В 2009 году группой крупных ученых, инженеров и технологов под эгидой NASA и Google был создан Singularity University (Университет Сингулярности). Его цель, пожалуй, не нуждается в переводе: Our mission is to educate, inspire and empower leaders to apply exponential technologies to address humanity’s grand challenges. В вышеприведенной миссии используется термин exponential technologies. Имеются в виду технологии, скорость развития которых постоянно и быстро растет.

Дальше следует перевод с английского статьи немецкого инженера Удо Голлуба

Я только что посетил саммит Университета Сингулярности (Singularity University) и вот что я почерпнул.

В 1998 году в фирме Kodak было 170,000 сотрудников и фирма продавала 85% всей фотобумаги в мире.

– В течение всего нескольких лет, их бизнес-модель исчезла, и они обанкротились.

– Что случилось с Kodak произойдет во многих отраслях промышленности в ближайшие 10 лет

– большинство людей не видит такого поворота событий.

– Думали ли вы в 1998 году, что через 3 года вы не захотите печатать фотографии на бумаге?

– Цифровые камеры были изобретены в 1975 году.

– Первые из них имели разрешающую способность только в 10,000 пикселей, но следовали закону Мура.

Закон Мура

– наблюдение, сделанное в 1965 году Гордоном Муром, одним из основателей корпорации Intel,

– что количество транзисторов на квадратный дюйм в интегральных схемах удваивается каждый год, начиная с изобретения интегральных схем.

– Мур предсказал, что эта тенденция сохранится и в обозримом будущем.

Осмысление экспоненциальных технологий

– потребовало некоторого времени, прежде чем они получили полное признание всего за коротких нсколько лет.

– Этой тенденции последуют самые разные области, такие как, например:

– искусственный интеллект, здравоохранение, электро- и самоуправляемые автомобили, образование, трёхмерное печатание, сельское хозяйство и рабочие места.

– Добро пожаловать в 4-ю промышленную революцию. Добро пожаловать в Экспоненциальный Век.

– Программное обеспечение компьютеров (софтвер) коренным образом изменит традиционные отрасли промышленности в ближайшие 5-10 лет.

– К примеру, фирма Uber есть всего лишь программное средство, фирма не владеет автомобилями, но она теперь крупнейшая такси-компания в мире.

– Фирма AirBnB стала по существу самой большой гостиницей мира, хотя фирма и не обладает конкретными помещениями.

«Понимание» мира компьютерами растёт по экспоненте

– Компьютер уже выиграл игру Го у лучшего игрока мира

— на 10 лет реньше, чем предполагали

— (Игра Го намного сложнее шахмат.)

– В США, молодым юристам стало очень трудно найти работу.

— Вы можете получить юридическую консультацию во многих областях от IBM Watson в течение нескольких секунд

— причем с 90% точностью, по сравнению с 70% точностью сделанной человеком-юристом

— Так что, если вы сейчас изучаете право, немедленно прекратите

— В скором будущем понадобится на 90% меньше юристов

— останутся только узкие судебные специалисты

– IBM Watson уже помогает медсестрам диагностировать рак

— в 4 раза точнее, чем чем это делают люди

– Facebook софтвер уже может распознавать физиономии лучше, чем человек

– Можно уверенно предположить, что к 2030 году, «интеллект» компьютеров превзойдёт человеческий

Автономные автомобили:

– В 2018 году первые самоуправляемые автомобили станут доступными широкой публике

– Около 2020 года нынешняя автомобильная промышленность начнет исчезать

– личный автомобиль вам больше не будет нужен

– Вы вызовете машину по телефону, она прибудет к вам сама и отвезет вас по назначению

– Вам больше не нужно будет искать парковку

– вы только заплатите за расстояние, причем сможете работать в дороге

– Следующие поколения не станут получать водительские права

– и не станут покупать машин

– Это полностью изменит города, поскольку для передвижения понадобится на 90-95% меньше автомобилей

– Автомобильные стоянки можно будет превратить в парки.

– Сегодня во всём мире 1.2 миллиона человек ежегодно гибнет в автомобильных авариях

– Аварии случаются каждые 100 тысяч километров пробега

– С самоуправляемыми автомобилями эта цифра упадет до одной аварии на 10 миллионов километров

– Это сохранит миллион жизней в год

– Большинство автомобильных фирм обанкротится

– Традиционные автомобильные компании стараются усовершенствовать старые автомобили

– а технологические фирмы (Tesla, Apple, Google) применяют революционные подходы и

– создают компьютеры на колёсах

– Я беседовал со многими инженерами Фолксвагена и Ауди – они всерьёз боятся фирмы Tesla.

Незавидное будущее ожидает страховые компании

– Без автомобильных аварий страховка будет стоить в 100 раз дешевле

– Автомобильное страхование практически исчезнет.

Бизнес недвижимости серьёзно изменится

– Поскольку можно работать в машине по дороге на работу

– люди будут выбирать более далекие, но лучшие районы для жизни

– Большинство автомобилей станут электрическими к 2020 году

– В городах станет тише, воздух станет чище.

Использование солнечной энергии росло по экспоненте последние 30 лет

– но эффект мы видим только сейчас

– В прошлом году во всём мире было построено больше солнечных электростанций

– чем станций на горючих материалах

– Стоимость солнечной энергии упадёт настолько, что все угольные компании закроются к 2025 году.

С дешевым электричеством придет изобилие дешевой воды

– Опреснение сейчас требует 2 киловатт-часа на 1 кубометр

– xoтя вода есть почти всюду, имеется недостаток питьевой воды

– Представьте, что станет возможным, когда можно будет иметь любое количество чистой воды почти бесплатно.

Здравоохранение

– Победители конкурса на создание Tricorder X будут объявлены в начале 2017 года

– Фармацевтические фирмы создадут устройство Tricorder, совмещённое с телефоном

– Оно будет:

— сканировать сетчатку вашего глаза,

— анализировать состав крови, кала и мочи

— и анализировать выдыхаемый вами воздух

– В результате сформируются 54 биологических показателя, определяющие практически любое известное заболевание

– Устройство будет настолько дешевым, что позволит через несколько лет

– любому на этой планете иметь доступ к медицине мирового класса почти даром.

Трехмерное печатание

– Цена самого недорогого трехмерного принтера снизилась с 18,000 до 400 долларов в течение 10 лет

– В то же время 3-мерное печатание стало в 100 раз быстрее

– Все основные обувные фирмы начали 3-мерную печать обуви

– Запчасти к самолётам уже 3-мерно печатаются в отдалённых аэропортах

– Международная космическая станция уже использует 3-мерный принтер,

– он устраняет неоходимость в доставке с Земли необходимых многочисленных запчастей.

– В конце этого года новые смартфоны получат возможность 3-мерного сканирования

– Можно будет просканировать свои ноги и «отпечатать» удобную обувь дома

– В Китае с помощью 3-мерного принтера уже построили 6-этажный дом

– К 2027 году 10% всех производимых товаров будет создаваться 3-мерными принтерами.

Перспективы новых бизнесов

– Если вы размышляете о производстве нового товара или услуги – спросите себя:

– понадобятся ли они в будущем?

– Если да, то нельзя ли начать как можно раньше?

– Если ваша новая идея не связана с телефоном – забудьте

– Практически любая идея, успешная в 20 веке, провалится в 21-ом.

Работа

– 70-80% нынешних рабочих мест исчезнет в следующие 20 лет

– Будет много новых, но неясно, достаточно ли их будет создано за этот период.

Сельское хозяйство

– Скоро появится сельскохозяйственный робот стоимостью в 100 долларов

– Фермеры стран 3- мира станут просто руководителями, вместо тяжелой работы в поле

– Аэропоника потребует намного меньше воды

– Уже появилась телятина, выращенная из стволовых клеток вне коровы

– В 2018 году она будет дешевле натуральной телятины

– В настоящее время 30% сельскохозяйственных угодий используется для животноводства

– Представьте ситуацию, когда эти площади освободятся

– Уже существует несколько новых бизнесов, которые вскоре принесут на рынок протеин из насекомых

– Этот протеин лучше, чем мясо

– Он будет называться «альтернативный источник белков»

– (поскольку большинство ещё отвергает идею пищи из насекомых).

Уже существует софтвер «Настроения»

– который может определить в каком вы настроении

– К 2020 году будут созданы программы, определяюшие по выражению лица, когда вы лжете

– Представьте себе политические дебаты, когда такая программа покажет: говорят ли вам правду.

Электронные деньги

– bitcoin могут получить широкое распространение уже в этом году и

– возможно даже станут резервным денежным запасом страны.

Долголетие

– средняя продолжительность жизни (СПЖ) возрастает каждый год на 3 месяца

– 4 года назад СПЖ была 79 лет, сейчас она уже равна 80

– темп возрастания СПЖ сам растёт

– к 2036 году СПЖ будет каждый год возрастать более чем на год

– Нынешнее поколение, возможно, будет жить 100 и больше лет.

Образование

– Самый дешевый смартфон уже стоит 10 долларов в Африке и Азии

– К 2020 году 70% людей будет иметь смартфон

– Это значит, каждый получит доступ к лучшему в мире образованию

– Каждый ребенок сможет использовать Khan’s Academy для всего, что изучают в школах Первого Мира

– этот софтвер уже используют в Индонезии и

– скоро будут выпущены версии на арабском языке, суахили и китайском

– Изучение английского азыка мы обеспечим софтвером бесплатно, чтобы африканские дети овладели беглым английским в течение полугода

– (Khan Academy – учебная организация, созданная в 2006 году специалистом по образованию Салманом Ханом с целью обеспечения всех бесплатным образованием мирового класса. ГГ.)

Определение Технологической Сингулярности:

– момент времени, по прошествии которого

– технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что

– окажется недоступным пониманию человека

– он наступит после:

— создания искусственного интеллекта

— самовоспроизводящихся машин

– он приведёт к:

— либо интеграции человека с вычислительными машинами

— либо значительного скачкообразного увеличения возможностей человеческого мозга за счёт биотехнологий

— либо к исчезновению человека, как биологического вида

Оценки времени оставшегося до Технологической Сингулярности

– Вернор Виндж считает, что технологическая сингулярность может наступить уже около 2030 года

– в то же время Рэймонд Курцвейл даёт 2045 год

– На Саммите Сингулярности в 2012 году Стюарт Армстронг собрал оценки экспертов

– медианное значение этой выборки составило 2040 год.

