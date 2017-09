Техас продемонстрировал всей стране, всему миру настоящую Америку, ту Америку, которую я полюбила всем сердцем, отзывчивую к чужому горю независимо от цвета кожи, политических пристрастий, национальности, гендерных различий. В Техасе с ковбойских времен существует поговорка, что настоящий мужчина умирает “with their boots on” , что означает не в постели. Так расстался со своей жизнью во время урагана “Харви” техасский полицейский. Вечная память всем, кто погиб от урагана “Харви”! Но, главное, Техас выстоял!

Техасцы отличаются смелостью, благородством, отвагой, иногда, безрассудностью, чувством юмора. На затопляемых территориях появлялись надписи на столбах – предупреждение ворам: “Drunk and armed” (пьян и вооружен!). Случаев краж и воровства, практически, не было в Хьюстоне. Шериф предупредил всех любителей чужого добра, что поймаем и посадим вас на долгий срок, да и полицейские не только спасали, но и патрулировали улицы города.