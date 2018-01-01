Университет Сингулярности
В 2009 году группой крупных ученых, инженеров и технологов под эгидой NASA и Google был создан Singularity University (Университет Сингулярности). Его цель, пожалуй, не нуждается в переводе: Our mission is to educate, inspire and empower leaders to apply exponential technologies to address humanity’s grand challenges. В вышеприведенной миссии используется термин exponential technologies. Имеются в виду технологии, скорость развития которых постоянно и быстро растет.
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Дальше следует перевод с английского статьи немецкого инженера Удо Голлуба
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Я только что посетил саммит Университета Сингулярности (Singularity University) и вот что я почерпнул.
В 1998 году в фирме Kodak было 170,000 сотрудников и фирма продавала 85% всей фотобумаги в мире.
– В течение всего нескольких лет, их бизнес-модель исчезла, и они обанкротились.
– Что случилось с Kodak произойдет во многих отраслях промышленности в ближайшие 10 лет
– большинство людей не видит такого поворота событий.
– Думали ли вы в 1998 году, что через 3 года вы не захотите печатать фотографии на бумаге?
– Цифровые камеры были изобретены в 1975 году.
– Первые из них имели разрешающую способность только в 10,000 пикселей, но следовали закону Мура.
Закон Мура
– наблюдение, сделанное в 1965 году Гордоном Муром, одним из основателей корпорации Intel,
– что количество транзисторов на квадратный дюйм в интегральных схемах удваивается каждый год, начиная с изобретения интегральных схем.
– Мур предсказал, что эта тенденция сохранится и в обозримом будущем.
Осмысление экспоненциальных технологий
– потребовало некоторого времени, прежде чем они получили полное признание всего за коротких нсколько лет.
– Этой тенденции последуют самые разные области, такие как, например:
– искусственный интеллект, здравоохранение, электро- и самоуправляемые автомобили, образование, трёхмерное печатание, сельское хозяйство и рабочие места.
– Добро пожаловать в 4-ю промышленную революцию. Добро пожаловать в Экспоненциальный Век.
– Программное обеспечение компьютеров (софтвер) коренным образом изменит традиционные отрасли промышленности в ближайшие 5-10 лет.
– К примеру, фирма Uber есть всего лишь программное средство, фирма не владеет автомобилями, но она теперь крупнейшая такси-компания в мире.
– Фирма AirBnB стала по существу самой большой гостиницей мира, хотя фирма и не обладает конкретными помещениями.
«Понимание» мира компьютерами растёт по экспоненте
– Компьютер уже выиграл игру Го у лучшего игрока мира
— на 10 лет реньше, чем предполагали
— (Игра Го намного сложнее шахмат.)
– В США, молодым юристам стало очень трудно найти работу.
— Вы можете получить юридическую консультацию во многих областях от IBM Watson в течение нескольких секунд
— причем с 90% точностью, по сравнению с 70% точностью сделанной человеком-юристом
— Так что, если вы сейчас изучаете право, немедленно прекратите
— В скором будущем понадобится на 90% меньше юристов
— останутся только узкие судебные специалисты
– IBM Watson уже помогает медсестрам диагностировать рак
— в 4 раза точнее, чем чем это делают люди
– Facebook софтвер уже может распознавать физиономии лучше, чем человек
– Можно уверенно предположить, что к 2030 году, «интеллект» компьютеров превзойдёт человеческий
Автономные автомобили:
– В 2018 году первые самоуправляемые автомобили станут доступными широкой публике
– Около 2020 года нынешняя автомобильная промышленность начнет исчезать
– личный автомобиль вам больше не будет нужен
– Вы вызовете машину по телефону, она прибудет к вам сама и отвезет вас по назначению
– Вам больше не нужно будет искать парковку
– вы только заплатите за расстояние, причем сможете работать в дороге
– Следующие поколения не станут получать водительские права
– и не станут покупать машин
– Это полностью изменит города, поскольку для передвижения понадобится на 90-95% меньше автомобилей
– Автомобильные стоянки можно будет превратить в парки.
– Сегодня во всём мире 1.2 миллиона человек ежегодно гибнет в автомобильных авариях
– Аварии случаются каждые 100 тысяч километров пробега
– С самоуправляемыми автомобилями эта цифра упадет до одной аварии на 10 миллионов километров
– Это сохранит миллион жизней в год
– Большинство автомобильных фирм обанкротится
– Традиционные автомобильные компании стараются усовершенствовать старые автомобили
– а технологические фирмы (Tesla, Apple, Google) применяют революционные подходы и
– создают компьютеры на колёсах
– Я беседовал со многими инженерами Фолксвагена и Ауди – они всерьёз боятся фирмы Tesla.
Незавидное будущее ожидает страховые компании
– Без автомобильных аварий страховка будет стоить в 100 раз дешевле
– Автомобильное страхование практически исчезнет.
Бизнес недвижимости серьёзно изменится
– Поскольку можно работать в машине по дороге на работу
– люди будут выбирать более далекие, но лучшие районы для жизни
– Большинство автомобилей станут электрическими к 2020 году
– В городах станет тише, воздух станет чище.
Использование солнечной энергии росло по экспоненте последние 30 лет
– но эффект мы видим только сейчас
– В прошлом году во всём мире было построено больше солнечных электростанций
– чем станций на горючих материалах
– Стоимость солнечной энергии упадёт настолько, что все угольные компании закроются к 2025 году.
С дешевым электричеством придет изобилие дешевой воды
– Опреснение сейчас требует 2 киловатт-часа на 1 кубометр
– xoтя вода есть почти всюду, имеется недостаток питьевой воды
– Представьте, что станет возможным, когда можно будет иметь любое количество чистой воды почти бесплатно.
Здравоохранение
– Победители конкурса на создание Tricorder X будут объявлены в начале 2017 года
– Фармацевтические фирмы создадут устройство Tricorder, совмещённое с телефоном
– Оно будет:
— сканировать сетчатку вашего глаза,
— анализировать состав крови, кала и мочи
— и анализировать выдыхаемый вами воздух
– В результате сформируются 54 биологических показателя, определяющие практически любое известное заболевание
– Устройство будет настолько дешевым, что позволит через несколько лет
– любому на этой планете иметь доступ к медицине мирового класса почти даром.
Трехмерное печатание
– Цена самого недорогого трехмерного принтера снизилась с 18,000 до 400 долларов в течение 10 лет
– В то же время 3-мерное печатание стало в 100 раз быстрее
– Все основные обувные фирмы начали 3-мерную печать обуви
– Запчасти к самолётам уже 3-мерно печатаются в отдалённых аэропортах
– Международная космическая станция уже использует 3-мерный принтер,
– он устраняет неоходимость в доставке с Земли необходимых многочисленных запчастей.
– В конце этого года новые смартфоны получат возможность 3-мерного сканирования
– Можно будет просканировать свои ноги и «отпечатать» удобную обувь дома
– В Китае с помощью 3-мерного принтера уже построили 6-этажный дом
– К 2027 году 10% всех производимых товаров будет создаваться 3-мерными принтерами.
Перспективы новых бизнесов
– Если вы размышляете о производстве нового товара или услуги – спросите себя:
– понадобятся ли они в будущем?
– Если да, то нельзя ли начать как можно раньше?
– Если ваша новая идея не связана с телефоном – забудьте
– Практически любая идея, успешная в 20 веке, провалится в 21-ом.
Работа
– 70-80% нынешних рабочих мест исчезнет в следующие 20 лет
– Будет много новых, но неясно, достаточно ли их будет создано за этот период.
Сельское хозяйство
– Скоро появится сельскохозяйственный робот стоимостью в 100 долларов
– Фермеры стран 3- мира станут просто руководителями, вместо тяжелой работы в поле
– Аэропоника потребует намного меньше воды
– Уже появилась телятина, выращенная из стволовых клеток вне коровы
– В 2018 году она будет дешевле натуральной телятины
– В настоящее время 30% сельскохозяйственных угодий используется для животноводства
– Представьте ситуацию, когда эти площади освободятся
– Уже существует несколько новых бизнесов, которые вскоре принесут на рынок протеин из насекомых
– Этот протеин лучше, чем мясо
– Он будет называться «альтернативный источник белков»
– (поскольку большинство ещё отвергает идею пищи из насекомых).
Уже существует софтвер «Настроения»
– который может определить в каком вы настроении
– К 2020 году будут созданы программы, определяюшие по выражению лица, когда вы лжете
– Представьте себе политические дебаты, когда такая программа покажет: говорят ли вам правду.
Электронные деньги
– bitcoin могут получить широкое распространение уже в этом году и
– возможно даже станут резервным денежным запасом страны.
Долголетие
– средняя продолжительность жизни (СПЖ) возрастает каждый год на 3 месяца
– 4 года назад СПЖ была 79 лет, сейчас она уже равна 80
– темп возрастания СПЖ сам растёт
– к 2036 году СПЖ будет каждый год возрастать более чем на год
– Нынешнее поколение, возможно, будет жить 100 и больше лет.
Образование
– Самый дешевый смартфон уже стоит 10 долларов в Африке и Азии
– К 2020 году 70% людей будет иметь смартфон
– Это значит, каждый получит доступ к лучшему в мире образованию
– Каждый ребенок сможет использовать Khan’s Academy для всего, что изучают в школах Первого Мира
– этот софтвер уже используют в Индонезии и
– скоро будут выпущены версии на арабском языке, суахили и китайском
– Изучение английского азыка мы обеспечим софтвером бесплатно, чтобы африканские дети овладели беглым английским в течение полугода
– (Khan Academy – учебная организация, созданная в 2006 году специалистом по образованию Салманом Ханом с целью обеспечения всех бесплатным образованием мирового класса. ГГ.)
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Определение Технологической Сингулярности:
– момент времени, по прошествии которого
– технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что
– окажется недоступным пониманию человека
– он наступит после:
— создания искусственного интеллекта
— самовоспроизводящихся машин
– он приведёт к:
— либо интеграции человека с вычислительными машинами
— либо значительного скачкообразного увеличения возможностей человеческого мозга за счёт биотехнологий
— либо к исчезновению человека, как биологического вида
Оценки времени оставшегося до Технологической Сингулярности
– Вернор Виндж считает, что технологическая сингулярность может наступить уже около 2030 года
– в то же время Рэймонд Курцвейл даёт 2045 год
– На Саммите Сингулярности в 2012 году Стюарт Армстронг собрал оценки экспертов
– медианное значение этой выборки составило 2040 год.
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