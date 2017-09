Удивительная судьба Ольги Чеховой, племянницы Книппер-Чеховой, жены Михаила Чехова, подруги Гитлера, агента советской разведки

К слову, спустя годы к воспоминаниям Павла Судоплатова принято было относиться с легким скепсисом: официальные органы ничего не опровергали, но и не подтверждали. Однако в феврале 2017-го английская The Guardian опубликовала сенсационную информацию: легендарная кинозвезда Германии Марика Рёкк являлась советской шпионкой! Новость потрясла многих, кроме тех, кто и без того знал об этом из мемуаров Судоплатова. Можно предположить, что и для официального признания заслуг Ольги время однажды наступит. Сама она при жизни явно этого не ждала и не желала.

Очевидно, что такая нехарактерная для советских органов забота о столь неоднозначной персоне не могла остаться незамеченной: Ольга стала ощущать острую неприязнь немцев-соседей. А в октябре 1945-го в английской газете The People появилась скандальная публикация под названием «Шпионка, овладевшая Гитлером» — статья сплошь состояла из сплетен и небылиц. Говорилось, например, что актриса родилась в Польше и что за работу в разведке Сталин лично вручил ей орден Ленина, к которому прилагался некий замок в Советском Союзе. Тему подхватили другие европейские издания, и вскоре за Чеховой закрепилась слава Маты Хари: якобы она использовала постель в тех же целях, что и легендарная танцовщица. Тут уж она столкнулась с настоящей травлей: однажды соседка с ненавистью плюнула актрисе в лицо…