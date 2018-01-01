ГРЯДЁТ ЛИ В РОССИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС?

Уважаемые читатели! Мы наблюдаем за ростом национального благосостояния Китая и становление его лидерской позиции на мировом рынке и задаемся вопросом: «В чем секрет такого интенсивного экономического роста этой страны?» Вы ответите, что в количестве человеческого ресурса, и будете правы, так как человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность всех экономических (сырьевых, производственных, финансовых) и административных ресурсов страны. В России же этот факт считают маловажным. Поэтому я хочу получить ваш комментарий на самый тяжелейший вопрос для экономики современной России: вопрос демографии.

Как вы расценили опубликованную во всех медиа и преподнесённую в восторженном ключе информацию о том, что 620 тысяч выпускников празднуют окончание российских школ? Знаменательное для России событие таит за собой страшные факты:

О снижении качества жизни и прогрессирующей деградации социума; Об истинной демографической ситуации в стране.

В 2017 году из школ 11-го класса выпустилось 620 тыс. чел., при этом выпускниками 9-го класса стали в среднем 1 200 тыс. чел., т.е. гарантию получения полного среднего образования имеют лишь 50%. В 1980г. данная цифра составляла 5%, в 2000 г. – 34%, в 2006 г. – 18%. Таким образом, наблюдается снижение востребованности в получении образования по причине падения его качества и отсутствие потребности в интеллектуальном развитии общества, в том числе из-за широкого распространения и навязывания искусственного интеллекта.

Для анализа текущей демографической ситуации в стране проведем некоторые расчеты, основываясь на официальных статистических данных о численности выпускников 9-х классов за 2007-2017 гг.:

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО Тыс.чел. 1 478 1 344 1 369 1 334 1 270 1 201 1 171 1 200 1 150 1 219 1 190 13 926



Выпуск школьников – это один год в среднестатистической жизни россиянина. Среднее годовое количество выпускников 9-го класса составляет 1 266 тыс. чел. (13926:11).

Средняя продолжительность жизни в России – 70 лет. Отсюда следует, что население России через несколько лет будет составлять 88,6 млн чел. Затем меньше и ещё меньше… Даже если количество выпускников возрастет в несколько раз (хотя подобное невозможно представить без кардинальных решений и глобальных правительственных проектов), то этого тоже чрезвычайно мало для такой территории, какой обладает Россия. Так, на 10% территории страны живет 90% населения, а на 90% территории – оставшиеся 10%.

К сожалению, ни депутаты Государственной Думы, ни экономисты и политологи на медийных площадках эту тему вообще не рассматривают, а аналитические знания квалифицированных экспертов я ставлю под большое сомнение. Неужели у нас в средствах массовой информации нет людей с интеллектом, а о математике они вообще ничего не слышали? А X+Y они читают, как «Х+У»? И у журналистов нет своего мнения? Ведь эта тема смертельно опасна не только для России, но и для других стран – в связи с отчаянным положением принимаются радикальные решения и совершаются разрушительные поступки.

Чтобы Россия развивалась, крепла, имела возможность защищаться, происходил рост благосостояния населения, повышался размер прожиточного минимума, на её территории должно проживать как минимум 400-600 миллионов человек (а лучше значительно больше).

В нашем случае, с населением в 88,6 млн чел., России тяжело защищать свои границы, а в будущем это будет практически нереально. Невозможно развивать бизнес, оказывать существенное влияние на мировую культуру, политические, экономические процессы в мире при столь малочисленном населении. Количество прописанных душ населения не может служить мерой оценки человеческого ресурса. Озвученная, но не находящая подтверждения в реальности цифра населения России в размере 147 млн чел. на момент 2017 г. может гарантировать защиту границ, но без развития экономики и социальной сферы не может быть и речи в виду отсутствия полноценно сформированного потребительского ресурса.

Для того чтобы изменить ситуацию, необходимы эпохальные проекты. Какие варианты мы можем обсудить для быстрого увеличения численности населения, что жизненно необходимо стране? Первый вариант: отчуждение территории России.

Этот вопрос не рассматривается.

Проект выделения гражданам России 1 га на Дальнем Востоке – непродуманная акция. Только около 1% населения запросило этот гектар.

Нужны другие варианты. Достойным примером могут быть реформы Екатерины Великой. Для привлечения населения в Россию предлагалось: на каждого члена приезжей семьи выделить 3-5 гектаров земли и 30 кубов леса. Семьи были большие, поэтому семья в среднем получала около 30 гектаров пашни и 150 кубов леса безвозмездно. Это влекло за собой рост населения страны и, как следствие, рост экономики.

У нас в наличии огромное количество ресурсов на пустующих территориях, для освоения которых можно использовать иностранных переселенцев. Хозяйственная эксплуатация территорий после планомерного заселения позволит сократить количество пожаров (сейчас у нас около 70 миллионов пашни заросло сорняками, а каждый год выгорает до 5 миллионов гектаров, что составляет 1,25 млн кубов леса). Таких территорий достаточно для того, чтобы сразу построить дом, создать приусадебную инфраструктуру для ведения сельскохозяйственной, лесозаготовительной деятельности и разведения скота.

Другим примером являются реформы Александра I, который улучшил демографическое состояние России за счёт иммиграции населения из европейских стран. Реформы Николая I привнесли ещё несколько миллионов человек. Их проекты корреспондировались с реформами Екатерины Великой. Новые «граждане» России освобождались на 5 лет от налогов, а также получали другие преференции. Например, при Александре I население Российской империи к началу XIX века составляло 40 млн человек, в этом же веке произошел демографический взрыв, и в конце века население России превысило 90 млн человек. А в СССР к 1990 году проживало более 300 млн человек. Это информация к размышлению.

Прекрасно понимаем, что государство должно и – это его прямая обязанность – создать благоприятные условия для переселенцев: безопасность, здравоохранение, свободное вероисповедание, упрощенная процедура получения гражданства, рабочих виз, образование, финансовые льготы. Переселенцы должны иметь право свободно перемещаться по всей России и возможность сохранять гражданство своей страны. Нужно добавить: сохранять гражданство своей исторической родины и получать гражданство России (сейчас в современном мире сотни миллионов людей имеют двойное и даже тройное гражданство). При этом предоставление гражданства должно будет проходить по ускоренной процедуре.

Почему данный проект государство не может предложить всем гражданам бывшего СССР и всему мировому сообществу?

Известно, что из ЕС в Латинскую Америку переезжает ежегодно более 100 000 человек. Это связано с ограничениями в сельском хозяйстве, применением квот и, как следствие, сокращением рабочих мест. При проведении политики переселения ежегодно в Россию будет переезжать от 3 до 5 миллионов человек.

К этой ситуации нынешние россияне должны относиться с пониманием того, что это последний выход по наращиванию человеческого ресурса и, как следствие, спасению экономики и России. Для этого необходимо провести соответствующую просветительскую работу, чтобы каждый россиянин понимал, что это делается для будущего государства.

Материнский капитал – неэффективный инструмент для бурного развития демографии. Он должен составлять не менее 30 000 долларов США на каждого ребенка, но в стране нет таких денежных ресурсов, поэтому этот проект не может выступать стимулом к росту рождаемости.

Можно рассмотреть и дополнительные проекты:

Передавать в аренду по тендеру иностранным компаниям пахотные земли, и вместе с арендой предоставлять возможность завозить рабочую силу, технику и современные технологии. Приезжие ассимилируются, и большая их часть будет оставаться в России.

В связи с тем, что в России женщин больше, чем мужчин, для иммиграции иностранного мужского населения создать все необходимые льготные условия: предоставление виз, обеспечение долгосрочного пребывания и т.д.

Всем женщинам России, в возрасте от 20 до 60 лет, передать ваучер на 1-2-3 гектара. Пусть они оформляют землю в собственность, дарят её, продают, отдают в аренду, вводят в бизнес и т.д.

Предусмотреть преференции для бывших граждан СССР и их потомков (в том числе выдачу российских паспортов всем желающим, родившимся на территории СССР и имеющих родственников, проживающих на территории России), чтобы они могли не только приезжать, но и оставаться жить на своей исторической родине.

Повторяем, преференции могут быть самые разные: бесплатное выделение земли, освобождение от налогов на 3-5 лет, упрощенная форма получения гражданства.

Давайте будем обсуждать эту первостепенную проблему всем русскоязычным миром. Опасность, что Россия не сохранится – огромная.

Надо помнить, что гражданин любой страны и России – это не только расходы бюджета, это, прежде всего, доходы бюджета. Чем больше людей, тем полнее бюджет.

Александр ПОТЕМКИН,

Москва

Для “РА NY”