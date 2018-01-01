НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО

Несколько лет назад, будучи в гостях у друзей в Варшаве, мы с подругой решили пройтись по украшенному к Рождеству вечернему городу. Проходя мимо “Макдональдса” мы увидели совершенно необычный праздник. Две хорошо одетые женщины сидели за одним столом с бродягами. Они ели, пили, хохотали… В какой-то момент одна из женщин повернулась, и мы с Аней увидели нашу знакомую Лину.

На следующий день я позвонила Лине и спросила, что это был за “праздник жизни” такой. И вот, что я услышала.

Накануне вечером к ней приехала из Франкфурта мама, а так как визит был не запланирован, дома у Лины еды не оказалось. Дамы решили посидеть в ближайшем ресторанчике. Сделав заказ, они вышли на улицу, чтобы посмотреть на полнолуние.

Через пару минут они заметили пожилого человека на инвалидной коляске, который направлялся прямо к ним. Изношенная, грязная одежда, одутловатое лицо, почти полное отсутствие зубов выдавало в нем человека без определенного места жительства. Он подъехал к женщинам и начал что-то говорить на русском языке. Однако, речь была настолько неразборчива, что Лина просто дала ему деньги. Он нерешительно, дрожащими руками взял купюру и со слезами на глазах что-то сказал. Единственное, что удалось разобрать: “Моя мечта сегодня исполнится – я смогу поесть в “Макдональдсе”… Он вытер слезы грязным рукавом и поехал на своей разбитой инвалидной коляске по улице. И тут официант позвал женщин, сказав, что их заказ принесли.

Дальше события разворачивались совершенно необычным образом. Мама Лины вдруг встала, оплатила счет и сказала: “Мы идем в “Макдональдс!”. Этот ресторан был недалеко от того места, где планировали поужинать женщины, и они пошли пешком. По пути мама приглашала всех бездомных на Рождественский ужин…

Эта история заставила задуматься и в некоторой мере переоценить свои взгляды. Сегодня обеспечены мы, завтра обеспечены те, кто вчера был нищим, но при этом ни мы сегодняшние, ни они завтрашние не должны терять человеческий облик, только потому, что кто-то отличается от нас.

Вся эта история рассказана мною не просто так. Я хочу пожелать всем читателям «Русскоязычной Америки» волшебства, которое случается, когда мы этого очень хотим, но не ждем. Желаю мира в ваших домах и сердцах, здоровья вам и вашим близким, улыбок и прекрасного настроения!

Мария АНДЕРСОН.

Миннесота. США

Для “РА NY”