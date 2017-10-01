ЖИЗНЬ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ В ФОТОГРАФИЯХ

Революция 1917 года в России и последовавшая за ней гражданская война привели к расколу общества. Следствием этого стал отъезд за границу большого количества офицеров, представителей дворянства, деятелей культуры. Здесь собраны фотографии эмигрантов в Германии и Франции начала 1930-х годов.

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