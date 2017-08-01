В поисках подземелий каменного дворца Ивана Грозного в Вологде

В ноябре 2016 г. в ряде СМИ был опубликован материал: «Поиск либерии (библиотеки) Ивана Грозного в г. Вологде. Данная тема широко известна в России и за рубежом и поэтому закономерно вызвала интерес у людей неравнодушных.

Сложность поиска ранее заключалась в отсутствии в Вологде и Вологодской области поисковых приборов (георадаров), в связи с их достаточно высокой стоимостью, необходимостью иметь навыки исследования и последующей компьютерной обработки полученной информации. А также в связи с отсутствием достаточно точных сведений о месте нахождения подземных сооружений (подвалов), относящихся ко времени строительства Иваном Грозным в городе Вологде в 1565-1571 годах каменной крепости.

Однако, не смотря на эти трудности, в мае 2017 г.дело поиска наконец сдвинулось с места и в городе Вологде инициативной группой исследователей была выборочно проведена георадарная разведка по нескольким открытым участкам на поверхности земли.

Геомагнитное измерение подземных грунтов георадаром «Лоза – В» и последующую программно-компьютерную обработку материалов провели специалисты Московского исторического клуба «G.S.D.» Геннадий и Жанна Репины.

Исследование началось 18 мая 2017 г. с Соборной горы, с того места на которое было указано в материалах «Географического Словаря Российского Государства» 1801 года и по упоминаниям в Епархиальных Ведомостях 1866 г. № 16 бывшего Вологодского митрополита Евгения (изложенных в книге Г. К. Лукомского: «Вологда в её старине», издания 1914 г., на страницах 329,338,339).

Ниже приведена выдержка со стр. 329 из текста книги (правописание сохранено): «Въ то же время, когда кладени сiи каменные стены, сделано съ восточной стороны въ набережныхъ реки Вологды горахъ огромное подземное сданiе наподобiе погребовъ, и слухъ носится, что намерение было надъ оными по берегу строить Государевъ дворецъ каменной, вместо бывшего на томъ же месте деревяннаго; но всё оное строенiе обветшало и разрушилось; а каменное выбрано на поправленiе соборныя церкви».

А также текст со стр.338.

««Действительно, есть гора соборная противъ Вологодского Софiйского собора надъ утесистымъ правымъ берегомъ реки Вологды и въ горе сей каменное погребное зданiе, но не округлое наподобiе горы, а равностороннее въ два ряда, простирающееся по берегу. Она была раскапываема не въ половине прошлого столетiя, а въ половине XVII столетiя. По архивскимъ запискамъ известно, что въ царствованiе царя Алексея Михайловича, вологодский архiепископ Симонъ раскопавши погреба сего зданiя, нашёлъ там серебро и украшенiе».

Вблизи указанного места (после отбытия Ивана Грозного в 1571 году из Вологды) была построена деревянная церковь, а впоследствии в XVIII веке она была перестроена в каменную (в настоящее время церковь называется Александро-Невская). И похоже на то, что эта церковь закрыла собою вход в подземное помещение, о котором указано в вышеназванных старых источниках.

Первый же проход с георадаром в вышеуказанном месте – в 8-ми метрах восточнее церкви Александра Невского в направлении от реки Вологды до улицы Сергея Орлова показал в середине радарограммы на глубине 2,5 метра характерную форму для сечения подвала – «синюю арку» по ширине 4 метра и высотой около 2-х метров (до глубины 4,5 метра). Синий и желтый цвета на радарограмме показывают изменение потенциалов электромагнитного поля (положительного и отрицательного). По вертикальной оси на схеме отображена глубина исследуемого грунта в метрах, а по горизонтальной оси длина прохода георадара в метрах (для лучшего чтения радарограммы, длина помноженная на коэффициент – 2).

Второй проход георадара в 5-ти метрах восточнее от первого также показал присутствии идентичной «арки», что характерно с теми же размерами и на той же глубине. Для большего охвата области разведки линия прохода была смещена в сторону реки Вологды, поэтому и арка на второй радарограмме сместилась от центра к концу схемы. Однотипность изображения на разных профилях говорит о совпадении и наличии одного и того же объекта – «арки» размерами 2 на 4 метра (по современным меркам не столь масштабного сооружения), но вполне существенного для тех времен.Как известно – ни одно совпадение (в данном случае разно удаленных профилей) не бывает случайностью.

Всего на Соборной горке на участке протяженностью около 100 метров было сделано13 проходов георадаром. Измерения с западной стороны церкви Александра Невского в сторону памятника поэту Константину Батюшкову подобного «арочного» рисунка не обнаружили. Также его не зафиксировано и на отдаленных участках вблизи нынешнего здания Вологодского педагогического института. По результата измерений специалисты с большой осторожностью (дабы не ошибиться) сделали предварительный вывод: «Регистрируются сечения подземных объектов, которые обладают признаками туннелей и подземных ходов». – Требуется дополнительная георазведка. На языке медицины – «вскрытие подлинно покажет».

Помимо исследования грунтов на Соборной горке в г. Вологде были сделаны выборочные одиночные проходы георадара с западной и северной стороны Софийского собора, а так же и на территории Спасо-Прилуцкого монастыря. Исследования проведены для проверки существующей в народе легенде о подземном ходе из Вологды в монастырь. Однако ничего «интересного» не было выявлено (за исключением одного «рисунка», но утвердительно говорить о нём пока рано так как он требует дальнейшего уточнения).

Проверяемые слои вологодской земли насыщены влагой (после весеннего таяния снега и от общего в городе Вологде высокого уровня грунтовых вод). Древние строители видимо столкнулись с той же проблемой – высокого уровня грунтовых вод, который не позволял им строить подземные сооружения на большой глубине, будучи и опасаясь быть подтопленными. Одновременно с этим небольшая глубина залегания подземелий упрощает последующую работу по их открытию. Для дальнейшей разведки подземных «арок»(по общему мнению исследователей) необходимо с поверхности земли пробурить малым буром небольшое отверстие (диаметр бура в максимальной толщине – 4 см.), вставить в отверстие эндоскоп с подсветкой и с видеокамерой, чтобы отснять внутреннее содержание и размеры подземного сооружения.

На втором этапе поиска подземелий Ивана Грозного в г. Вологде следует визуально установить наличие подземного помещения и внутреннее его содержание…

Когда не существует прямых точных сведений, то в этом случае анализируется сопутствующая косвенная информация, которая дополняется размышлением. «Мнение – не аргумент». Эту мысль древнегреческий мыслитель Платон в IV веке до нашей эры сформулировал так: «То, что постигается с помощью размышления и рассуждения очевидно, и есть вечно тождественное бытие; а то, что подвластно мнению… возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле».

Переписные монастырские книги по Вологде (опись имущества) содержат более позднюю после 1565 г. (от начала строительства крепости) информацию и ничего не говорят о месте расположения каменного дворца Ивана Грозного, хотя бы и по причине того, что дворец был не достроен, а потому и в переписи не учтен.

Деревянный же дворец,в котором Иван Грозный жил будучи в Вологде в 1565-1571 году сохранился до царствования Михаила Федоровича Романова (правившего в 1613-1645 г.) . Позднее на месте деревянного дворца Ивана Грозного была построена церковь Покрова («Покрова Богородицы на торгу», на Казанской, а позднее её название Торговой площади).

«Место, где поставлена эта церковь было придворным и при царе Иване Грозном, здесь была деревянная придворная церковь… Каким образом, престол во имя Покрова Богородицы, сделался главным – через пристройку ли к дворцовой церкви или через перестройку за неимением летописей сказать затруднительно». (Из книги группы вологодских авторов, Г.К. Лукомского, 1914 г. «Вологда в её старине», стр.60, 216-217).

Эта информация лишь говорит о том, что новый каменный дворец строился в каком то другом месте.

Как было упомянуто 1565 г.в Вологде положено начало строительства крепости -сооружением канала между речками Шограш и Содемкой и копанием рвов вдоль будущих её стен. Надо полагать, что примерно в то время с производством земляных работ должно было начаться и строительство нового каменного дворца Ивана Грозного. Ведь возведению стен всегда предшествуют земляные работы по устройству фундамента и рытью котлована для сооружения подземелий. Хотя царский дворец и не был достроен, но каменные подземелья, без которых не обходился ни один дворец – были сделаны.

Где точно должны находиться подземелья каменного дворца Ивана Грозного и где был сам дворец?

Вот, что говорится об этом в Географическом Словаре Российского Государства, Часть I, А-Г, Москва, 1801 г.,Вологда: «В то же время, когда кладени сии каменные стены, сделано с восточной стороны в набережных реки Вологды горах огромное подземное здание наподобие погребовь и слух носится, что намерение было над оным по берегу строить Государев дворец каменный, вместо бывшего на том же месте деренвянном; но всё оное строение обветшало и разрушилось; а каменное выбрано на поправление соборной церкви».

(Копия текста в книге «Вологда в её старине», стр.329).

А также, вот, что об этом было написано в журнале «Северный вестник», в разделе Археология, 1804 г., №11. Автор вологодский лекарь Флёров: «В середине прошлого столетия разламывали соборную гору… Во внутренности нашли сводные пещеры, отделенные от дальнейших запертыми железными дверями, такими крепкими, что не могли их разломать. За сими дверями слышался глухой шум, который доказывает обширность запертой части сего подземелья и движение воздуха в оной»…

И ещё об этом же писали в журнале «Вестник Европы», за 1813 год, № 11, а позже повторили и Вологодские «Епархиальные Ведомости», за 1866 г., №16, изложив заявление Вологодского епископа Евгения (1808-1813 г.). «Действительно, есть гора соборная противъ Вологодского Софiйского собора надъ утесистымъ правымъ берегомъ реки Вологды и въ горе сей каменное погребное зданiе, но не округлое наподобiе горы, а равностороннее въ два ряда, простирающееся по берегу. Она была раскапываема…въ половине XVII столетiя. По архивскимъ запискамъ известно, что въ царствованiе царя Алексея Михайловича (1645-1676 г. – прим. авт.), вологодский архiепископ Симонъ (1664-1685 г. прим. авт.) раскопавши погреба сего зданiя, нашёлъ там серебро и украшенiе».

Этих трех источников достаточно, чтобы говорить, что подземелья дворца Ивана Грозного в Вологде существуют. Предприимчивый Вологодский епископ Симон, выбирая старые камни и кирпич из стен и фундамента недостроенного каменного дворца Ивана Грозного (сопоставляя даты жизни царя Алексея Михайловича и правления епископа Симона, примерно, получается в период с 1664 по 1669 г.),случайно наткнулся на подземелья, в которых нашел царские припасы – «серебро и украшения». Возможно, те самые драгоценности, которые Иван Грозный спрятал в подземельях своего нового строящегося дворца, приготовившись к бегству вместе со своим двором в Англию. А также не исключено, что это были остатки государственной казны, которые были отложены для оплаты рабочим-строителям крепости.

Какую настоящую ценность представляли, скромно названные епископом Евгением – «серебро и украшения» (серебряные слитки-гривны, украшения – золотые изделия с драгоценными камнями), можно только предполагать. Но надо думать, что это было самое ценное из того, что Иван Грозный имел, и готовился взять с собой в расчете на то, что ценностей хватит на жизнь в Англии и на его приближенных из царского двора.

Здесь можно учесть ещё один исторический факт. В Вологде в 1565 – 1571 г. рытьем каналов, рвов, строительством подземелий руководил приближенный царя, герой взятия Казани в 1552 г., отличившийся там сооружением тайных подкопов под стены города – литвин по национальности Размысл Петров. За службу царю он был награжден поместьем в Коломенском уезде под Москвой. Но после постройки подземелий дворца, примерно в 1569-1570 г., Размысла Петрова в числе других вологодских строителей казнили повешеньем (примерно на том самом месте, где они построил царю подземелья). Предлогом для казни послужило недовольство самодержца медленным ходом работ.Но также не исключено, что Иван Грозный боялся за сохранность сокровищ, спрятанных в подземельях, и просто устранил свидетелей, как это часто в истории бывало.

Связана ли как-то находка царских сокровищ Вологодским епископом Симоном и последовавшая вслед за этим активность строительства в Вологде или нет – не известно. Но по совпадению событий вскоре – в 1670 г. в Вологде была построена новая каменная Христорождественская церковь, в 1671-1672 г. были построены каменные стены Вологодского Кремля («в длину 267 сажень, высотой 5 сажень, башни по углам 6 сажень». 1 сажень – 213 см.), в 1671 г. разобраны и в 1672-1674 г. сделаны новые «чешуйчатые» купола Софийского собора и другое.

В одном случае годом ранее подбирали старые камни и кирпичи, разбирая стены дворца Ивана Грозного, а в другом хватило средств на такое огромное строительство.

Сам епископ Симон об этом в 1684 г. в челобитной царю Петру I (1672 -1725 г.), которому на тот год было всего 12 лет отроду пишет, что в Вологде в 1671-1672 г. был страшный голод и «многие православные христиане работали из-за хлеба безденежно».

Епископ Симон в своём докладе – ни слова не сказал о том, что нашёл сокровища. Возможно, что Симон часть малоценного (на его взгляд) имущества Ивана Грозного оставил под замком в подземельях, а возможно, что и сам не всё, что там было нашёл.

Вологодский автор статьи лекарь Флёров,живший в конце XVIII начале XIX века, описывает то, что видели его современники – «сводчатые подвалы отделены от дальнейшего продолжения и закрытыми крепкими железными дверями».

Георадарная разведка, проведенная специалистами Московского исторического клуба в Вологде в мае 2017 года на Соборной горке вблизи стен церкви Александра Невского, выявила под землей на глубине 4,5 – 2,5 метра наличие пустот, напоминающих по виду сводчатые подземелья.

Из истории постройки нынешней церкви Александра Невского на Соборной (известковой) горе известно, что построена она в камне не позже 1782 г., а ранее до неё на этом месте стояла деревянная церковь Николая Чудотворца, которую сюда «на известь» перенесли в начале XVII века. А перенеся, поставили её… – как раз на фундамент недостроенного каменного дворца 1571 г. Ивана Грозного. Вот потому долгое время никак и не могли найти останки каменного дворца Ивана Грозного.

Если учесть, что в городе Вологде высокий уровень грунтовых вод, то строительство кирпичных подземелий дворца Ивана Грозного на сравнительно небольшой глубине (4 – 4,5 м.) происходило следующим образом. – Сначала рыли большой котлован, затем на его дне возводили арочные (сводчатые) не высокие подвалы, а потом уже их сверху засыпали землей. И после того на том месте могли делать всё что угодно – либо складировать известь, кирпич, либо готовить раствор для строительства, либо позже через 300 лет поставить жилой дом, как это изображено на гравюрах Вологды XIX века.

В последующее время в XIX-XX веке в указанном выше месте никаких серьезных поисковых работ не проводилось.Археологические наблюдения в XXвеке за прокладкой электрических кабелей, линии связи и теплосети в принципе не могли ничего обнаружить, так как все линии прокладывались не глубже 0,5 -1,0 метра от поверхности. А теплотрасса находится от поверхности земли на глубине промерзания грунта – 1 метр и до низа её бетонного короба с трубами максимум – 1,5 метра.

Археологические раскопки в современное время в историческом центре Вологды носят не целенаправленный, а случайный характер. Археологи раскапывают не там где это бы нужно, а там где какой-нибудь застройщик в охраняемой, исторической части города выберет себе место для строительства дома. И в этой связи по закону он обязан перед началом строительства профинансировать археологические раскопки. Тут-то и появляются археологи. На другие действительно важные места раскопок нужны финансовые средства, которых у археологии в большинстве случаев нет. Соответственно этому и результаты…

В данном нашем случае георадарный поиск произведен в Вологде бесплатно специалистами Московского исторического клуба. Далее для продолжения разведпоиска требуется подтвердить георадарные исследования. А оптимальный, быстрый, техничный, вариант – бурением. В обнаруженную георадаром пустоту подземелья делается бурение «в яблочко» буром малого диаметра (4 см.) с кернами, пропускается в отверстие видеокамера с подсветкой, и всё изнутри снимается. Этот визуальный осмотр позволит провести последующие раскопки, не затрачивая лишних усилий и не производя пустой, трудоемкой и бесполезной работы. Если же видеокамерой будет замечен завал в проходе, то тогда сверху его можно будет убрать, чтобы пройти дальше. Всё должно быть сделано не вслепую, а осмысленно с использованием современных средств. Но для бурения требуется получить в Министерстве культуры РФ разрешение («открытый лист»).

Нет у человечества оков тяжелее бюрократии, которая ко всему прочему щедро наделена талантом непонимания.

Больше месяца (с июня 2017 г.) уже ушло на то, чтобы найти всех разрозненных вологодских археологов, переговорить с ними – и получить ответ. Одни на пенсии, другие на инвалидности, третьи, ревнуя, обижаются, что не спросили их. Четвертые уже имеют ранее полученный и ещё не закрытый «открытый лист», пятые боятся новой незнакомой технологии (потому, что техники сложнее лопаты не знают), шестые ждут от этого денег, седьмые не могут получить открытый лист (по предъявляемым требованиям к оформлению заявки в Министерство культуры РФ) и так далее. А всех вместе вологодских археологов по «пальцам пересчитать».

Впору брать в руки «фонарь Диогена» и искать по всей России археолога. Найти человека оказывается не проще, чем найти саму библиотеку Ивана Грозного.

А дел в Вологде разведбурением всего на один день.Да, конечно, в этом деле для желающих наживы – денег нет. Все прежние участники георадарной вологодско-московской экспедиции работают за свой счет из своих личных средств, расходуя своё время. И работа бурением также будет выполнена специалистами Московского исторического клуба бесплатно – в пользу людей и дела.

В Европе специалисты давно уже практикуют в археологических поисках современную аппаратуру – георадары. Например, в Англии в окрестностях всемирно известного археологического памятника «Стоунхенджа» георадаром исследовали всю территорию вокруг (около одного квадратного километра) и дополнительно получили интересные сведения. В начале 2000-х годов исследователи из Германии, чтобы произвести бурение в узком канале пирамиды Хеопса в Египте, специально для этих целей сконструировали передвижного на гусеничном ходу робота, и произвели им сверление каменной плиты.Затем вставили в просверленное отверстие видеокамеру, и посмотрели, что находится за плитой. (Обо всем этом можно посмотреть фильмы в Интернете). А у нас же в археологии России многие к нашему общему стыду (кроме лопаты) ничего нового знать не желают, и потому по-прежнему «лаптем щи хлебаем» .

В ходе разведпоиска и последующих земляных работ в Вологде, возможно, в подземельях дворца Ивана Грозного будут найдены ценные исторические находки. Например, не исключено, что там будут какие-то личные вещи Ивана Грозного, его современников, какие то сохранившиеся предметы тех времен, возможно, те же самые книги из личной библиотеки. Возможно, находки будут настолько ценные, что станут экспонатами Московского исторического музея в Кремле или другое.

Владимир ГАРМАТЮК

Россия, г. Вологда

Для “RA NY”