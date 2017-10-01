ПОБЕДНЫЙ СЧЕТ ПОВЕРЖЕННЫХ ВРАГОВ

Хронология Второй Мировой

Когда началась Война, мне было шесть лет. Но кажется, что всю жизнь я прожил под впечатлением тех военных лет. Запомнились слова отца при прощанье на мосту через р. Ингул (г. Николаев): «Не волнуйтесь, пару месяцев и мы их разобьем в пух и прах!» К концу 41-го года мы добрались в г. Челябинск, где в одной комнате собралась родня: бабушка, три матери, 5 детей и двоюродный брат отца – инженер по холодильным установкам – охлаждал башни танков после литья, чаще ночевал на рабочем месте. Жили вблизи товарной ж. д. станции, на путях которой вся оборотная сторона войны. За путями – забор танкового училища, через дырки в котором мы – мальчишки пробирались Детских воспоминаний много, но важней сохранить воспоминания отца. Я не уговорил его написать . А он считал, как я думаю, что ему очень повезло остаться живым и этим все сказано. А мне суждено было стать кадровым военным и за 26 календарных лет дослужить до подполковника–инженера. Училище связи, полк связи округа, Академия связи, узел связи армии ПВО, а потом, «на « гражданке», 12 лет на заводе «Горизонт», г. Минск, разрабатывал радиоприемники.

В Америке с 1992 г. Здесь в книгах ищу ответы на вопросы, которые не оставляют меня с юных лет. Хочу поделиться информацией, выводы сделаете сами. Написав книгу «1941. Кто виноват?» и ответив, в первую очередь самому себе, я невольно задался вопросом: «Как мы победили?». Очень кратко для тех, кто не знал или забыл.

После трагедии поражений и потерь 1941 года отбросили врага от Москвы. После неудач 1942 года и отступления до Волги и Кавказа зимой 42-43 гг. окружили и разгромили захватчиков под Сталинградом. В июле 43 г. – остановили немцев на Курской дуге, перешли в наступление и переломили ход войны. В августе освободили Харьков, в сентябре – Сталино (Донецк) и Смоленск, в ноябре – Киев и Гомель. В 1944 году в январе – прорыв немецкой блокады южнее Ленинграда, в феврале освободили Никополь и Кривой Рог, в марте – Херсон и Николаев, в апреле – Одессу, в мае – Севастополь. А сколько городов и стран еще впереди…?! 6-го июня 1944 года наши союзники открыли ВТОРОЙ ФРОНТ в Европе. 10-го июня Сталин написал Черчиллю:

«Получил также Ваше послание от 10 июня. Благодарю за сообщение. Как видно, десант, задуманный в грандиозных масштабах, удался полностью. Я и мои коллеги не можем не признать, что история войн не знает другого подобного предприятия с точки зрения его масштабов, широкого замысла и мастерства выполнения. Как известно, Наполеон в свое время позорно провалился со своим планом форсировать Ла-Манш. Истерик Гитлер, который два года хвастал, решился сделать даже намек на по-пытку осуществить свою угрозу. Только нашим союзникам удалось с честью осуществить грандиозный план форсирования Ла-Манша. История отметит это дело как достижение высшего порядка.»

А как воевали наши будущие союзники до 6 июня 1944 года и СССР до 22 июня 1941 года? После нападения Германии на Польшу 1-го сентября 1939 г. Великобритания 3-го в 11.00, Франция в 17.00, а Канада 10-го обьявляют Германии войну. 17-го части Красной Армии вступают в Восточную Польшу. 28-го – Падение Варшавы. С 30-го ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. – Советско – Финская война. 14 декабря 1939 г. – Лига Наций обьявляет СССР агрессором и исключает из своего состава. 10-го мая 1940 г. – начало немецкого наступления; 14 – капитуляция голландской армии; 27-го мая – 4-го июня – эвакуация английских войск из Дюнкерка, капитуляция бельгийской армии; 8-го – Норвегия прекращает борьбу; 25-го – начало перемирия во Франции. 16 июня 1940 г. – части Красной Армии вступают в Литву, Латвию, Эстонию, 28-го – в Бессарабию и Северную Буковину. С 13августа 1940 г. по 11 мая 1941 г. воздушное сражение с немцами над Англией закончилось победой англичан. При переговорах Молотова с немцами 12 – 14 ноября 1940 г. англичане бомбили Берлин. С августа 1940 г – борьба Англии, а с декабря 1941 г. и Америки, против Италии и Германии на Средиземном море и в Африке. В результате ПОБЕД союзников в 1943 году Средиземноморье стало новым фронтом союзников против Германии.

22 июня 1941 г. первым на нападение Германии на СССР откликнулся по радио Черчилль. Его речь достойна остаться в Истории Мира. Приведу последние два предложения:

«Усвоим же уроки, уже преподанные нам столь горьким опытом. Удвоим свои усилия и будем бороться сообща, сколько хватит сил и жизни.» Также, 24-го июня президент США Франклин Рузвельт заявил: «Разумеется, мы собираемся предоставить России всю ту помощь, какую мы сможем».

18 ноября 1941 г. – начало немецкого наступления на Москву, а англичане начали контрнаступление против немцев и итальянцев в Ливии (Африка). Япония нападает на Пирл – Харбор и 8-го декабря Япония, 11-го – Германия и Италия, а 13-го – Венгрия, Румыния, Болгария, Хорватия и Словакия обьявляют войну США и Великобритании.

В результате неудач Красной Армии в 1942 г. немцы вышли к Волге и Кавказу, а японцы угрожали нам ударом с востока. Благодаря морским победам союзников, 7-ое мая 1942 г. в Каралловом море, 3 – 4-го июня у атолла Мидуэй, 8-го августа –десант на остров Гуадалканал, и американской помощи китайцам СССР был защищен от японцев. 23 октября 1942 г. – начало английского наступления под Эль-Аламейном и 8-го ноября – высадка американцев и англичан в Северной Африке. Гитлер принял эту высадку за Второй фронт и свой резерв – воздушных десантников – 10-го ноября отправил в Тунис, что помогло нашему наступлению 19-го ноября и разгрому немцев под Сталинградом.

Во время немецкого наступления на Курской дуге с 5-го по 15 июля 1943 г. высадился 10-го июля англо-американский десант на остров Сицилия (Италия). 13-го октября 1943 г. Италия обьявляет войну Германии. 4-го июня 1944 г. захват американцами Рима. До высадки в Европе союзники продолжают освобождать Италию, Грецию, Югославию, очищать Атлантику от немецких подводных лодок и Север для конвоев в Архангельск, завоевывать Тихий океан для поставок на наш Дальний восток и приближения к Японии. Ширится воздушное наступление на Германию, разрушение ее промышленности. Бомбежка Дрездена – важного центра управления и коммуникаций на пути Красной Армии. Наращиваются поставки для СССР по Ленд-лизу.

Кое-кто считает, что союзники высадились в Европе, когда нам до Победы было «рукой подать». Если посмотреть на карту, то от Минска (освобожден 3 июля 1944 г.) до Берлина около 1100 км., а от французской крепости Шербур (немцы капитулировали 26-го июня 1944 г.), порядка 1300 км. (По маршрутам карт GOOGLE CHROME.)

Человечество в 2015 г. отметило семидесятую годовщину окончания Второй Мировой войны, а Мир все еще подсчитывает потери. Пример тому – вышедшая из печати в 2011 году книга глубоко мною уважаемого доктора исторических наук Бориса Вадимовича Соколова «Кто воевал числом, а кто умением. Чудовищная правда о потерях СССР во Второй Мировой.» Название книги, как это ни горько, говорит само за себя. А кроме этого, в книге приведены данные о потерях всех воевавших стран. Эти данные заинтересовали меня возможностью получить ответ на вопрос: какой вклад в Победу внес СССР и какой наши союзники по антигитлеровской коалиции не по количеству собственных потерь, а по числу поверженных врагов. Другими словами: кто сколько убил, взял в плен, т.е., нанес безвозвратные (во время войны) потери (искалеченных не считают). Наши потери, среди которых достаточно и моих родственников, рвут сердце и не позволяют забыть о их несоразмерном количестве. Но победить можно только убив или пленив врагов. Победителей не судят только поверженные враги, но победителей помнят сограждане и будущие поколения.

Борис Соколов, рассмотрев ряд исследовательских работ, принял данные генерала Б. Мюллера-Гиллебранда:

-вооруженные силы Германии, включая служивших в них граждан др. стран, на всех фронтах потеряли погибшими около 4 млн., из которых 0,8 млн. умерли в плену, в плен попало около 11,6 млн. военнослужащих; -в боях на Восточном фронте погибло 2,6 млн., в том числе 381 тыс. умерли в плену; – в советском плену побывало 3.576,3 тыс. военнослужащих германской армии, среди которых, кроме немцев, было 156,7 тыс. австрийцев, 70 тыс. чехов и словаков, 60,3 тыс. поляков, 23,1 тыс. французов, 21,8 тыс. выходцев из Югославии и около 5 тыс. представителей других национальностей, а также более 220 тыс. бывших граждан СССР и России (вспомогательный персонал немецких частей, т. н. «Хи-Ви», до 40 тыс. бойцов Русской Освободительной Армии , до 50 тыс. членов казачьих формирований и др. ). Итого: армия Германии на востоке потеряла погибшими и пленными военнослужащих почти 2,6-0,381+3,576 = 5,8 млн.

Потери союзников Германии: армия Венгрии – 648,3 тыс., армия Финляндии – 58,715 тыс., армия Румынии – 436,9 тыс., армия Италии – 93 тыс., армия Словакии – порядка 7 тыс. Итого: 648,3+58,715+436,9+93+7=1244 тыс.

Таким образом, Красная Армия убила и взяла в плен: 5,8+1,244=7,044 млн. вражеских солдат и офицеров.

В свою очередь наши союзники убили 1,4 млн. личного состава армии Германии, из них 0,42 млн. умерли в плену, около 8 млн. было взято в плен (США – 3,1 млн., Англия – 3,64 млн., Франция – 940 тыс., Югославия – 190 тыс., другие страны – 170 тыс.). Союзники нанесли удары (в Африке и в Европе) по войскам Италии, потери убитыми 194 тыс. военных. Войска правительства Виши (Франция) потеряли 2563 человека.

Итак: 1,4+8-0,42+0,194 +0,002563=9,177 млн. Т. е. союзники вывели из строя более 9 млн.наших общих врагов.

Полученные результаты 7 млн. и 9 млн., неожиданные с точки зрения советской, а теперь и российской официальной пропаганды, будут понятны, если учесть, что при безоговорочной капитуляции в мае 1945 года Красной Армии сдались 1,64 млн., а войскам наших союзников 5,5 млн. военнослужащих Германии и всех прочих в немецкой и другой форме. Нет необходимости обьяснять кто и почему стремился сдаться на Запад, а не на Восток, но цифры 7 млн. и 9 млн. меня озадачили.

А если б у нас не было союзников, которые вывели из строя более 9-ти млн. наших общих врагов?

К заслугам союзников нужно прибавить потери вооруженных сил Японии в боях с американцами, англичанами, голландцами, австралийцами, порядка, 1,5 млн.

В боях с Красной Армией в августе – сентябре 1945 г. Количество японцев, побывавших в советском плену (по советским данным) – 609 тыс., из них умерло 62 тыс.

Свою лепту в поражение Японии также внес Китай, как коммунистический под руководством Мао Дзедуна, так, и, примерно, в 5 раз большую, гоминьдановский под руководством Чан Кайши при очень существенной помощи ему Америки. (Только за счет Ленд – лиза 1,6 млрд. долл).

Потери японцев в Китае – 389 тыс. Всего во Второй Мировой войне потери Японии оцениваются в 2.128,6 тыс. погибших и умерших. Данные о пленных не найдены

Пытаясь понять наши возможности в войне с Германией я обнаружил такие данные: – к 1 июля 1945 г. в Вооруженных Силах СССР в строю (по другим данным – на довольствии) осталось 11.390,6 тыс. человек, 1.046 тыс. лечилось в госпитaлях; – соотношение безвозвратных потерь Красной Армии и Вермахта по годам: 1941 – 18,1:1, 1942 – 13,7:1, 1943 – 10,4:1, 1944 – 5,8:1, 1945 – 4,6:1;

Не забудьте, что миллионы солдат и сегодня по-прежнему остаются непогребенными, а во время перезахоронения братских могил в послевоенные годы эти подсчеты делались очень неточно. Обычно, когда раскапывали места захоронений, учитывались только трупы, лежащие наверху. Вдобавок командование на всех уровнях преуменьшало потери….

Народный Комиссариат Обороны (НКО) приказом № 138, датированным 15 марта 1942 года, отменил хорошо известные солдатские медальоны, хотя и те охватывали далеко не всех. С 15 апреля 1942 года НКО прекратил поименно регистрировать потери. Поэтому такой поименный подсчет составляет лишь, примерно, треть от общего числа погибших советских военных. Это примечанием «пропавшие без вести»;

(От автора: «в списках живых, раненных, в плену, погибших – не числится» – такой ответ на запрос об отце получали и мы.)

– традиционно считается, что количество раненых относится к количеству убитых как 3:1, а в Красной Армии это соотношение приближалось к 1:1, т. к. установленный порядок и выделенные силы своевременной помощи раненым не обеспечивали, и, кроме убитых, на поле боя оставалось умирать такое же количество раненых, с которыми санитары, так же несшие большие потери, в их числе порядка 40% – девушки, справиться не могли ( у немцев в пехотных дивизиях женщины не служили);

-как сообщает «Популярная медицинская энциклопедия» в статье «Медицина военная» в период ВОВ было возвращено в строй после излечения 72,3% раненых, а, как пишет В. Бешанов в книге «Год 1943 – переломный», в германской армии из госпиталей не возвращались в строй 12-15%; двух-кратное превышение непригодных к дальнейшей службе обьясняется, кроме всего прочего, отсутсвием у нашей медицинской службы собственного транспорта и доставкой раненых на полковые и дивизионные МП, и далее попутным транспортом, что спасению раненых не способствовало;

-общее число фактически мобилизованных в Советском Союзе, по подсчетам Б. Соколова, 42,9 млн. человек, что составило около 21% от довоенной численности населения; в Германии было призвано 15,9 млн. (без учета 2-х млн., возвращенных в промышленность квалифицированных рабочих, призванных вначале в расчете на молниеносную войну), что соответствует 20%. А военная наука утверждает, как нас учили в Военной Академии Связи, что максимально допустимая мобилизационная нагрузка – 18%, при превышении этой нормы тыл не в состоянии обеспечить армию. (Округлено: население СССР – 200 млн., население Германии – 80 млн.); -об’явленое количество призыва за все годы войны (Генерал армии М. А. Моисеев, газета «Правда» 19 июля 1991 г.) 29,4 млн. человек (без учета численности армии на 22.06.1941 г. – более 5млн. ), видимо, было допустимой расчетной мобилизационной нагрузкой (призыв, особенно в начале войны, считали так жe «тщательно», как и потери); -советский тыл отдал «все для фронта, все для Победы», и в то же время материальная и военная помощь наших союзников позволила отправить в армию дополнительно 7 – 8 млн. человек (Харрисон М. Советское производство 1941 – 1945 гг. К переоценке//Россия в ХХ веке. С.499), которые и составили сверхнормативные 3% призыва; немцы для компенсации завышенного призыва использовали труд рабочих завоеванных стран, «осторбайтеров», военнопленных (как и в рядах Вермахта – до 15% л/с ).

Личные воспоминания: На выпускном вечере в академии я праздновал за одним столом с нашим всеми уважаемым преподавателем, полковником, который закончил Войну в штабе Рокоссовского. Зашла речь о банкете в честь Победы и он рассказал: «горячие головы» начали призывать: «Даешь Ла-Манш!», а Рокоссовский, только вернувшийся с совещания у Сталина, успокоил крикунов: «А Он сказал, что призывать больше некого».

Итак, после Победы в Красной Армии осталось 11 – 12 млн. человек, и, если бы союзники не вывели из строя порядка 9-ти млн. наших общих врагов (не говоря уже о разгроме Японии и о многом другом), нам предстояло наши победы и часть потерь повторить.

Наша встреча на Эльбе с союзниками была общей Победой и помнить об этом должен каждый.

Или посмотрим по другому. Даже если принять соотношение наших и немецких потерь как в 44 – 45 годах, т.е. в среднем порядка 5:1, то чтобы вывести из строя еще 3,5 млн. врагов, нам пришлось бы потерять 17 – 18 млн. наших бойцов. А еще японцы!?

Да, у нас были настоящие союзники! Помощь союзников – материальная, моральная, военно – стратегическая, политическая, финансовая – на земле, на воде и в воздухе – тема дальнейшего исследования.

Примечание: по другим подсчетам (Р. Оверманс) потери германских вооруженных сил 5,3 млн. погибших, из них 459,5 тыс. умерло в плену. Пересчет показывает: наших общих врагов погибло и попало в плен на Восточном фронте – 8,2 млн., на Западном – 9,5 млн., что суть заслуг союзников по антигитлеровской коалиции не меняет.

Марк ГОЛЬДШТЕЙН,

Нью-Йорк

Для “RA NY”