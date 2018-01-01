Перечень литературы о караимах чрезвычайно велик. И тем не менее загадок в истории этого маленького народа, исповедующего иудаизм, более чем достаточно. Ныне караев объединяет ассоциация крымских караимов «Крымкарайлар». Общины есть в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Мелитополе. Имеются они и в Харькове, Киеве, Одессе, Днепропетровске. После 60 лет запретов, была вновь создана национальная организация – караимское общество культуры при Крымском отделении Украинского фонда культуры. На пробуждение национального самосознания большое влияние оказала встреча караев в Тракае в 1989 году, собравшая гостей со всего СССР, из Польши и других стран. Многие впервые присутствовали на богослужении, увидели обряды, услышали песни и, главное, уверовали в возможности возрождения. В Тракае, в Литве, традиционном месте проживания караимов, мне приходилось бывать. Впечатление – потрясающее. Никто не сделал столь много для сохранения исторических реликвий этого народа, как литовское руководство того времени. И это – правда. Из работ последнего времени по истории караев следует отметить книгу Всеволода Вихновича «2000 лет вместе: евреи России», а в ней – главу «Караимы и Вторая мировая война» и исследование Юрия Полканова «Караимы». По моему глубокому убеждению он – крупнейший в наше время специалист в этой области. Судите сами: он подготовил и опубликовал «Пословицы и поговорки крымских караимов» (вначале идет название на языке этого народа), «Легенды и предания караев», «Обычаи и обряды крымских караимов – тюрков: женитьба, рождение ребенка, похороны» и ряд целый ряд других работ. Его деятельность в этой области можно вообще назвать подвижнической. Об исследовании Ю. Полканова «Караимы» и книге В. Вихновича «2000 лет вместе: евреи России» и пойдет речь. Естественно, что метод цитирования является при этом единственно возможным для того, чтобы читатели получили представление об этих уникальных работах.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В. Вихнович подчеркивает, что при написании главы «Караимы и Вторая мировая война» он использовал материалы из классической работы израильского профессора Натана Шура «История караимов» и ряд других исследований. Он отмечает, что «караимизм представляет собой направление в иудаизме, сформировавшееся в VIII веке на территории Месопотамии, бывшей тогда частью Багдадского халифата (её традиционное еврейское название – Вавилония). Согласно традиции, основатель этого движения – Анан Бен Давид – происходил из семьи высших руководителей процветавшей тогда там многочисленной еврейской общины…» Караимы признают только Священное Писание и призывали к изучению самого текста священных книг Библии с тем, чтобы руководствоваться прямыми её положениями. «Отсюда происходит и название «караимы» (буквально по -еврейски «чтецы»), другие их названия: «караиты» или «бне – микра» (сыны Писания). Караимы внесли более строгие правила соблюдения религиозных обрядов и ограничений, в частности в том, что касается Субботы и постов, они также не соблюдают праздника Ханука, поскольку он не указан в Писании, не прикрепляют мезузу у дверей, при молитвах не используют филактериев и т. д.”, – сообщает Вихнович. У Полканова мы найдем определение, что «караимы (буквально читающие) – немногочисленная тюркская народность, представители которой исповедуют иудаизм караитского толка, не признавая Талмуд. Традиционными местами проживания караимов в Восточной Европе являются Крым и некоторые города Западной Украины и район Тракая (Литва)”.

Полканов отмечает, что эта монотеистическая религия со своими догматами, духовной иерархией, традициями восходит к первым векам нашей эры. Расцвет караизма пришелся на YIII – ХII века. Караизм исповедывали иранцы, арабы, евреи, греки из общин на территориях нынешних Ирака, Ирана, Сирии, Египта, Израиля, Турции. «Издавна учение попало в Крым. В VIII веке распространилось среди хазар. В России, включая Крым, учение исповедывали только крымские караимы – тюрки и русские выходцы из казачьих станиц Северного Кавказа и Астраханской губернии», – сообщает он. Нынешние крымские караимы считают себя потомками тюркских племен, входивших в Хазарский каганат и исповедывавших иудаизм. После разгрома их государства в Х веке Киевской Русью они остались в Крыму (но, отмечает Полканов, их не следует путать с крымчаками, иной этнической тюркоязычной группой евреев).

Однако эта версия не имеет документального потверждения. С другой стороны, в ХIII веке в Крым переселилось значительное число евреев – караитов, главным образом из Византийской империи, куда они, в свою очередь, прибыли из Испании. «Можно предположить, что потомки тюркоязычных хазар, восприняв от новых соседей их специфическую систему религиозных воззрений и ритуалов, взяли себе их имя», – отмечается в работе «Караимы». «Крымские караимы – тюрки (карай), – отмечается в этой же работе, – потомки ветви древних караитов, входивших в гуннский и хазарский племенные союзы и ассимилировавших в Крыму сармато – алан и, частично, готов. В их состав вошли и представители более поздних родственных тюркских племен, например, половцев (характерна сохранившаяся фамилия Комэн). На европеоидном фоне антропологи фиксируют у караев и отдельные признаки монголоидности. Как этнос караимы сформировались в Крыму».

Современная наука относит их к тюркской группе алтайской семьи народов. Тюркский язык и образ жизни древних караимов в необычном сочетании с исповеданием Ветхого Завета давно привлекли внимание ученых как явление неординарное, имевшее в прошлом аналогию только у хазар. Встречающиеся иногда у караимов голубоглазые некоторые исследователи объясняют влиянием крымских готов. Следы ассимиляции тюрками готов сохранились и у крымских татар в виде фамилии Гото. В привычном звучании наиболее точным является определение «крымские караимы – тюрки», позволяющие не путать караимов по крови (караев) с представителями караимского вероисповедания других национальностей и избежать терминологической путаницы. В Крыму, например, живут русские, исповедующие караизм (русские караимы).

Караимский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Различаются северный (тракайский), южный (галичский) и крымский диалекты караимского языка. Караимы, наряду с крымскими татарами признаны автохтонным народом Крыма. В конце ХIV века часть караимов была поселена в Литве и западных областях Украины за их умелые качества в торговле, ремесле, кожпроизводстве. Великий князь литовский Витовт, разбив крымских татар в 1392 году и не взяв караимскую крепость вблизи Бахчисарая, попросил стать своей личной охраной 300 караимских воинов, за их доблесть и храбрость и, конечно же, порядочность. Имея иудейское вероисповедание, караимы, согласно историческим источникам, сблизились с местными еврейскими общинами и во многом разделили их судьбу. Положение однако изменилось с включением Крыма (1783) и Литвы (1793) в состав Российской империи. Караимы получили налоговые послабления и им разрешили, в отличие от евреев, приобретать земельную собственность, что позволило некоторым из караимов, оставшихся в Крыму, стать крупными землевладельцами и промышленниками. Караимы Галича также добились фактического равноправия с христианами после раздела Польши и перехода Галиции под власть Австрии (1772). Это положило начало процессу отчуждения между караимской и еврейской общинами, которое сохраняется до сих пор.

Во все времена в Крыму караимы сохраняли автономию. В Крымском ханстве караимские князя сохраняли титулы и власть, подчиняясь ханам. Община караимов признавалась политической единицей, имела самоуправление, льготы, покровительство, оговоренное ярлыками. За военные заслуги караимы были причислены к привилегированной военной аристократии – тарханам. В 1458 – 1551 году они чеканили монету, в 1771 была основана ими первая в Крыму типография. В Кырк – Йере, Крымском ханстве, находился караимский гарнизон. Даже ханы подчас укрывались в крепости от врагов…

Недовольные чем либо караимы нередко примыкали к казакам. «История сохранила имя гетмана реестрового казачества Ильяша Караимовича», – сообщает Полканов. В России караи были равноправными гражданами империи, что и было зафиксировано в законодательстве. Государство признавало вероучение караимов и отмечало это в паспорте. На молебнах в кенаса (так называется молитвенный дом караев) в разное время присутствовали все российские государи, побывавшие в Крыму. Иерархи православия отмечали близость караизма к раннему христианству… В ХIХ веке центр духовной жизни караимов переместился из Кырк – Йера (Джуфт – Кале) в Евпаторию. Здесь находилось Духовное Управление, резиденция гахама (духовного главы), соборный храм, национальная библиотека «Карай Битиклиги», Александровское караимское духовное училище, самая крупная община.

В Крыму в 1800 году было 4000 караев. К 1914 году их количество возросло до 8000, а в России в целом их численность достигла 14000 человек. Кроме родного Крыма, местами компактного расселения караимов издавна были Запад Украины (Луцк, Галич и Литва). В Литве центром общины был и есть город Тракай. Литва стала для караимов второй родиной. Караимы Крыма, Литвы и Галиции, несмотря на территориальную и государственную (в разные периоды) разобщенность, в течение веков были связаны кровно и духовно; помогали друг другу в критические периоды стихийных бедствий и войн. Об отношении к караимам свидетельствуют, отмечает Полканов, то, что все побывавшие в Крыму цари и высшие патриархи православия присутствовали на богослужениях в кенаса, принимали хлеб – соль, бывали в караимских домах. Александр I в 1818 году останавливался в Евпатории в доме Хаджи Аги Бабовича. Николай II с семьей посещал в 1916 году дом С. Дувана. Гахамы были вхожи в царскую семью и имели право благословлять наследника на родном тюркском языке, положив ему руку на голову. Среди караев были главы городов, председатели земских собраний, судьи, высшие офицеры, дипломаты, члены Государственного Совета и Думы. На средства караимов – благотворителей для всех без различия национальности были созданы библиотеки, ремесленные и аграрные школы, детский санаторий (ныне «Чайка» в Евпатории).

В почете у караев были военные профессии. В армии России в 1914 году служили 700 караимов, из них 500 офицеров. В 1918 году в Крыму было 9 общин караимов, 13 учебных заведений. Наиболее полные данные по истории караев до ХХ века приведены в «Караимской народной энциклопедии» (1995). Караимы финансировали создание Таврического университета, оплачивали издание научной литературы. Как народ малочисленный, они были освобождены от рекрутской повинности. До революции в России было 20 кенаса, из них 11 в Крыму, где последний действующий храм был закрыт в 1959 году в Евпатории. На территории бывшего СССР кенаса сейчас действуют только в Литве (Вильнюс, Тракай) , Киеве и в Крыму…

ВЕК ХХ. РЕВОЛЮЦИИ И ВОЙНЫ

Ко времени установления Советской власти в Крыму, в начале 1921 года, караев было 5564 человека, а к концу 1926 года – время расцвета общественной жизни караимов – 4213 человек. Сокращение численности караев объясняется двумя войнами, несколькими голодовками, эпидемиями. Главная же причина – усиленная ассимиляция при смешанных браках. После Октябрьской революции 1917 года определенная часть крымских караимов вместе с врангелевскими войсками эмигрировала из России в Польшу, Францию, Германию и в Турцию (Стамбул). При советской власти практически полностью ликвидировали караимские общины и их религиозные структуры. Действующий храм в бывшем СССР сохранялся только в Тракае (Литва). Караимов лишили их храмов и школ, возможности изучать родной язык, историю и культуру. Нарушили компактное проживание. В плачевном состоянии оказались караимские святыни – крепость Джуфт – Кале и ее храмы, прилегающее родовое кладбище, кенасы Евпатории; уничтожены либо разрушены многие памятники.

Всеволод Вихнович отмечает, что после Гражданской войны многие караимы, принадлежавшие к господствующему классу, оказались рассеянными по разным странам Европы. «Их лидеры, – отмечает он, – с большим беспокойством следили за нарастающей в межвоенной Европе волной антисемитизма, особенно грозной в гитлеровской Германии. Незадолго до начала Второй мировой войны 18 караимов – бывших офицеров врангелевской армии, проживавших в Германии, – обратились с петицией не считать их евреями. В ответном письме, направленном 5 января 1939 года бывшему городскому голове Евпатории Сергею Дувану, специально прибывшему из Парижа в Германию, «Управление расовых исследований» успокоительно ответило, что «секта караимов не должна рассматриваться в качестве еврейской религиозной общины». Однако в рейхе были противники подобного решения, заявлявшие, что караимы и еврей – «родные братья». Тогда «На оккупированных восточных территориях, – сообщает Вихнович, – в Варшаве, Львове и Вильнюсе, немецкие власти обязали заключенных в гетто ведущих еврейских историков сообщить все, что им известно о происхождении караимов, и предоставить соответствующие переводы с древнееврейского.

К счастью для караимов, эти ученые «покривили душой». Хотя все прежние годы узник Варшавского гетто, знаменитый ученый Меир Балабан доказывал обратное, в ответе нацистам он отрицал какую – либо связь между караимством и евреями. Зелиг Калманович из Вильно сообщает, что несколько раз оккупанты в своем присутствии заставляли его дискутировать с хахамом (духовным главой) караимов города Серайей Шапшалом. Историку из Львовского гетто Якобу Шалу было приказано составить записку о происхождении караимов в Польше и т. д. Все ответы были благоприятны для караимов, и они стали рассматриваться как тюрко – татары, перешедшие в одну из разновидностей иудаизма, т. е. в расовом отношении как неевреи. Однако позже подозрения у германских властей проснулись снова, и караимов отнесли к трудно классифицируемой этнической группе, имеющей какую – то часть еврейской крови, т. е. к обладателям «нечистой» крови. Им были запрещены браки с германскими арийцами, а также не разрешалось поселение в любой части рейха…».

Последующие события стали развиваться так, что нацистам стало не до караимов. Так что в Крыму они выжили. С 1941 по 1944 года полуостров был оккупирован немцами. Уже в 1941 году евреи – ашкеназы и крымчаки (местная этническая группа иудеев раввинистического толка) были полностью уничтожены. Представители остапьных национальных групп добровольно или вынужденно сотрудничали с оккупантами. Вихнович подчеркивает, что в самом сложном положении оказалась община иудеев неталмудического направления – караимов. «Их лидеры, – отмечает он, – в частности, бывший городской голова Евпатории Дуван сумели убедить немецкие власти, что караимы не имеют ничего общего с расовом отношении с евреями, а являются якобы потомками монгольских племен, исповедующими иудаизм. Караимам приходилось доказывать свою лояльность, что, впрочем, было естественно в их положении. Но, к сожалению, дело не ограничилось публикацией статей об их «монгольском происхождении». Как указывает Натан Шур в своей «Истории караимов», «примерно 500 – 600 крымских караимов служило в вермахте и татарском легионе. Они, вероятно, находились в рядах организованных нацистами шести татарских батальонов, которыми командовали немецкие офицеры». Более того, по данным Шура, после отступления немцев из Крыма многие караимы предпочли уйти вместе с ними. В частности, в мае 1944 года в Вене оказалось более тысячи(!) беженцев из числа крымских караимов».

Но нужно отметить, что много караимов героически сражалось и в рядах Красной Армии. И еще один факт. В спецпоселениях, где обитали осужденные бывшие власовцы, в 1949 году насчитывалось и 170 караимов. Это потверждает участие в борьбе на немецкой стороне. Далее их судьба была еще более интересной. Как известно, в 1944 году из Крыма были депортированы почти 230 тысяч крымских татар, греков, болгар, армян и все проживавшие там иностранные подданные. А караимов среди них было всего 30 человек! Иными словами, они не подверглись депортации. В чем же дело? Вихнович в связи с этим приводит ряд документов, которые позволяют понять события прошлого. Оказывается, что советское руководство пыталось наладить связи с американскими еврейскими организациями. И речь шла о создании еврейской республики в Крыму. Под это мероприятие предполагалось «выбить» огромные суммы. Но евреи и крымчаки были уничтожены. На переезд других евреев надежды не было. И тогда для начала еврейской республики могли пригодиться и иудеи – караимы. Вот для этого их и оставили. Но, как отмечают Вихнович и Г. В. Костырченко, (известный исследователь истории русского еврейства), сам проект был совершенно нереален даже при любых американских деньгах по самым разным причинам. Ну, хотя бы потому, что более 67 тысяч евреев и крымчаков, в том числе и работники крымских еврейских колхозов в степной части полуострова, погибли. Сталин прекрасно это понимал и поэтому, не придавая серьезного значения реализации проекта, мог его использовать в дипломатической игре. А для этой игры караимы вполне подходили. Именно поэтому горькая доля депортации из родных мест их миновала.

По переписи 2002 года в России насчитывалось 366 караимов. Большинство украинских караимов компактно проживают в городах Евпатории и Саках. Евпатория – это центр караимской жизни Крыма. В ней расположена Соборная кенасса, заново открытая в 2005 году. Кроме того, в Евпатории находится древняя караимская библиотека «Карай – битиклиги». Небольшая караимская община есть и в Киеве. Действует кенасса 1900 года постройки.

Караимами был известный историк и дипломат Иосиф Григулевич, композитор Самуил Моисеевич Майкапар и др. Вот такую историю нам поведали о караимах – уникальном маленьком иудейском народе, история которого по сей день полна загадок, разгадать которые еще предстоит историкам будущего.

Вилен ЛЮЛЕЧНИК,

Нью-Йорк.

Для “РА NY”