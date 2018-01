ПТИЦЫ – РАЙОНЫ И НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ НЬЮ – ЙОРКА

Не так давно новое событие “Unbuilt New York” или Непостроенный Нью-Йорк обновило эту Панораму. Целью его был показ больших, необыкновенных или состязательных проектов строек. Они были запланированы, но не построены… ” Нью Йорк, который никогда не существовал, был забыт и обнаружен.” Теоретически это звучит как хорошая экспозиция. Но сказать по правде, эти экспонаты нуждаются в табличках с подробным объяснением. Только двух бинокулярных при-способлений для того чтобы лучше разглядеть «Unbuilt New York» недостаточно. На мой взгляд, Квинс Музею нужен сведущий куратор по данной теме. Итак, чуть подробнее.

По моим наблюдениям, мой город не так уж быстро видоизменяется, наверное потому, что здесь закон Зонирования диктует Градостроительству свои правила. А еще каждая улица – это уже строка в истории. Здесь порой увидишь настолько старые и обветшалые здания, на которые больно глядеть. А их не сносят и не реставрируют почему-то. И новая кирпичная облицовка современных зданий искуственно состаривается,чтобы соответствовать правилам. Но ведь смысл названия города New York – это новизна. Где полет мысли, где американский размах, почему страны третьего мира обгоняют Нью – Йорк в архитектуре?