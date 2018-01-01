Неукротимая революция и ползучая эволюция

Есть своего рода закон радикализации всякой революции. Тут много причин. И психологическое озверение, и раздвижение этических границ за горизонт, и политические расчеты вождей, которые могут выйти на авансцену истории только отодвинув своих коллег еще более резкими требованиями и жестокостью.Настоящая революция начинается с десятков тысяч убитых. Лучше — с сотен. С миллионов. Так было у русских и китайцев. У тех даже десятки миллионы. Китаев много, они могут себе позволить. В России нет точных данных по жертвам революции, но там точно убыль была «на пару миллионов смертей». Только эмиграция – 3 миллиона. Затем, как следствие – 28 миллионов прошли через лагеря (это вместе с уголовниками), около 900 тысяч расстреляно (в основном – политические по 58 статье). Еще можно как косвенное следствие добавить потери ВОВ. Само собой – разруха, бедствия, болезни, голод и смерти от всего этого.

Слишком велики цифры? Для революции не слишком. К примеру, сейчас, в весьма мирное время в России не естественными способами уходит из жизни примерно полмиллиона человек в год. Без всякой революции и войны. Это авто и технические катастрофы, бытовые убийства, криминал, отравление сивухой и самопалом, наркотики, пожары, наводнения, самоубийства и прочее.

Можно считать, что революция – это бунт, восстание желудка против головы, темных инстинктов против разума. Вроде как плохо. С другой стороны, желудок требует еды, а инстинкты своего проявления. Если голова умная, она это должна понимать до того, как ее отделили от тела. Как говорит Жванецкий: одна голова – хорошо, но вместе с туловищем – лучше.

В истории не было исключений из правила эскалации злобы во еремена революций. Есть кристальные примеры. Французская революция. Ограничить власть короля, которая есть узурпация прав сословий! Это мысль всех энциклопедистов. Она овладела массами и весной 1789 г. Генеральные Штаты, созванные королем Людовиком 16, это и сделали. Олицетворял этот этап громоподобный Мирабо, убежденный конституционный монархист. Его счастье, что умер сам в 1791 г. до прихода якобинцев. А ведь королева Мария Антуанетта называла его чудовищем, как позже царица Аликс в каком-то смысле аналог Мирабо октябриста Гучкова.

Очень скоро к власти во Франции пришли правые монтаньяры-жирондисты (они были против казни короля и террора, за что их чуть позже во главе с Бриссо самих казнили), коих сменили центристы, а тех левые якобинцы. Но и среди них шел постоянный отсев. Менее радикального Дантона и вдруг призвавшего к отказу от казней Демулена казнил более радикальный Робеспьер, смерти которого за «измену» требовали и вовсе «бешенные» (это их официальное название) вроде Жака Ру. А ведь были друзьями, заседали в Конвенте, в Комитете общественного спасения и ранее дружно голосовали за гильотинирование слизняков и слабаков. Но «бешенные» не успели – всех их смел термидорианский переворот в 1794 г, когда казнили и Робеспьера, и всяких прочих левых якобинцев вроде «ангела смерти» Сен-Жюста и гнусного паралитика Кутона, ненавидевшего аристократию за то, что будучи застигнутым у любовницы-жены аристократа, прыгнул в отхожую яму и просидел там всю холодную осеннюю ночь, отчего у него отнялись ноги.

Между прочим, «буржуазная революция» во Франции вовсе не шла за установление капитализма и буржуазного строя, она началась и все годы (пять лет) продолжалась как массовые восстания крестьян и горожан, носивших антикапиталистический характер. В лозунге «Свобода, равенство, братство», главным был средний элемент – равенство. То есть как раз типичная шариковщина: взять все, разграбить и поделить поровну.

Потом в русской революции полностью повторился этот сценарий усиления террора. Только с поправкой на русскую удаль и размах – примерно в масштабе один к десяти. Сначала к власти в результате Февральской революции пришли монархисты-октябристы (Родзянко – второй русский Мирабо), чуть позже кадеты и октябристы во Временном правительстве князя Львова. Потом – правые эсеры и кадеты в кабинете Керенского. Параллельно уже действовали солдатские комитеты и всякие рабочие советы, то самое двоевластие. Потом у власти – большевики и левые эсеры. Эсеры были, разумеется, расстреляны. Потом – остались только большевики-ленинцы. А потом – большевики- сталинцы, лихо уничтожившие ленинцев. Самого Сталина, без сомнения, ликвидировали соратники во главе с Лаврентием и Хрущевым, что можно считать русским термидором.

Есть один тонкий вопрос, который все время повторяется – это проблема двойных стандартах. Почему, де, Америке разрешалось военное вмешательство в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, а нас за Украину осуждают. Случаи это все довольно разные, но можно коротко ответить аналогией: потому же, почему хирургу разрешается резать скальпелем по живому телу, а бандиту ножом – нет. Цели противоположные. Хирург хочет вылечить, а бандит – убить. А с какой это стати вы считаете Запад врачом? А с такой, что он во всех отношениях ушел дальше по пути прогресса.

Фактически мы пользуемся системой отсчета, заданной Гегелем. Это у него цивилизация движется «по спирали свободы», от Восточного мира с минимумом свободы (только один монарх свободен, да и то весь в путах ритуалов), к греческому, давшему ограниченную демократию, затем к Римскому, кодифицировавшему право, и уже потом – к Германо-Христианскому (так Гегель называл запад). А уж этот последний развивает в себе не только демократические институты, но и науку с технологией, которые порождают как следствие превосходство в военной области. В том числе и более высокую производительность труда, столь ценимую Марксом. Так что врачевателем цивилизационных язв может быть только Запад. Или другая страна, если она идет по этому пути (например, Япония).

Отсюда и общий критерий для оценки того, как относиться к событиям, например, в Украине. Если направление ее развития движется в сторону Европы, Запада – значит, там происходят прогрессивные изменения. Все идет по замыслу «хитрости мирового разума». Так сказать, через тернии к звездам. Если страну хотят военной силой втянуть в «восточный блок» с полумонархическим авторитарным режимом, все более становящийся похожим на диктаторский, то есть, применяя географические координаты — в сторону Северной Кореи – это не к добру.

Обвинение в двойных стандартах – старый прием для разоблачения “двуличной политики Запада”. Почему Косово Запад признал отдельной страной, почему не говорил о территориальной целостности Сербии? Если можно было признать самостоятельность Косово, то можно и Крыма. Это ведь (вроде бы) совершенно одинаковые события. Не одинаковые. Америка не присоединяла к себе Косово. Равно как и какая-нибудь страна Евросоюза. В Косово никакая страна не вводила войска для проведения там референдума. К тому же решение по независимости Косово было принято Совбезом ООН и Россия не проголосовала против (воздержалась). Значит – согласилась. Югославия распалась сугубо по внутренним причинам (как до того СССР), она развалилась по границам искусственно соединенных разных до того стран. Затем Сербия, играя в этом лоскутном одеяле роль «старшего брата» (как Россия в СССР), пыталась силой вернуть отпавшие куски – Хорватию, Словению, Боснию-Герцеговину и др. От этого произошли разные военные преступления, за что многие сербские деятели, начиная с Милошевича и кончая Младичем, попали под Гаагский трибунал. Для того, чтобы избежать подобного сценария с Косово, которое в силу истории оказалось населенным на 90 % албанцами-мусульманами, западное сообщество решило признать отделение Косово.

Бомбежки Белграда имели целью не только остановить поползновения Сербии восстановить малую Югославскую империю, но и преподать некий урок для России, на случай, если бы она вздумала идти примером Сербии и пыталась восстановить советскую империю.

В документах ООН есть два противоположных положения: одно говорит о целостности сложившихся территорий и границ, второе – о праве народов и наций на самоопределение.

Одно противоречит другому. Для смягчения оного противоречия некоторый приоритет отдается принципу целостности страны. Но если напряжение (как в Косово) велико и сохранение целостности территории может привести к большим жертвам (история Хорватией и Боснией показала, что это именно так), тогда идут на отделение проблемной части. Выбирают меньшее зло, ампутируют гангрену. Распад СССР на составные части произвольно придуманных и даже не существовавших ранее «республик» был наименьшим злом по сравнению с возможной широкомасштабной войной. Потому этот распад и признало мировое сообщество.

Понятно, почему приоритет отдается принципу целостности территории: иначе неудержимое стремление наций, народов, племен, народцев и инородцев очень скоро приведет к отделению и провозглашению государствами отдельных деревень из трех изб, ибо всегда найдется тот, кто страстно захочет стать первым парнем в этой деревне, а не вторым в ранее провозглашенной независимой страной районе Южной Осетии.

Опасности гражданской войны или геноцида русских в Крыму не было и нет. На Косово не похоже. А вот международные законы, гарантирующие территориальную целостность Украины, есть. И они подписаны также Россией.

Известно также, что международные нормы имеют приоритет перед национальными. Государство, подписывая некий международный акт, обязуется тем самым его выполнять и «подгонять» свои внутренние законы под этот акт. Если не обязуется – не надо подписывать. А то можно попасть в неприятность. Когда в сентябре 2013 г. кораблик гринписевцев Arctic Sunrise подплыл к нефтяной платформе России «Приразломная» в Баренцевом море и пара человек хотела вывесить на ней баннер с протестом против нефтедобычи, кораблик задержали, вся команда была арестована и обвинена в теракте. Международный трибунал по морскому праву признал это обвинение абсурдным и потребовал отпустить арестованных (они позднее были амнистированы). Российская сторона ответила, что она не признает решения трибунала, что ее законы выше международных и что вообще не следует лезть в наши внутренние дела.

Потом, когда в январе 2014 г. российский траулер «Олег Найденов» был захвачен Сенегалом и его команда обвинена в незаконном промысле рыбы в его территориальных водах (там был очень спорный вопрос), Россия обратилась в Морской трибунал с просьбой о помощи. Там ответили, что этот вопрос рассматривать не будут, так как Россия сама заявляла, что решения трибунала для нее не указ. Пришлось России платить штраф 1 миллион долларов за выкуп своего траулера.

Проблема Крыма решается в России на сугубо бытовом уровне. Крым – русская земля. Хрущев по дурости подарил его Украине, а потом Ельцин по пьяни эту дурость подтвердил – причем два раза: в 1991 при подписании Беловежского сговора по разделу СССР и в 1994 году, подписав Будапештский меморандум по гарантиям целостности Украины. На самом же деле главным в начале 1954 года был не Хрущев, а Маленков, Указ же о передаче Крыма Украине (принято на президиуме СССР) подписал председатель президиума Верховного Совета СССР Ворошилов. И вообще передача Крыма Украине готовилась еще при Сталине.

Но все же, говорит простой человек и целый хор из ста деятелей культуры: почему это Америке позволено бомбить Сербию, Ирак, Афганистан, а нам не позволено Грозный, или, например, Киев? Опять Запад лезет со своими двойными стандартами? Да, опять. Я уже писал, что бандиту не позволено резать прохожего, а хирургу этого прохожего, ставшего пациентом, не только позволено, но и должно.

Хирург может совершить ошибку, как и было в случае с Ираком. Неоперабельный больной, не имело смысла резать. Но цель все же была вылечить (убрать диктатора и ввести демократию), в то время как у бандита – убить и ограбить.

Хоровой вопль ста деятелей русской культуры и еще ста миллионов простых людей будет здесь единодушен: а кто дал Западу право определять, кто тут хирург, а кто бандит?! Кто дал? Да вот сам Запад себе и дал. Для определенности – Америка дала себе это право. Ну, знаете ли… Эдак каждый сам себе даст такое право и будет безобразничать на планете.

Именно. Так и было и есть по сей день. Например, СССР давал себе такое право и поддерживал революционную борьбу против империализма во всем мире. Особенно среди пролетариев Африки и Южной Америки. Ныне Китай медленно, но верно, продвигает социализм с китайской спецификой на Дальний Восток. Северная Корея хочет освободить Южную, а потом и весь мир от засилья капитала.

Здесь важно не присвоение права на мировые свершения, а на каком основании это делается. СССР делал на основании марксизма-ленинизма. Тот утверждал, что коммунизм есть высшая формация и потому победит во всем мире. Посему СССР как бы говорил от лица прогресса и истории. Тут была небольшая заковыка: согласно Марксу объективным критерием прогрессивной формации является более высокая производительность труда. А она в СССР как раз была много ниже, чем в реакционных странах капитала. Ну, это временно, потом вырастет. Но она никак не росла. Северной Корее уверенность в исторической правоте дает само существование ее великого, любимого и неповторимого вождя. Каждый может убедиться, что такого вождя больше нигде нет.

Жил когда-то в начале XIX века вождь племени зулу Чака (это там. где сейчас Зимбабве). Этот Чака-зулу был искренне убежден в своем праве повелевать миром. Например, Британской империей. На каком основании? На том, что его воины были босыми, а солдаты Британии – обутыми. Об этом он знал от двух пленных французских офицеров. Босые воины, справедливо полагал Чака-зулу, бегают быстрее обутых в тяжелые ботинки и потому легко догонят англичан и порубят их на куски своими ассегаями. Потом способность быстро бегать помогла им при бегстве от англичан в ботинках.

Когда-то Рим вполне осознавал свое лидирующее положение в мире. И свое право на строительство великой Римской империи пусть и путем завоеваний. На каком основании? На том, что в Риме была выше культура, наука и техника. Особенно – наука юриспруденции, так что римское право стало основой всей западной юстиции. Да и техника тоже была выше. Техника строительства больших зданий (один Колизей чего стоил), прокладки дорог, водопровода, канализации, общественных бань. Это только так называется – бани, а на самом деле то были центры общественной жизни. Поселение получало право на звание города и свой муниципалитет только том случае, если там была баня, то есть клуб, культурный центр, дискуссионная площадка. Ничего подобного в мире более не было. И все это древнее великолепие охранялось 30 легионами, которые заодно строили и здания, и дороги. Это первенство не мог омрачить даже третий век, век «солдатских императоров», когда все они свергались и умирали насильственной смертью – как правило, от меча. Кроме одного, который умер сам от болезни – его отравили.

Выходит – право сильного? В некотором смысле — да. Но по большому счету сила есть следствие «науки и техники». А те – демократии. В свое время неудержимый вал монголов к «последнему морю» остановили в полях тяжеловооруженные рыцари. У монголов и близко не было технологии для изготовления стальных доспехов. И на подходе уже было огнестрельное оружие («тюфяки»). Совсем не случайно именно в Америке была создана атомная бомба, которая в любом варианте решила бы исход WW2.

Роль Древнего Рима сейчас выполняет Америка. Критерии таковы: высокий уровень науки и технологии. Китай только через 50 лет после Америки попытается высадить человека на Луну. И еще неизвестно, как это у него получится. Из Америки, из Запада в целом пришли к нам компьютер, интернет, сотовый телефон, GPS, youtube, скайп, и еще сотни всяких приспособлений и новаций. И все они являются следствием демократического социального устройства стран Запада.

Именно поэтому Запад имеет моральное право «судить да рядить». И даже прививать наиболее подготовленным народам навыки демократии.

Критерий прогресса легко может быть применен для оценки того, что и как происходит. Если бы, скажем, Украина в своем развитии и в политическом и социальном смысле приближалась к Северной Корее, это было бы плохо. А если она хочет двигаться в сторону Европы – это хорошо. Украина идет в Европу. Всякая попытка остановить ее в этом движении обречена в историческом смысле.

Россия тоже идет по этому пути. И после петровских реформ, заимствованных в Европе, и даже после индустриализации Сталина, проведенной зверскими и преступными методами. Именно эти методы и не позволили ни догнать, ни, тем более «перегнать Америку».

Крот истории роет медленно, и Россия, если не произойдет какого-то катаклизма типа ее распада, тоже методом медленных приближений подползает к западной цивилизации.

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон.

Для”РА NY”