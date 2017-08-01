Июльские приступы

Таинственная смерть Лесина. О нем я ранее писал, после его “первой смерти”. Сразу после его как бы исчезновения. И вот еще тогда обратил внимание, что на его похоронах не присутствовали ни его дочь и сын (оба живут в США, дочь – занимает важную позицию в Раша тудей, руководит американским отделением, сын – продюсер в Голливуде), ни кто либо еще. И не было ни одного фото похорон. То есть, Лесина в гробу не видели.

Через день тело кремировали. Ну, это полное инкогнито – как никто. Вот уж аноним так аноним. Ибо атомы углерода Лесина идентичны таковым атомам антрацита в Кузбассе – Донбассе. И в углистом хондрите из космоса. Могу запатентовать идею: лучший способ сохранить неопознанность – это пройти через крематорий. Ни один сыщик не обнаружит.

Продолжим о Лесине. Он купил в США дом за 28 млн. дол. и у него в IRS интересовались, откуда взял деньги? Дали дети. Спрашивают у сына-дочери: а откуда у вас? Папа дал. Таков круговорот баксов Лесина в природе. Но это не деньги, а копейки,слезы. За Лесиным числилось 5 млрд., это уже серьезно.

Вообще на все эти вопросы Лесин должен был дать ответ на встрече с представителями Минюста США, который курирует работу следствия. Все же Лесин был советником Путина, главой Медиахолдинга Газпрома и министром информации. То есть, человеком, нашпигнованным информацией как рождественский гусь орехами. И Раша тудей – его проект. О ее работе, финансировании, американских лоббистах, покровителях и разных агентах он тоже собирался рассказать Минюсту США. Но накануне в отеле Вашингтона “Дюпон” его встретили, оглушили ударами бейсбольной биты, затем задушили. Ибо как выяснилось, у него проломы черепа, сокрушены ребра и сломана подъязычная кость. Последнее – прямое доказательство удушения.

Кремль сначала заявил, что Лесин умер от инфаркта, потом – от падения в пьяном виде на тупые предметы. Пил он, и правда, знатно. И тупых предметов вокруг много.

Ну, умер и умер, лишь бы был здоров. Только вот оставил молодую татарскую вдову с младенцем.

Американское следствие после года “изучения” согласилось с этой версией (инфаркт), которая стоила не так уж много для Москвы. Все это сообщили три следователя-анонима (два из ФБР, один из разведки) газете Buzzfeed.

Полтора года назад я проанализировал ситуацию и там рассмотрел вариант, что этот Лесин вообще жив, попал под программу защиты свидетелей и еще скажет свое слово в Гааге. Может и под другим именем.

Это, конечно, фантазии, но жизнь, как известно, иногда обгоняет самую смелую мечту…

Родился Михаил Лесин точно один раз и произошло это 11 июля 1958 г. в Москве в советской еврейской семье. Отец — военный строитель. Зато умер Лесин или нет, и отчего именно – неизвестно. Но зато известно, что умер он от разных причин. Или еще только умрет – у него все впереди. Он же всю жизнь изворачивался, это в роду у военных строителей. Еще Лесин закончил со второго захода МИСИ – Московский строительный институт. К тому же был членом команды КВН– клуба веселых и находчивых.

Согласитесь , что сделаться в 30 с небольшим главой русской пропаганды, как его называли, “русским Геббельсом”, стать генеральным директором телекомпании «ТВ Новости» РИА «Новости», в 1996—1997 годах — начальником управления Президента Российской Федерации по связям с общественностью, а потоми вовсе министром печати и СМИ и ближайшим советником президента, а в конце еще и руководителем Газпром Медиа, для этого нужно быть очень находчивым…

В молодости занимался Лесин боксом, любил и выпивать, а потом сказать партнеру, что может дать ему в морду. В мире политического бизнеса есть много желающих дать в морду. В том числе – Лесину. Например, таким был ближайший ныне наперсник Путина Юрий Ковальчук (глава банка «Россия») , у которого министр пропаганды тоже брал деньги на улучшение образа России. И денег требовалось все больше. Ковальчуку же не нравилось, что у него берут, а не дают. Такое направление денежного потока не соответствовало его жизненным принципам. Будучи человеком высоких и крупных принципов, Ковальчук об этом сказал Лесину прямо. А затем Лесин в начале 2015 г. был уволен с поста председателя Газпромедиа с формулировкой “за нарушение деловой этики и создание обстановки конфликта интересов”. Ну да, интересы Лесина вошли в конфликт с интересами Ковальчука. И не только.

Пора бежать – как одновременно подумали русские витязи и татарские мурзы, стоя друг перед другом на реке Угре. Тогда (в сентябре 1480 г.) неустрашимое воинство побежало в противоположные стороны и так закончилось татаро-монгольское иго. А сейчас побежал в Америку только один Лесин и его финансовое иго не закончилось. Сочинил Лесин во времена вторых выборов Ельцина слоган “Спаси и сохрани”. Ельцину слоган помог, а вот самому Лесину – нет.

Он и раньше бегал в Америку. Собирался получить грин-карту. В перерывах построил поместье в Лос-Анджелесе на 28 миллионов. Это стало началом его новой жизни.

К тому времени он сменил двух предыдущих жен на новую подругу, молодую татарку Викторию Рахимбаеву, модель журнала “Максим”.

Та родила в сентябре 2015 г. девочку – за полтора месяца до исчезновения счастливого отца. Хорошая жена, хороший дом – что еще нужно для того, чтобы спокойно встретить старость? Как минимум нужно, чтобы никто не спрашивал, а откуда взялись эти 28 миллионов на хороший дом. Но этот “никто”, увы, нашелся – то был сенатор -республиканец Роджер Уикер, который потребовал выяснить законность в общем-то пустяковой для Лесина суммы в 28 миллионов. Тот стал говорить, что это все от его детей. От дочки Екатерины 1979 г. рождения (от первой жены) , которая заведует американским бюро Раша Тудей. Или от сына Антона 1983 г.р., (от второй жены) который продюсирует (то есть финансирует) фильмы в Голливуде. Но сенатор не унимался. Дескать, да они-то откуда взяли? Говорят, отец дал…. Ну, как кругооборот воды в природе. Откуда вода на земле? Она от дождей. А дожди откуда? Они из туч. А тучи? От воды, которая испаряется на земле. С природой не поспоришь.

А с Лесиным продолжали спорить. И все ближе подбирались, но не к халупам за 28 миллионов, а к тайным счетам на 5 млрд. Вот этого уже допустить было нельзя.

И зачастил Лесин в Америку. Как видно, нашел контакты. Договор с Мефистофелем всегда требует расплаты. Все можно – получи вечную молодость, богатство, татарскую красавицу. Но в конце дороги той – счетец, глянь, к оплате. И не на часть от миллиардов. И даже не все они. А как обычно – душу вынь и положь.

В чем заключалась душа экс-министра информации? Натурально – в информации. “Он слишком много знал” – это как раз про Лесина. Особенно интересны были бы сведения о том, как готовилось информационное прикрытие “нашего Крыма”. О “Народном восстании” в Донбассе. Прикрытие по сбитому Боингу MH-17. Причинам и методе похищения Надежды Савченко. Информационному сопровождению убийства Немцова…

Когда настанет судный день, вот тут вдруг появляется главный свидетель: Михаил Лесин собственной персоной!

Так ведь он, некоторым образом, умер? Нет, он некоторым образом жив. Заключил соглашение о полном сотрудничестве. Попал в программу “Защита свидетелей”. А она предполагает в числе прочего и изменение внешности, и имени-фамилии. И даже инсценировки смерти свидетеля. Так что тот э-э-э… Михаил Лесин, действительно, умер. А этот свидетель носит имя Джон Смит. И этот Джон Смит есть полная реинкарнация того Лесина. Неразличимое тождество. У него даже те же отпечатки пальцев. И гены.

Но позвольте, ведь тот….похоронен? Да. Кто был на похоронах? Никого. Даже дочери и сына. Хотя был (по его словам) Сергей Васильев (генеральный директор группы Vi (ранее «Видео Интернешнл»). Он говорит про имитацию смерти: “Это – идиотизм. Родственники, друзья, я сам были на прощании и похоронах”. Правда, имен не называет. Ни одного фото похорон Лесина в американском интернете нет. То есть, Лесина в гробу никто не видел.

Выходит, надо эксгумировать и идентифицировать тело Лесина. Никак невозможно: тело кремировано 13 ноября 2015 г. Угольные остатки точно такие же, как от любого другого тела. Или от антрацита. Атомы углерода неразличимы. Это и доказывает, что тот Лесин и этот Джон Смит – одно лицо. Главный свидетель обвинения.

Суд приглашает с показаниями главного свидетеля обвинения, господина Джона Смита, он же Михаил Лесин.

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон. США

Для “RA NY”