ПОКОРЕНИЕ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА ЗЕМЛИ

Северный магнитный полюс – условная точка в северной полярной области земной поверхности, в которой магнитное поле направлено строго вниз (под углом 90° к поверхности). Экспедиции по прямому определению местоположения магнитного полюса в Северном полушарии проходили, только эта полярная территория до сих пор остается неизведанной до конца, привлекая внимание исследователей из разных стран мира. На данный момент, Северный полюс, достигнут экспедициями и отдельными энтузиастами свыше полусотни раз. Интересно проследить, какими же способами и средствами пользовались для достижения цели.

Альберт Эйнштейн рекомендовал: «Коллекционируйте – это особенно полезно для тех, кто занимается умственным трудом». Основателем первого мюнцкабинета в России был Петр Великий, купивший в 1721 г. в Гамбурге нумизматическое собрание для кунсткамеры. Понятно, победителей Северного полюса (СП) современники отмечают и чествуют в актах нумизматики и филателии. Ведь чернила, которыми эти имена вписаны на скрижалях мировой истории, уже стали не подвластны самому суровому судье – времени. Сейчас Северный полюс стал уже настолько доступным, что почти превратился в туристический аттракцион. А ведь сравнительно недавно попасть туда могли только те, кто не боялся бросить вызов стихии, способен был преодолеть серьезнейшие испытания и риски самой жизнью.

Да, Арктика является самым северным регионом земного шара. Попытки покорения Северного полюса предпринимались с середины XIX века, но удалось это сделать лишь 6 апреля 1909 г. Отличилась команда американцев, инженер Роберт Пири в сопровождении афроамериканца Мэтью Хенсона и четырех эскимосов, достиг СП и установил на нем американский флаг.

Годы жизни Роберт Пири (1856–1920) посвятил полярным исследованиям. 15 лет провел среди эскимосов, и дочь первооткрывателя Мэри родилась в экспедиции. В 1886 г. он впервые отправился на Север, оказавшись в Гренландии. Путешествие по острову он организовал на собачьих упряжках. Пири был таким авантюристом, что хотел пересечь остров в одиночку. Однако его товарищ переубедил молодого исследователя. Вместо этого они отправились вдвоем, оставив позади около сотни миль (160 км). На тот момент это был второй по длительности вояж по «зеленому острову». Роберт Пири хотел улучшить свой результат, но в 1888 г. Гренландию покорил Фритьоф Нансен.

Полярник стал одержим идеей покорения Северного полюса, который еще никто не одолел. Р.Пири несколько лет изучал навыки выживания эскимосов в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Палатки и мешки были беззащитны перед арктическими ветрами и катаклизмами. Эскимосы вместо них строили убежища из снега. Их опыт и перенял Роберт Пири, создав систему перевалочных пунктов для упрощения коммуникации экспедиции. Уже потом аборигены будут помогать исследователю в его нелегких путешествиях.

Роберт очень тщательно подбирал инвентарь, руководствуясь тем правилом, что в поход нужно брать только то, что имеет минимальный вес и может принести максимальную пользу. Лишние вещи могли оказаться обузой, замедляющей исследователя, а на Севере каждый час дорог, так как регулярно с завидной неожиданностью менялась погода, а ресурсы жизнеобеспечения были рассчитаны поминутно.

Весь этот багаж знаний и навыков был применен в 1895 г., но та попытка была неудачной. Кроме того, многие пострадали от обморожения, в том числе и сам Роберт Пири. Северный полюс лишил его восьми пальцев на ногах, которые пришлось ампутировать. Вторая попытка имела место только через пять лет – в 1900 г., когда Пири смог поправить здоровье и решить организационные вопросы. В этот раз ему удалось продвинуться дальше, но он так и не достиг цели.

В 1908 г. Пири организовал третью попытку покорить Северный полюс. В походе участвовала команда из американцев и коренных гренландцев. Многомесячный путь к цели включал в себя длительную зимовку на льдах. Через определенные отрезки маршрута некоторые участники возвращались на Большую землю, чтобы сообщить о результатах. Медленно, но верно пробивался к своей цели Роберт Пири. Что он открыл, стало ясно 6 апреля 1909 г., когда его люди установили полосато-звездный флаг в снег, в месте, где по расчетам и был полюс. Здесь команда пробыла 30 часов, после чего развернулась в сторону дома. Возвращение состоялось 21 сентября 1909 г. Путешественник скончался в 1920 г., овеянный славой. Незадолго до этого правительство США произвело его в контр-адмиралы.

В предисловии Президента США Теодора Рузвельта к первому изданию книги Роберта Эдвина Пири «Северный полюс» сказано: «Несколько лет назад, на обеде в Вашингтоне я познакомился с известным норвежским исследователем Арктики, Нансеном. В беседе со мной он отметил: «Пири – лучший из ваших людей, даже, думаю, самый лучший из всех, кто сейчас находится на пути достижения полюса, и скорее всего, именно ему это удастся».

В это же самое время другой американский исследователь Фредерик Кук также сообщил о том, что он достиг вместе со своей экспедицией Северный полюс. Возник приоритетный спор о том, кто же из них был первым.

В такой обстановке Российская империя, страна, которая претендовала на самые ведущие позиции в мире, не хотела оставаться в стороне. Необходимо было лишь найти смельчака, который реализовал бы этот проект. Такой смельчак нашелся, им стал старший лейтенант Георгий Седов (1877–1914) российский гидрограф, полярный исследователь. Государственная дума Российской империи одобрила предложенный план экспедиции, но правительство отказалось выделить на нее средства. В итоге деньги все же были собраны, но в ходе организованной частной кампании по их сбору. Среди частных инвесторов экспедиции был российский император Николай II, который лично выделил 10 тысяч рублей на нужды экспедиции. Всего удалось собрать более 40 тысяч рублей. Зверопромышленник Дикин согласился передать во фрахт экспедиции парусно-паровое судно, носившее имя «Святой мученик Фока». Это был двухмачтовый корабль, построенный в Норвегии, судно отличалось развитым парусным вооружением и обладало дополнительной обшивкой бортов. Корабль имел все необходимое для мореходства в северных широтах. Старт экспедиции был дан 27 августа 1912 г.

15 февраля 1914 г. Георгий Седов с несколькими добровольцами на собачьих упряжках отправился к острову Рудольфа. Исследователь планировал пешком дойти до самой северной точки Земли, водрузив там российский флаг, и по велению льдов вернуться либо на Новую Землю, либо отправится в Гренландию. Каждый день экспедиция проходила не больше 15 километров пути. Исследователям мешал сильнейший, пронизывающий до костей ветер, трещины и полыни во льду. При этом силы постепенно покидали российского исследователя, но Седов не сдавался. Спустя 3 недели пути его организм не выдержал истощения и болезни, и его сердце просто остановилось, это произошло 5 марта 1914 г. Похоронили Седова на острове Рудольфа – самом северном острове Земли Франца-Иосифа. После этого через несколько дней ценой неимоверных усилий матросы смогли добраться до своего судна «Святого мученика Фока», который вернулся из этой экспедиции в Архангельск в августе 1914 года. Несмотря на трагический финал, Георгий Седов смог навсегда вписать своей имя в освоение Арктики. Имя Седова было навсегда увековечено на географических картах. Его именем были названы архипелаг, мыс, залив, пик, а также отдельный поселок.

Норвежский полярный путешественник и рекордсмен Руал Амундсен (1872–1928) был величайшим исследователем своего времени. В течение тридцати лет он достиг целей, к которым стремились полярные исследователи на протяжении более трехсот лет. Амундсен первым прошел Северо-Западным проходом на судне «Йоа» от Гренландии к Аляске (1903–1906). Решение отправиться в Антарктиду у Амундсена появилось во время подготовки экспедиции на Северный полюс. Но, узнав, что Ф.Кук и Р.Пири заявили о достижении ими Северного полюса, Амундсен принимает решение о походе к Южному полюсу.

Экспедиция покинула Норвегию на корабле «Фрам» в августе 1910 г. В январе 1911 г. «Фрам» прибыл к берегу Антарктиды, где, в 18 км от побережья была построена зимовочная база. Всю полярную зиму шла интенсивная подготовка к походу. Первая попытка похода к Южному полюсу была предпринята в сентябре 1911 г. при −37°С. Поход оказался неудачным: при падении температуры до −56°С лыжи не скользили, а собаки не могли спать. Разгрузив нарты на широте 80 градусов, полярники вернулись на базу.

20 октября в путь отправились пятеро участников полярного похода. У них было 4 нарт и 52 собаки. 17 ноября команда подошла к границе шельфового ледника, предстоял подъем на Полярное плато. До полюса оставалось 550 км. Собак к этому времени осталось 42. Было решено подняться на плато, забить на провиант 24 собаки и с 18-ю двинуться к полюсу. По пути предполагалось забить ещё шесть собак, в лагерь должны были вернуться 12 животных.

Полюса Амундсен и его команда достигли 14 декабря 1911 г. На полюсе норвежцы водрузили флаг своей страны. Амундсен так писал об этом: «Я продумал церемонию водружения флага с таким расчетом, чтобы каждый из участников перехода принял в ней участие. Так я мог выразить признательность своим товарищам. Они поняли мой порыв и приняли его с душевным подъемом, с которым я предложил им принять участие в этой церемонии. Пять огрубевших от холода, обветренных рук подняли флаг высоко в воздух и установили его как символ первого посещения человеком географического Южного полюса».

В 1918–1920 гг. капитан Амундсен прошел вдоль северных берегов Евразии на судне «Мод». В 1926 г. Амундсен возглавил первый беспосадочный трансарктический перелет на дирижабле «Норвегия» по маршруту Шпицберген – Северный полюс – Аляска. По возвращении в Осло Амундсена ожидал торжественный прием; по его собственным словам, это был самый счастливый момент в его жизни. Биография Амундсена – яркий пример героической жизни. В честь Амундсена названы море, гора и ледник в Антарктиде, а также кратер на Луне. Свой опыт полярного исследователя Руал Амундсен изложил в книгах «Моя жизнь», «Южный полюс», «На корабле «Мод». Он погиб в Баренцевом море во время поисков итальянской экспедиции Нобиле.

Экспедиция на дирижабле «Италия» к Северному полюсу Земли стартовала со Шпицбергена. Экипаж из 16 человек возглавлял итальянский полярный исследователь Умберто Нобиле (1885–1978), один из участников перелета «Норвегии», потерпевшего катастрофу в Северном Ледовитом океане.

«Италия» стала четвертым дирижаблем серии N, построенным по проекту Нобиле. Номер N-1 носила «Норвегия». Как и все дирижабли серии, «Италия» принадлежала к классу полужестких дирижаблей. Килевая ферма состояла из стальных шпангоутов треугольной формы, соединенных стальными же продольными стрингерами. Спереди к килевой ферме было прикреплено носовое усиление, представлявшее собой стальные трубчатые фермы, скрепленные поперечными кольцами, сзади – кормовое развитие. Также к килевой ферме были подвешены гондолы: в одной располагались рубка управления и пассажирские помещения, в трех мотогондолах двигатели Maybach мощностью 184 кВт каждый.

Для оболочки «Италии» был использован трехслойный прорезиненный перкаль, а изнутри оболочка была разделена на газовместилище и баллонет. В свою очередь газовместилище состояло из десяти отсеков, а баллонет – из восьми. Как и большинство дирижаблей того времени, «Италия» была наполнена пожароопасным водородом.

«Италия» вылетела ранним утром 23 мая в направлении Северного полюса, которого дирижабль достиг примерно в полночь. С дирижабля сбросили крест и флаг Италии, после чего «Италия» повернула обратно, но дирижабль потерпел катастрофу. Часть экипажа погибла, оставшиеся в живых члены экипажа около месяца провели на льду в лагере, который получил известность под названием «Красная палатка». Значительные силы были брошены на спасение экспедиции, включая российский ледокол «Красин». Последних членов экспедиции Нобиле 12 июля забрал ледокол «Красин».

В поисках принял участие и Руал Амундсен. 18 июня 1928 г. он вылетел из Норвегии на французском самолете «Латам», но потерпел воздушное крушение и погиб в Баренцевом море.

Интерес к Арктике у норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена (1861–1930) возник в ходе спортивной карьеры. Профессиональный конькобежец и лыжник пересек Гренландию на лыжах, тем самым став первым человеком, совершившим подобное путешествие. Позже, собрав команду, Фритьоф на трехмачтовой шхуне «Фрам» отправился к Северному полюсу. Когда судно заблокировали ледяные глыбы, Нансен вместе с командой продолжил путь на санях, достигнув 86-го градуса северной широты. После этого путешествия жизнь Нансена не была связана с экспедициями: он посвятил себя науке и политике и в 1922 г. был удостоен Нобелевской премии. Ф.Нансен получил награды многих стран, в том числе России. Именем Нансена названы географические и астрономические объекты, в том числе кратер на Северном полюсе Луны.

18 июня 1937 г. начался рекордный перелет В.Чкалова, Г.Байдукова и А.Белякова на самолете АНТ-25 через Северный полюс в Америку. В 4 часа 15 минут 19 нюня на высоте 4150 метров АНТ-25 проходит над Северным полюсом. Самолет пилотирует Байдуков. Уставший после первых часов полета Чкалов уснул. Штурман Беляков с особой точностью измеряет высоту солнца и определяет координаты самолета. После очередных измерений он сообщает Байдукову, что самолет летит над Северным полюсом. Через несколько минут Байдуков будит Чкалова и докладывает: «Прошли вершину мира».

В этом же году была организована первая дрейфующая станция «СП-1». С той поры их было много. «СП-1» начала свой дрейф практически с полюса – в 30 км от него. Но впервые человек ступил на полюс 23 апреля 1948 г. Это случилось в ходе экспедиции «Север-2», когда на полюс приземлились сразу три советских самолета.

Советские ученые В.Волович и А.Медведев совершили на полюс прыжок с парашютами, тем самым положили начало новому методу доставки людей и грузов в жестких условиях центральной Арктики. Это произошло 9 мая 1949 г., в годовщину Дня Победы, тогда еще не отмечавшегося всенародно. Задание было правительственным, задача – «застолбить» для истории новую победу советских исследователей Севера.

Прыгали из самолета вдвоем в громоздких утепленных одеждах, поскольку рассчитывать на скорое возвращение не приходилось. К тому же прыжок был экспериментальным: опробовалась возможность таких экстремальных действий в случае болезни полярника, необходимости оперативного медицинского вмешательства. Оба парашютиста опустились точно в выбранную точку, установили флаг СССР. Потом их забрал Ли-2, севший неподалеку на льдину. Рекордсмены-испытатели были удостоены орденов Боевого Красного Знамени.

Среди многих сотен, а может, и тысяч различных имен, которые люди на протяжении всей истории мореплавания давали своим кораблям и судам, есть те немногие, что навечно стали легендой. Среди таких легенд особое место занимает имя подводной лодки «Наутилус»: вымышленной, ожившей под пером великого романиста Жюля Верна, и настоящей – первой в мире атомной подводной лодки, совершившей не только революцию в подводном кораблестроении и в военном деле, но и первой покорившей Северный полюс. Пусть и под водой.

Примечательно, что, как и в случае с «русскими корнями» в истории американского вертолетостроения – в лице русского иммигранта Игоря Сикорского, в истории мирового и атомного подводного флота такие корни тоже есть. Дело в том, что будущий «отец атомного подводного флота» адмирал Хайман Риковер (1900–1986) родился в городке Макув-Мазовецки (Польша) до Октябрьской революции находившемся на территории Российской Империи. 9 февраля 1952 г. кэптен Риковер по вызову президента Трумэна, внимательно следившего за ходом атомной программы флота, прибыл в Белый Дом, где ему предстояло провести брифинг для президента. В целом Трумэн был доволен работой Риковера и других специалистов, а сам Риковер решил, что Трумэн должен обязательно выступить на церемонии закладки «Наутилуса». Для такого события выбрали знаковый для американцев день – День флага – 14 июня 1952 г.

Атомная подлодка «USS Nautilus» была спущен на воду 21 января 1954 г. в присутствии президента США Эйзенхауэра, через восемь месяцев субмарина была принята на вооружение ВМС США. Названа она «Nautilus» в честь легендарного корабля из романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». 3 августа 1958 г. подлодка «USS Nautilus» совершили успешный поход к Северному полюсу. В 1985 г. её превратили в музей.

В июле 1962 г. экипаж советской атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» повторил достижение американцев. Лодка совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана, дважды пересекла точку Северного полюса. 17 июля 1962 г. под командованием Льва Жильцова она всплыла возле Северного полюса – недалеко от него был водружен флаг СССР.

Атомный ледокол «Арктика» вошел в историю как первый надводный корабль, достигший в активном плавании 17 августа 1977 г. географической точки Северного полюса. Этот атомный ледокол считался крупнейшим из всех существующих на тот период времени: его ширина составляла 30 м, длина – 148 м, а высота борта – более 17 м. «Арктика» была способна проламывать лед, толщина которого составляла 5 м, а также передвигаться на скорости в 18 узлов. Заложен 3 июля 1971 г. на Балтийском заводе в Ленинграде, спущен на воду 26.12.1972 г.

Решение о походе на полюс было принято 13 июля 1977 г. Поход был посвящён 60-летию Великого Октября. Экипаж судна (примерно 150 моряков) для экспедиции был усилен научными и техническими специалистами, в этом рейсе на борту судна было 207 человек. 9 августа 1977 года «Арктика» вышла из Мурманского порта. Ледокол следовал через Карское море в море Лаптевых. Фактически судно следовало по пологой дуге между 125 и 130 градусами восточной долготы. Достигнув 130 меридиана, экспедиция повернула на север и придерживалась этого направления вплоть до достижения Северного полюса. Ледоколу неоднократно пришлось испытывать трудности. Руководитель рейса Министр морского флота СССР Тимофей Гуженко позже называл эту часть похода «камнедробилкой», так как в этих льдах «Арктика» шла «продвигаясь ударами: взад-вперед, взад-вперед». 17 августа 1977 г. в 4 часа утра по московскому времени атомный ледокол впервые в мире достиг в активном плавании географической точки Северного полюса. Первыми на лёд спустились старший мастер атомной паропроизводительной установки Ф.Асхадуллин и мастер-ремонтник А.Шпринг. Они установили на льду стальной 10-метровый стержень для поднятия флага.

После этого с борта корабля был спущен парадный трап и в 9 часов 40 минут по московскому времени на Северном полюсе был поднят флаг Советского Союза. Капитан Юрий Кучиев прикрепил к флагштоку древко от флага экспедиции Георгия Седова. Экспедиция Седова не смогла дойти до Северного полюса.

Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением Государственного герба СССР. Старший техник Рафик Булатов из куска резины изготовил сувенирный «почтовый» штемпель с надписью: «Северный полюс. Атомный ледокол «Арктика» 17 августа 1977 г.». Этим штемпелем были проштампованы конверты, открытки и фотографии. Штемпель был поставлен примерно на 100–120 конвертах и открытках.

Обратный маршрут в сторону Мурманска был проложен по прямой. В этой части маршрута исследовалась возможность работы ледоколов в высоких широтах. За время похода ледокол преодолел 3852 морских мили, в том числе 1200 миль с преодолением многолетнего льда. Ученые из Риги в этом рейсе проверяли эффективность созданного ими прибора для дистанционного определения толщины льда.

2 августа 2007 г. в рамках экспедиции «Арктика-2007» был совершен первый в мире спуск глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» в точке географического Северного полюса на глубину 4300 м. ГОА выдержали давление в 430 атмосфер. Во время этого беспрецедентного погружения на дне был установлен титановый российский флаг и капсула с посланием поколениям.

Это событие стало кульминацией высокоширотной глубоководной экспедиции в составе атомного ледохода «Россия» и научно-исследовательского судна «Академик Федоров» с двумя аппарата «Мир». «Мир-1» начал погружение в 9 часов 34 минуты. Спустя полчаса вслед за ним отправился второй аппарат. Спуск занял около трех часов. В 12.22 минуты аппарат «Мир-1» под управлением своего конструктора-изобретателя Анатолия Сагалевича достиг дна на глубине 4280 м. «Мир-2» коснулся дна через полчаса на глубине 4320 м. Работа на глубине заняла два часа. Были взяты образцы грунта, проведены съемки и установлен специально изготовленный из титана российский флаг. После этого аппараты начали подъем. Руководитель экспедиции Артур Чилингаров объявил Арктику российской. Достижения экспедиции занесены в книгу рекордов Гиннеса.

Надо вспомнить, что больших успехов в исследовании морских глубин достиг швейцарский ученый Огюст Пиккар (1884–1962). Изобретатель стратостата и батискафа он построил свой первый батискаф еще в 1948 г. Сделан аппарат был в виде металлического поплавка, заполненного бензином (бензин легче воды, практически не поддается сжатию) и оболочка поплавка не деформируется под влиянием огромных давлений. Снизу к поплавку подвешена шарообразная гондола из прочнейшей стали и балласт.

Огюст Пиккар принимал участие в конструировании аппаратов: «FNRS-1» – стратостат; «FNRS-2», «FNRS-3» и «Триест» – батискафы. Отвечая на вопрос, почему после стратостата он стал конструировать батискаф, Огюст Пикар отметил, что эти аппараты чрезвычайно сходны между собой, хотя их назначение противоположно. Со свойственным ему чувством юмора он пояснил: «Возможно, судьбе было угодно создать это сходство именно для того, чтобы работать над созданием обоих аппаратов мог один ученый Пиккар». В 1953 г. Огюст и его сын Жак опустились в батискафе «Триест» на глубину 3160 м. Семь лет спустя, в 1960 г. Ж.Пиккар и американец Д.Уолш в том же батискафе достигли дна Марианской впадины в Тихом океане на глубине 10912 м. Однако таких сверхглубоких впадин немного. На глубинах до 2-3 км вместо малоподвижных батисфер и батискафов нужны маневренные аппараты, оснащенные комплексами приборов и механизмов.

Таким аппаратом стал советский «Мир». Длина аппарата 7,8 м, ширина 3,8 м, высота 3 м. Обзор из обитаемой сферы аппарата обеспечивается тремя иллюминаторами: центральным, имеющим внутренний диаметр 200 мм, и двумя боковыми диаметром 120 мм. Расположение иллюминаторов дает широкий угол обзора для пилота и наблюдателей. Запас плавучести аппарата на дне равен 290 кг. Сухой вес 18,6 т. Запас жизнеобеспечения 246 чел./час. ГОА «Мир» оснащены навигационным и научным оборудованием, фото и видеосистемами, манипуляторами, устройствами отбора проб и т. д.

Корпус аппаратов изготовлен из мартенситной легированной стали. Сплав имеет предел текучести – 150 кг/мм2. Экипаж ГОА «Мир» три человека – пилот, инженер и ученый-наблюдатель. Подводная скорость аппарата «Мир» равна 5 узлам. Для балластировки у него используется водяной балласт. Перед уходом аппарата с поверхности морская вода заполняет пластиковые цистерны главного балласта емкостью 1,5 м3, которые продуваются сжатым воздухом, когда аппарат выходит на поверхность после погружения. Плавучесть аппарата регулируется с помощью системы переменного балласта путем приема воды в три прочные сферы и откачки ее из сфер насосом высокого давления.

Прародителем «Миров» стал исследовательский аппарат-двухтысячник «Пайсис-IV». Автор конструкции Герой Соцтруда инженер Игорь Михальцев (1923–2010). И он герой даже не потому, что придумал уникальные глубоководные аппараты, а уже потому, что сумел довести задуманное до реализации. Причем не брал авторские свидетельства, зачастую сдерживающие внедрение новации. По сей день эти глубоководные аппараты считаются самыми лучшими, которые когда-либо были созданы в мире. Аппарат построили в 1973 г. по заказу Института океанологии АН СССР на маленькой канадской фирме «Хайко». Сделать экспериментальный образец в Союзе (если это не оборонная продукция) было очень трудно. Внедрение в производство новации – вечная удавка нашего технического творчества. Так что собрать аппарат в Канаде было намного дешевле, чем у нас. В СССР «Пайсис-IV» так и не попал. Когда аппарат уже был готов к морским испытаниям, о нем узнали в США. «Отец» атомного флота США адмирал Рикавер решил, что отдавать Советскому Союзу уникальный подводный комплекс не следует. Адмирал прилетел из Вашингтона к Трюдо (тогда премьер-министру Канады) и настоятельно посоветовать канадскому правительству выкупить «Пайсис-IV» и оставить в Канаде. Канадское правительство так и сделало.

Хитрый Игорь Михальцев подождал некоторое время и предложил этой же фирме сделать для нас еще два аппарата. Они заинтересовались, а в Москве поняли: если Рикавер специально летал из-за аппарата в Канаду, то значит, это что-то важное. И деньги нашлись, придумали и то, как обойти соглашение между США и европейскими странами о запрете на поставки новых технологий в СССР. Соглашение касалось лишь готовых изделий. А комплектующие части покупать и вывозить никто не запрещал…

Фирма арендовала помещение в Цюрихе. Один прочный корпус заказали в Японии, другой – в Америке. И вывезли частями. Первый собирали в Цюрихе, переправили его по-суворовски через Альпы – на трейлере в Геную. Испытали в Средиземном море на малых глубинах. Потом погрузили глубоководный аппарат на ожидавший его теплоход, и через четыре часа он был в Новороссийске. «Пайсис-ХI» в отличие от собрата был собран в Ванкувере и испытан в Тихом океане. Затем его отвезли во Владивосток, откуда на Ил-76 доставили в Новороссийск.

Вот так в 70-х годах прошлого века в СССР появились два исследовательских обитаемых двухтысячника, которые проработали 10 лет до «Миров» и очень много сделали для познания планеты. Сейчас один стоит как экспонат в Калининграде.

Глубоководные обитаемые аппараты (ГОА) «Мир-1» и «Мир-2» были построены финской фирмой Rauma-Repola в 1987 г. Идея аппаратов и начальный проект были проработаны в АН СССР и КБ «Лазурит». Аппараты создавались с мая 1985 г. по ноябрь 1987 г. под научно-техническим руководством ученых и инженеров Института океанологии РАН им. П.П.Ширшова. В декабре 1987 г. провели глубоководные испытания аппаратов в Атлантике на глубине 6170 м («Мир-1») и 6120 м («Мир-2»). Аппараты установили на судне обеспечения «Академик Мстислав Келдыш», построенном в 1981 г. в Финляндии и переоборудованном в 1987 г. для проведения работ с глубоководными испытательными аппаратами.

Сегодня легендарный «Мир-1», который многие годы работал в морях и океанах, исследовал обломки затонувшего лайнера «Титаник», лежащем на глубине 3800 м, с помощью которого установили флаг России на арктическом дне, в точке географического Северного полюса, доставлен в музей, чтобы стать одним из главных экспонатов создаваемой экспозиции «Глубина».

Совершенствованию ГОА и сегодня уделяют должное внимание отечественные изобретатели. Представим несколько разработок из фонда ФИПС. Многокорпусный ГОА разработал Владимир Столбов (ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»). Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик подводного аппарата, расширении его функциональных возможностей. Глубоководный аппарат), придуманный учеными ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», позволяет возводить морские нефтегазодобывающие платформы с прокладкой трубопроводов по дну моря. Технологию дистанционного автоматического измерения толщины льда в направлении движения по ходу носителя аппаратуры разработали ученые ОАО «Концерн «Океанприбор».

Мало кто знает, но Северный полюс можно достигнуть нынче и будучи туристом. Ежегодно несколько турфирм в мире организуют столь экзотичные путешествия. Правда, стоят они очень дорого. Первым человеком, достигшим СП в одиночку, в 1978 г. стал японский путешественник Наоми Уэмура, преодолевший за 57 дней 725 км на собачьих упряжках, используя припасы, сбрасываемые с вертолета. Его путешествие продолжалось с 7 марта по 1 мая 1978 г.

Уэмура Наоми был настоящим героем 1960-1980-х годов. Его одиночные путешествия и восхождения восхищали людей по всему миру. А в родной Японии Наоми неоднократно чествовали и награждали за выдающиеся успехи в покорении земных просторов. Его звали в путь жажда приключений и стремление в очередной раз проверить себя на прочность. Свое первое серьезное одиночное восхождение он совершил в 1966 г., покорив Монблан. В том же году он поднялся на еще одну альпийскую вершину – Маттерхорн, а затем – на Килиманджаро в Африке. В 1967 г. неутомимый японец оказался на вершине горы Аконкагуа (Аргентина). А в 1970-м стал первым в истории человеком, в одиночку покорившим высочайшую точку Северной Америки — двуглавую гору Мак-Кинли.

Горы были не единственной страстью Уэмуры. Примерно в те же годы он успел сплавиться на плоту по Амазонке и совершить пешее путешествие по Японии, пройдя около 3 тысяч километров за 52 дня. И то и другое, разумеется, в одиночку. В середине 1970-х Уэмура выбрал для себя достойную цель – в одиночку покорить Северный полюс. Экспедиции предшествовал долгий период жизни среди эскимосов, где японец обучался управлению собачьей упряжкой и искусству выживания в экстремально холодных условиях. Затем, чтобы проверить свою готовность, он полтора года «катался» по диким местам Гренландии, Канады и Аляски, пройдя в общей сложности порядка 12 тыс. км.

Гораздо более сложным этапом, чем тренировки с упряжкой, оказалась техническая подготовка экспедиции. В конце концов, снаряжение было найдено, формальности улажены, и 5 марта 1978 г. самолет высадил Уэмуру и 17 собак на прибрежном льду у мыса Колумбия (Канада). Впереди была лишь бескрайняя холодная пустыня, которую нужно преодолеть. «Сейчас мне не нужны больше ни бойкие слова, ни красивые выражения. В единоборстве с суровой природой полагаться приходится лишь на собственные силы. Здесь нет людей, и никого ни в чем не придется убеждать», – записал японец в своем дневнике в первый день путешествия.

Да, в критических ситуациях рассчитывать приходилось только на себя самого. А сложностей хватало. Из-за торосов путь оказался гораздо сложнее, чем предполагалось. В самом начале пути Уэмуре пришлось отражать нападение белого медведя, привлеченного запахом провизии. У путешественника не было другого выхода, кроме как застрелить огромного и опасного зверя. Что он и сделал. Северный полюс Уэмура достиг 29 апреля, на пару недель позже, чем рассчитывал.

Несмотря на все свои достижения и всеобщее уважение, Уэмура не считал все свои планы реализованными. Его мечтой было покорить высочайшие вершины всех сторон света. Для реализации этого стремления необходимо взойти на пик Винсона (Антарктида). Вот на него-то и нацелился японский альпинист. Одну из главных опасностей представляли глубокие расселины, прикрытые сверху снегом. Чтобы обезопасить себя при падении в одну из них, Уэмура решил использовать прикрепленные к плечам длинные бамбуковые шесты. 1 февраля 1984 г. Уэмура Наоми покинул базовый лагерь, 12 февраля бодро отрапортовал по радиосвязи, что находится на вершине, где установил флаг Японии. Кстати, в этот день он заодно отпраздновал свой 43-й день рождения. 20 февраля, когда он не спустился в базовый лагерь, а погода начала портиться, была снаряжена спасательная экспедиция. Но ни Уэмуры, ни хотя бы его тела найти не удалось. Кстати, в 2008 г. в России запатентована технология и устройство обнаружения местонахождения засыпанных биообъектов или их останков в районах землетрясений, а также в туризме и альпинизме.

19 апреля 1984 г. премьер-министр Японии посмертно наградил Уэмуру Наоми премией Народного Почета.

Техническая подготовка экспедиций на СП и в горы сегодня интригует и изобретателей. Многокорпусный ГОА разработал Владимир Столбов (ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»). Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик подводного аппарата, расширении его функциональных возможностей. Глубоководный аппарат придуманный учеными ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», позволяет возводить морские нефтегазодобывающие платформы с прокладкой трубопроводов по дну моря. Технологию дистанционного автоматического измерения толщины льда в направлении движения по ходу носителя аппаратуры разработали ученые ОАО «Концерн «Океанприбор».

Напомним, что пройдя в Роспатенте процедуру регистрации объекта интеллектуальной собственности, правообладатель получает такие преимущества и заботы, как:

возможность компенсировать затраты на инновационную деятельность путем реализации новой продукции или продажи своих прав;

более сильные позиции на рынке товаров за счет конкурентного преимущества;

репутацию новаторской организации;

возможность преследования и предотвращения правонарушений в отношении своей ИС.

Очевидно, все эти преимущества и заботы появляются-проявляются уже на вершине, так сказать, Монблана. Законодатели и министры толпятся у подножья инновационного Монблана, призывая новаторов и промышленников покорить его. И патентоведы решают многое – оформляют материалы заявок на ОПС для получения патентов в Роспатенте, шлифуют формулы, проверяют объекты на патентную чистоту, но вершину изобретатель покоряет сам. Иногда с местным менеджером-производственником, если тот знает патентное право и имеет альпийское снаряжение, в смысле опыт внедрения в производство технических новаций.

Альпинизм и патентное дело здесь адекватны, то есть науки, которые нужно постигать до восхождения на вершину. Владимир Высоцкий писал:

«Кто здесь не бывал, кто не рисковал – Тот сам себя не испытал, Пусть даже внизу он звезды хватал с небес…»

Алексей РЕНКЕЛЬ

Россия, Москва.

Для “RA NY”