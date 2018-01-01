Иран пытается вырваться из исламизма

Беспорядки в Иране начались 28 декабря с протеста в втором по величине городе Ирана в Мешхеде в четверг, причем, что характерно как акции протеста исламских радикалов, сторонников жесткой линии, которые хотели выразить свое несогласие с реформистской политикой президента Рухани. Однако массовые протесты, как и любую стихию трудно контролировать – они нередко выходят из-под контроля. Это и произошло в Мешхеде, – начатая религиозными фанатиками демонстрация быстро превратилась в свою противоположность, так как к ней присоединилось большое число светски настроенных молодых людей, которые решили использовать редкую возможность публично выразить свое несогласие, независимо от намерений первоначальных организаторов. Так протест против Рухани превратился в массовую антиправительственную манифестацию, против роста цен, коррупции, осуждающую внешнеполитические авантюры Ирана в Сирии и Ливане.

Начало чем-то напоминает события 1979 г., когда прозападный шах Реза Пехлеви был свергнут массовыми протестами исламской толпы под руководством аятоллы Хомейни.

Тогда Высоцкий написал:

Шах расписался в полном неумении -

Вот тут его возьми и замени!

Где взять? У нас любой второй в Туркмении –

Аятолла и даже Хомейни.

Только сейчас вектор событий обратный: народ хочет свободы для Ирана, свободы от исламизма. И пишет лозунги на английском языке.

Новости о протестах, распространившиеся сначала через популярный в Иране мессенджер Telegram и впоследствии подхваченные зарубежными новостными агентствами, быстро распространились по стране, всколыхнули Тегеран, другие крупные города и удивительное количество небольших городов, население которых обычно оставалось индифферентно к происходящему в мегаполисах. По мере распространения протестов лозунги становились все более радикальными, стали звучать призывы к смерти верховного лидера страны и свержению исламского правительства. По-видимому, спонтанные, часто провинциальные протесты различались по размеру, а некоторые приводили к столкновениям с полицией.Затем массовые демонстрации и столкновения с полицией и силами Корпуса стражей Исламской революции начались и в других городах, 30 декабря волнения начались в Тегеране. Против демонстрантов применяют слезоточивый газ и водометы. По данным на утро 2 января, погибли 24 человек, в том числе трое полицейских. Только в Тегеране за три дня были задержаны 450 человек. За участие в акции и антирелигиозные лозунги им грозит наказание вплоть до смертной казни.

Наблюдатели подчеркивают, что в ходе протестов звучат антиклерикальные, антиисламские лозунги. В городе Куме сегодня, духовном центре # Ирана: Толпа скандирует “Мы не хотим Исламской Республики!”.

Главный отличительный момент нынешних беспорядков: у власти вдруг не оказалось сторонников, ей приходится применять уголовников и бандитов для борьбы с протестами. Полиция и официальные структуры по сути отбывают номер, не выходя из подчинения, но и не демонстрируя усердие. При этом случается, что у протестующих нет ярко выраженных лидеров. Этим новогодние протесты отличаются от масштабных выступлений 2009 года, когда сторонники оппозиции пытались оспорить результаты президентских выборов.

В Иране существует регулярная армия, и есть исламистская. Есть профессиональная армия, унаследованная от шахского Ирана и есть идеологизированные вооружённые структуры – Корпус стражей исламской революции или КСИР и Басидж – что-то вроде народного ополчения. Эти структура должна быть более мотивированная идеологически, чем обычная армия, и между КСИР и армией достаточно прохладные отношения. Но что интересно, поступают сообщения о том, что бойцы Басидж отказывались применять силу, что они бросают оружие, отказываясь стрелять в демонстрантов. Появились также сообщения, что несколько баз Басидж захвачено, соответственно, в распоряжении восставших есть оружие. Пока еще совершенно не ясно, в чью сторону склонится чаша весов, и как будут развиваться события. Так как, власти, судя по всему, готовы действовать решительно, недавно было распространено сообщение, в котором они угрожали иранцам, что те, кто будет участвовать в демонстрациях «заплатят высокую цену». Но смогут ли они воплотить свои угрозы в жизнь – неясно.

Протестующие нападают на штабы и места дислокации «святая святых» — Корпуса стражей исламской революции (КСИР), силовую опору режима аятолл, захватывают местные органы власти в провинциальных городах. По некоторым сведениям, сам рахбар Хаменеи якобы переправил свою семью в Турцию.

Власти заблокировали полностью Телеграм и Инстаграм. Но волнения усиливаются с каждым днем. Пока в Иране ситуация напоминает то, что происходило этой стране 40 лет назад перед свержением режима Шаха. Были такие же стихийные выступления, армия отказалась стрелять и у Шаха была личная гвардия так называемых «бессмертных», которую можно сравнить с нынешней КСИР, которая не стала его защищать, а просто разбежалась. И несмотря на то, что события там идут по нарастающей кульминация пока не пройдена (хотя она может быть уже близко).

Что характерно, одним из главных лозунгов, под которыми выступают демонстранты это прекращение агрессивной внешней политики. Люди говорят – что мы живем не в Сирии и не в Газе, мы живем здесь. Люди устали. Нынешняя политика Ирана, связанная с целым рядом вооруженных конфликтов, стоит огромных денег и человеческих жертв. Ведь именно Иран, а не Россия играет главную роль в сохранении режима Башара Асада. И эти потери, которые иранцы там несут, они весьма чувствительны. Поэтому я предполагаю, что даже в случае, если каким-то образом властям удастся подавить восстание, то скорее всего военное участие Ирана за рубежом будет свертываться и, в таком случае режим Асада, который держится именно на иранцах, не устоит. Лозунги, под которыми выступают восставшие – против коррупции, против исламизации, против агрессивной внешней политики и войн, против перевода денег зарубежным исламистам, против руководителей страны. Лозунги звучат очень радикально, например, «смерть Хаменеи»! (верховному лидеру). Примечательно, что есть и лозунг «Смерть России»! Очень примечательно, что впервые за последние десятилетия выступления проходят под антиисламскими лозунгами, например: «Какую ошибку мы совершили, что сделали исламскую революцию!». То есть как свергали шаха когда-то, также иранцы вполне могут свергнуть и доставших их своим мракобесием аятолл.Режим аятолл в Москве привыкли рассматривать как устойчивый, и даже как пример стабильности. Как возможную модель для России:вечный и несменяемый духовный вождь типа православного аятоллы Путина, который определяет, кто будет президентом и кто премьером. А оказалось, что эта конструкция тоже чревата распадом.

Персы — это примерно 50% населения, вторая по величине этническая группа – это азербайджанцы (причем аятолла Хоменеи, верховный политический и духовный лидер Ирана, этнический азербайджанец). Но в Иране против аятолл восстали, в том числе, азербайджанцы. Особенно активные протесты происходят в населенном курдами районе Урмии на западе Ирана. Они выходят с радикальным лозунгом: “Смерть Рухани!”.

Гражданское общество в Иране более зрелое, чем в России. Там существует реальный запрос на демократию и, я бы сказал, что иранское общество более образованное, чем российское. Поэтому, если вопрос о том, выдут ли русские воодушевившись примеру Иранцев на улицы с целью свержения власти, то ответ – нет. Если же вопрос о том, нанесет ли это удар по путинскому режиму, по крайней мере, в ряде аспектов, то да, несомненно, по крайней мере, косвенно. Во-первых, режим аятолл, это один из последних, оставшихся у России союзников и его падение будет очень чувствительно для Путина. Вы обратите внимание на то, что российское телевидение ничего не говорит о событиях в Иране, и это очень показательно.

Иранцы из всех мусульманских наций в наименьшей степени болеют антисемитизмом. Иранская интеллигенция всегда была настроена произраильски. Есть такой международный рейтинг антисемитизма, который ежегодно публикуется, то, если мы возьмем, к примеру Ирак, то этот индекс близок к 100%, в Турции, если мне не изменяет память, около 70%, то в Иране, несмотря на постоянную антиизраильскую госпропаганду – 56%. Более того, радио «Голос Израиля» на фарси является одной из самых популярных там радиостанций. В свое время у Израиля и Шаха были очень дружественные отношения и, я думаю, в случае падения режима Аятолл, они очень быстро возобновятся. Правительство, которое придет к власти в случае падения нынешнего режима, станет союзником Израиля, И думаю, более того, что можно будет говорить о некоем альянсе, состоящем из Израиля, Иракского Курдистана и свободного Ирана.

Тегеран обвинил в подстрекательстве США и их союзников. Президент Рухани в своем выступлении 1 января заявил, что «США и сионистский режим [Израиля]» таким образом отреагировали на достижения Ирана на Ближнем Востоке. За протестующими, по мнению Рухани, могут стоять и саудиты — в 2016 году Саудовская Аравия окончательно разорвала дипломатические отношения с Ираном после нападение на свое посольство. Власти Ирана уже отчитлись, что задержали нескольких «агентов», которые провоцировали беспорядки. Рухани считает, что протесты устроило «небольшое меньшинство». При этом президент пообещал обратить внимание на рост цен и безработицу в стране. 2 января верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также заявил, что за протестами стоят «враги страны», которые используют «деньги, оружие, политические заявления и разведку».

В разгар протестов в Иране заблокировали Telegram — главное неофициальное СМИ страны. Создатель сервиса Павел Дуров связал это с тем, что Telegram отказался блокировать отдельные оппозиционные каналы (до этого Дуров лично объявил о блокировке иранских сообществ, где призывали к насилию). Блокировка привела к тому, что иранцы начали запускать телеграм через VPN. Желающих оказалось так много, что анонимайзеры падали от нагрузки.

Об уличных протестах говорит даже государственное телевидение Ирана, хотя все местные СМИ жестко контролируются властями. Телевидение сообщает, что демонстранты пытаются захватить полицейские участки, чтобы раздобыть оружие. Именно поэтому, как утверждается, были убиты шесть человек в Кахдариджане.

Президент США Дональд Трамп поддержал протестующих. «Народ наконец-то понял, что его деньги и богатства разворовывают и отправляют террористам», — написал он 31 декабря в твиттере. А потом добавил: «Народ наконец действует против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые президент Обама так глупо давал им, пошли террористам и в их карман». Американский телеканал Fox News рассказал, что в его распоряжении есть детали совещания у аятоллы Хаменеи, и его участники «опасаются за безопасность режима».

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон.

Для “РА NY”