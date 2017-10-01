ЖИЗНЬ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ В ФОТОГРАФИЯХ

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Революция 1917 года в России и последовавшая за ней гражданская война привели к расколу общества. Следствием этого стал отъезд за границу большого количества офицеров, представителей дворянства, деятелей культуры. Здесь собраны фотографии эмигрантов в Германии и Франции начала 1930-х годов.
Князь Борис Владимирович Гагарин, председатель Союза Георгиевских кавалеров в изгнании пишет мемуары.
Бывший очень известный оперный певец граф Василий Тарновский работает как пианист и певец сатирических куплетов в русских кафе в Берлине, Германия, 1930 год.
Бывший генерал Неровинский работает поваром в одном из ресторанов в Берлине, Германия, 1930 год.
Барон фон Руктешель играет на гитаре каждый день в цыганском оркестре в Берлине, Германия, 1930 год.
Русские аристократы, живущие в скромном доме в пригороде Парижа, Франция, 1931 год. Генерал Гудим-Левкович и его жена слушают по радио вести с родины.
Сахно-Устимович, из Терского казачьего полка, бывший адъютант царя, является достойным всяческого уважения поваром в небольшом русском ресторане в Берлине, Германия, 1930 год.
Русская церковь в Берлине, рядом с которой в бараке живет много русских эмигрантов. Германия 1931 год.
Генерал фон Фусс, один из самых известных чиновников Санкт-Петербурга до 1917 года и особый друг царя набивает сигареты. Берлин, Германия 1930 год.
Самый известный в России комический актер оперетты г-н Александр Полонский работает за стойкой бара в небольшом русском кафе в Берлине, Германия 1930 год.
Йохан фон Греков, бывший директор Технического университета в Санкт-Петербурге, изготовляет гробы для умерших изгнанников.
Алекс Авалов, бывший крупный помещик и профессор химии в Санкт-Петербурге. Сейчас Авалов занимается производством крепких алкогольных напитков с помощью аппарата, построенного им в Берлине, Германия, 1930 год.
Замок Сен-Мишель-сюр-Орж, подаренный англичанкой г-жой Лумис Франции, в котором проживают русские дворяне, 1932 год. Как и все французские замки, Сен-Мишель-сюр-Орж окружен громадным парком.
Каждому обитателю замка дают работу, к которой он больше всего расположен. Таким образом, этот казачий офицер стал кухонным работником.
Руководителем прачечной назначен русский князь, в числе работников прачечной вдова генерала Никифорова.
В замке нет часовни, поэтому ритуальные услуги жителям замка оказывает ежедневно православный священник отец Александр.
Русский капитан чинит крышу барака, в прошлом он был одним из крупнейших землевладельцев.
Бывший командующий 10-м уланским полком теперь кухонный работник.
Баронесса Дикова, вдова морского министра в России Ивана Михайловича Дикова, проводит время при помощи пасьянса.
Павел Александрович Офросимов, бывший генерал-майор свиты Его Величества, разводит кур.
Одна из самых близких друзей императрицы княгиня Мария Ивановна Путятина о старыми подругами, пришедшими ее навестить.
Бригадный генерал Виктор Петрович который служил 50 лет служил Царю и Отечеству.
Бывший губернатор Тульской губернии Александр Николаевич Тройницкий живет на пожертвования баронессы Марии Матавтиной-Маковской, вдовы художника Константина Егоровича Маковского.
Текст и фото с сайта: http://izbrannoe.com