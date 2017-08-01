ТАЙНЫ АНГЛИЙСКОЙ БУЛАВКИ

Человеческий гений является источником всех произведений искусства и изобретений. Они являются гарантией жизни, достойной человека. Когда звучит слово «инновация», многие сразу же начинают думать о сложных технических системах или совершенно фантастических материалах. И совсем редко мы вспоминаем про то, что инновации вообще-то нам нужны в нашей обычной жизни, чтобы стало удобнее, легче, быстрее, проще…

Действие происходит в Лондоне начала XX века. Миллионер Джесс Трэнсмир был убит выстрелом в спину в собственном доме. Дверь его комнаты оказалась запертой снаружи, а ключ лежал на столе погибшего? Тут же следствием обнаружен маленький блестящий предмет: под светом электрической лампочки на полу серебристо блестела обыкновенная, слегка согнутая английская булавка, «но это было единственное ее отличие от миллиона таких же булавок». Такова фабула детективного романа «Тайна булавки» выдающегося британского писателя и драматурга Эдгара Уоллеса (1875–1932). Прочтя роман, читатель узнает, какую роль играет столь банальная мелочь в смерти Трэнсмира, откроет тайну загадочного перемещения ключа. И о добровольном сыщике – молодом журналисте, специалисте по криминологии. И о красавице-актрисе Урсуле Эрдферн, в обществе которой старика видели каждую ночь, и о том, что во все времена люди уничтожали друг друга из-за денег и из-за любви, и о таинственном человеке в черном.

Наша же задача состоит в установлении происхождения изобретения «английская булавка». Прежде всего, отметим, что только в России она носит название «английская булавка». Во всех других странах ее называют безопасной (safety pin). Безопасную булавку придумали давно – подобные изделия (т.н. «фибулы») использовались многими древними и средневековыми народами (греками и римлянами, иллирийцами и кельтами, германцами, славянами и др.) как застежки для плащей и других видов одежды. Позднее такие булавки были вытеснены пуговицами, но в анекдоте запечатлены:

Ползут по пустыне две английские булавки.

Одна: «Фу, жара». Вторая: «А, ты расстегнись!».

В привычном современном виде английская булавка появилась на свет благодаря американскому изобретателю Уолтеру Ханту (1796–1859), запатентовавшему её 13 июня 1825 г. В итоге, мир получил булавку, в которой игла плавно перетекала в пружину. После своего возрождения в 19 веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. Женщины использовали ее в рукоделии, закалывали детям тканевые подгузники…

Здесь, может быть, читатель удивится: как так случилось, что изобретатель – американец, а булавка называется английской? Как и многие другие изобретения, этот предмет появился на свет по воле случая. Однажды Хант задолжал своему другу 15 долларов. С деньгами было туго, и, пытаясь найти способ отдать долг, он нервно крутил попавшийся ему в руки кусочек проволочки. Прошло где-то три часа, и в руках Ханта оказалось некое подобие нынешней английской булавки. Оригинальность идеи Ханта заключалась в том, что его булавка была сделана из единого куска проволоки, представляющего собой и иглу, и пружину. Уолтер понял, что если к металлическому приделать острый конец, то в этом случае обладатель булавки может быть уверен, что он ее и не потеряет, и не уколется. Увидев это изобретение, заимодатель не только простил Ханту долг, но еще и заплатил 400 долларов за уступку права на получение патента.

Этим товарищем был Чарльз Роули, подданный Великобритании. Прозорливый англичанин не слишком верил, что патент в Штатах в 19 веке сможет защитить его права, а потому решил зарегистрировать его у себя на родине. Так и родилось название для новинки – «английская булавка», хотя вполне справедливо было бы называть ее «американской». Кстати, 20 марта 1883 г. представители одиннадцати государств подписали Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности. Важнейшим положением конвенции явилось право конвенционного приоритета. Это право означает, что заявитель может на основании правильно оформленной первой заявки в одной из стран-участниц в течение 12 месяцев испрашивать охрану во всех других странах. При исполнении этого условия заявка считается такой, как будто бы она была сделана в день подачи первой заявки. Вот и родись булавка Ханта на 60 лет позднее, она могла бы получить американо-английское подданство.

Герой нашего повествования Уолтер Хант родился в 1796 г. Он работал в текстильном производстве, где у него обнаружился талант изобретателя. Начал совершенствовать процесс прядения, а в 1826 г. Уолтер получил патент на принципиально новую конструкцию прядильной машины. Денег на создание этого новшества Хант найти не сумел, а потому продал свое изобретение. Позже такое поведение стало отличительной чертой Уолтера Ханта – он продал абсолютно все свои патенты. Обладатель нетривиального ума Хант придумал множество изобретений, среди них английская булавка, компактный аппарат для заточки ножей, шариковые колеса для мебели и угольная печка для обогрева, застежки поясов и подтяжек, пила для деревьев, ледовый плуг для судов, машина для изготовления обувных гвоздей, чернильница и перьевая ручка, бумажные воротнички и взрывобезопасная лампа. Он изобрел систему перезарядки оружия и патрон, который позднее адаптировала компания Smith & Wesson, а также систему хождения по потолку вверх ногами, которую использовали циркачи.

В 1833 г. Хант придумал свое самое известное изобретение – швейную машинку, использующую иглу с ушком в острие. Однако патентовать не стал, вместо этого продал право на патентование Джорджу Эрроу-Смиту. Но и тому начать производство не удалось из-за кризиса. В результате швейная машинка была запатентована только в 1846 г. совсем другим изобретателем – Элиасом Хоу. С 1849 по 1854 годы тянулась тяжба об авторстве между Хантом и Хоу. Ханту удалось отстоять авторство на изобретение, однако патент остался за Хоу, подавшим патентную заявку первым.

Изобретения Уолтера Ханта носили совершенно стихийный характер. Однажды он стал свидетелем того, как кэб сбил девочку, поскольку руки кэбмена были заняты вожжами, и он не смог нажать на клаксон. Вскоре Хант изобрел и запатентовал гонг, управляемый ножной педалью. Через год он продал этот патент и окончательно переехал в Нью-Йорк, где стал работать в риэлторской фирме.

Риэлторский бизнес в США — самый развитый в мире. Многолетняя практика позволила американским профессионалам добиться высоких доходов на рынке и почти стопроцентной прозрачности сделок. Агенты по недвижимости всего мира давно берут пример с американских коллег. Любопытно, в России первые фирмы, осуществляющие риэлторскую деятельность, появились в 90-ых годах 20 века. Риэлтором стали называть того, кто профессионально занимается куплей, продажей, обменом и арендой недвижимости. В 2008 г. «Национальным Советом Российской Гильдии Риэлторов» датой празднования дня риэлторов России назначили 8 февраля.

Среди риэлторов есть известные персоны-изобретатели. Создательницей первого рабочего дворника лобового стекла автомобиля считается американский риэлтор и изобретатель Мэри Андерсон. Она придумала стеклоочистители и запатентовала их в 1903 г. Первые «дворники» были механическими и состояли из вращающейся рукоятки и резинового валика. Зато они работали!

Фридман сидел в зале кафе и смотрел, как за стойкой его маленькая дочка Джуди сражается со своим молочным коктейлем. Джуди пыталась изогнуть соломинку в высоком стакане, но безуспешно – бумажная трубочка просто пережималась. Джозеф, изобретатель по складу характера, решил помочь дочке. Попросив у служащего кафе длинный винт подходящего диаметра, он вставил его в соломинку и обмотал несколько сантиметров центральной части трубки зубной нитью, заставив бумагу принять форму гармошки. Затем винт выкрутил. Девочке улучшенная соломинка понравилась – она легко сгибалась над краем стакана без пережатия.

28 сентября 1937 г. Фридман получил на свою «трубочку для питья» патент №2094268. Решил покончить с продажей недвижимости и сосредоточиться на изготовлении своих соломинок. В 1939 г. Фридман основал «Корпорацию по выпуску гибких соломинок» (Flexible Straw Corporation) и начал массовый выпуск своего соломенного изобретения. Первыми в 1947 г. оценили новинку больницы и госпитали – лежачих больных теперь можно было поить, не проливая жидкость и не используя стеклянные трубки, которые требовали стерилизации и часто разбивались. Спустя лет десять соломинка сделала Фридмана миллионером.

Но вернемся к метаморфозе булавки, которую изобрел Уолтер Хант – человек, которому с рождения предопределена удачная судьба. Говорили: «Он родился в рубашке». Умер У. Хант 8 июня 1859 г. от пневмонии – хотя и бедным, но очень уважаемым человеком.

Используется «английская» булавка в самых различных целях, в том числе как украшение – для этого на булавку нанизываются бусины и небольшие подвески. Золотая английская булавка с бриллиантами – это ювелирное изделие специально создано для людей, у которых безупречный стиль является неотъемлемой частью повседневности, для людей основательных, требовательных не столько к окружающим, сколько к самим себе. Согласитесь, с такими людьми всегда приятно иметь дело!

Драгоценные образцы английской булавки хранят в музее истории Санкт-Петербурга. В России 19-го века булавки делали, в основном, из красного золота. Ныне так называют сплав 585-ой пробы с 40% легирующих элементов. Но, раньше состав смеси был другой. При царском режиме добавок в сплаве было меньше, а золота больше. Цвет же изделиям придавала прокалка. После воздействия температур, на металле образовывался красноватый налет.

В 70-е годы прошлого века безопасная булавка превратилась в один из атрибутов субкультуры панков и стала символом протеста молодежи против традиционных устоев общества. Панки носили булавки не только на одежде, но и протыкали ими свои лица и тела. Укол булавкой способен снять судорогу мышцы, некоторые пловцы прикрепляют булавку к плавкам при купании. «Английская» булавка в данном случае удобна потому, что не может поранить владельца при таком способе хранения.

Булавка, которую упорно называют английской, очень быстро стала интернациональной. Сейчас этот товар производят почти во всех странах мира. Изощренные покупатели уже знают, что «наши англичанки» гораздо качественнее турецких и китайских – гнутся меньше. Имеет место и их совершенствование уже под новым названием. Универсальная булавка В.П.БУДАРИНА (пат.RU №2128459, 1997 г.) предназначена для мелкого ремонта одежды. Содержит ножку с головкой, пружину, иголку, а также держатель нити.

Флешка – один из самых востребованных гаджетов для хранения информации. Однако у неё есть недостаток: сложно найти в сумке или среди вещей. Дизайнеры оригинальным образом решила эту проблему, создав флешку-булавку под названием «Булавкус».

Существует хорошее суеверие о булавке от сглаза, прикрепив которую к изнанке одежды мы можем защитить себя от недоброжелателей, их зависти и плохих мыслей. Ведь только острие может победить все зло на земле. Особенно в это верят девушки, которые изучают информацию, как приворожить парня в домашних условиях. Они боятся последствий, поэтому хотят защитить себя такими домашними амулетами.

Официальная жизнь замечательного изобретения названного «английская булавка» насчитывает без малого 200-ти лет. Увековечена скульпторами Израиля (г. Офаким) и США (г. Сан-Франциско).

Алексей РЕНКЕЛЬ,

Россия, Москва.

Для “RA NY”