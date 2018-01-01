Российская комедия: «Выборы»

Надо признать, что выборы в России с каждым разом становятся всё более похожими на комедийный спектакль. Главные роли участников исполняют одни и те же уже состарившиеся актеры, которые десятилетиями озвучивают одни и те же речи.

Например, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский без стеснения заявляет, что участвует в президентских выборах с 1990 года, и будет вновь участвовать уже в 6-ой раз. Не многим от него отстают и другие. По несколько раз их ранее уже «прокатили», а они идут опять. «Ты их в дверь – они в окно».

Отчего такая настойчивость? – Ответ простой. «Деньги не пахнут».

Партии получают из бюджета России за выдвижение кандидата в президенты по 20 рублей за бюллетень (по Федеральному закону от 19.12. 2016 г. № 452-ФЗ, Ст. 33, п.6)

То есть за 1 млн. бюллетеней избирателей – 20 млн. рублей из бюджета России в кассу партии. Эта денежная «премия» начисляется помимо ежегодных выплат партиям в суммах сотни миллионов рублей за выборы партийных списков в Госдуму РФ.

Для парламентских партий это очередная «откачка» средства из бюджета.

Почему уже в который раз разыгрывается одна и та же комедия?

Потому, что графы «против» (всех кандидатов) в российских бюллетенях не существует. Нельзя в России голосовать – против! По сути, нет никаких выборов!

Граждане, получившие бюллетень, считаются принявшие участие в выборах – «за».

Представители городских, областных, окружных избирательных комиссий состоят из штатных госслужащих, проверенных и «отобранных с «бору по сосенке».

В условиях скрытой безработицы они дорожат своими должностями.

Фальсификации же происходят там, где нет никаких наблюдателей, где нет видеокамер, куда даже доступ для сотрудников правоохранительных органов закрыт.

Гарантами результатов голосования выступают госорганы, призванные по долгу службы защищать Конституцию РФ и равные права граждан на участие в выборах.

Но если, прежде, одни кандидаты обязаны собирать для своего выдвижения подписи, а другие нет; если одни по итогам получают деньги из бюджета, а другие нет, то ни о каком равенстве конституционных избирательных прав речи уже нет.

Краткое описание действия спектакля.

Участники «выборов царя» разыграют междоусобные жаркие, речевые состязания. Царь, наблюдая за происходящим, в споры челяди не вступает. Роль кандидата против всех («умного шута») берется исполнить телеведущая Ксения Собчак. Своими острыми замечаниями она намеревается высмеивать действующих персонажей.

Шут может разбить в «пух и прах» авторитет царя и даже его победить. Поэтому выше подмостков на сцену её не пустят (не зарегистрируют).

Комедия завершится известным концом!

P.S. Казалось бы Россия живёт в XXIвеке, во время компьютерных технологий, когда в стране создают космические корабли и даже тщательно отбирают кандидатов на рабочие должности. Детям с детского сада читают наставления: «Про злого, хитрого волка и семерых козлят». Но при этом сами взрослые ведут себя, как доверчивые дети.

Выбирая Президента страны, от которого зависит так или иначе судьба каждого – качества личности и способности кандидатов в президенты не проверяют, за результаты предыдущего управления не спрашивают.– Не могут, не имеют возможности и права.

Достаточно заплатить деньги сборщикам подписей, чтобы быть президентом России. Поступать подобным образом – безответственно. Глупо участвовать в том, что имеет известный обман, а понимая это, стыдно разыгрывать спектакли.

Простой механизм отбора кандидатов во власть изложен в «Манифесте демократии» – власти Чести, Совести и Ума». Вместо сбора подписей и партийных списков – следует проверять кандидатов по личным качествам (уму, совести, чести).

Выявлять в кандидатах те свойства, которые пользуются доверием и уважением.

Видимо следуетещё хорошенько пострадать, чтобы прийти к выводу, что кандидатов во власть надо выбирать не по партбилету, а по уму и нравственным достоинствам личности.

На «выборах» в Госдуму РФ в сентябре 2016 г. приняли участие в «выборах» всего-навсего в Москве – 28,7%, в С-Петербурге – 25,6% зарегистрированных избирателей.

Люди перестают ходить на выборы, они видят и понимают обман.

«Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя (не получится – прим. автора) всё время дурачить всех». (А. Линкольн).

Владимир ГАРМАТЮК,

Россия, г. Вологда

Для “РА”