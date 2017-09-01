ТЕХАС ВЫСТОЯЛ!

29 августа я проснулась рано утром,выбежала на улицу: светло, тишина, солнце и почему-то огромное количество стрекоз! А главное, солнце, техасское ослепительное солнце, солнце, осушившее мою залитую водой улицу. Закончилось мое четырехдневное заточение! Мне повезло, наша улица была затоплена по колено, вода подступала к подходам к дому, но дома не залила, злектричество не отключали.

За время жизни в Техасе я пережила четыре урагана, вернее три. Ураган “Катрина”, с которым сейчас все сранивают ураган “Харви”, не затронул Техас. Я видела людей, эвакуированных из Нового Орлеана, машины с надписью на бортах ” Спасибо, Техас!” и страшные картины наводнения в Луазиане.

Во время урагана “Рита” была объявлена обязательная эвакуация и мы с мужем провели сутки в дороге, направляясь к его 90-летней маме в штат Миссисипи. Нам повезло, так как мой муж выбрал маршрут, отличный от всего 3-х миллионного потока машин из Хьюстона и мы не стояли днями в пробках, но увидев этот кошмар на дорогах штата, сказала себе, что буду эвакуироваться только при условии урагана пятой категории, эпицентр которого будет проходить над моим домом.

Следующий ураган – ураган “Айк” в 2008 году был ураганом третьей категории, эпицентр его проходил над моим домом и это был непрерывный кошмар в течение пяти часов. Представьте себе, что вы стоите рядом с работающим реактивным двигателем, на вас льются потоки воды, а рядом с треском падают деревья. Наводнения не было, мой двухэтажный кирпичный дом устоял, но были повреждены все деревянные дома, трейлеры, строения на берегу Мексиканского залива.

Ураган “Харви” начал формироваться, как обычный шторм, которому вначале предсказывали 1-2 категорию, но, вдруг, в течение нескольких дней набрал силу и приземлился в пятницу ночью на юге Техаса ураганом четвертой категории.

Техасцы привыкли к ураганам, наводнениям, стихийным бедствиям, поэтому была организована обязательная эвакуация в небольшом техасском городке – центре приземления урагана, а Хьюстон стал ждать наводнения. Моя улица – тупик и мы все хорошо знаем друг друга, очень много детей 6-12 лет, их родители – американский средний класс, учителя, владелец небольшого строительного бизнеса, медсестра, доктор, менеджер,пожарный, клерк – простые добрые приветливые люди. Наша территория не принадлежит к территориям, где нужно обязательное страхование от наводнения. Ведь Хьюстон имеет два официальных названия Space City (Космический город) и Bayou City (город протоков, стариц) и второе название подразумевает, что город окружен водой, многочисленные протоки, реки, речушки и озера. Существует даже такое отличие от других городов, что у нас в Хьюстоне, практически нет подвальных помещений и при даже маленьких наводнениях, протоки, реки, озера переполняются и начинаются наводнения – обычная для техасцев ситуация. Поэтому на моей улице, кроме моего лучшего друга Боба и семьи пожарного, никто не уехал из своих домов.

Первая ночь в пятницу прошла обычно: сверкали молнии, удары грома, ливень. Улицы наполнилась водой и днем, в короткие промежутки без дождя, дети выскакивали из домов и барахтались в воде, как в речке. Но, к вечеру вода не ушла, а все прибывала, к моему соседу строителю приехали друзья на большуших траках (грузовиках) и устроили в гараже Hurricane Party (ураганную вечеринку), а я смотрела новости, которые сообщали, что Хьюстон заливает, что количество осадков за один день достигает 50-60 см. Выступали наш мэр, губернатор штата, шеф полиции, все службы были организованы для спасения людей. В США ответственным лицом при всех стихийных бедствиях является губернатор штата – Грэг Аббот – республиканец, консерватор, я с ним встречалась на нашем республиканском съезде в Далласе, внимательный, приветливый, но чувствуется, очень жесткий человек.

Техас – республиканский штат, но мэр Хьюстона – демократ – обычное явление в городах, где сосредоточена научная, артистическая элита. Они организовывали всю работу по спасению людей, но самыми главными героями стали мои родные простые техасцы, помогающие друг другу, простые люди из других штатов, привозившие на траках лодки и спасающие людей в затопляемых территориях. Катастрофическое наводнение, за 4 дня выпало около метра осадков, затоплены дома и территории, прежде никогда не попадающие в зоны затопления. Губернатор определил размер убытков, примерно в 120 миллиардов долларов, около 200 000 человек уже обратились за помощью к государству.

Самое главное для техасцев, губернатора, президента Трампа было спасение людей и с этой задачей Техас справился. Пока цифра погибщих в Техасе составляет 38 человек, в основном, люди погибли в машинах, которых уносило потоком или попав на большую глубину на затопленных дорогах. Так погиб хьюстоновский 60-летний полицейский, о котором шеф полиции не мог говорить без слез, так погибла семья с четырьмя детьми. Светлая им память! Во время урагана “Катрина”, например, погибло 1833 человека, из них 1577 в штате Луизиане.

Техасцы отличаются смелостью, благородством, отвагой, иногда, безрассудностью, чувством юмора. На затопляемых территориях появлялись надписи на столбах – предупреждение ворам: “Drunk and armed” (пьян и вооружен!). Случаев краж и воровства, практически, не было в Хьюстоне. Шериф предупредил всех любителей чужого добра, что поймаем и посадим вас на долгий срок, да и полицейские не только спасали, но и патрулировали улицы города.

Во вторник прилетел Президент Трамп и Первая Леди Мелания. Президент Трамп побывал в цетре приземления урагана и в столице штата – Остине, оказал не на словах, а на деле поддержку штату в виде выделения всей необходимой помощи со строны федерального правительства. Президент увидел насколько скоординированна помощь в Техасе, как самотверженно работают люди на всех уровнях, сказав, что Техас справляется превосходно с ураганом Харви, обещал оказать и вынести в конгресс закон о помощи Техасу в ликвидации последствмй урагана. Губернатор штата Аббот высоко оценил поддержку Трампа и федерального правительства.

Техас продемонстрировал всей стране, всему миру настоящую Америку, ту Америку, которую я полюбила всем сердцем, отзывчивую к чужому горю независимо от цвета кожи, политических пристрастий, национальности, гендерных различий. В Техасе с ковбойских времен существует поговорка, что настоящий мужчина умирает “with their boots on” , что означает не в постели. Так расстался со своей жизнью во время урагана “Харви” техасский полицейский.

Вечная память всем, кто погиб от урагана “Харви”!

Но, главное, Техас выстоял!

Ольга ВИТТИНГТОН,

Хьюстон, Техас.

Для “RA NY”

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