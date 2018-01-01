ГОД СОБАЧЬЕЙ РАДОСТИ!

(Иронические прогнозы на 2018 год)

Оценивая предстоящие события, надо помнить, что собака – потеет языком и улыбается хвостом. Прогноз: языки будут потеть у телеведущих, учителей, врачей и торговцев на рынках. А улыбаться хвостами будут студенты, чиновники и сотрудники спецслужб… В народе подметили: кошка да баба всегда в избе, а мужик да собака – во дворе. Собака видит мир носом, а кошка – ушами.

Мир ожидает трансформация власти. Когда ты на вершине власти, то берегись любой напасти! Власть – самое сильное возбуждающее средство, – утверждал Генри Киссинджер. Но нести крест власти опасно. Английская пословица гласит: Верхняя ветвь – не лучший насест. В Европе, Америке, России, Украине… как и в 186 государствах мира, государственная власть покупается за деньги. А, как писал философ Аристотель, если власть куплена за деньги, то из нее извлекают прибыль.

Прогноз: новая власть тоже будет воровать, но меньше и осторожней, уже с оглядкой на свое будущее: земной шар в век Интернета оказался очень маленьким, спрятать награбленное очень трудно… А сыщиков и юристов на земном шаре уже больше, чем собак. Давняя традиция «брать взятки борзыми щенками» не будет забыта…

Анекдот в тему. Богатый мужчина купил собаку и повесил на заборе табличку “Осторожно, злая собака”. Какой-то прохожий добавил мелом “Без зубов”. Мужчина не успокоился и написал: “Зато засасывает насмерть!”

В отличие от людей, собаки никогда не притворяются: друзей они любят, а врагов кусают. Как и олигархи. Собаки произошли от волков, а волки преданы своей стае! Они будут хранить верность прошлым изменам.. «У нас еще нет слова, которое могло бы выразить одновременно самоотверженность, смелость и ум – все те великолепные качества, которыми обладает собака.” – говорил Константин Паустовский. Еще в древнем Талмуде замечено: «Не живи в городе, где не слышно лая собак».

В собаке собрано все то, что может быть в человеке. Собака – символ государства. Держава – цепной пес любой страны. Достаточно написать слово «DOG» и прочитанное задом наперед, — это «GOD». Собака — это Бог. Человек, как и собака – это первое совместное предприятие созданное богом и дьяволом. В том, что собаки начинают походить на своих хозяев, нет ничего удивительного. И у тех, и у других жизнь собачья…

В 2018 году каждый вправе спросить: «Какие драки ждут в Год Собаки»? В личной жизни и в общественной? Что принесет грядущий год: Деньги? Любовь? Перемены в личной жизни? Карьерный рост? Новые дороги? Поиски счастья? И то, и другое, и многое третье. Виртуальные ценности будут преобладать над традиционным богатством. В мировых финансах вырастут объемы криптовалют. На смену биткойнам придут бит-котики (валюта кошек) и бит-доги (валюта собак). Каждый владелец домашнего животного будет ею расплачиваться за кошачьи и собачьи услуги. Окрепнут виртуальной валюты в онлайн-играх, связанные с покупкой-продажей игровых ценностей за реальные деньги. Появится все больше сервисов и предложений о продаже игрового оружия, экипировки и персонажей за реальные деньги.

В Год Собаки многие поймут, что самое ценное в квартире – это не деньги, не драгоценности и не бытовая техника, а информация на винте! И перспективы развития! Умные будут использовать компьютер для экономии времени, дураки – чтобы его потратить…

На Западе говорят, что собаку грызут только блохи; а хмельного человека – и собаки, и блохи, и совесть. Первые три недели 2018 года будут самые хмельные… Старый Новый год, Крещение…

По мнению ученых основная проблема нашей жизни – бес соперничества. От дворового футбола до приобретения футбольных клубов. От школьной любви до выхода замуж за миллиардера. От боксерского боя или актерской маски до президентского кресла. Это ведет мир к глобальному противостоянию, в котором все больше шансов на победу имеют не самые умные, талантливые и трудолюбивые, а самые агрессивные. Поэтому запомним: агрессия, напористость – один из реальных «собачьих» капиталов…

В сфере внутренней политики продолжатся поиски взаимодействия власти, капитала, профессиональных сообществ и частных лиц. Волков и овец. Заканчивается эпоха хаоса. Появится потребность в четко выстроенной системе координат, в которой надо думать и действовать. Это мнение экспертов. А с точки зрения собаки все произойдет по отлаженной за многие столетия схеме. А именно: «Будет драть коза лозу, а волк козу, а мужик волка, а поп мужика, а попа приказный, а приказного черт!». Всё – круг замкнется.

Экономический прогноз на 2018 год оптимистичный: все показатели будут «падать вверх»… В информационном «астральном мире» ресурсы будут вкладываются в биотехнологии, коммуникации, виртуальные ценности, Интернет… Увы, война между старыми и новыми экономиками будет продолжаться! Грядет виртуальное государство, которое постепенно заменит остатки старой «державы» – мумии от СССР.

Изменив отношения к деньгам, ограничив чрево и похоти, мы сразу станем богаче. Божественное начало в человеке убить невозможно! Его космическая душа обречена жить бесконечно, но при этом меняет тела, эпохи, страны, галактики… Перевел с санскрита философский фрагмент: «Как змей меняет свою кожу, так род людской меняет рожу. Одежды тела не спеша меняет вечная душа».

Год Собаки дает широкий выбор возможностей не только кинологам. Собаки-пастухи, пожарные, сторожа, пограничники, овчарки патрульной службы, поисково-спасательной, собаки-поводыри…Уличные наблюдения: любая собака может стать собакой-поводырём, если тебе не важно, куда идти!… Поэтому предлагаю читателям расслабиться. Когда нужно – поджать хвост или покусать… Повыть на Луну для получения вибраций «Энергии времени». Научиться смеяться хвостом. Не забывать обычные собачьи радости. Особенно: преданность и верность.

Год Собачей Радости завершится переходом в Год Кабана – вместо лая будем хрюкать… Жизнь продолжается!

Михаил АРОШЕНКО,

Украина. Киев

Для “РА NY”