ОГНИВО В КАРМАНЕ

В воспоминаниях сэра Джона Эвелина рассказывается о совершенно фантастическом секрете – в начале XVII века он оказался в Риме. Там путешественник случайно встретил человека, предложившего на продажу перстень, в гнезде которого светилась ярко-красная точка. Этой «точкой» незнакомец запалил трубку Эвелина, после чего назначил цену. Англичанин решил поторговаться, но незнакомец сказал: «Милорд, это несерьезно», – и скрылся в толпе.

Сегодня, чтобы добыть огонь, мы чаще всего пользуемся не спичками, а зажигалками. Создавался этот небольшой полезный прибор долгие годы многими изобретателями. Словарь русского языка с присущим ему беспристрастием сообщает читателю, что зажигалка – это прибор для высекания огня, употребляется вместо спичек. Первая зажигалка, известная нам, была изобретена в 1823 г. немецким химиком Иоганном Вольфгангом Дёберейнером – на 3 года раньше, чем современные спички (их случайно получил в 1826 г. английский химик Джон Уолкер). В 1936 году 3 марта был выдан патент 2 032 695 на изобретение Карманная зажигалка «Pocket lighter» В 1936 году 3 марта был выдан патент 2 032 695 на изобретение Карманная зажигалка «Pocket lighter» В 1936 году 3 марта был выдан патент 2 032 695 на изобретение Карманная зажигалка «Pocket lighter» А спустя 113 лет, 3 марта 1936 г., был выдан патент США №2032695 на конструкцию зажигалки Zippo. Джордж Блейсделл изобрел такой пустяк, как стальную зажигалку (номер патента печатался на донышках Zippo с 1936 по 1950 г.). Она включала хлопковую набивку, «вечный» фитиль и – что самое главное – издавала характерный звук при высекании искры. Именно этот звук и дал имя новому изделию: «Zippo».

Однако на протяжении всей своей истории компания Zippo Mfg Co патентовала и другие свои продукты, совершенствуя при этом и старые изобретения. Но мало кто помнит, что в основе успеха ее производителей лежали немецко-австрийские изобретения. Зато слухи о невероятных патентах, защитивших не только конструкцию, но и сам звук открывающейся и закрывающейся крышки «Zippo», вызвали целую лавину заявок на торговые марки в автостроении и других областях техники. В 1936 году 3 марта был выдан патент 2 032 695 на изобретение Карманная зажигалка «Pocket lighter»

Родовое древо

Зажигалку как устройство для добывания огня смело можно отнести к числу едва ли самых древних бытовых приборов: корни ее генеалогического древа уходят в сумрачную глубину каменного века. Наш далекий пращур вставлял сухую палочку с заостренным концом в отверстие в сухой ветке и терпеливо вращал ее ладонями. Действовал до тех пор, пока от выделенного при трении тепла ломкие пряди сухого мха, подсыпанного в дырочку, не начинали тлеть и дымиться, давая понять окружающим, что вскоре будет пылать костер и пора идти забивать мамонта для приема гостей. Это первобытное устройство имело все черты современной зажигалки: вращаемая палочка из твердого дерева заменяла искровое колесо, кусок коры являлся своеобразным кремнем, а сухой мох исполнял функции фитиля с парами бензина или струи газа.

Постепенно технический прогресс взял свое, и какой-то малоизвестный историкам гений придумал вместо унылого трения дерева по дереву высекать искомую искру, ударяя камень о камень. Позднее, с появлением железа, один из этих камней превратился в кремень – специально подбираемую твердую разновидность минерала, а второй уступил место огниву (кресалу) – закаленной металлической пластинке, с помощью которой при известной сноровке можно было высечь целый сноп искр и поджечь что-нибудь, например, город. Пользовались этим прибором вплоть до XIX века, до появления фосфорных спичек.

Огниво служило основным средством добывания огня долго и честно, за что было увековечено в качестве важного объекта в известной сказке Ганса-Христиана Андерсена (1805–1875). Огниво, помещенное в герметичную упаковку, можно встретить и сегодня в снаряжении туристов. Простейшее огниво состоит из кресала (как правило — напильника с мелкой насечкой), «кремня» (обычно — минерала, окиси кремния, SiO2) и трута. Сноп высекаемых искр, получаемый от удара кремня о кресало, воспламеняет трут, в дальнейшем тлеющий трут раздувается, а при хорошем качестве трута — немедленно вспыхивает пламя.

Огниво было верным спутником человека и оставило свой след даже в геральдике. На гербе Республики Сербия изображен двуглавый орел, на его груди красный щит, на нем крест с четырьмя огнивами (сербский крест). Это расшифровывается как девиз «Само слога Србина спасава» («Только единство спасет сербов»).

Немецкий химик Иоганн Дёберейнер (1780–1849) прославился многими открытиями. Разработал технологические процессы крашения тканей, производства крахмала и патоки. Нашел способ превращения этилового спирта в уксусную кислоту и открыл реакцию окисления двуокиси серы путем катализа. Оба этих открытия в промышленном производстве применяются и сегодня. С приходом моды на курение табака Иоганн Дёберейнер изобрел всего-навсего первую настольную зажигалку, работающую на водороде. В 1823 г. профессор сделал сообщение, на основе которого чуть позже создал прибор, получивший название «огниво Дёберейнера», или «вечная горелка». Суть его работы заключается в следующем. В банке цинковая пластинка вступала в реакцию с серной кислотой, в результате чего выделялся водород. При открытии крана струя водорода устремлялась наружу и, встретив на своем пути губчатую платину, выполняющую роль катализатора, воспламенялась в воздухе. Горение можно было регулировать или прекратить, закрыв кран. Так на свет появилась первая химическая зажигалка, которая была востребована в течение нескольких десятилетий. Конечно, устройство было далеко от совершенства: громоздкое и небезопасное. Соединение кислорода и водорода могло привести к сильному взрыву.

К середине XIX столетия карманная зажигалка была обречена на создание. Если для раскуривания трубки зажигалка не нужна, то вот папироса настаивает на зажигалке. И появился дивный механизм – фитиль, смоченный горючим веществом, металлические колесики, высекающие искру из кремня, в общем, первая практически безопасная зажигалка. К современному виду зажигалки подвинулись в 1903 г., когда Карл Ауэр фон Вельсбах, австрийский химик, отыскал оптимальный состав сплава для изготовления кремней для зажигалок (ферроцерий, металл Ауэра). От Бунзена – своего наставника – Карл знал об удивительном свойстве редкоземельного металла церия, заключавшемся в том, что если проволоку из него поскрести ножом, то образующиеся при этом мельчайшие частички самовоспламенялись на воздухе (такое свойство металла называется пирофорностью).

Ауэр использовал это замечательное свойство церия для разработки состава для зажигания. На площади перед входом в Химический Университет Вены установлен памятник Карлу Ауэр фон Вельсбах. Кремень Вельсбаха представлял собой светлый столбик из пирофорного сплава 70% железа и 30% церия. Небольшой кусочек подобного вещества при ударе (или энергичном царапании о стальное колесико) давал искры, которые легко поджигали фитиль. Он стал значительным шагом вперед по сравнению с кремнем и огнивом, использовавшимися людьми для высекания искр с древних времен.

Зажигалка – патрон

Первые зажигалки были достаточно больших размеров, существовали даже специальные настольные зажигалки, которые использовались в домашних условиях, стоили баснословных денег и представляли собой творения искусства. Позднее популярность набрали более простые и незамысловаты дешевые карманные зажигалки. В 1907 г. в Вене Юлиус Мейстер основал фабрику IMCO по производству пуговиц и фурнитуры. После 1918 г. IMCO переключается на производство зажигалок.

Первая модель была сделана из гильзы от патрона, IMCO получила патент №89538. Следующие патенты были получены в 1919 и 1922 годах. С тех пор IMCO разработала и выпустила более 70 моделей зажигалок, которые продаются во всем мире. Неудивительно, зажигалка выручала человека в трудные периоды его жизни! Достаточно вспомнить годы прошедших мировых войн и послевоенный период. Это именно ее, зажигалку, не полагаясь на легко отсыревающие спички, брали с собой на задание диверсанты и подрывники, чтобы поджечь бикфордов шнур.

Александр Фадеев так описывал эту ситуацию в романе «Молодая гвардия»: «Особенно много делали зажигалок. Спички повсюду вывелись, а бензин можно было добывать у немецких солдат за продукты…» Уже тогда в сопоставлении с вечно сыреющими, постоянно ломающимися, теряющими серную головку спичками зажигалка проявила чудеса неприхотливости, надежности, длительности срока службы. Наступили мирные дни, и спички снова потеснили скромную труженицу огня, производство зажигалок приобрело индустриальный характер. Ярким примером могут служить США, где была выпущена, пожалуй, и по сей день самая популярная зажигалка в мире – «Zippo». По какой причине она так именовалась, ответа нет. Утверждают, что Блейсделл был в восторге от звучания слова «зиппер» – застежка-молния и, не мудрствуя лукаво, сконструировал нечто подобное.

Блэйсделл, предприниматель и меломан

Джордж Блейсделл, владелец небольшой нефтяной компании, был озабочен поиском новых источников заработка. Во время случайной встречи в купе поезда он познакомился с неким молодым австрийцем, приехавшим в США в поисках лучшей доли. Беседуя, тот достал сигарету, сунул ее в рот, а потом вытащил из кармана зажигалку размером с кулак и закурил. Весьма непрезентабельный внешний вид и размеры зажигалки поразили Блейсделла. На его замечание собеседник ответил, что внешняя сторона дела его мало беспокоит. Важно то, что зажигалка безотказна. Если верить знатокам, именно в ту минуту в голове неудачливого нефтепромышленника родилась идея стать производителем лучшей в мире зажигалки.

Итак, Zippo – основатель Джордж Блэйсделл. Начал он с того, что получил эксклюзивную лицензию на импорт австрийских зажигалок IMCO в США. Из первой партии не смог продать ни одной, зато понял, что именно нужно усовершенствовать, чтобы зажигалки продавались и пользовались спросом. В итоге он создал свою модель, поистине легендарную, «ветрозащитную и мелодичную» Zippo. Существенную поддержку Блэйсделл получил от фирмы «Кендалл», которая по контракту с ним стала производить специальное горючее для Zippo. Кроме того, рекламные фирмы начали использовать относительно большую площадь зажигалки для размещения рекламы. А потом рекламный агент придумал потрясающий трюк: в присутствии клиента продавец магазинов Блейсделла подносил зажженную Zippo к работающему вентилятору. Пламя не гасло! Постепенно новая «штучка» завоевывала все больше и больше почитателей.

Автограф на «Zippo»

После Второй Мировой войны популярность Zippo перешагнула границы США. Неравнодушны к Zippo были моряки. Каждый военный корабль считал долгом иметь собственный запас зажигалок со своим логотипом или изображением самого корабля, которые выдавались каждому члену экипажа на память по окончании срока службы. Гравировку на корпус Zippo с 1956 г. осуществляли методом химического травления металла. Это позволило усложнить рисунок, сделать его многоцветным и более детальным. Zippo походило на холст художника. Дизайнеры представили зажигалку в виде: Огнетушителя, часов, гранат, пистолета.

История Zippo, начавшаяся в 1932 г., продолжается и в наши дни. Недаром эти зажигалки обладают пожизненной гарантией. Их конструкция не изменилась за последние 85 лет, зажигалки Zippo не гаснут на ветру и работают при любой погоде. Благодаря нескончаемой фантазии дизайнеров для многих эта зажигалка стала предметом искусства и коллекционирования, давно и заслуженно стала одним из символов Америки. Любой состоятельный джентльмен может заказать небольшую партию «Zippo», хоть со своим автографом. Или с именем возлюбленной. Пожалуй, это изящней, нежели татуировка. В конце ХХ века зажигалки всех видов прочно обосновались в условиях нашей, быстро катящейся неизвестно куда, цивилизации. Использование их перестало быть прерогативой курильщиков.

А вот новинка – отличная вещь три-в-одном, с которой вы нигде не пропадете! Китайская зажигалка-фонарик-фотоаппарат размером 5×4×5 см позволит получить огонек тогда, когда это необходимо, фонарик станет вашей палочкой-выручалочкой в нужный момент, а помимо всего вышеперечисленного, такой мини-фотоаппарат станет стильным аксессуаром вашего гардероба. Любой фотограф будет доволен такому аксессуару, ведь жизнь полна приятных мелочей!

Многоцелевое использование карманной зажигалки заинтриговало Санкт-Петербургского изобретателя Ивана Розанова. Он усовершенствовал ее форму для повышения удобства удержания и запатентовал за собственным именем ЗАЖИГАЛКА РОЗАНОВА . Звучит, поэтому автор разработал, понятно запатентовал за своим именем еще и газовую зажигалку-фонарик. Хочется еще отметиться, и он патентует искровой поджиг газовой зажигалки – способ инерционной подачи топлива в зажигалку и прочие зажигательные новации от Розанова.

В 1970-х годах появились зажигалки, высекающие пламя с помощью пьезоэффекта – при механическом сжатии материала возникала разница электрических потенциалов, а образовавшаяся искра воспламеняла газ. Мы тоже можем много… зажигать, и москвич Никита Латынов патентует пьезоэлектрическую газовую ЗАЖИГАЛКУ ЛАТЫНОВА.

А с 1986 г. стали выпускать газовые зажигалки с турбо-наддувом – системой противоветровой защиты пламени. Тоже новость, и Виталий Бояркин из г. Иркутск разработал для непьющих туристов зажигалку с определителем метанола в алкогольном напитке. Зато москвич Михаил Стрельцов придумал мачете и нож под названием «ПЛАМЯ»– инструмент для выживания, предназначенному для туристов, работников МЧС и людей, оказавшихся в экстремальных условиях автономного пребывания. В полости рукоятки инструмента размещена, как догадался наш читатель, зажигалка.

Великолепную зажигалку предложил изобретатель из Ростова-на-Дону Владимир Парамошко для горняков…, работающих в шахтах опасных по внезапным выбросам метана. Новация упрощает контроль наличия метана в горной выработке.

Алексей РЕНКЕЛЬ,

Россия, Москва.

Для “RA NY”