Тяжелая наследственность лас-вегаского стрелка

Никто не отменял законы наследственности. Самый выдающийся ворошиловский стрелок за всю историю Америки, этот 64-летний “пенсионер” Стивен Пэддок (Stephen Paddock) – сын знатного гангстера, грабителя банков Бенджамина Хоакина Пэддока, получившего 20 лет, бежавшего из тюрьмы, а потом 10 лет находящегося в розыске и в свое время признанного самым опасным преступником в США.

Сынок превзошел папу многократно – тот медвежатник хоть не убивал при взятии кассы, как в свое время Диллинджер, объявленный вне закона и застреленный в 1934 г. лично начальником Нью-Йоркской полиции. То, что в случае с Лас-Вегаским убийцей сработали гены, нет никакого сомнения. Причем, со зловредными мутациями.К банкам ужасный мутант-сын тоже имел отношение – был бухгалтером и аудитором. Как говорится, дед пошел ва банк.Стал каким-то образом весьма состоятельным типом: имел много домов и отдельных аппартментов (сдавал их внаем), владел 4 автомобилями, двумя самолетами и активно играл в казино. В казино в основном просаживал деньги. Один раз, правда, выиграл дело у казино: подал в суд за то что якобы у них на полу поскользнулся и упал, Получил от них отступное.

Но главная его страсть – покупка разного оружия. Тоже немалые деньги, учитывая их количество – более 40 единиц. При этом 10 автоматов и даже один пулемет. Как шутили на Руси: дедушка где-то достал пулемет — больше в деревне никто не живет.В автоматах последних лет выпуска, разрешенных для продажи частным лицам, имеется только полуавтоматический режим огня – нужно для выстрела каждый раз нажимать на курок. Но автоматы прошлых лет не имеют этого ограничения. Они гораздо дороже – до 20 тыс. долларов. Да и с новых лимит легко снять специальным приспособлением. Конечно, за немалые деньги. Любой автомат можно снабдить не стандартным магазином, а с повышенной емкостью патронов – до ста штук. Все это большая статья расходов. К чему я даю эту арифметику? К тому, что патологический тип давно должен был вызвать к себе пристальное внимание ФБР и прочих спецслужб. Уже просто по своему происхождению от отпетого уголовника. Должны же охранники знать Ломброзо и его типы преступников. И вообще ныне генетика продвинулась далеко и в ней есть разделы, изучающие криминальные наследственные наклонности.

Вот, к примеру, наследственный алкоголизм или трисомия по игрек хромосоме такое внимание имеют. Этих лечат или профилактируют. А тут… Наверное, нынешние следователи прогуливали лекции по криминальной психологии.

Если бы только гангстер-папа. Его выдающийся отпрыск в течение многих лет покупал оружие, в том числе , автоматическое. Причем автоматы были однотипные, так что коллекционированием страсть Пэддока к оружие не объяснишь.

Затем – магазины на 100 патронов. Зачем? К ним – многие тысячи патронов. Еще более зачем?

Итак, у бандита нашли вместе с пулеметом еще целый арсенал – там был автомат Калашникова (АК-47), четыре винтовки DDM4 V1, три – FN-15 и одна винтовка Colt AR-15 , пистолеты Глок и Беретта, также стреляющие очередями (17 зарядов), нитрат аммония для изготовления взрывчатки. Это теперь нашли. А когда он все это покупал, где были офицеры безопасности агенты ФБР, осведомители, наконец, чиновники, ответственные за регистрацию и контроль огнестрелов ? Вот главный вопрос для следствия.

Каждое отдельное приобретение лежало в русле закона: Пэддок имел право купить автомат. Но ведь каждый ствол регистрируется. Купил один, второй, третий, десятый. Да, каждая отдельная покупка была законной. И даже все они вместе. Но … когда они скапливаются таком количестве вместе с тысячами патронов – вот это должно было бы привлечь к нему внимание, учитывая наследственность, полученную от папы – грабителя банков.

Этот Стивен Пэддок давно готовился к теракту. То не был внезапный сбой сошедшего с ума психопата. Закупал целый арсенал автоматов с расширенными магазинами (10 штук) и тысячи патронов. Выяснял, из окон каких именно номеров будет лучший для поражения толпы сектор обстрела площадки на Стрипе, где проходил концерт фестиваля музыки кантри. Снял в отеле Мандалай Бэй (Mandalay Bay) огромный номер-люкс. Затем, он лично пронес весь этот арсенал – 23 автомата и винтовок, а к ним около 2000 патронов в отель. Заранее выяснил, что окна в номере не открываются и стекло там особой прочности. Взял с собой кувалду для разбития стекла. Все это приличный вес и объем. Где-то 6-8 больших чемоданов. Как пронес? Проход к портье и лифтам только через игровой зал. Он весь нашпигован секъюрити и камерами. Никто не обратил внимания? Или у него были в отеле сообщники, которые провели его с грузом служебным входом? Один и тот же человек проносит огромные чемоданы и служащие отеля – ноль внимания? Маньяк заселился 28 сентября, а уже первого октября устроил бойню. И что, три дня его номер никто не убирал, не заходил в него? Как такое может быть? Или заходили, видели гору оружия и молчали?

Я когда-то был в этом Мандалай Бэй. Там нас более всего привлекла весьма внушительная статуя без головы, стоящая на одном из перекрестков этого сказочного отеля. Узнать, вроде бы, было бы трудно, однако поза…. Потом: в руке – кепка. Неужто он? Точно! Подходим, написано: Vladimir Lenin. Как туда попал? Да вот – в Польше валили символы проклятого прошлого, оторвали символу голову, облили белой краской (следы остались). Но нашелся умелец с нюхом, и он своим трактором отволок вождя к себе на двор. А потом продал его владельцам Mandalay Bay. Не к добру оказалось это приобретение. Безголовый истукан и сюда принес несчастье.

Гад-мутант вел огонь их двух разбитых окон снятого им номера на 32-го этаже, меняя заранее заряженные автоматы, даже не тратил время на смену -магазинов. То есть, шла безостановочная стрельба, ливень пуль. Вот и результат: мутант поразил на месте 58 (59 был он сам) человек и 527 ранил (из которых еще умрут и останутся инвалидами десятки). Любопытны первые сообщения о стрелке.

Сначала начальник полиции, шериф округа Кларк (штат Невада) Джозеф Ломбардо гордо заявлял, что преступника застрелили ворвавшиеся в номер полицейские. И что убийца – психопат и волк одиночка (lonely wolf). Потом задумался: а почему не взяли живым? Обездвижили бы его выстрелами в руки-ноги и захватили. Тогда была бы ниточка для расследования. А так ее оборвали сами полицейские. Как минимум – непрофессионально. Это стало понятным и начальнику, посему появилась новая версия: – стрелок сам покончил с собой.Да, очень не хочется признать в катастрофе теракт. Тем более, что может быть, это теракт вовсе не безумного одиночки, а члена ИГИЛ. И вот вскоре тот же шериф Джозеф Ломбардо заявляет: “Этим человеком руководили. Очевидно, его направляли, об этом говорит количество и вид оружия, которое было обнаружено в его номере. Все было тщательно спланировано и я уверен, что он хорошо обдумал все свои действия”.

Он же сообщил и еще одну важную вещь: полиция нашла улики, указывающие на то, что он изначально не планировал покончить с собой. Он даже установил в номере видеокамеры, в том числе, камеру за наблюдением за входной дверью, чтобы успеть принять меры против захвата полицией.

Заместитель шерифа Кевин Макмахилл говорит, что убийцу удалось остановить только ответным огнем. То есть, манкурт Пэддок был застрелен полицией.

Итак, вовсе не одинокий волк. Не самоубийца. И не безумец. Им, оказывается, руководили. Кто? Исламское Государство выпустило расширенное заявление по поводу теракта в Лас-Вегасе.

«Боевики сообщают, что Стивен Пэддок, он же Абу Абд аль-Барр (боевой псевдоним) — “солдат Халифата”, откликнувшийся на призыв (главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади атаковать граждан коалиции “крестоносцев”. Всего в ходе нападения, по словам террористов, было убито и ранено около 600 человек».

«Амак» также пишет, что Пэддок принял ислам за несколько месяцев до атаки. Собственно, власти Невалы косвенно уже своими действиями признали, что это был теракт – и вряд ли безумного одиночки.

Власти округа Кларк в Неваде, на территории которого расположен Лас-Вегас, объявили режим чрезвычайного положения из-за стрельбы. Было сказано, что это необходимо для привлечения всех профильных служб и ведомств для расследования трагедии и оказания помощи пострадавшим.

Власти США (включая президента), судя по всему, в замешательстве, как именно подать информацию о теракте, а пока все еще продолжают заявлять, что ФБР не может найти подтверждений заявлению Исламского государства. А этим подтверждением является сам факт длительной подготовки и само проведение беспрецедентной в истории США атаки “одиночки”.

Если все же убийца не стал вдруг исламским шахидом, то тогда непонятен мотив теракта. Разве что вот это: имеется весьма важный факт в пользу политической мотивации бойни. Стивен Пэддок был официально зарегистрированным демократом, неоднократно поддерживал и голосовал за Гарри Рида, сенатора от Невады, возглавлявшего сенатское большинство демократов во времена Обамы. На концерте был ранен правый конгрессмен от Республиканской партии Стивен Скалис от Луизианы. Он считается одной из опор Трампа в партии. Похоже, что стрельба вначале велась целенаправленно именно по той группе, где стоял Скалис. Этот Скалис, видимо, стал мишенью врагов Трампа: он получил уже второе огнестрельное ранение за последние четыре неполных месяца. Первый раз он получил пулю в ногу в июне этого года, когда другой стрелок, демократ, левак и ненавистник Трампа Джим Ходкинсон, открыл стрельбу по республиканцам в городке Александрия штат Вирджиния.

В прессе высказывается еще и такое соображение. Фестивали традиционной, народной, сельской (кантри) музыки в Америке не посещают ни мусульмане, ни индусы, ни латино. Это не их культура. На такие фестивали приходят в основном приличные американцы, которые придерживаются христианских взглядов и традиционных ценностей. В основном средний класс, “люди хорошие, добрые, открытые и приятные”.

Вице-президент демократического телеканала CBS юрист Хейли Гефтман-Голд (Лотман) выступила с заявлением по поводу стрельбы в Лас-Вегасе во время концерта кантри-музыки в честь Праздника Урожая: “Я не испытываю никакого соболезнования и сочувствия к жертвам, потому что любители кантри – это в основном республиканцы.” Сразу же после этого скандала она была уволена. Но слова сказаны.

Убивали не ночную дискотеку, на которой тусуется пьянь, наркоманы, цветной сброд и леваки. А концерт, на котором собрались преимущественно представители белой традиционной Америки. Вот их то целенаправленно и убивали. Может быть, это продолжение левого террора в Америке, направленного на уничтожение традиционной культуры и республиканских ценностей.

Да, в целом, это второй по масштабу теракт после 11 сентября 2001 г., но надо надеяться, что Америка излечит эту свою хроническую болезнь.

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон

Для “RA NY”