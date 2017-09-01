Изверг-киборг Дмитрий Быков (Сеанс разоблачения к 50-летию)

Все последнее время Дмитрий Быков проводит очередные сессии “Один”. по три часа в эфире. Только иногда – два часа. Ответы без подготовки на любые вопросы о литературе, фильмах, по текущей политике, и даже по философии. Ну, небольшая подготовка есть – предварительное ознакомление с вопросами. Он сыплет имена, названия, цитаты, умные исторические суждения, стихи. К тому же еще пишет лирику, пародии и романы. При этом внешне выглядит как человек. Хотя понятно, что им никак являться не может. Вот, к примеру, сейчас исполнилось 40 лет витания в межзвездных пространствах двух космических аппаратов Вояджер 1 и Вояджер2. Никому в голову не придет думать, что это живые люди. Пусть и в скафандрах. Мы прекрасно понимаем, что там ими управляют компьютеры, там металлы, чипы, процессоры, оптика, там энергию дают процессы радиоактивного распада в маленьких атомных установках.

С Быковым дело обстоит гораздо сложнее. Он не в космосе, он сидит в студии. И мы там могли бы сидеть. Он пьет воду из стакана. И мы могли бы. Он и выглядит как человек. Не совсем стандартный, но в целом похож. Такой очень благополучный, упитанный, уютный пикник по кречмеровской шкале о психофизических типах. Довольный жизнью буржуа. Чем-то отдаленно напоминает Александра Галича его “обычного советского холуя времен прислуживания режиму” ( его собственные слова). В общем, вот такой Карлсон с брюшком, прилетевший с крыши поговорить о том и о сем. Этот камуфляж вводит в заблуждение. И меня долго вводил. До тех пор, пока Быков не начинал говорить. И, особенно, когда заканчивал. Итог показывал, что человек не может столько помнить. Тысячи стихов, тысячи имен, сюжетов названий, ассоциаций по случаю и забегов в ширину.

Беляевский Ариэль мог устремлять хаотическое движение молекул своего тела в одну сторону и, таким образом, мог летать. Но это слишком явно выдавало бы его нечеловеческую природу. Поэтому он участвовал в рекордных соревнованиях по плаванию и там вот точно также устремлял свои молекулы вперед, к финишу. Всегда приплывал первым. Но внимательно следил, чтобы не слишком отрываться от соперников, чтобы не выдать своих сверхъестественных способностей.

В чем тайна Дм. Быкова? Это – экспериментальный образец. Термин давно имеется: киборг ! Все его тулово нашпиговано чипами и процессорами – вы только гляньте на его зоб. Там самый главный чип и затаился. В брюхе тоже много. Для чего проводится этот жестокий эксперимент – поговорим ниже.

А пока о его, так сказать, фенотипе. Я уже сказал, что выглядит Быков как преуспевающий профессор-буржуа среднего возраста. С одной стороны, он особенно ничем от человека не выделяется. С другой все же отличия есть.

Сразу трудно сказать, в чем они, эти отличия, но что несомненно: всякий, хотя бы один раз увидев его, далее всегда и сразу отличит его от других и скажет: а вот это Быков. Других тоже узнают, то могут перепутать. У них есть похожие типы, есть даже двойники. А у этого – нет. Его ни с кем не спутаешь, как ни с кем не спутаешь инопланетчика, пришельца с Тау Кита, если бы он вдруг появился среди нас.

Знает ли сам Быков о своем происхождении? Точно не знает, но догадывается. Сам он пользуется термином “людены”, это такие далекие эволюционные потомки нынешних двуногих троглодитов, мнящих себя людьми. Хитрый ход. Сам термин взят у финского философа Хейзинги, из его книги Homo ludens, человек играющий. Потом это слово использовали Стругацкие для обозначения более совершенного образца людей. Так что отсылка Быкова к чему-то искусственному очевидна, догадка его верна.

Она его пугает. И грозит разоблачением. Ибо если он каким-то образом выдаст себя, то его просто дисквалифицируют, снимут с пробега, как велосипедиста, который тайно использовал электрическое мотор-колесо.

Или, еще точнее, как шахматиста, который бы получал сигналы о следующем ходе от встроенного в зад шахматного суперкомпьютера.

Да, проговорился с этими люденами киборг, имеющий кодовое название Дмитрий Львович Быков. И сам это понял своей человеческой составляющий, белковым мозгом. Поэтому давно уже про люденов – ни гу-гу.

Но бытовых проговорок и фрейдистских оговорок у него все равно много. Это как раз связано с тем, что конструкция-то опытная, многое сляпано на живую нитку. Главный же порок образца в том, что оставлен белковый мозг. Пока киборг отвечает на вопросы о каких-то авторах, их романах, рассказах, о героях этих творений, о биографиях, о фильмах, пока по случаю читаются стихи этих авторов или стихи о них, все идет отменно. Чипы и процессоры извлекают из своей необъятной памяти гигабиты информации, а белковый мозг через свои же белковые голосовые связки их озвучивает фонемами и как бы гладкими словесами. Но вот когда речь заходит о чем-то экзистенциальном, о сугубо человеческом, о смысле жизни каком-то, то происходит как бы когнитивный диссонанс. В психологии это называется “сшибка”. Такое столкновение двух несовместимых между собой программ.

Например, его наполовину русская человеческая природа требует выпить, Душа просит. А квантовому процессору это совершенно не нужно. Даже для протирки контактов. Вредно. Что делает несчастный? Он говорит, что раньше пил, а теперь бросил. Звучит дико, неправдоподобно, этого никак не могло быть. Все же наполовину русский. Если бы стал пить в два раза меньше, еще можно бы поверить. А так….

Цитирую слова из остатков человеческого мозга болезного:

“Никогда в жизни запоями не пил. Правильно сказал Валерий Попов: «Чтобы спиться, нужно железное здоровье». У меня никогда не было ни алкоголизма, ни чего-либо похожего на алкоголизм. Я пил, как правило, с очень печальными последствиями, то есть с утра мне было очень грустно. И были ипохондрические припадки. Пока Василий Павлович Аксёнов, замечательный врач, не сказал мне: «Хватит пить!» — я, в общем, вынужден был с друзьями иногда пить. Потом, когда я бросил это делать, настало колоссальное облегчение”.

Это как раз происходило во время адаптации и приживления процессоров и чипов в тело, в Силиконовой долине, в одно из своих прошлых посещений тайной лаборатории Илона Маска.

Сейчас же алкоголь диффундирует и заселяется в межкристаллическую решетку графеновых одноатомных слоев и нарушает тонкий ход спутанных фотонов и электронов внедренного квантового компьютера.

Специально остановлюсь на еще некоторых вынужденных полупризнаниях и фрейдистских оговорках илоновского монстра и упыря.

Так называемый Быков говорит:

“Не может робот стать человеком. Не может машина перепрограммировать сама себя. Не может медный таз вообразить себя деревянным. На эту тему Станислав Лем в «Маске» все возможное сказал. Мне так кажется. Я с этим солидарен. Дело даже не в том, что животное не может стать человеком. Дело в том, что человек не может преодолеть собственные границы и перейти в иной биологический вид. Помните, как Банев в «Гадких лебедях» боится стать мокрецом, а ему объясняют: «Это только врожденное. Можно только родиться».

Вот до чего дошло! Сначала выдал себя словами “Не может робот стать человеком” и тут же в припадке боязни саморазоблачения впадает в самоуничижение и с мокрецом себя сравнивает. Лишь бы не заподозрили.

Двойная природа киборга Быкова и его постоянный когнитивный диссонанс все время приводят к конфликтам его аминокислот с его кремниевыми подложками.

Вот слушайте:

“Я действительно нахожусь вне литературы, как собственно и вне народа. Я не участвую в литературных мероприятиях, не езжу давно на книжные ярмарки. Получаю периодически какие-то литературные премии или номинируюсь на них, но, видит Бог, ничего для этого не делаю. Я сам себе литературная иерархия. И я работаю в своем жанре. И здесь у меня конкурентов нет”.

Ну, конечно, нет у него конкурентов. Какие могут быть конкуренты у орла в вышине на фоне землеройки в норе.

И далее жертва амбиций Илона Маска совсем уж разоблачается:

“Конечно, каким-то литераторам (возможно, менее удачливым, возможно, более закомплексованным) периодически нравится меня называть куплетистом и частушечником. Вот кому-то нравится называть меня частушечником, кому-то — просветителем, а кому-то — беллетристом. Это их проблемы. Наверное, я им чем-то мешаю. Да, действительно, наверное, на моем фоне они начинают сомневаться в своем совершенстве. Я нахожусь вне каких-либо литературных групп, институций и, если угодно, кланов. Есть самый лучший буддийский способ смотреть телевизор — это не смотреть телевизор. У меня есть такое ощущение, что вот где я — там и литература. Ну, это мой способ писать, мой способ жить и работать. Чувствую ли я литературное одиночество? Нет, не чувствую. С годами я в себе сомневаюсь больше. Это верно. Но, к сожалению, эти сомнения может вылечить не друг, не самый доброжелательный отзыв, а только сам я могу себя успокоить”.

Вот тут мы подходим к сакральному: с какой целью учинен этот бесчеловечный эксперимент? Зачем и кому понадобилось вместить в одно тело, пусть и большое, всю историю литературы, кино и политики? Он, видите ли , сомневается в себе. Ну, еще бы. Он сомневается своим жалким белковым продолговатым мозгом, своим мозжечком и даже неокортексом от кроманьонца с примесью 3 процентов неандертальца. А чипы сомнений не знают.

Вот маленькое отступление, проливающее свет на феномен киборга Быкова.

Медицинское вмешательство с целью улучшения человеческой породы давно происходит. На индивидуальном уровне любая операция, можно сказать, улучшает породу пациента. Иначе бы он умер. Что как не улучшение есть пересадка сердца, почек и даже печени? А уж коленных суставов или хрусталиков полно, в Америке, это рутинные операции.

Начиналось все как бы легко и как бы логично. Да, это совершенно очевидный и необходимый дальнейший ход прогресса. Так сказать, совместная биологическая и технологическая эволюция. Вживление в мозг чипов, усиливающих его “вычислительные” способности станет рутинной процедурой. Как, например, прививка в младенчестве оспы. Думаю, в чипах будут зашиты своего рода словарные запасы, тазаурусы разных языков, которые станут активизироваться после овладения ребенком родной речи, так что параллельно со своим языком он одновременно будет говорить и понимать еще кучу других языков. По мере совершенствования чипов с течением времени – всех. А это будет эквивалентно тому, что земляне станут говорить на одном языке и всякие барьеры, language barrier просто исчезнут. Потом в мозг будут внедрять дальних потомков GPS и смартфонов. Может быть, даже еще во внутриутробном состоянии с помощью наноимпланторов. Так что человек-киборг будущего всегда будет знать, где он находится и куда ему двигаться. А также сможет простым усилием воли и желания вступать в контакт с любым другим своим субъектом на Земле и за ее пределами (например, на Марсе).

Но это все еще пока в парадигме спасения да улучшения человека. А вот надо ли его спасать? Передовые умы поняли, что не надо. Он отжил свое, как хвост у приматов.

Илон Маск создал новую фирму Neuralink. Это компания по производству электродов для вживления в мозг, Маск намерен разработать технологию neural lace (“нейронное кружево”), позволяющую имплантировать в мозг крошечные электроды. Специалисты уже предсказывают времена, когда люди смогут таким образом обмениваться непосредственно мыслями.

Вот что говорит провозвестник и сам, как многие думают, киборг Илон Маск (выбираю из его разных высказываний):

“Я вижу своего рода слияние биологического разума с искусственным. Мы ведь уже в определенном смысле киборги. Например, взять хотя бы Гугл или другие поисковики, где вы можете моментально получить ответ на любой вопрос. Широкополосный интерфейс, подключаемый к мозгу, в моем понимании, поспособствует достижению симбиоза между человеком и машинным разумом, и возможно это поможет решить проблему контроля и проблему смысла. Да, работы, которую роботы не смогли бы делать лучше людей, будет очень и очень немного. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания. Некоторые думаю, что я инопланетянин. Неправда, увы. Ну, я хочу сказать, что цифровой сверхразум будет похож на инопланетную форму жизни.

Спрашивается, а для чего все это Маску? Пусть робот лучше, но зачем своими же руками гробить человека?

А это ради своей главной идеи. Илон Маск объявил о планах по колонизации Марса. При этом в первые же дни получил 1500 заявок на участие в экспедиции – и это при условии, что гарантии долететь нет, но зато гарантировано, что возвращения не будет. Более того, не гарантировано, что на Марсе переселенцы выживут. Да и чтобы это была за жизнь? Там ведь пришлось бы жить под поверхностью Марса (“под марсом”), ибо Марс не имеет магнитного поля и его поверхность пронизывается космическим излучением, которое погубит все живое за считанные недели. Отчего же такой порыв на этот жестокий и холодный Марс? А оттого, что полет вырывает человека из обыденности, из тупости “влачения существования” и придает жизни возвышенный и даже космический смысл. Так как человек ограничен и отжил свое, он должен уступить место произведению своего разума и рук. И только так будет обеспечен смысл жизни. Уже не человека, а киборга.

А ведь говорил же Тарковский позой вернувшегося блудного сына Кельвина в фильме “Солярис” и голосом ничейной бабушки с антресолей: “А ты не летай, касатик, не летай. Человек ходить должен, а не летать”.

Израильский историк технопрогресса Харари полагает, что к 2100 году человек разумный перестанет существовать как биологический вид. Да уже и перестал, как мы видим на примере киборга Дм. Быкова.

Вот еще несколько его проколов:

Быков говорит:

“Когда вы общались с Алексеем Германом-старшим, было полное ощущение, что рядом с вами не человек, вот что-то нечеловеческое”.

Ясно, что тут мы имеем дело с фрейдовским переносом на другой объект. Что на самом деле под Германом Быков имеет в виду себя. И далее начинает изворачиваться и извиваться, как уж на вилах и вошь на гребешке:

“Мне кажется, что технологии не упрощают мир, нет. Они рационализируют его. Это немножко опасно, они тут же, понимаете, спрямляют жизнь, как спрямляет ее счастье. Гаджеты спрямляют жизнь, упрощают, укорачивают. Они создают иллюзию разрешимости большинства проблем. Но для этого у человека есть пока еще замечательное противодействие. Иногда все мы на уровне инстинкта чувствуем необходимость пожить вне гаджета, без гаджета — в лесу, в глухой местности, в деревне, где ничего не ловит. И это не только в России, таких мест масса. Поэтому возрастает мода на дикие места, возрастает их ценность. И обратите внимание, что человечество не спешит оцифровывать весь мир, оно спешит оставить себе пространства, в которых гаджетами проблему не решишь, в которых надо будет выживать. И это не только альпинистские всякие штуки, и не только черная Африка, и не только Латинская Америка — в России полно мест, пожалуйста, приезжайте, где никакой гаджет и даже автомобиль ничего не сделает и вам не поможет. Это мы нарочно это оставляем. Так что не беспокойтесь, полная механизация, цифровизация, как это сейчас называется, и рационализация жизни — это остается, к сожалению, кошмаром немногих пессимистических фантастов”.

Нет, никакие его словопрения не прикроют срама киборга, предателя и изменника делу человечества. Вольно или невольно так называемый люден, киборг и робот Быков стал палачом людского рода человеков. Раньше это называлось – извергом. Исчадием ада. Он начал с того, что вселил в своих слушателей чувство неполноценности. Внушил им отвращение к себе, к своим ограниченным возможностям. Они так не могут. В принципе, даже если выучат учебник литературы для средней школы. А он – может. Так ведь он не он. Это нечто бесполое ОНО, это чудовище из преисподней, alien. Чужой, которого нужно уничтожить атомнымвзрывом, а оно все равно с нами.

Молодой и даже юный Вертер Гете не вынес страданий, он покончил с собой. Его пример дал волну подражающих самоубийств, книгу пришлось запретить. 23-летний гений Отто Вайнингер, распознавший в столь юном возрасте пол и характер, тоже не сумел преодолеть отвращения к себе и демонстративно выстрелил в сердце в гостиничном номере, в котором умер Бетховен. Мотив: суицид из-за комплекса культурной неполноценности. Эх, да что там говорить… Японист Акунин Чхартишвили все написал о писателях и их самоубийствах. Особенно о харакири противного самурая Мисимы.

Сколько нынешних учеников выпрыгнули из окон 7-го этажа? Сколько черных (от горя) марусь отравилось, сколько пожарных сгорело на работе?! Это не говоря уж об утоплых трупах мертвых людей и героически погибших при защите священных рубежей Нового Прекрасного Русского мира.

Меня тоже прочили в киборги. Но ничего не вышло. Черновой вариант, бракованный экземпляр. Первый блин. Протоплазма одолела, остался архаичным человеком, неполноценным, старым, распадающимся. И все это – на фоне блестящего киборга-изверга Дмитрия Львовича Быкова. Но, собрав последние остатки своего биологического разума, я сумею встать на табурет и произнести прощальные слова: “Люди, я любил вас, будьте бдительны”.

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон.

Для “RA NY”