ПТИЦЫ – РАЙОНЫ И НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ НЬЮ – ЙОРКА

Я посещаю Квинс музей несколько раз в год. Этот музей действительно является драгоценностью нашего Квинса, он находится в красивейшем парке рядом со скульптурой Земного шара или Unispherе , воздвигнутой в честь мировой выставки – ярмарки Expo 1963-64. Особенно привлекает то, что стоянка автомобилей бесплатная, а плата за вход может быть чисто символической.

Здесь проводятся образовательные и провокационные выставки широкого спектра: от модели 5 городов мира 1964 Expo, к взаимодействующей карте 3D (или как город Нью-Йорк получает и обеспечивает подачу воды), до истории Афро-Американской, Китайской и Индийской диаспоры в истории движения города. Например, в настоящее время там расположены фотографии, представленные узбекской диаспорой.

Особенное украшение этого музея это зал коллекции светильников Тиффани, который просто завораживает. Но я отдаю предпочтение Панораме Нью-Йорка, так как чувствую, что уже сроднилась с этим городом, ведь здесь воочию можно увидеть свою жизнь в миниатюре. Панорама содержит 10 тысяч уникальных зданий и находится в огромном зале, по которому удобно передвигаться даже на кресле-коляске, не то что пешком.

Вот мой родной Кеннеди аэропорт, который когда-то принял мою эмигрантскую семью и по две сумки на человека… И теперь отсюда я лечу в желанные города попутешествовать. А вон там сначала я жила. Батюшки мои, да ведь здания Лефрак-сити стоят на географическом центре города Нью-Йорк! Учитывая то, что Нью- Йорк – столица мира, значит ли это, что Лефрак-сити – пуп мира? А вот тут поблизости от него в Рего Парке живет моя сестра. Привет, Марина! Очень красивое место с высоты самолета. Кстати, я вижу как маленькие самолетики аэропорта Ла Гвардия пролетают над Квинсом, Бронксом и Манхэттеном по тоненьким проводам. Смешно и интересно. Ах, вот где учились мой сын и племянницы.

Ого, как иррационально ехать на метро из Квинса в Бруклин через Манхеттен! Ох, какой Манхеттен важный, и вид от небоскребов какой-то взъерошенный. А… теперь я понимаю связь между Статен Айлэнда и Нью – Джерси… Сквозь стеклянный пол, под ногами посетителей виден прилегающий Лонг Айлэнд напоминающий вытянутую клешню Лобстера.

А на что по очертаниям похожи районы Нью-Йорка? Я бы назвала это “Птичьим Базаром”.

Оказывается это явственно можно увидеть и вообразить, если встать прямо перед Фар Рокавэем и Статен Айлэндом и глядеть вперед на Бронкс.

На Фар Рокавэе, словно на длинной тонкой ветке, слева в профиль сидит важный Индюк – Бруклин с приподнятым крылом, и к нему снизу под-плывает огромная рыба Ерш – Статен Айлэнд.

Справа же от Бруклина на ветке восседает Сова – Квинс с двумя поднятыми крылами, которое насиживает большое яйцо – Кеннеди аэропорт. А маленькое яичко – Ла Гвардия аэропорт уместился на крыле возле головы Совы-Квинса слева.

И туда же прильнуло начало шеи другой птицы, длинного Перепела – Манхеттена, голова которого упирается в Бронкс.

Очертания же Бронкса напоминают тушку крупной Курицы с прямоугольными крыльями.

Очень интересно получается, птицы-районы…

По моим наблюдениям, мой город не так уж быстро видоизменяется, наверное потому, что здесь закон Зонирования диктует Градостроительству свои правила. А еще каждая улица – это уже строка в истории. Здесь порой увидишь настолько старые и обветшалые здания, на которые больно глядеть. А их не сносят и не реставрируют почему-то. И новая кирпичная облицовка современных зданий искуственно состаривается,чтобы соответствовать правилам. Но ведь смысл названия города New York – это новизна. Где полет мысли, где американский размах, почему страны третьего мира обгоняют Нью – Йорк в архитектуре?

Не так давно новое событие “Unbuilt New York” или Непостроенный Нью-Йорк обновило эту Панораму. Целью его был показ больших, необыкновенных или состязательных проектов строек. Они были запланированы, но не построены… ” Нью Йорк, который никогда не существовал, был забыт и обнаружен.” Теоретически это звучит как хорошая экспозиция. Но сказать по правде, эти экспонаты нуждаются в табличках с подробным объяснением. Только двух бинокулярных при-способлений для того чтобы лучше разглядеть «Unbuilt New York» недостаточно. На мой взгляд, Квинс Музею нужен сведущий куратор по данной теме. Итак, чуть подробнее.

“Никогда не строимое в Нью-Йорке” является метафоричной памяткой: нереализованными планами градостроительства , может быть пока бесполезными как толочь воду в ступе. Однако общее назначение имеет место быть увиденным на сегодняшний момент, потому что проекты в то время были грандиозными и футуристичными.

Справедливости ради,как любой продукт творческого гения, эти архитектурные структуры пока не удается построить, они все еще продолжают резонировать потенциал. Они все еще ждут своего часа, после того как до них дозреют новейшие технологии. Ученые считают что эти проекты имеют шанс стать осуществленными в самом моднейшем мегаполисе.

А что если я все-таки застану реализацию проектов в своем родном городе, причем недалеко от Квинс узея? Это пробуждает во мне странное смешенье чувств: боязни, ностальгии и любопытства.

Пойду в Квинс музей еще раз в 2018 году. Чего там новенького?

Наталия ЕСИНА,

Нью-Йорк, США

Для “РА NY”