнительно перегрузило и удлинило, а для Троцкого, для его образа это ничего бы не дало – он никак не был связан с Каплан и не он отдавал приказ о ее расстреле.

Тогда вообще для чего этот эпизод в фильме? А для того, чтобы Сталин ответил на реплику Троцкого: зачем ее так быстро расстреляли, она же еще не выдала всех сообщников? А нам этого и не надо – говорит тов. Сталин. Мы теперь просто ликвидируем все ее окружение.

Опять же, не важно, было именно так или нет. Для психики Сталина это вполне характерно.

Троцкий не раз в фильме сталкивается со Сталиным и каждый раз выглядит более,что ли, гуманным. Скажем, Сталин за расстрел всяких там философов да экономистов вроде Степуна, Франка, Прокоповича, Сорокина и прочих, а Троцкий – за их высылку на “философском пароходе”. И даже не по гуманным соображениям, а по прагматическим: к нам, дескать, на Западе станут лучше относиться.

Как раз по поводу этой концепции еще и стоило бы поспорить: была бы история Россия при Троцком лучше, мягче. чем при Сталине? Это весьма проблематично: идеология-то у них была одинаковая. Известно, что идея трудовых армий Троцкого была успешно утилизирована Сталиным в виде колхозов, а далее просто в виде лагерного труда зэков. Его же, Троцкого, идея – превратить любые организация типа профсоюзов в приводные ремни от партии к массам (“дать массам ремня”) , вообще привнести полную милитаризацию в экономику. И это было выполнено тов. Сталиным в лучшем виде.

Забавны потуги якобы историка Клима Жукова в паре с хохмачом Гоблиным отбить Сталина в фильме о Троцком. Дескать, оклеветали там вождя). Никогда он не был замечен ни в каких эксах, не грабил инкассаторов. Вот Тер-Петросян (Камо) грабил. Да. Но за этим боевиком стоял и направлял его молодой Коба – Сталин.

Или вот кадры убийства Троцкого Меркадером. Уж об этом пишут все как отход от реальности. В фильме Троцкий догадывается, что его оппонент вовсе не журналист Джонсон, что он здесь “для окончательного решения троцкистского вопроса”, для полного расчета. И чтобы распутать все проблемы хлещет “Джонсона” тростью, побуждая его быстрее выполнить то, для чего он прибыл. Как говорится в Евангелии, “что делаешь, делай скорее”. Он и раньше его побуждал к этому, показывая, как просто забить кролика и превратить его в кусок мяса. А “Джонсон” (в фильме) все никак не решался.

Ну да, хорошо известно, что “Джонсон” стал своим человеком в окружении Троцкого, ухаживая за его секретаршей, даже стал ее женихом, и посему его перестали обыскивать при посещении Троцкого (обыски были введены в правило после первого покушения Сикейроса-Григулевича). Он и ледоруб пронес под плащом поэтому, а не снял его со стены, где тот висел под видом декоративной сабли.

Вот как раз такая концовка как в фильме лучше выражает своего рода роковое бесстрашие Троцкого. Он знает, что обречен Сталиным, что все равно ему не выжить – и принимает решение не жить в унизительном страхе, “лучше ужасный конец, чем ужас без конца”. Именно после этого он и произносит посмертную финальную фразу, идя по потусторонним небесным облакам: “Мои идеи не умрут, а, значит, и я – бессмертен”.

Есть один пробел и ущерб для художественности фильма. Он вовсе не в исторических отклонениях. Но когда доктор Фрейд делает лекцию, а потом говорит с Троцким по-русски, когда император Вильгельм беседует с Парвусом тоже на русском языке (но с немецким акцентом), то это немного коробит. Правильнее было бы давать эти сцены по-немецки с субтитрами. Равным образом как давать разговоры с “Джонсоном” тоже не по-русски. Кстати, а как Троцкий говорил с “Джонсоном”? Я, например, не знаю. А так бы узнал.

Замысел фильма вовсе не в том, что Россию погубили немецкие деньги, используемые подлыми врагами-русофобами (так это подают патриоты, клеймя предательское кино), а в том, что неверная идея приводит к гибели не только “широкие массы”, но и самих адептов и проводников этой идеи.

Троцкий – способный человек. Мог бы стать хорошим журналистом (да и был им). Мог бы написать интересное историческое исследование (и тут кое-чего добился), мог стать переводчиком, мог – бизнесменом, мог бы дать счастье детям. А вместо этого его троцкизм убил детей, сестру, жену, вообще всю родню, его самого. Не говоря уж о сотнях тысяч, если не миллионах не родственников. А так как троцкизм как разновидность марксизма-лениннзма оказался идеей фальшивой, оказался глубоким заблуждением, то и троцкизм как идея умер, и сам Троцкий оказался вовсе не бессмертным.

P.S. Цитата из одной из рецензий: Троцкого у нас не любит почти никто. Для «белых» это «Демон революции», для «красных» – «Иудушка Троцкий», для политических реалистов – не справившийся со Сталиным неудачник, а мнение о нем антисемитов в приличном обществе пересказывать нельзя. Главный канал страны должен искать темы, которые объединяют общество, а не поляризуют его. Даже если это единство негативное, в ненависти и презрении. Поскольку борьба с революционными настроениями – важная задача государственной масс-культуры, то логично было на юбилей революции снять сериал о радикале, который хотел принести стране счастье и справедливость, а принес боль, страдание и смерть, причем не только незнакомым согражданам, но и себе, своим сподвижникам и своим детям (Троцкий пережил всех четырех своих отпрысков). А если бы не занимался революцией, то с его энергией, наверно, стал бы миллионером и влиятельным партайгеноссе даже без отцовских капиталов. «Троцкий» политически мотивирован, никакой объективностью и никаким желанием разобраться в тонкостях политики столетней давности в сериале даже не пахнет. Это чистой воды художественная пропаганда. Шоу не рассказывает последовательную историю, а выхватывает отдельные события из жизни Троцкого и подает их с минимумом контекста, чтобы четко и определенно, безо всяких «с одной стороны, с другой стороны», выразить негативное отношение к Троцкому. Или же показать, что в той ситуации Троцкий был прав (если героя сериала только гнобить, то шоу будет невозможно смотреть), но зато прочие партийцы вроде Ленина и Сталина показали себя негодяями. А всем понятно, что если делаешь общее дело с мерзавцами, то ты недалеко от них ушел.

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон.

Для “РА NY”