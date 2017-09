АТОМНАЯ БОМБА – СПАСИТЕЛЬНИЦА ЯПОНИИ

Центр города исчез. А ведь по нынешним временам бомбочки были игрушечными: В Хиросиме “Малыш” (Little boy) 15-18 килотонн, в Нагасаки “Толстяк” (Fat man) – 21 килотонн. Если бы в том месте применили советскую “Кузькину мать” в 100 мегатонн (1961), то не только бы исчезла вся Япония, но вся Корея и значительные части Китая и СССР.

26 июля 1945 года союзники по антияпонской коалиции :Америка, Великобритания и Китай подписали документ под названием «Потсдамская декларация” – требование безоговорочной капитуляции («unconditional surrender») Японии. В ультиматуме заявлялось, что если Япония не сдастся, то она предстанет перед угрозой полного уничтожения, дословно «prompt and utter destruction». Слова “бомба” в декларации не упомянуто, но про нечто страшное было сказано. Текст декларации с требованием капитуляции был транслирован на Японию по радио и разбросан в листовках с самолётов.