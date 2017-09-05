СЕЧИНСКИЕ КОЛБАСКИ

Судя по всему, вся история с получением так называемой взятки министром экономразвития Улюкаевым от руководителя Роснефти Сечина укладывается в обычную и давно принятую в России схему: главы крупных добывающих отраслей выделяют некие суммы наличностью для премирования высших менеджеров отраслевых министерств, для устройства всяких презентаций и фуршетов, для заманивания иностранных инвесторов и компаньонов, вообще для смазывания скрипучего механизма русской экономики, чтобы он хоть как-нибудь работал. То есть, это все та же система откатов и заносов, на которой стоит вся страна. Это та самая система, с которой (под названием коррупция) из года в год обещает бороться Путин, хорошо понимая, что это не более,чем ни к чему не обязывающая мантра. Если бы ее и вправду удалось победить, то имеющаяся система экономики сразу же рухнула бы.

Обычно такие заносы привозило некое доверенное лицо. Но в данном случае Сечин очень уж упрашивал Улюкаева приехать лично. Оба они отлично знали, что это за процедура, не первый год этим занимаются. Здесь была пикантность, привлекшая большое внимание прессы: один друг заманивал второго под уголовку.

Стандартный набор подарочных колбасок от Игоря Ивановича Сечина. Как выразился Улюкаев: Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев. Идет от Ильфа: Бойтесь дананайцев, приносящих яйцев. В КВН была когда-то фраза не хуже: бойтесь бакинцев, приносящих гостинцев

В суде представители гособвинения прочитали расшифровку аудиозаписей нескольких разговоров Улюкаева и Сечина, происходивших 14 ноября 2016 года. Первая запись — телефонный разговор, во время которого Сечин просит Улюкаева в тот же день подъехать в офис «Роснефти». Три других записи сделаны во время их встречи, разговор фиксировался скрытыми записывающими устройствами (эти записи немного различаются). Одно из устройств, возможно, было установлено в корзинке с фруктами и вином, которую вместе с «сумкой колбасок» передал Улюкаеву Сечин. Экс-министр говорит: он был уверен, что там действительно вино и колбаски. В реальности же в сумке оказались меченые деньги, с которыми Улюкаева и задержали сотрудники ФСБ.

Телефонный разговор между Сечиным и Улюкаевым

(фрагменты)

Сечин: Алло, Алексей Валентинович?

Сотрудница приемной Улюкаева: Игорь Иваныч, добрый день, сейчас соединяю.

Улюкаев: Алло.

Сечин (усмехается): Алексей Валентинович, дорогой?

Улюкаев: Да, Игорь Иванович? Весь во внимании, как я рад тебя слышать.

Сечин: Да не говори, я тоже. Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы там…

Улюкаев: Да.

Сечин: А, значит, во-вторых, масса вопросов накопилась там, и по советам директоров, и по всему.

Улюкаев: Ну, так давай обсудим все.

Сечин: У меня только просьба одна — если можно, на секундочку к нам подъехать, потому что тут, может быть… Ну, покажу вообще. И вообще на компанию посмотреть.

Улюкаев: Да, с удовольствием посмотрю на компанию. А чего же.

Сечин: И по времени у меня сейчас большие переговоры в 14 начнутся, часа на два.

Улюкаев: Угу.

Сечин: Вот где-нибудь в 16:30, вот так можно?

Улюкаев: Вполне можно. Да, я же завтра лечу. А ты, кстати, в Лиме будешь?

Сечин: Я в Лиме буду.

Улюкаев: Ну вот я тоже в Лиме буду, там еще сможем продолжить.

Улюкаев: Сейчас 17, давай в 18?

Сечин: Пораньше бы немножко. Пораньше.

Улюкаев: В 17:30?

Сечин: Ну давай в 17.

Встреча Сечина и Улюкаева. Первое записывающее устройство

(фрагменты)

Сечин: Cкажи Шокиной (заместитель управляющего делами «Роснефти» Ольга Шокина — МЗ), пускай корзинку в 206-ю поставит и чай приготовит пока. Да все отлично. Слушай, а ты без куртки?

Улюкаев: Да.

Сечин: Как ты ходишь вообще так?

Улюкаев: А?

Сечин: Надо курточку какую-то.

Улюкаев: Не надо, не надо, зачем.

Сечин: Да?

Улюкаев: Конечно.

Сечин: Ну одну секунду, ладно, вы посидите пока.

Улюкаев: … (зачитывая расшифровку, прокурор так и произносит: «Улюкаев — троеточие»; вероятно, это обозначает неразборчивое мычание собеседника)

*****

Сечин: Так, Шокина чай принесет?

Мужчина: Да-да.

Сечин: И корзинку с колбасой.

Мужчина: Есть.

*****

Улюкаев: Да, сейчас на курсы заскочу по дороге домой.

Сечин: Пойдем?

Мужчина (смеется): От Иваныча (вероятно, собеседник Сечина имеет в виду корзинку «От Иваныча» с колбасой, которую «Ведомости» называют традиционным подарком главы «Роснефти» — МЗ)?

Сечин: Да, там в тот подъезд надо.

Встреча Сечина и Улюкаева. Второе записывающее устройство

(фрагменты)

Шум мотора.

Сечин: Ну ладно, хэ… с ним (прокурор произносит: «хэ с ним», что именно сказал Сечин, неясно). А вот сюда можно… туда как бы… а ну, ага…

Мужчина: Сюда заезжать?

Сечин: Да, иди скажи Шокиной, пускай корзинку в 206-й поставит и чай приготовит пока. Угу, да хватит.

Слышен шум, шорох.

Сечин: Слушай, а ты без куртки, а? Как ты ходишь-то вообще так?

Сечин: Это самое. Надо курточку какую-то.

Улюкаев: Не надо, не надо, зачем.

Сечин: Да? Ну, одну секунду, вы посидите пока, ладно.

Слышны шорох, шаги.

Сечин: Так, ты сейчас одну секундочку, секундочку, ага, я так коротко тогда, чтобы ты не замерз. Ну, во-первых, приношу извинения, что затянули выполнение поручения. Мы в командировке были.

Улюкаев: Ну, жизнь, конечно.

Сечин: Так пока туда-сюда, собрали объем. Но вообще-то можешь считать, что задание выполнено. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем.

Слова о том, что «собрали объем» и ««забирай, клади» прокурор особенно выделил, когда зачитывал прослушку.

Улюкаев: Да?

Сечин: Так, вот ключ на всякий пожарный.

Ключ был помечен тем же специальным раствором, что сумка и деньги, использовавшиеся в оперативном эксперименте; слова о ключе и прокурор во время оглашения расшифровки тоже выделил.

Улюкаев: Да, пойдемте.

Сечин: Ага.

Стуки, топот, звуки застежки молнии и шорох одежды.

Сечин: Так Шокина чай принесет?

Неназванный Мужчина: Да-да.

Сечин: И корзинку там.

Мужчина: Есть-есть.

Сечин(Улюкаеву): Да, корзиночку забирай. Все, счастливо, спасибо тебе большое.

Периодически слышны слаборазличимые голоса людей, кашель, скрип двери, звук шагов, телефонный звонок. Мужчина говорит по телефону.

Мужчина: Алло, да. Ах, давай сейчас уточню. Там все нормально. Пьет чай, вот. Тут просто, согласно вашему распоряжению, никакие машины с территории не выпускаются, охраняем режим. Или можно выпускать? А? А так да, да. Ну пьет с посетителем чай. Да, ага. Все, я понял, да, хорошо, есть, все, есть. Хорошо, хорошо, ага, есть. Алло, алло? Ну, все нормально? Да. В смысле сохранился режим? Все давай. Алло, алло? Да? Все, хорошо, есть, а я наберу просто, и все. Да, да, я понял, хорошо, да, да, ага.

Слышен шум мотора машины и телефонный звонок.

Мужчина: Да. Ну вот я да, да, алло, алло. Машина подошла, я приготовил.

Слышен шум мотора.

Мужчина (по телефону): Да?

Мужчина (смеется): От Иваныча (вероятно, собеседник Сечина имеет в виду корзинку «От Иваныча» с колбасой, которую «Ведомости» называют традиционным подарком главы «Роснефти» — МЗ)?

Полностью распечатка здесь: https://zona.media/article/2017/09/05/korzinochka

Водитель Улюкаева Макаров на суде рассказал, что на парковке машину с Улюкаевым лично встретил Игорь Сечин. Увидев водителя, глава «Роснефти» сказал, что тому «лучше посидеть в машине». Макаров так и поступил.

Через 15 минут он услышал, что кто-то открыл багажник министерского BMW. Макаров насторожился, вышел из машины и увидел, что Улюкаев пытается положить в багажник большой коричневый портфель. Водитель сразу бросился на помощь министру. По примерной оценке Макарова, плетеный кожаный портфель был метр в ширину и 40 сантиметров в высоту. Весил он от 14 до 20 килограмм. «Увесистый был», — добавил водитель. Что было внутри, Макаров не знал: сумка была закрыта на ключ.

На портфеле подарки от Сечина Улюкаеву не закончились. Макаров рассказал, что вместе с министром из здания компании вышел и сам глава «Роснефти». В руках у него был «подарочный набор» — корзинка с вином и колбасой. Ее тоже положили в багажник.

Отвечая на вопросы адвоката Улюкаева Тимофея Гриднева, водитель сказал, что охранники на шлагбауме сказали, что он испорчен и не открывается. Затем к нему подошел человек в гражданской одежде и, не представившись, отобрал два мобильных телефона — рабочий и личный. Затем люди из ФСБ открыли багажник и достали протфель.

Водитель сообщил суду, что оперативники не смогли сами открыть «портфель», который был в багажнике BMW, так как он был закрыт на ключ. Сотрудники ФСБ попросили Улюкаева выложить все из карманов — там оказался ключ от сумки. Сумку открыли, деньги пересчитали — там было два миллиона долларов.

см https://meduza.io/feature/2017/09/07/igor-ivanovich-v-pravah-ne-ogranichen

Герман Александров: Глава «Роснефти» Игорь Сечин не выполнил инструкции сотрудников ФСБ, полученные перед операцией по задержанию экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева

Корзинка Сечина

Из-за этого на аудиозаписи разговоров в офисе нефтяного гиганта не присутствуют ключевые фразы, которые могли бы служить подтверждением того, что Улюкаев осознавал получение именно взятки, а не неизвестного подарка от уважаемого человека.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с обстоятельствами дела, еще во время предварительного расследования он был крайне удивлен тем, что процесс сделали открытым.

«Насколько я знаю, бытовало мнение о необходимости закрыть слушания, и тогда бы никаких спорных моментов «не всплыло». Однако потом все резко поменялось, есть ощущение, что такая команда поступила «сверху». А это хороший посыл для Улюкаева. Уже первые дни слушаний показывают, что пока они не идут предвзято, и у экс-министра есть шансы на оправдательный приговор. Такой поворот событий не кажется фантастическим. Он в любом случае никак не отразится на Игоре Сечине. Да, глава «Роснефти» мог полагать, что имеет место что-то противозаконное. Но он не следователь, не прокурор. Ответственность всегда ложится на оперативных сотрудников и следствие, которые и дают юридическую оценку имевшим место фактам. В пользу Улюкаева может сработать и то, что отвечавший за операцию по линии ФСБ Олег Феоктистов уже не работает в органах. Фактически есть и возможный «виноватый», — полагает собеседник агентства.

По его словам, перед каждым оперативным мероприятием с участником проводится подробный инструктаж о том, какие фразы должны прозвучать во время передачи денег. В дальнейшем эти фразы становятся важнейшими доказательствами. Подобный инструктаж был проведен и с Сечиным, однако на записи ключевые слова отсутствуют, они не были произнесены. «В беседе с Улюкаевым обязательно должны были быть озвучены два момента. Во-первых, — обозначено, что в саквояже находятся именно деньги. Например: «Там два, согласно вашему поручению». Во-вторых, — обозначено, что деньги передаются под угрозой создания неприятностей для «Роснефти». Например: «Думаю, больше у нас проблем по вашей линии не возникнет». Ничего этого нет, поэтому запись получилась совсем неубедительной. Ни из одной ее части не возникает подозрение, что Улюкаев понимает, что находится в саквояже и за что ему это дают», — высказал мнение источник «Росбалта».

Он полагает, что запись как раз выглядит как финальный этап оперативного моделирования. То есть — человеку искусственно создали ряд условий, при которых он оказался в офисе «Роснефти» и взял некий таинственный саквояж с презентом. «Сугробову за такое оперативное моделирование дали 22 года тюрьмы», — отметил собеседник агентства.

«Из записи видно, что Улюкаев несколько польщен тем, что такой человек как Сечин начинает с ним обсуждать ряд насущных для «Роснефти» вопросов, даже просит советы. Все знают, что приближенность к Сечину весьма полезна при нынешнем устройстве власти. Плюс — общение носит неформальный характер. Потом вручается корзинка с мясными изделиями и саквояж с чем-то. Может, в саквояже копия нефтяной вышки «От Иваныча». Никто отказываться от подарка не будет, — полагает источник агентства. — Оперативное мероприятие проведено было из рук вон плохо, поэтому его материалы являются крайне спорным доказательством».

http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/09/08/1644701.html

«Корзиночка Сечина»: все хуже, чем мы думали

Сергей Шелин

Казалось бы, Россию сложно удивить показательными процессами. Они идут каждый день, а то и по нескольку разом. Но зачтение на суде над экс-министром Улюкаевым расшифровок, повествующих о последней его встрече с Игорем Сечиным, страну буквально поразило. Интеллигенцию и начальство — точно.



Появилась и сразу стала популярной даже сетевая игра «Деловая колбаса. Кто ты в деле Улюкаева». Тот, кто без ошибок ответит на все 14 вопросов (про улюкаевскую курточку, про бренд, под которым упаковывают подарки Сечина, про выражение «заводить рака за камень» и пр.), узнает, что он якобы и есть Игорь Сечин.

Занятно, что внезапно подскочившая популярность совсем не понравилась главе «Роснефти»: «Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну… Ничего такого я, кстати, не сказал, но есть то, что не относится ко мне лично… Процесс, конечно, должен был быть закрытым».

Возможно, простодушному судебному обвинителю просто не пришло в голову, что обнародованные им неласковые высказывания Сечина о международных партнерах «Роснефти» являются если и не гостайной, то весьма доверительной информацией. Но если бы прокурор рискнул выступить в роли адвоката самого себя, то мог бы напомнить, что эти сокровенные сведения сообщались в офисе «Роснефти» не кому-то, а министру Улюкаеву, по общей версии следствия и Сечина — взяточнику и шантажисту, т. е. человеку, с которым ни в коем случае нельзя было делиться тайнами.

Не говоря уже о том, что Сечин вообще не блестяще подготовился к добровольному выступлению в качестве подсадной утки, хотя ФСБ, вероятно, и проводила с ним предварительный инструктаж. Так, по крайней мере, рассказал «Росбалту» человек, осведомленный об обстоятельствах дела: «Оперативное мероприятие проведено было из рук вон плохо, поэтому его материалы являются крайне спорным доказательством».

Но именно эта серия служебных промахов подарила нам сведения, которым нет цены. Обнародованные записи того, что случилось между Улюкаевым и Сечиным холодноватым осенним вечером 14 ноября 2016-го, выставляют на обозрение по меньшей мере три слоя верхушечных отношений.

Первый слой — это сама манера бытового общения второго-третьего человека в государстве с менее видным, но весьма заметным сановником. Их беседу уже сравнивают с диалогами персонажей «Мертвых душ». Но еще больше улюкаевский визит, состоявшийся по настойчивому приглашению Сечина, смахивает на встречу двух приятелей из самых простых и немудрящих. Этаких немолодых мужчин, близких уже к пенсии, и, возможно, соседей по садоводству.

Умиляет контраст характеров, как это часто и бывает между друзьями. Улюкаев — немногословен и слегка брюзглив, а Сечин полон радушия и заботливости: «У меня только просьба одна — если можно, на секундочку к нам подъехать… Как ты ходишь вообще так? Надо курточку какую-то… Одну секундочку, секундочку, ага, я так коротко тогда, чтобы ты не замерз… Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем… Так, Шокина чай принесет? И корзинку с колбасой… Корзиночку забирай… Все, счастливо, спасибо тебе большое…»

Грозный глава «Роснефти», в котором привыкли видеть могущественную забронзовевшую фигуру, поворачивается неожиданной стороной: запросто спускается встретить подъехавшего гостя, переживает, что тому холодно, ведет в свои покои, потом спускается с ним, чтобы проследить укладку в багажник сумки с приманкой, снова зовет его наверх попить чайку и покалякать о японцах и индусах, дарит корзиночку с колбаской, опять провожает к машине и сердечно машет ему на прощанье за несколько секунд до того, как улюкаевский автомобиль возьмут в кольцо сотрудники органов.

Если забудешь о тайном смысле этой встречи, то порадуешься простоте, дружелюбию и демократизму, которые, оказывается, царят в верхах. А если вспомнишь о нем, то подивишься, по какому же тонкому льду они там ходят. Причем повседневно и все. И тут раскрывается второй слой: от чая и колбасной корзинки до ареста — считанные мгновения. Добрые знакомые — по совместительству охотники на тебя. И об этом надо помнить двадцать четыре часа в сутки. Несладко им там на службе у народа.

Не сомневаюсь, впрочем, что чаепития и раздачи корзинок в «Роснефти», а равно и в прочих высокопрестижных местах, продолжаются бесперебойно, поток визитеров не иссякает, и атмосфера также спокойна и безмятежна.

Наконец, третий слой — в отличие от второго, не столько мрачный, сколько занятный. Это бытовые оттенки и особенности подаваемых друг другу сигналов.

По сценарию мероприятия, Сечин должен был не просто вручить Улюкаеву сумку с долларами, но и добиться, чтобы тот под запись себя выдал, сообщил, что, мол, знает о ее содержимом. «Сечин: Ну, во-первых, приношу извинения, что затянули выполнение поручения, ну в командировках были. Улюкаев:Конечно. Сечин: Да, пока туда-сюда, собрали объем. Ну можешь считать, что задание выполнено. Улюкаев:Да».

Вот вам и главное доказательство дачи взятки. Улюкаев то ли из хитрости, то ли действительно не зная, что ему преподносят, не говорит ничего, себя компрометирующего. А тем временем Сечин жалуется на проблемы, которые помешали быстро «собрать объем». Оказывается, врут сплетники, бедна «Роснефть», и $2 млн ее капитанам наскрести было нелегко. И такое в беседе двух магнатов проскакивает запросто.

Ну и, конечно, много шуток вызвала подарочная колбасная корзинка «От Иваныча», наполняемая изделиями, изготовленными из охотничьих трофеев Сечина. Возможно, это и в самом деле эхо голодного детства, когда мясо было мечтой. Но, с другой стороны, а что еще ему дарить? На досуге он охотится, а рабочее время в части, свободной от спецопераций, посвящает нефтедобыче. Что вы ему прикажете — бидончик с нефтью преподносить дорогим гостям?

Так или иначе, следующих, после Улюкаева, получателей корзинки «От Иваныча» ее содержимое, возможно, наводит теперь на какие-то неконтролируемые ассоциации. Что ж, таковы издержки сегодняшней начальственной жизни.

Чаще всего столь тонкие подробности повседневного быта наших главных людей становятся известными лишь тогда, когда этот быт уже уходит в историю. Но по халатности должностных лиц это случилось досрочно. Можно убедиться, что там все устроено еще проще, чем можно было подумать.

http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/09/08/1644833.html

Сергей Пархоменко: Суть событий

Все эти люди, участвующие в этом деньгообращении в российских верхах, в ужасе и в отчаянии слушали этот разговор. Этот разговор открывает много нового непосредственно для участников этих отношений. Я думаю, что в тот момент, когда этот разговор был обнародован, в российской политической системе многое сместилось, многое перегруппировалось и запустились какие-то процессы, которые, я думаю, мы с вами будем очень внимательно изучать на протяжении ближайших лет, потому что это и есть те самые процессы, которые приведут к смене власти в России.

Это серьезная очень вещь. Я по разным поводам здесь это говорил и повторю еще раз. Я абсолютно убежден, что власть в России будет сменена самой властью. Она будет сменена самой той группировкой, точнее какими-то частями ее, которые сегодня находятся у власти в России. Там, внутри произойдет и происходит уже сейчас некоторое создание, так сказать, некоторых группировок. Там начнется борьба (она уже, собственно, происходит, она интенсифицируется), и она, несомненно, ужесточится теперь, когда людям станет понятно, до какой степени они уязвимы, до какой степени в этой борьбе нет никаких правил, до какой степени в этой борьбе высоки ставки, насколько подлы и жестоки участники этой борьбы. Я думаю, что битва с Фараоновыми собаками предстоит у нас на глазах, и это будет чрезвычайно серьезно, и этот, так сказать, сдвиг произошел в момент, когда суть произошедшего между Улюкаевым и Сечиным стала многим понятна. Нам, может быть, не понятна. Но я думаю, что люди, которые постоянно участвуют в этих отношениях и понимают эти расклады сил, извлекли из этого разговора гораздо больше, чем мы. И давайте мы этим удовлетворимся. Даже, так сказать, не важно, что именно они извлекли, важно – сколько.

И знаете, есть такой описанный еще Рэем Брэдбери эффект бабочки, да? Когда, вот, происходит какой-то маленький сдвиг, какой-то маленький слом… Ну, Айзек Азимов писал про это же самое, что, вот, иногда достаточно какую-то книжку переложить с левого края письменного стола на правый, и это меняет ход истории. И в одном из его романов есть даже люди, которые этим заняты, которые как-то забираются в прошлое, там перекладывают эту книжку с места на место, и таким образом оказывают минимально необходимое воздействие на развитие событий.

Вот, я думаю, что корзинка с колбасками, а также курточка… Вот, курточка особенно. Мы даже не знаем, была ли она (эта курточка). Но это очень яркий образ – человек, который совершает на наших глазах поразительную совершенно подлость и совершает такой подвиг лицемерия, который говорит таким тоном такие простые слова.

Ну, мы понимаем, что они там вруны, конечно, все и артисты, но редко нам приходится при этом присутствовать. И не только нам.

Из передачи Особое мнение с Кириллом Роговым

О.Бычкова― Ну, начнем мы, конечно, с сегодняшнего фантастического слушания. Мы все читали целый день эти расшифровки разговоров Сечина и Улюкаева, все вот эти вот колбаски, корзиночки и курточки трогательные. Скажи, пожалуйста, что ты узнал принципиально нового за сегодняшний день обо всей этой истории?

К.Рогов― Ну, во-первых, конечно, то, что глава компании Роснефть ругается матом. Была в советские времена рубрика «Их нравы». Вот это всё в эту рубрику.

Ну, конечно, действительно, увлекательнейшее чтение (эти переговоры). Мне показалось, что всё как-то очень невнятно. Совершенно очевидно, что Улюкаев не должен был приезжать к Сечину, а Сечин его просто уговорил приехать. Ну, просто из их разговоров следует. Вот то, зачем они встретились, Сечин всё время называет «поручением». Вообще, как бы, это как-то никакого… Вообще какая-то фабула непонятная, да? Как я понял, сегодня я читал, что обвинение говорит, что Улюкаев угрожал какими-то финансовыми последствиями компании, если ему не дадут деньги. Что за финансовые последствия? Какие финансовые последствия он мог?

То есть я так понимаю, что у них не сходится у обвинения, что все события, которые у них есть, там, они все произошли через значительное время после того, как заключение уже было подписано и всюду завизировано. И им надо как-то объяснить, где факт взятки и что может быть ее мотивом. И вот, значит, начинаются эти какие-то непонятные финансовые последствия, которыми Улюкаев угрожал Сечину.

Ну, вообще какая-то полная ерунда. Конечно, больше всего меня поражает вообще сам факт, что глава компании берет 2 миллиона долларов откуда-то, складывает их в чемоданчике. Откуда он их взял? Они у них что, в сейфе лежат? Они же должны на счетах где-то быть.

С точки зрения той фабулы, которую нам рассказывает сам Сечин, он, чтобы эту взятку могли проконтролировать ФСБ, он, значит, ее осуществляет. Но он должен откуда-то эти деньги вынуть, да? 2 миллиона долларов – большие деньги. Что вообще такое происходит? Почему Улюкаев их берет? Почему это всё в чемоданах? Какая-то, не знаю, Африка какая-то, в общем, в целом-то, да?

Ну и совершенно непонятные механизмы их взаимоотношений, почему эти деньги передаются. Конечно, не похоже, что это какая-то взятка, потому что нет ни мотивов для взятки и вообще как-то взятки… «Поручение», — говорит. «Вот, поручение. Собирал, пожалуйста, возьмите». Тот говорит: «Ну ладно». И он вообще не собирался к нему приезжать – Сечин уговорил буквально, заставил приехать. Какую-то ерунду про свою компанию рассказывает, какие-то вещи из пресс-релизов.

В общем, поразило. Потрясло. Поразило. Ну да, это такой патрональный, авторитарный, коррупционный режим: вот, там министры, председатели госкомпаний – они передают друг другу 2 миллиона долларов.

Как бы, здесь даже не имеет значения, куда и зачем. Просто этот факт передачи 2-х миллионов долларов в чемодане, которая является какой-то нормой, видимо, для этих людей, он сам по себе выглядит чудовищно.

По ходу разговора понятно, что это какое-то конвенциональное событие, да? Ну вот, они знают, зачем это, почему это так передается и ясно, что здесь ничего такого необычного нет… взятки не так даются.

Вот, было поручение передать ему 2 миллиона долларов. Кстати, кто дал поручение? Вот, что такое он говорит «Поручение»? Это что такое? Это как-то… Никто не объясняет мне, чье это было поручение? Феоктистова? Путина? Но какое-то было поручение передать 2 миллиона. Долго собирал. В общем, это какое-то довольно чудовищное с точки зрения нормального корпоративного такого взгляда событие, но в то же время как-то оно не тянет на что-то экстраординарное, что кто-то у кого-то выманивал взятку.

Сам факт того, что это всё утекает в прессу, это некоторое такое изменение, да? Как подтверждение того, что Улюкаев вымогал у Сечина взятку это совершенно не убедительно.

Поэтому мне интересно, почему так случилось, что мы всё это читаем? Мне кажется, что сейчас больше теряет Сечин очевидным образом. Он теряет реноме, эти разговоры, он довольно некрасиво выглядит там. Ничего убедительного про его историю о том, что у него вымогали взятку, мы не услышали. Никакого вымогательства нету, есть, наоборот, желание Сечина вручить эти деньги Улюкаеву и, причем, как я понимаю, как понятно из этих разговоров, Улюкаев совершенно не подразумевал личную встречу, а Сечин на ней настоял, чтобы Улюкаева арестовать в ходе этой встречи. Ну, провокатор Сечин все для этого делает. И, конечно, в данный момент это бьет по его имиджу.

О.Бычкова― То есть кому-то нужно выставить Сечина провокатором?

К.Рогов― Ну, во всяком случае, в процессе возникли какие-то такие нюансы, которые, мне кажется, были Сечиным не запрограммированы и их последствия для него будут чувствительными.

О.Бычкова― А что может произойти?

К.Рогов― Ну, это какая-то сложная игра. Кто-то это допустил, кто-то недоволен тем, что произошло. Здесь есть какая-то двусмысленность в этой ситуации. Эта борьба не окончена, у сторон есть какие-то друг против друга аргументы и что друг против друга рассказать. Просто, как бы, вот, наутро после ареста ситуация выглядела убедительнее, да? То есть не было аргументов, чтобы ее неубедительность скрыть. Сейчас ее неубедительность становится более и более очевидной.

http://echo.msk.ru/programs/personalno/2049306-echo/

Николай Сванидзе Особое мнение

Н. Сванидзе― Это не похоже на взятку. И на вымогательство взятки точно не похоже. Если там были какие-то деньги, то это скорее такая, это больше похоже на регулярную премию. Которую получают, по-видимому, некоторые наши министры из рук некоторых наших олигархов. Потому что ну, министры тоже не могут же существовать на свою официальную зарплату. Согласимся. В стране, где никто на нее не существует из людей, которые имеют возможность получать дополнительные деньги. Они что же, рыжие что ли. За лохов будут держать. Им же нужно как-то…

Это похоже на систему. Судя по тому разговору, который был между ними, они прекрасно понимали друг друга. Уже на что это точно не походило — на вымогательство взятки со стороны Улюкаева. Были ли там деньги помимо колбасы в корзинке, не знаю. Но повторяю, если там деньги и были, то это точно не похоже на вымогательство взятки. Но сама по себе система отношений, конечно, интересна.

Судя по реакции И. И. Сечина на обнародование этой прослушки, если это тоже не часть игры, если это искренне возмущенная реакция, то надо полагать, что на пользу его образу политическому в глазах главного нашего человека это может не пойти. Кто-то наверняка есть, желающий подвесить Игоря Ивановича Сечина в глазах начальства.

http://echo.msk.ru/programs/personalno/2051304-echo/

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон

Для “RA NY”