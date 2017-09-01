АТОМНАЯ БОМБА – СПАСИТЕЛЬНИЦА ЯПОНИИ

Каждый год в начале августа в интервале 6-9 числа вновь и вновь возникают дискуссии на тему: нужна ли была атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки для скорейшей капитуляции Японии, или это ненужная для победы над Японией акция и военное преступление для запугивания Сталина и всего мира.

Я давно убедился в том, что, увы, бомбежка была необходима, – и притом не столько для победы и сохранения жизни американских солдат, сколько для спасения от гибели самой Японии. Да, именно так – для сохранения жизни японских солдат и мирных жителей.

На самом деле бомбардировка Хиросимы и Нагасаки имела не одну, а много целей. В том числе – и да, сбить с населения самурайский дух и принудить генералов и императора Хирохито к капитуляции. Другие цели: возмездие за Перл-Харбор, желание максимально сократить свои потери при высадке на японские острова, испытать новое оружие в боевой обстановке, показать Сталину кто в доме хозяин.

В войне нет гуманности. Особенно в такой, какой была WW2. Но все же есть правила ведения войны, была Женевская конвенция о военнопленных, был Красный Крест. Союзники более-менее придерживались этих правил, державы Оси и СССР – нет. То есть, они были менее гуманны, чем союзники.

Хиросима и Нагасаки, в сущности, не были военной операцией. То была политическая демонстрация по принуждению Японии к капитуляции. Что и было достигнуто в короткие сроки. Гуманистический же аспект (как бы это странно ни звучало) этой болезненной хирургической процедуры состоял в том, что капитуляцией были спасены не менее 1 миллиона жизней американских солдат и не менее 2 миллионов – японских. Это – минимальные цифры. Об этом говорит моделирование потерь при захвате Окинавы. Вывод: жертвы атомных бомардировок не напрасны,они сохранили в 20 раз больше жизней. Именно поэтому японцы за те трагические события не имеют претензий к Америке.

Кстати сказать, ковровые бомбардировки немецких городов, особенно в 1945 году, имели те же причины принуждения Германии к капитуляции.

Часто говорят, что достаточно было бы продемонстрировать мощь нового оружия. Взорвать в безлюдном месте. Напугать. И цель – капитуляция -была бы достигнута без атомного ужаса.

Тогда и немецкие города не нужно было бы бомбить. Снарядить три тысячи летающих крепостей и ланкастеров – и пусть они сбрасывают бомбы где-нибудь на пустырях. А то и просто в море. Для устрашения.

Вы знаете, сколько стоит один такой вылет? А бомбы?

Война – чрезвычайно жестокая вещь. И долг политиков – ее не допустить. Вожди держав оси ее не просто допустили, они ее развязали. И при этом развратили свое население, отравили его ядом “патриотизма”, так что население радостно приветствовало войну. “Пошло на поводу”. И в этом – его коллективная вина.

Между прочим, император Хирохито получил предложение о капитуляции, и там было сказано, что в случае отклонения ультиматума будет применено новое ужасное оружие. И даже сказано, каковы окажутся последствия. Отказ. Сброс бомбы “рядом”, в горах, что ли, имел бы точно такой же результат, как и безответный ультиматум. У США тогда имелось только две готовых бомбы, полученные ценой огромных затрат. Третья была на подходе (была готова 15 августа). И просто так бросать их “рядом” никакому политику никто бы не позволил.

Теперь давайте посмотрим, каковы были прикидки и расчеты потерь при высадке на основные японские острова без атомной бомбы.

Захват острова Окинава (это между Японией и Тайванем) уже произошел, потери были известны. Они и позволили затем в нужном масштабе промоделировать потери при высадке на главные японские острова. Даю подборку на эту тему из разных источников.

Потери японской стороны на Окинаве составили порядка 107 тыс. человек военнослужащих убитыми, в битве погибло до 1/3 всех жителей острова. Количество погибших японцев разными специалистами оценивается от 42 до 150 тыс. человек (по данным из префектуры Окинава – более 100 тыс. человек). Представители армии США говорили о конечной цифре в 142 058. Японцы также потеряли 16 судов и огромное число самолетов – 7800 (тысячу вели летчики-камикадзе).

Японская пресса пишет: «Есть множество окинавцев, свидетельствовавших о том, что японская армия подталкивала их к совершению самоубийства. Многие вспоминали о том, как солдаты раздавали им ручные гранаты (для того, чтобы взорвать себя)». Некоторые жители, поверив в то, что американцы – варвары, совершившие жуткие злодеяния, убивали себя и свои семьи, чтобы избежать плена. Часть тех людей прыгала и сбрасывала членов своих семей со скал.

У американцев 38 судов были потоплены, 763 самолета – сбиты. У них оказалось – 12 тыс. погибших или пропавших без вести. Для ценящих человеческую жизнь американцев это очень много – примерно в два раза больше, чем количество потерь в сражениях на Иводзиме и Гуадалканале, вместе взятых. Несколько тысяч военнослужащих, скончавшихся от ран и других причин через несколько дней после завершения битвы не были включены в статистику. Это делает битву на Окинаве самым кровопролитным для американцев сражением на всём тихоокеанском театре.

Теперь о перспективах высадки на главные японские острова Кюсю и Хонсю. Военный министр США Стимсон в памятной записке Трумэну от 2 июля 1945 года отмечал, что «… операции по овладению Японией могут оказаться длительными… Начав сражение, нам придётся, по моему мнению, завершать его даже ещё более жестокими сражениями, чем те, которые имели место в Германии. В результате мы понесём огромные потери и будем вынуждены оставить Японию».

Битва за Японию могла затянуться и привести к огромным жертвам с обеих сторон. Речь идет о нескольких миллионах. Окинава показала американцам, что их ждет на собственно Японских островах. Впереди лежали неимоверно кровавые битвы с фанатичным противником. Стали появляться оценки о возможных миллионных потерях.

Весной и летом 1945 г. была подготовлена операция «Даунфол» (Operation «Downfall») – план вторжения Союзников (главным образом, войск США) в Японию. Операция должна была состоять из двух частей: операций «Олимпик» (Olympic) и «Коронет» (Coronet). В ходе операции «Олимпик», начало которой было запланировано на октябрь 1945 года, с использованием недавно оккупированной Окинавы в качестве плацдарма, должна была быть захвачена южная треть одного из главных японских островов, Кюсю. Позднее, весной 1946 года, на окружающую Токио равнину Канто, остров Хонсю, в ходе операции «Коронет» должен был высадиться десант, поддерживаемый с Кюсю авиацией.

Операция была отменена после капитуляции Японской империи из-за атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Прогнозы возможных потерь при осуществлении операции различаются, однако, как считается, они были бы чрезвычайно высоки: в зависимости от степени участия в боевых действиях японских гражданских лиц, они могли бы исчисляться миллионами для Союзников и десятками миллионов для японцев.

Оценки числа потерь основывались на опыте предыдущих кампаний, которые анализировались с различных точек зрения:

Председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Лехи сказал президенту Трумэну 18 июня 1945 года, что при предстоящей высадке на острове Кюсю среди 767 тысяч десанта следует ожидать 35-процентных потерь, т. е. 268 тысяч – ровно столько, сколько США потеряли до сих пор на всех фронтах. Трумэн заметил, что должна быть найдена альтернатива «предотвращения Окинавы от одного конца Японии до другого».

При попытке вторжения на Кюсю и Хонсю власти Японии собирались вовлечь в борьбу всю нацию . Через прессу, радио и кино японцев уверяли в необходимости «защищать устои национального государственного строя, ведя войну до победного конца, черпая силы из принципа вечной преданности императору». Японские власти собирались использовать всех японцев, вплоть до женщин, подростков и стариков.

Финальной попыткой остановить наступление союзников стала бы операция крупномасштабной обороны Кюсю под кодовым названием «Операция Кецуго». Она должна стать отходом от стратегии глубинной обороны, которая применялась в битвах за Палау, Иводзиму и Окинаву. Основная оборона была сосредоточена на плацдарме дислокации десанта; более 3000 камикадзе должны атаковать десантные транспортные корабли, прежде чем они проведут высадку пехотинцев на берег.

Если отбиться от союзников не удалось бы, планировалось отправить к побережью ещё 3500 камикадзе, 5000 синьё (лодок-самоубийц) и оставшиеся эсминцы и подлодки.

Адмирал Лехи, беря за аналог битву за Окинаву, полагал что американские потери будут 268 000 человек… Если продолжительность Коронета (первая часть операции) составила 180 дней, итоговая цифра потерь исчислялась бы в 1 200 000 человек.

Исследование, предпринятое для военного министра США Генри Стимсона, оценило, что американские потери при завоевании Японии составят от 1,7 до 4 миллионов человек, включая от 400 000 до 800 000 погибших. Японские потери при этом оценивались в диапазоне от пяти до десяти миллионов человек. Ключевым предположением было активное участие гражданского населения в защите Японии.

Столкнувшись с перспективой вторжения на территорию Японского архипелага с Кюсю, а также перспективой советского вторжения в Маньчжурию, последнего поставщика природного сырья, Военная газета имперского командования сделала вывод:

«Мы не можем управлять войной без всякой надежды на успех. Единственный оставшийся путь для ста миллионов японцев – пожертвовать своими жизнями в борьбе с врагом и сделать всё, чтобы подорвать его боевой дух». Главным стал лозунг «Сто миллионов погибнут как один!»

.Таким образом, атом спас жизни от 5 до 10 миллионов японцев. На самом же деле речь могла идти о 100 миллионах, то есть, о гибели всей нации.

Конечно, были оценочные цифры и меньших потерь. Но вообще при планировании операций , нацеленных на победу, всегда исходят из худших предположений. Лучшие тем более дадут победу.

Мнения о ненужности атомных бомбардировок высказывались, в основном, после войны. Посему эти мнения никакого значения для принятия решения об атомной бомбардировке в принципе иметь не могли. А вот расчеты потенциальных потерь при высадке на японские острова делались военными экспертами во время войны. И были решающими. Кстати говоря, “обычные бомбежки” японских городов и страшные пожары в них (особенно в Токио, а всего было разрушено 66 городов) привели к жертвам, в несколько раз большим, чем в Хиросиме-Нагасаки. А именно – в результате массированных «ковровых бомбардировок» японских городов и возникших в них пожаров погибли, по разным подсчетам, от 500 до 900 тыс. их жителей, что в 3-4 раза превосходило число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.А о капитуляции и речи не шло. Мол, все как один умрем в борьбе за это, но не сдадимся.

КАК БЫЛА ДОСТИГНУТА КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ.

26 июля 1945 года союзники по антияпонской коалиции :Америка, Великобритания и Китай подписали документ под названием «Потсдамская декларация” – требование безоговорочной капитуляции («unconditional surrender») Японии. В ультиматуме заявлялось, что если Япония не сдастся, то она предстанет перед угрозой полного уничтожения, дословно «prompt and utter destruction». Слова “бомба” в декларации не упомянуто, но про нечто страшное было сказано. Текст декларации с требованием капитуляции был транслирован на Японию по радио и разбросан в листовках с самолётов.

Требование трех держав о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. 28 июля на пресс-конференции премьер-министр Японии Кантаро Судзуки назвал ультиматум старыми дешевыми трюками и заявил по поводу Потсдамской декларации: «Мы игнорируем ее. Мы будем неотступно идти вперед и вести войну до победного конца». Он сказал не просто “игнорируем”, а использовал слово «мокусацу», что более сильно и означает «убить молчанием».

Нужен был наглядный шок “концентрированной гибели” , чтобы перешибить эту формулу презрительного молчания.

Этот шок дала атомная бомба.

К тому же отсутствие топлива сделало невозможным использование авиации и флота. У Японии не оставалось иного выхода, кроме капитуляции. Впрочем, был второй вариант: национальное самоубийство при вторжении американцев на острова.

Тем не менее большинство милитаризованного правительства Судзуки выступало за продолжение войны. Для японцев капитуляция была невозможной, до того за всю свою историю Япония не проиграла ни одной войны и не была оккупирована. За капитуляцию выступал только более-менее вменяемый император Хирохито и его министр иностранных дел Сигэтори Того. Однако в главном политическом руководстве Японии – в Высшем военном совете, состоявшем из Премьер-министра Японии, министра иностранных дел, военного министра, министра флота, начальника генштаба армии, председателя генштаба флота (Большая шестерка) они были в меньшинстве.

И вот – 6 августа 1945 года в соответствии с угрозой, заявленной в «Потсдамской декларации», США взорвали атомную бомбу над Хиросимой.

Населению ничего не сообщили о судьбе Хиросимы. Впрочем, и сами власти Японии не очень знали, что именно случилось. Война продолжалась. Тогда – 9 августа последовал атомный взрыв над Нагасаки. Кстати сказать в этих городах были расквартированы значительные армейские силы, находились военные склады, заводы по производству оружия и ремонту судов.

Центр города исчез. А ведь по нынешним временам бомбочки были игрушечными: В Хиросиме “Малыш” (Little boy) 15-18 килотонн, в Нагасаки “Толстяк” (Fat man) – 21 килотонн. Если бы в том месте применили советскую “Кузькину мать” в 100 мегатонн (1961), то не только бы исчезла вся Япония, но вся Корея и значительные части Китая и СССР.

9 августа в Токио пришло известие об объявлении войны Советским Союзом Японии и об атомной бомбардировке Нагасаки. На заседании «большой шестерки», состоявшемся в ночь на 10 августа, голоса по вопросу о капитуляции разделились поровну (3 «за», 3 «против»), после чего в обсуждение вмешался император, высказавшись за капитуляцию.

10 августа 1945 Япония официально заявила о готовности принять Потсдамские условия капитуляции с оговоркой относительно сохранения структуры императорской власти в стране. 11 августа США отвергли японскую поправку, настаивая на формуле Потсдамской конференции. Тогда японцы попросили хотя бы гарантировать полную неприкосновенность императора и сохранение его власти как номинального главы государства. На это американцы согласились.

В итоге 14 августа Япония официально приняла условия капитуляции и сообщила об этом союзникам.

В полдень 15 августа 1945 года японцы впервые за всю историю государства услышали голос своего божественного микадо, который объявил о решении прекратить войну. Он сказал: ” … к тому же, в распоряжении противника находится новое ужасное оружие, способное унести много невинных жизней и нанести неизмеримый материальный ущерб. Если мы продолжим сражаться, это не только приведёт к коллапсу и уничтожению японской нации, но и к полному исчезновению человеческой цивилизации. В такой ситуации, как мы можем спасти миллионы наших подданных или оправдать себя перед священным духом наших предков? По этой причине мы приказали принять условия совместной декларации наших противников”.

В связи с этим в Японии до сих пор немало тех, кто считает, что применение американцами атомных бомб явилось «тэнъю» – волей провидения, милостью небес, позволившей священной нации Ямато выйти из войны с честью, не потеряв лица.

В свою очередь, Красная армия в Манчжурии быстро захватила лабораторию по производству всякой чумной заразы. Это биологическое оружие японское правительство планировало использовать. Бывший командующий разбитой Советами Квантунской армией генерал Отодзо Ямада признал на судебном процессе: «Вступление в войну против Японии Советского Союза и стремительное продвижение советских войск вглубь Маньчжурии лишило нас возможности применить бактериологическое оружие…».

2 сентября на борту линкора “Миссури” японская сторона подписала капитуляцию. Вторая мировая война закончилась. Япония была спасена. Но даже вопреки решению 123-го потомка богини Солнца Аматерасу, императора Хирохито, тысячи людей в знак протеста против капитуляции покончили жизнь самоубийством через сэппуку или хотя бы простым “застрелом”. Наиболее “сознательные” приходили для этой демонстрации патриотизма на площадь перед дворцом императора. Полицейские не мешали, только складывали трупы штабелями.

Вот слова пилотов, сбросивших атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки: Пол Тиббетс (Paul Tibbets) – командир летающей крепости B-29 Энолы Гей (Enola Gay), сбросивший атомную бомбу на Хиросиму: “Я делал, то, что мне приказали. Я прожил хорошую жизнь и ни о чём не жалею. Шла война. Мы должны были бомбить. И мы бомбили”. Тед Ван Кирк (Ted Van Kirk) штурман: “Одна бомба или тысячи бомб. Какая разница. Если бы мы не бомбили, война продолжалась лет 10. И кто знает, сколько людей погибло бы”. Слова пилотов второго самолета B-29 – Bockscar, сбросившего бомбу на Нагасаки 9 августа 1945 года: Чарльз Суини (Charles W. Sweeney). Командир самолета B-29: “Это было моим долгом. Я хотел, чтобы война скорее закончилась, нам хотелось поскорее вернуться домой к своим любимым”. Фред Оливи (Fred J Olivi). Второй пилот: “Хотя погибли тысячи людей, я уверен, что бомбу надо было сбросить, поскольку если бы американцам пришлось начать вторжение в Японию, это было бы смертоубийством”.

В Японии не осуждают американских пилотов, и там они высоко оцениваются как люди, которые положили конец милитаристской Японии и обеспечили ее нынешнее демократическое процветание.

Общее количество погибших составило от 90 до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. человек – в Нагасаки.

Они отдали свои жизни ради спасения народа Японии.

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон

Для “RA NY”