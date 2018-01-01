Армения – Корея – Россия

К испытаниям водородной бомбы в пригороде Владивостока

На этой платформе пишут много чудесного. Иные выдумки способны затмить любые фантастические блокбастеры. Выдумки о людях, событиях, истории и окружающем нас мире. Поэтому любая реальность и фактические материалы воспринимаются зачастую с пренебрежением. Особенно, если они не «в тренде» направления мысли редакции и околоредакционных «групп солидарности». Например, группы солидарности с Кореей.

Сегодня мир вздрогнул и ужаснулся: подземные испытания водородной бомбы проведены КНДР. В двух десятках километров от границы с Россией. В главных городах Приморья зарегистрировано землетрясение силой в 3 балла.

В Японии землетрясение отметили чуткие сейсмографы, но японцы в ужасе обратились в ООН, – происходящее выходит далеко за рамки нормальной жизни человечества. Россия пока молчит, хотя нет ни секунды сомнения, что два лидера стран – России и Китая, прямо в эти минуты очень серьезно обсуждают именно эту тему на личной встрече. О том, что ждет нас в близкое время – в конце заметки. Сейчас простое (возможно – достаточно субъективное) напоминание о событиях тридцатилетней давности. Это – цитаты, прямая подборка фактов, заимствованная в Интернете, ссылку – даю сразу: http://nuk18.livejournal.com/1796290.html

«Как взрывали Спитак в 1988 году.

Летом 1988 г. в Армении объявился министр обороны Язов в сопровождении группы генералов, офицеров, технических военных чиновников. По севанской дороге в Ереван медленным ходом въехали несколько зачехленных наглухо грузовиков, которые безостановочно проследовали на север Армении.

В августе 1988 г. в спешном порядке из полигонов в районах Спитака, Кировакана были вывезены ракетные установки, танки, самоходные орудия. Подавляющая часть военнослужащих командного состава получила отпуск и выехала из Армении вместе с семьями.

В сентябре 1988 г. в Армении появился Заместитель Предсовмина СССР Щербина, который занимался вопросами испытаний ядерного оружия, военного строительства и насаждения научно-технических устройств в зоне взрыва.

В октябре 1988 г. в Армении снова появился Язов с группой военных специалистов, высших офицеров Генштаба Министерства обороны СССР.

В конце октября 1988 г. Язов со свитой выехал из Еревана на север Армении, где лично инспектировал передислокацию военной техники, демонтаж стационарных ракет и мобильных ракетных установок за пределы Армении.

В начале ноября 1988 г. по Еревану поползли слухи о том, что “Армению ожидает страшное испытание”. Слову “испытание” придавалось не прямое, а переносное значение: никто, разумеется, не догадывался об испытаниях геофизического оружия.

Начиная с лета по конец ноября 1988 г. в срочном, но организованном порядке под руководством военных и представителей КГБ СССР и Армении в “Азербайджан” и в Грузию были переселены все азербайджанские села, начиная от Капана на юге, до Степанавана, Калинино и Гукасяна – на севере.

В ноябре 1988 г. жена русского генерала, отдыхающая в санатории Арзни, сообщила конфиденциально (на ухо!) жене академика С.Т.Еремяна – Рузан Еремян о том, что в начале декабря Армению ожидает “страшное бедствие” и посоветовала ей выехать из Армении. Об этом она сообщила мне. Я позвонил в КГБ Армении, где эти слухи опровергли, как не заслуживающие внимания.

В середине ноября 1988 г. пианистке Светалне Навасардян позвонил из Ленинграда ее знакомый и посоветовал срочно покинуть всем ленинаканцам город Ленинакан.

В конце ноября 1988 г. телефонистка города Раздан подслушала разговор с Москвой одного русского генерала, где он сообщил жене буквально следующее: “Задерживаюсь! Приеду после испытаний”.

В конце ноября – начале декабря 1988 г. в Ленинакане были отмечены десятки случаев, когда военные, оставаясь сами в городе, отсылали жен и детей из Армении в Россию без объяснения причин.

4, 5 и 6 декабря 1988 г. в районе Спитака – Кировакана прогремели мощные взрывы, вызвавшие землетрясение силой 3-4 балов. Дрожала земля, дребезжали стекла; в горах появились убегающие змеи и всякая живность – крысы, кроты. Жители говорили: “Что же с нами делают эти проклятые военные? Если так пойдет и дальше, то они и дома наши разрушат!”.

7 декабря 1988 г. в 10 часов 30 минут турецкие рабочие, работающие на правом берегу реки Арпа близ Ленинакана, оставили свои работы и поспешно удалились вглубь своей территории.

7 декабря 1988 г. в 11 часов из полигона у Спитака вышел солдат и сказал крестьянам, работавшим в поле по собиранию капусты: “Уходите! Побыстрее! Сейчас начнутся испытания!”.

7 декабря 1988 г. в 11 часов 41 минуту в районе города Спитак и села Налбанд с интервалом в 10-15 секунд раздались два мощнейших взрыва: после первого взрыва земля заходила в горизонтальном направлении, из-под земли вырвался столб огня, дыма и гари на высоту свыше 100 метров.

Одного крестьянина из села Налбанд подбросило вверх до верхотуры проводов электростолба. В верхней точке Спитака, у продуктового магазина автомашину марки “Жигули” бросило в сторону изгороди на 3-4 метра. Не успели пассажиры выбраться из машины, как прогремел второй страшнейший взрыв, сопровождаемый подземным гулом. Это высвободилась энергия недр! Город Спитак ушел под землю, осел на глазах у пассажиров автомашины. В Ленинакане разрушилось 75 процентов зданий. Высотные здания после первого удара повернулись вокруг своей оси и после второго удара, не возвратившись обратно, осели, ушли под землю до высоты 2-3 этажей.

После испытаний геофизического оружия города Ленинакан и Спитак были оцеплены войсками. Под Налбандом, который был полностью разрушен, военные оцепили… пустырь, где земля опустилась на 3-4 метра. Запрещалось не только подходить, но и фотографировать этот участок.

Дозиметрирование также запрещалось. Специальные военные бригады, прибывшие в Ленинакан, получили задание разгребать общежитие военных. Они отказывались вызволять из-под развалин гражданское население, ссылаясь на то, что: “Нет такого приказа”. Это были солдаты из Томской десантной дивизии, переброшенные летом 1988 г. самолетами в Ереван, где девушки преподносили им цветы, одаривали тортом и сигаретами. В отсутствие всякой спасательной техники, выжившее население Ленинакана и прорвавшиеся в город родственники руками разгребали развалины домов, откуда в лютый мороз раздавались стоны раненых и призывы о помощи.

Когда 12 декабря 1988г. на развалинах Лининакана появился Горбачев с женой и со свитой, один из приехавших – седой ветеран Отечественной войны говорил, со слезами на глазах: “Такого не было даже в Сталинграде!”. В одно мгновение, в мирных условиях погиб полумиллионный город, где кроме горожан почти в каждом доме проживали беженцы из Азерб.ССР. Разъяренная толпа встретила Горбачева гневными возгласами: “Убирайся вон, убийца!”. “Ах, вас и землетрясение не успокоило!” – бросил Горбачев и приказал арестовать людей, которые, начиная с 7 декабря, день и ночь разгребали развалины домов, спасая людей и извлекая тела погибших.

10 декабря 1988 г. в Ленинакане оказались сейсмологи из Японии, Франции, США. Но их не допустили к исследованиям, запретили дозиметрировать. Японские и французские сейсмологи-геофизики отказались составить акт и признать происшедшее землетрясением естественного характера.

15 декабря 1988 г. во время приземления в Баку разбился военный самолет, следовавший из Ленинакана с военными специалистами-геофизиками на борту. Погибли 20 специалистов вместе с пилотами. Обстоятельства гибели самолета до сих пор остаются загадочными и невыявленными.

9 декабря 1988 г. по Ереванскому телевидению сейсмограмма “землетрясения” была продемонстрирована сотрудником Института Борисом Карповичем Карапетяном. Я воспроизвел ее по памяти, потому что уже 10 декабря 1988 г. сейсмограмма таинственным образом исчезла из закрытого сейфа директора Института и до сих пор не найдена.

После 7 декабря 1988 г. армены называют Северную Армению “Зоной бедствия”. Мало найдется сегодня таких тугодумов, которые, оболваненные официальной горбачевской “пропагандой, согласятся признать происшедшее естественным землетрясением. До сих пор – по прошествии 20 лет! – видно, как выгорели зеленые склоны гор в результате атомного взрыва подземного (вакуумного) характера.

Когда корреспонденты газет в Нью-Йорке спросили 8 декабря 1988 г. у Шеварднадзе, как он может прокомментировать “землетрясение” в Армении, последовал потрясающий по правдивости ответ: “Мы не ожидали, что последствия землетрясения будут такими катастрофическими”.

Спрашивается, если “землетрясение” было естественным, то как кремлевское руководство могло его “ожидать”? А вот последствия геофизической войны против Армении – этого оно могло и спланировать и обмануться в ожидании катастрофических результатов, их прогнозируемости. Ошибиться в расчете геофизиков, сгоревших при посадке самолета в Баку.

В феврале 1988 г. во время визита в Японию министра иностранных дел СССР Шеварднадзе на вопрос: “Имеет ли Советский Союз геофизические бомбы?”, Шеварднадзе ответил: “Да, мы располагаем ныне четырьмя типами геофизических бомб”. Именно эти четыре типа бомб и были взорваны 4, 5, 6, 7 декабря 1988 г. в Армении!

29 декабря 1991 г. такое же геофизическое (“тектоническое”) оружие было применено в Грузии. Президент Грузии Звиад Гамсахурдиа заявил в интервью корреспонденту Си-Би-Эс Жаннет Мэтьюз, что “не исключает возможности вызова землетрясения в Грузии Советской Армией».

Спитак как прямое следствие испытаний геофизического (тектонического) оружия – тема, которая может быть реально обсуждаема после открытия засекреченных архивов КГБ и МО СССР. Когда это будет – неизвестно. До сих пор больной вопрос. Нельзя сомневаться в одном: если в сейсмоопасной зоне проводились ЛЮБЫЕ испытания, связанные с подземными взрывами, то последствия ОТВЕТА ПРИРОДЫ – это Спитак. 150 тысяч погибших и полмиллиона оставшихся без крова.

Вот теперь вернемся в ласковое и безоблачное сегодня на побережье теплого Японского моря.

Ядерные подземные взрывы производятся в САМОЙ СЕЙСМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ЗОНЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Именно здесь, в пределах Тихоокеанского Огненного Кольца и прилегающей двухтысячекилометровой зоны контакта самого большого материка Планеты и самого большого ее Океана, сосредоточены области вулканизма, землетрясений и постоянного движения материковой и океанской плит. Это до 70% землетрясений Планеты, и до 50% вулканов (речь о северо-западной Пацифике, в состав которой входит полуостров Корея и Приморский край, а так же российские Сахалин, Курильские острова и Камчатка).

Никто не даст гарантии, что ЗАВТРА Спитак не повторится в Дальнереченске, Находке или Владивостоке. С куда более сокрушительными последствиями. Разбудить губительную энергию планеты хватит и той «небольшой» водородной бомбы, на фоне которой, как малолетняя девчушка на селфи, позирует группа (толстая и уродливая дебильная рожа) корейского диктатора. А ведь в запасе у этого нелюдя куда более мощные бомбы, чем гордо хвастают их государственные масс-медиа.

Особенно циничной и безумной выглядит радостная реакция на беспредел корейских БЕСОВ «группами поддержки» именно в этой, “патриотичной” газете.

Простой вопрос: вам реально НЕТ ДЕЛА до того, что замашки сумасшедшего диктатора грозят гибелью сотням тысяч, возможно – миллионам русских? Или вы – как раз та самая когорта, которая именно этого ждет?

Виктор СТЕКЛЕНЕВ

http://zavtra.ru