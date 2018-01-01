ПАРТИЙНЫЙ СМЕХ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ГРЕХ

Только что 23 декабря 2017 года в России с трансляцией в СМИ, одновременно прошли съезды партий XVII-й – КПРФ и «Единая Россия».

Невозможно подобрать слова, чтобы никого не обидеть, описывая выражения чувств и мыслей на лицах присутствовавших там участников.Общее в лицах, прикрытых разными масками, было тягостное терпения фальшивого. Самих себя ведь обмануть нельзя, и выражения лиц не изменить!

Съезды – пустая трата времени и ресурсов – и лица участников это выражали.

Вспоминая недавнюю историю СССР и партии КПСС – государство смогло вынести только XXVII партийных съездов. После чего руководящие члены партии КПСС откровенно и цинично с легкостью, перечеркнув все свои постановления и решение общенародного референдума (в марте 1991 г. «О единстве СССР») – разрушили страну.

России нужны не пустые собрания и фальшивые съезды, а простые умные решения в повседневных делах управления – которых, к сожалению, в России нет. А нет их – потому, что до сих пор не умеем умно выбирать власть.

«Манифест демократии – власти Чести, Совести и Ума» – говорит, как по уму выбирать кандидатов во власть. Пока же сами над собой смеемся – себя своим «грехом» (ошибками) и наказываем.

Возвращаясь к съездам.

Партия КПРФ на съезде, по настоянию лидера, неожиданно для всех сделала «цирковой кульбит», выдвинув от всех коммунистов России кандидатом в президенты беспартийного! (Руководителя подмосковного совхоза Павла Грудинина).

Если среди всех коммунистов России нет достойного кандидата, то спрашивается – чего тогда стоит вся партия КПРФ?

Как оправдывался городничий в комедии Ревизор» у писателя Н.В. Гоголя: «Унтер офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей богу врет. Она сама себя высекла».– Ведь тем самым, сами же себя коммунисты поставили на посмеяние.

Хотя за «цирковым трюком» Г. Зюганова не обошлось без корыстного расчета.

Наперед известно, что кандидатура кандидата в президенты от КПРФ –«карта будет битая козырем». Очередной раз делать из себя «картонную мишень» Г. Зюганов не хотел, потому «на заклание нужна была жертва». Класть на «рельсы» авторитет партии тоже было не резонно (и без того в проигрыше). Потому выдвинули беспартийного.

Кроме того за кандидатуру Г. Зюганова много голосов не дадут, а это уже удар и по личному авторитету. А беспартийного могут сочувственно пожалеть и дать больше голосов. Опять же больше голосов – это «копеечка» из бюджета государствав кассу партии (по 20 рублей за голос). Таков нехитрый расчет.

Чтобы с выдвижением кандидатуры беспартийного на съезде у коммунистов не было разномыслия – в бюллетень для голосования (по проверенному в КПСС способу) вписали только одного П. Грудинина. Кульбит с беспартийным кандидатом на съезде КПРФ удался. Но, вот только люди в России давно уже знают все партийные «фокусы».

В партии «Единая Россия» – съезд прошел сравнительно скучновато.

Президент РФ В. Путин выступил с короткой речью о том, что всем нам надо жить хорошо – возражающих на это предложение не было. «Россия – не бабушка, которую надо кормить лекарствами», – сказал В. Путин. (И баснями – добавлю от себя). Некоторые присутствующие даже, позируя «на камеру» согласно кивали головами – так, так, так.

Закончил же В. Путин своё выступление словами: «Мы будем идти от победы к победе, так и будет!» При этом, кто у партии «Единая Россия» враг в стране, которого победили и, которого надо будет побеждать впредь так и осталось не определено.

Следом на съезде выступил, назначенный на этот пост – лидер партии Дмитрий Медведев. Главное (про то, что всем надо жить хорошо) было уже сказано, поэтому Д. Медведев похвалился числом членов партии «Единая Россия» в 2,9 млн. человек.

Вспомнилось, что в КПСС было 20 млн., но это не спасло СССР от раздела и, что прежние коммунисты из КПСС, сменив «по сезону окраску» сидят на этом новом съезде.

Было выделено в партийном зале и присутствие лиц в религиозном облачении (христианском и мусульманском).

В СССР (при правящей власти партии КПСС) единство партийной и религиозной веры не афишировалось. Хотя известно, что все партии и религии схожи – опираются они не на знания, а на слепую веру, по которой – народу России и достается.

Владимир ГАРМАТЮК,

Россия, г. Вологда.

Для “РА NY”