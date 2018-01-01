НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА НЕЗАВИСИМЫХ МНЕНИЙ

ГРЯДЁТ ЛИ В РОССИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС?

523, Международная Панорама

Уважаемые читатели! 

Мы наблюдаем за ростом национального благосостояния Китая и становление его лидерской позиции на мировом рынке и задаемся вопросом: «В чем секрет такого интенсивного экономического роста этой страны?» Вы ответите, что в количестве человеческого ресурса, и будете правы, так как человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность всех экономических (сырьевых, производственных, финансовых) и административных ресурсов страны. В России же этот факт считают маловажным.

 Поэтому я хочу получить ваш комментарий на самый тяжелейший вопрос для экономики современной России: вопрос демографии.

Как вы расценили опубликованную во всех медиа и преподнесённую в восторженном ключе информацию о том, что 620 тысяч выпускников празднуют окончание российских школ? Знаменательное для России событие таит за собой страшные факты:

  1. О снижении качества жизни и прогрессирующей деградации социума;
  2. Об истинной демографической ситуации в стране.

В 2017 году из школ 11-го класса выпустилось 620 тыс. чел., при этом выпускниками 9-го класса стали в среднем 1 200 тыс. чел., т.е. гарантию получения полного среднего образования имеют лишь 50%. В 1980г. данная цифра составляла 5%, в 2000 г. – 34%, в 2006 г. – 18%. Таким образом, наблюдается снижение востребованности в получении образования по причине падения его качества и отсутствие потребности в интеллектуальном развитии общества, в том числе из-за широкого распространения и навязывания искусственного интеллекта.

Для анализа текущей демографической ситуации в стране проведем некоторые расчеты, основываясь на официальных статистических данных о численности выпускников 9-х классов за 2007-2017 гг.:

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО
Тыс.чел. 1 478 1 344 1 369 1 334 1 270 1 201 1 171 1 200 1 150 1 219 1 190 13 926

 
Выпуск школьников – это один год в среднестатистической жизни россиянина. Среднее годовое количество выпускников 9-го класса составляет 1 266 тыс. чел. (13926:11).

Средняя продолжительность жизни в России – 70 лет. Отсюда следует, что население России через несколько лет будет составлять 88,6 млн чел. Затем меньше и ещё меньше… Даже если количество выпускников возрастет в несколько раз (хотя подобное невозможно представить без кардинальных решений и глобальных правительственных проектов), то этого тоже чрезвычайно мало для такой территории, какой обладает Россия. Так, на 10% территории страны живет 90% населения, а на 90% территории – оставшиеся 10%.

К сожалению, ни депутаты Государственной Думы, ни экономисты и политологи на медийных площадках эту тему вообще не рассматривают, а аналитические знания квалифицированных экспертов я ставлю под большое сомнение. Неужели у нас в средствах массовой информации нет людей с интеллектом, а о математике они вообще ничего не слышали? А X+Y они читают, как «Х+У»? И у журналистов нет своего мнения? Ведь эта тема смертельно опасна не только для России, но и для других стран – в связи с отчаянным положением принимаются радикальные решения и совершаются разрушительные поступки.
Чтобы Россия развивалась, крепла, имела возможность защищаться, происходил рост благосостояния населения, повышался размер прожиточного минимума, на её территории должно проживать как минимум 400-600 миллионов человек (а лучше значительно больше).

В нашем случае, с населением в 88,6 млн чел., России тяжело защищать свои границы, а в будущем это будет практически нереально. Невозможно развивать бизнес, оказывать существенное влияние на мировую культуру, политические, экономические процессы в мире при столь малочисленном населении. Количество прописанных душ населения не может служить мерой оценки человеческого ресурса. Озвученная, но не находящая подтверждения в реальности цифра населения России в размере 147 млн чел. на момент 2017 г. может гарантировать защиту границ, но без развития экономики и социальной сферы не может быть и речи в виду отсутствия полноценно сформированного потребительского ресурса.

Для того чтобы изменить ситуацию, необходимы эпохальные проекты. Какие варианты мы можем обсудить для быстрого увеличения численности населения, что жизненно необходимо стране? Первый вариант: отчуждение территории России.

Этот вопрос не рассматривается.

Проект выделения гражданам России 1 га на Дальнем Востоке – непродуманная акция. Только около 1% населения запросило этот гектар.

Нужны другие варианты. Достойным примером могут быть реформы Екатерины Великой. Для привлечения населения в Россию предлагалось: на каждого члена приезжей семьи выделить 3-5 гектаров земли и 30 кубов леса. Семьи были большие, поэтому семья в среднем получала около 30 гектаров пашни и 150 кубов леса безвозмездно. Это влекло за собой рост населения страны и, как следствие, рост экономики.

У нас в наличии огромное количество ресурсов на пустующих территориях, для освоения которых можно использовать иностранных переселенцев. Хозяйственная эксплуатация территорий после планомерного заселения позволит сократить количество пожаров (сейчас у нас около 70 миллионов пашни заросло сорняками, а каждый год выгорает до 5 миллионов гектаров, что составляет 1,25 млн кубов леса). Таких территорий достаточно для того, чтобы сразу построить дом, создать приусадебную инфраструктуру для ведения сельскохозяйственной, лесозаготовительной деятельности и разведения скота.
Другим примером являются реформы Александра I, который улучшил демографическое состояние России за счёт иммиграции населения из европейских стран. Реформы Николая I привнесли ещё несколько миллионов человек. Их проекты корреспондировались с реформами Екатерины Великой. Новые «граждане» России освобождались на 5 лет от налогов, а также получали другие преференции. Например, при Александре I население Российской империи к началу XIX века составляло 40 млн человек, в этом же веке произошел демографический взрыв, и в конце века население России превысило 90 млн человек. А в СССР к 1990 году проживало более 300 млн человек. Это информация к размышлению.

Прекрасно понимаем, что государство должно и – это его прямая обязанность – создать благоприятные условия для переселенцев: безопасность, здравоохранение, свободное вероисповедание, упрощенная процедура получения гражданства, рабочих виз, образование, финансовые льготы. Переселенцы должны иметь право свободно перемещаться по всей России и возможность сохранять гражданство своей страны. Нужно добавить: сохранять гражданство своей исторической родины и получать гражданство России (сейчас в современном мире сотни миллионов людей имеют двойное и даже тройное гражданство). При этом предоставление гражданства должно будет проходить по ускоренной процедуре.

Почему данный проект государство не может предложить всем гражданам бывшего СССР и всему мировому сообществу?

Известно, что из ЕС в Латинскую Америку переезжает ежегодно более 100 000 человек. Это связано с ограничениями в сельском хозяйстве, применением квот и, как следствие, сокращением рабочих мест. При проведении политики переселения ежегодно в Россию будет переезжать от 3 до 5 миллионов человек.

К этой ситуации нынешние россияне должны относиться с пониманием того, что это последний выход по наращиванию человеческого ресурса и, как следствие, спасению экономики и России. Для этого необходимо провести соответствующую просветительскую работу, чтобы каждый россиянин понимал, что это делается для будущего государства.

Материнский капитал – неэффективный инструмент для бурного развития демографии. Он должен составлять не менее 30 000 долларов США на каждого ребенка, но в стране нет таких денежных ресурсов, поэтому этот проект не может выступать стимулом к росту рождаемости.

Можно рассмотреть и дополнительные проекты:

Передавать в аренду по тендеру иностранным компаниям пахотные земли, и вместе с арендой предоставлять возможность завозить рабочую силу, технику и современные технологии. Приезжие ассимилируются, и большая их часть будет оставаться в России.

В связи с тем, что в России женщин больше, чем мужчин, для иммиграции иностранного мужского населения создать все необходимые льготные условия: предоставление виз, обеспечение долгосрочного пребывания и т.д.

Всем женщинам России, в возрасте от 20 до 60 лет, передать ваучер на 1-2-3 гектара. Пусть они оформляют землю в собственность, дарят её, продают, отдают в аренду, вводят в бизнес и т.д.

Предусмотреть преференции для бывших граждан СССР и их потомков (в том числе выдачу российских паспортов всем желающим, родившимся на территории СССР и имеющих родственников, проживающих на территории России), чтобы они могли не только приезжать, но и оставаться жить на своей исторической родине.

Повторяем, преференции могут быть самые разные: бесплатное выделение земли, освобождение от налогов на 3-5 лет, упрощенная форма получения гражданства.

Давайте будем обсуждать эту первостепенную проблему всем русскоязычным миром. Опасность, что Россия не сохранится – огромная.

Надо помнить, что гражданин любой страны и России – это не только расходы бюджета, это, прежде всего, доходы бюджета. Чем больше людей, тем полнее бюджет.

Александр ПОТЕМКИН,
Москва
Для “РА NY”

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Перепечатка материалов с сайта RusAmNY.com разрешается только с письменного разрешения главного редактора.
Copyright © 2018 Russian-Speaking America, New York. All rights reserved.
Developed by Kachy Design

Наверх