Монгольское наследие России

В 1998 году, опережая время, за два года до наступления 21 века и начала третьего тысячелетия газета”Вашингтон пост” объявила человека минувшего тысячелетия. Им оказался не религиозный реформатор и создатель учения, не философ, не писатель, не ученый, не художник, не актер-режиссер, и даже не спортсмен, а великий завоеватель. Причем самый что ни на есть махровый азиат, неграмотный и свирепый Чингиcхан. Газета объяснила этот выбор так: мы выбрали Чингиса за то, что он впервые свел лицом к лицу Восток и Запад, познакомил варваров – дикий народ степей – с цивилизацией. А цивилизации показал облик вольных номадов, своего рода кентавров больших просторов. Представил друг другу. В общем наградили его за знакомство. Согласно ЮНЕСКО, величайшим человеком II-го тысячелетия также является “покоритель Вселенной” Чингисхан. В самой Монголии Чингисхан давно стал величайшим героем. Примерно как тов. Сталин в СССР в 30-х годах.

С 1991 года на банкнотах достоинством 500, 1000, 5000, 10000 и 20000 монгольских тугриков стало размещаться изображение Чингисхана. В 2002 году в Монголии был учреждён орден Чингисхана («Чингис хаан» одон) — новая высшая награда страны, примерно равная герою Советского Союза и даже ордену Победы. Само собой – множество улиц и площадей имени владыки мира, музеи, аэропорты, везде памятники-истуканы, последний установлен в 2006 г. перед Дворцом правительства Монголии.

Историков действительно поражал невероятный масштаб возникшей монгольской империи. И тот, кто ее создал. Судите сами: всего за каких-то полстолетия небольшое кочевое племя монголов, не имеющих даже своей письменности, завоевало почти весь тогда известный мир. Империя протянулась от берегов Тихого океана, включая Китай и всю Азию на Востоке, до Адриатики, Германии и границ Франции на Западе и до Хорезма, Коканда, Самарканда, Сирии, Багдадского халифата (включая его) на юге. К концу XIII века монголы захватили Среднюю Азию, значительную часть Восточной Европы, Персию, Ирак, Камбоджу, Бирму, Корею, Вьетнам, Закавказье. Территория империи занимала около 33 млн км. (22 % от общей площади Земли) и 1/3 населения Земли (160 миллионов человек, при том, что всего в мире на тот момент жило около 480 миллионов человек).

Вполне могли бы дойти и до “последнего моря”, включить в империю Францию и Англию, то-есть, весь тогдашний цивилизованный мир. Африка была дикой и никого не интересовала, грабить там было нечего. Такой огромной империи никогда ранее и никогда потом не существовало в истории. Да, самая большая в мире.

И все это началв 1206 г. человек тысячелетия – Чингис хан, а продолжили его сыновья и внуки. Вот в изумлении перед таким невероятным катаклизмом и застыли почтенный мужи из одной из ведущих газет Америки, а потом и чиновников ЮНЕСКО.

В принципе, еще большим победителем мира можно было бы назвать чумную бациллу, уничтожившую в Европе 14 века около половины всего населения. Если бы то была бацилла не бубонной чумы, дающей 80 процентную смертность, а легочная, дающая 100, то наверняка бы она стала героем тысячелетия.

На весь тогдашний цивилизованный мир накатил татаро-монгольский вал. Татарами мы называем их условно, хотя само слово “татарин” заимствовано из древне-тюркского, в котором “татар” – это название жителей страны на севере Китая (в монгольском языке есть созвучное слово “tatari”). Позже этим словом стали называть поволжских татар, но они вбольшой степени были уничтожены монголами, а их название перешло на орду. Монголов там было мало, поэтому мы называем их монголами тоже условно. Только начальники были монголами. Вообщеворде находилось примерно сто этнических единиц: было очень много китайцев, тюрков, хазар, печенегов, половцев, которых частью истребили, а также всевозможных азиатов. Никаким образом невозможнобылопротивостоятьэтой орде. Не потому, что, как пишут сатириконовцы, в то время были несметные орды Батыя, поскольку не умели тогда составлять смет. Сметы, может, иумелисоставлять, но орда была вполне ограниченным контингентом -примерно 30-50 тысяч войск, в основном, конница. А вот пленных , которых затем использовали как своего рода штрафбаты, было гораздо больше.

Возникает вопрос, каким образом кочевые племена смогли создать самую большую империю за всю историю? Конечно, словечком Гумилева про пассионарность этого не объяснишь. Самое главное – это изобретение Чингисханом небывалого устройства своего войска. Я выше уже написал, что большую частьармии составляли мужчины из покоренных народов. Каким образом их заставляли становится монгольскими воинами?

Жесткостью и посулами. Далеко не всех включали в воинство. Знать не брали совсем – не та у них была психология, чтобы повиноваться. Их либо сразу уничтожали, либо держали рабами. Папский легат Плано Карпини, ездивший в Монголию в 1245 г. писал: “людей благородных и почтенных не щадят никогда, а если случайно в силу какого-нибудь обстоятельства они сохраняют каких-нибудь знатных лиц, то те не могут более выйти из плена ни мольбами, ни за выкуп”.

За малейшую провинность типа неподчинения – смерть. Зато при повиновении рекрутам обещали долю в добыче и вообще честь быть соучастниками великого похода и приобщением к роли повелителей мира. Эти посулы действовали даже сильнее страха наказания.

Ну, а дальше тактика : молниеносные конные переходы туда, где их не ждут, охваты с флангов, заманивание фальшивым бегством и пр. Захватывали города таким образом: быстро подходилаконница, окружала город, начинался рев в трубы и крики “Урус, беги!”. Урус тут для примера, до них вот также посылались на штурм стен китайцы, бухарцы, туркмены, половцы, булгары, арабы и прочие тринадесять языков. То-естьпленные русские или любые прочие, взятые раньше, посылались на стену с лестницами, а сзади стоят в виде заградотрядов монголы с луками, нацеленными в спину. Пленные (в монгольской одежде) идут на приступ, кричат”я свой, свой”, но какой там “свой” – ничего не слышно, все глушится трубами. Сверху на них льют кипяток, смолу, бросаюткамни, стреляют из луков. Это были, так сказать первичные пленные. Те из них, кто уцелеет, считались прошедшими проверку и включались в “кадровый состав”. И когда защитники устанут, израсходуют свои боеприпасы, вот тогда в сделанный заэто время китайскими мастерами пролом идет отборная монгольская конница. Вот так за какие-то пять десятилетий была создана величайшая империя. К примеру, всерусскиегородапали за три года – с 1237 по 1240, кроме Новгорода, который в лице Александра Новгородского, князя, впоследствии Невского, добровольно стал платить дань и верно служить монголам.

С монголами можно было бороться только в открытом поле, с заранее подготовленным войском. И разбить. Конница противконницы. Нодля этого нужно заранее соединить силы, а как их тут соединить, когда между князьями идут расприи Тверскойкнязьрадуется, чтоРязань окружена монголами – пусть, пусть поучат этого рязанского выскочку, который в прошлом году сел запиршественным столом не на свое место, не по чину, нарушил местническийобычай. Так он радуется недельку, а потом уже радуетсяСуздальский князь, что хорошенько учат Тверского. Однако всеобщая радость князей очень быстро превратилась в общенародное горе.

Долгое время оставалось загадкой, почему это внук Чингисхана Батый вдруг ушел из Европы, когда уже были наголову разбиты венгерские войска короля Белы IV, польская шляхта, даже немецкие рыцари не очень-то могли противостоять.

Император Священной Римской империи Фридрих II пытался организовать сопротивление, но когда Бату-хан потребовал покорности, согласился и ответил, что, имея опыт в соколиной охоте, мог бы стать сокольничим хана. Не пришлось однако. Крайним западным пунктом войск Батыя стал саксонский город Мейсен. Вот оттуда войско вдруг и ушло на восток. На юге Европы монголы дошли до Адриатики, казалось, еще немного – и будет достигнута цель, завещанная славным дедом Бату-хана дойти до последнего моря. И то было не просто легендарное завещание, а вполне четкоепостановление Большого Курултая, который поручил в 1235 году Бату -хану эту миссию и направил его на завоевание всего мира, придав в помощь лучшего полководца Чингисхана Субудай-багатура.

Ранее в советских учениках (а теперь и в российских) внезапный уход монголов из Европы объяснялся так. Монголы, захватив Русь, боялись оставлять такую непокоренную силу в тылу, это их ослабило, и потому, испугавшись, они ушлиизЕвропыобратнок себе, в Орду. Русь они покорили к 1240 году, а из Европы ушли в 1242. Два года тряслись от страха. В тех же учебниках объясняется, что захватив Китай, потом всю Среднюю Азию, используя захваченные ресурсы и пленных как боевые части, монголы усилились, какраз потому, что захватили. А потом, захватив Русь, почему-то ослабли. Какое-то время мелькало и еще одно сообщение. Дескать, монголы потерпели в 1241 г. поражение от чешской конницы в битве при Оломоуце. Пусть Русь попала под иго, но все же монголов разбил наш брат-славянин. Я об этом читал у С. М. Соловьева в его солидной многотомной истории России. И Василий Ян в третьей книге своей трилогии (“К последнему морю”) ярко расписывает сражение под Оломоуем. Как тут не поверить? Увы. Эта битва – миф, ее никогда не было. Вот сведения из энциклопедии. Битва при Оломоуце придуманачешским поэтом-националистом Вацлавом Ганкой в 1817 г. как средство национального возвеличивания чехов — в одиночку, без помощи других народов, чехи наносят монголо-татарам решительное поражение и останавливают их продвижение в Европу. Как часто у Ганки, сюда прибавлена антинемецкая нота — чешский Ярослав бьётся с татарами, вторгшимися в Чехию при попустительстве немцев. Упоминание же об этой битве содержится только в Краледворской рукописи — сборнике «древнечешских» эпических и лирических песен, который, как доказано в конце XIX — начале XX века, представляет собой подделку, изготовленную филологом, поэтом и одним из основателей Национального музея в ПрагеВацлавом Ганкой. Несмотря на это, битва фигурирует во многих сочинениях историков XX века, уже после того, как рукопись была разоблачена. Между прочим, во время мифического сражения и самого-тогорода Оломоуца еще не было, первые сведения о нем относятся к 50 годам 13 века. Но все же – почему ушли монголы из Европы? Главным образом тут сыграли роль внутриполитические события в монгольской империи. Вот что можно извлечь из исторических источников.

Но прежде немного о главных фигурантах тех событий.

Бату -хан – (в русской традиции Батый); ок. 1209 — 1255/1256) —внук Чингисхана, второй сын старшего сына Чингисхана Джучи. В переводе Бату – «крепкий, прочный, надёжный». Сам Чингисхан хорошо лично знал своего внука Бату, доверял ему и продвигал. Но зато сын Чингисхана Джучи (отец Бату)был своенравным, не беспрекословно подчинялсяотцу и потому был (скорее всего) отравлен по приказу отца, как раз тогда, когдаЧингисхан возглавил карательный поход против своего сына Джучи. Правда, и сам в походе простудился и вскоре, в том же году (1227) умер. Такое родство Бату с Джучи мешало полностью сделать Бату хана настоящим любимцем.

Бату после смерти отца в 1227 году (незадолго до смерти Чингисхана) стал правителем улуса Джучи (Золотой Орды), а после смерти деда в том же году был признан старшим среди чингизидов второго поколения. Решением курултая 1235 года Бату было поручено завоевание территорий на северо-западе, и тот возглавил поход против половцев, Волжской Булгарии, русских княжеств, Польши, Венгрии и Далмации. То был великий Западный поход монголов к “последнему морю”. В современной исторической литературе господствующей является оценка общей численности монгольского войска в западном походе: 120—140 тыс. воинов. Ясно, что самих монголов там имелось не более десятой части, остальные – захваченное покоренное население.

В этот поход был вместе с Бату отправлен другой знатныйчингизид – хан Гуюк.

Гаюк -хан (1206—1248) —тоже внук Чингиса, старший сын второго сына Чингисхана Угедея, который стал после смерти основателя Великим ханом. И хотя Бату-хан был назван старшим второго поколения, но это старшинство у него все время оспаривал Гуюк. Он был сыном Великого хана, а не сыном почти что предателя Джучи. К тому же он был и по возрасту немного старше Бату (на три года).

Вот такихдвух полководцев Курултай отправил на завоевание всего мира. Может быть для того, чтобы они следили друг за другом ине могли бы захватить власть в великой монгольской империи самовольно.

Оба хана – Бату и Гуюк тайно ненавидели друг руга и ставили палки в колеса. Да и не совсем тайно. Каждый из них командовал своейчастью войска, действовали они часто несогласованно и во вред друг другу, а без единоначалия в таких походах победы ждать трудно, что и видно по некоторым деталям хаотического рыскания по Европе.

Внутреннее напряжение между ханами разрешилось в 1241 году, когда до них дошло известие о сильной болезни великого хана Угедея, отца Гуюка. Гуюк без предупреждения дал приказ своей части войскасрочно уходить в Монголию, в столицу Каракорум, чтобы вступить в борьбу за великоханский трон. С этой же цель туда двинулся и Бату-хан. Когда в столице узнали о самоуправстве Гуюка, то чуть ли не собирались его сурово наказать, но тут как раз Угедей умер (в декабре 1241 г. ), а Гуюк как его старший сын, имел всеправа на наследование власти. Впрочем, и Бату имел, как сын старшего сына Джучи, пусть и опального, к тому же он был признан старшим в поколении внуковЧингисхана. Так что было еще важно, кто первый прибудет в Каракорум. Гуюк спешно ушел из Европы первым, уведя с собой 40 тысяч своих воинов, он первым и прибыл в столицу. И был избран (после нескольких лет интриг) на курултае великим общемонгольским ханом. Трудно не избрать хана, прибывшего на выборы с многотысячным войском. А Бату, вышедший в обратный поход позже, в начале 1242 г., остался при своих – продолжал быть ханом одной четвертой части империи – Золотой орды.

Чувство соперничества между Бату и Гуюком росло, в результате чего между ними произошёл полный раскол. Гуюк выступил в поход против Бату, Бату с войском вышел навстречу, но битва между внуками не состоялась – в 1248 году, когда войско Гуюка находилось около Самарканда, он неожиданно умер. По одной из версий, Гуюк был отравлен сторонниками Бату-хана. Великим ханом (четвёртым по счету после Чингисхана) стал сторонник Бату Мунке (Менгу), участник батыевых завоеваний 1236-1242 годов. Этот Мунке – тоже внук Чингисхана, сын его младшего (и любимого) сына Толуя. Бату, в свою очередь, стал ака (то-есть старшим в роде) и своего рода дядькой-смотрителем при новом Великом хане. Эта роль его устраивала больше, чем сидение в Каракоруме под присмотром местных поваров. И продолжал размножаться как ни в чем не бывало.

Чингисхан и его отпрыски были сластолюбивы и плодовиты. И его отпрыски – тоже. Демографы полагают, что в Монголии до 5 и даже до 10 процентов населения – потомки великого завоевателя. К примеру у Бату -хана было 39 братьев и примерно столько же сестер.

Результаты Западного похода для покоренных земель были ужасающими. Матвей Парижский в своей “Великой хронике” про поход монголов в Юго-Восточную и Западную Европу записал следующее: «…племя это бесчеловечное и лютое, не ведающее законов, варварское и неукротимое, которое тартарами зовется, предавая безумным и неистовым набегом северные земли христиан ужасному опустошению, повергло всех христиан в безмерный страх и трепет. Вот уже и Фризию, Гутию, Польшу, Богемию и обе Венгрии в большей их части, после того как правители, прелаты, горожане и крестьяне бежали или были убиты, неслыханной жестокостью как бы в пустыню превратили».

Возникает вопрос, а что было бы с великим походом к последнему морю, если бы не болезнь и смерть Угедея и не уход половины войска с Гуюком во главе из Европы? Наверное, Батый завоевал бы ее всю, может быть, кромеАнглии, так как флота у монголов не было. А может и Англиютоже, построили бы лодки, как монголы это сделали при великом хане Хубилае для захвата Японских островов. Там не вышло, потому что их флот развеял ураган, что и спасло Японию. От того времени у японцев осталось слово “камикадзе” – священный ветер, ураган, развеявший врага. Но даже и в этом предположении (что вся Европа захвачена) в принципе общая история не слишком бы изменилась. Монгольская империя была вполне паразитическим образованием, жила грабежом и взиманием дани с покоренного населения, извсего производства имелось только кочевое “животноводство”. Да и то захирело: чего возиться с выращиванием овец, когда все можно получить сразу в готовом виде. Единственное занятие, в котором (помимо грабежа) преуспели древние монголы – это торговля. Ибо того, что получили в одном месте обширной империи, не было в другом месте и нужно было обмениваться такими вот “продуктами труда”. К этим “продуктам” относились и пленные славяне, которых монголы большими партиями сбывали на исламский Восток, их еще и раньше продавали в Турцию и арабам (в том числе и свои князья). От тех времен во многих языках имя славянин стало означать раба (slave).

Ясно, что пауки очень быстро начинают драться между собой за охотничьи угодья. Посему империябыла обречена. Сначала она состояла из четырех больших частей – улусов. потом одна большая часть – Золотая Орда, распалась на две – Синюю и Белую. Белая распалась на Казанское и Астраханское ханства. Потом отпало Крымское ханство и вообще всепосыпалось.

Монгольская империя в расцвете состояла из 4 больших частей:

улус Великого хана (Китай-Корея) улус Чагатая (второй сын Чингисхана, знаток Ясы – часть Средней Азии, вся южная Сибирь) Золотая Орда (Бату-хан и его преемники, все русские княжества, Прикаспий, часть Сибири) Ильханат (внук Чингиса Хулагу и его потомки, часть Передней Азии-Персия-Багдадский халифат-Афганистан)

С 1359 по 1380 год на золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов, а многие улусы попытались стать независимыми. Это время в русских источниках получило название «Великая замятня». Это было время, когда ханы резали друг друга какбаранов – особенно после убийства сына хана Джанибека Бердибека. Рекорд поставил хан Мамай, который и чингизидом-то не был (командовал туменом в 10 тысяч головорезов), так он собственноручно зарезал 12 чингизидов-претендентов на власть в Белой Орде, за что был на курултае приговорен у смерти, а Дмитрия Ивановича (Донского) за то, что он побил этого врага монгольского народа, законный хан Тохтамышпохвалил и простил ему недоимку ясака за 4 года (с 1276 по 1280). Потом конечно, для острастки сжег Москву и снова заставил платить ясак.

Так или иначе, новоевропейские страны пошли своим путем к западной демократии. Они почти не пострадали от нашествия монголов. Монгольского ига у них не было. А вот в России оно было. И продолжалось оно с 1240 года по 1480 (стояние на Угре), то-есть завершилось при Иване III (дед Ивана Грозного) после 240 лет сидения на шее русских. Тогда от бывшей Золотой Орды отвалились еще несколько частей вроде Ногайской Орды и осталась только так называемая Большая Орда, которая на самом деле уже была малой. Ну вот уже и без битвы удалось отвязаться от ига. Во время стояния на Угре среди русских войск тоже были татарские, в частности, Крымская орда под командой хана Менгли-Гирея полностью была на стороне Москвы. Так что, некоторым образом, одни татары стояли против других. И когда река замерзла, то войска просто разошлись в разные стороны. Битвы не было. Недалеки были от истины “Сатириконовцы”, когда пошутили по этому поводу так:

“Посмотрим, кто кого перестоит” – говорили враги. В один прекрасный день Ахмат и Менгли-Гирей увидели, что Угра стала. – Что, если они переправятся по льду и разобьют нас? – подумал с ужасом Ахмат. – Что, если они переправятся по льду и разобьют нас” -подумал, похолодев от страха Менгли-Гирей.

– Надо спасаться! решил Ахмат.

– Надо бежать – решил Менгли-Гирей.

Таким образом, свержение ига обошлось без пролития крови и почти без участия русских войск”.

Но между тем, Крымская орда потом еще долго трепала окраины России. Эти 240 лет не прошли бесследно. Принципы управления Орды, жестокие кары за непослушание, культ силы и оружия внедрили в социальную наследственность славян нечто фатальное. Вот то самое рабское долготерпение, что и стало отличительной чертой русских. Правда, иногда это долготерпение прерывается бунтами и восстаниями, что в русском исполнении еще хуже. Монголы, кроме введения централизованной власти, произвелиселекцию русских князей. Они стали ни то ни се, ни рыба ни мясо… Какая-то череда сплошных Иванов и Василиев. Трудно разобраться, кто из них Иван, а кто – Василий, к тому же в грамоте не сильны. Зато горазды в интригах и разных кознях друг против друга. Как пишетКлючевский: “Гроза ханского гнева сдерживала забияк; милостью, т. е. произволомханапредупреждалась или останавливалась опустошительная усобица. Власть хана была грубым татарским ножом, разрезавшимузлы, в какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли”. Вот сведения из истории: государственное управление в Монгольской империи, которое потом унаследовала и Московия, было тесно связано с военными потребностями и опиралось на традиционную иерархию кочевого общества. В её основу были положены принципы родоплеменного быта — вожди возглавляли род, несколько родов объединялись в племя, племена — в племенные союзы, и т. д. В результате вся система управления носила авторитарный аристократический характер и была неотделима от военной иерархии, строившейся на основе десятичной системы. Роды и племена в зависимости от их численности в случае войн, которые велись практически непрерывно, выставляли конные десятки, сотни, тысячи и т. д. Военно-территориальные начальники — ханы, царевичи, беки, нойоны, багатуры. Армия делилась на десятки, сотни и тысячи, а также на тьму — десять тысяч воинов во главе темника. За каждую провинность каралось всё подразделение.

То-есть, это есть ничто иное как внедрение принципа круговой поруки и коллективной ответственности. Если все отвечают за одного, то это предполагает, что каждый будет следить за другим и доносить.

Наказания были жестокими. В своем законе Яса Чингисхан не баловал разнообразием – почти за любую провинность полагалась смерть. Легкая смерть – отрубанием головы, тяжелая – ломанием позвоночника путем пригибания пяток к затылку.

ЯСА (основной закон монголов, данный Чингисханом)

О войне:

Запрещено творить мир с всяким вождем, князем или народом, что не подчинился. Все мужчины должны служить в войске, за редким исключением. Все мужчины, не участвующие в войне, должны бесплатно работать на империю определённое время. Под страхом смертной казни запрещено воинам грабить врага, докуда командующий не дал разрешения, а после такого разрешения солдаты, наравне с офицерами, имеют право на добытое, если они уплатили соответствующую часть императору. Офицеры и вожди, не выполнившие задание или не явившиеся по зову хана, приговариваются к смерти. Женщины должны заниматься собственностью и хозяйством. Мужчины должны заниматься только охотой и войной. Под страхом смертной казни запрещено давать кров, еду и одежду беглым рабам. То же касается всякого, кто, встретив беглого раба, не привёл его к хозяину. Военная добыча должна делиться следующим образом: 3/5 доставалось войску

1/5 доставалась джихангиру (руководителю похода)

1/5 доставалась императору

Как видите, даже грабить можно было только по команде. Сначала отложить по одной пятой для начальника и в казну великому хану, а уж потом делить добычу между собой.

Дань выражалась в денежном или натуральном налоге, который взимался с каждого княжества. Власть в княжествах оставалась в руках князей, однако контроль за их деятельностью осуществлялся через баскаков (специальные представители Золотоордынских ханов, в переводе – давильник).

Сформировалась система выдачи ярлыка (право на княжение). Выдавался одному из удельных князей. С течением времени выдача ярлыка стала предметом политического торга между князьями. Ханы намеренно вмешивались в сложившийся порядок и в княжеские усобицы и выдавали ярлык на великокняжеский Владимирский стол только самому послушному и доказавшему свою преданность подавлением своих же братьев-князей, как, скажем, Ивану Калите. То есть, делали старостой “русского улуса”.

Несмотря на жесткий порядок взаимоотношений Золотоордынских ханов с князьями, ордынцы освобождали русское духовенство от дани и снабжали служителей церкви охранными грамотами на церковное имущество. Духовенство освобождалось от повинностей, ограждалось от оскорблений и посягательств с чьей бы то ни было стороны. Посему церковь поддерживала иго.

Итак, подытоживая, какое наследиеоставила Орда в России? Она изменила социальный генотип. Вместо феодальных республик типа Новгорода или Пскова, возникла жесткая централизация власти под управлением ни передкем не отчитывающегося князя. Точнее поначалу князь отвечал перед ханом. А вот когда стал ханом сам, уже после Орды, то ни перед кем. Причемвласть его была абсолютной и беспрекословной. Установление твердой вертикали власти, с жесткой иерархией. Культ силы. Жестокие наказания как способ управления истрах как главный стимул. Жесткая фискальная политика. Полная милитаризация государства. Все мужчины должны служить в армии. Армия- главная забота правителя. Принцип постоянного расширения территории страны как главная цель государства. Общее выше личного, государство – это все, отдельный человек – ничто. Ну, и поголовное охмурение церковью, которая внушает не роптать, слушаться властей и любить их. Причем, эта матрица воспроизводилась из поколения в поколение, из века в век. Иногда начиналось робкое движение к западному типу цивилизации, вроде реформПетра Первого или Александра Второго, но матрица быстро брала свое – наступала реакция Николая Первого или уж совсем мрачное падение в большевизм.

Вот с этим грузом Россия и продолжает жить.

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон.

Для “РА NY”