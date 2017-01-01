Каждому из нас с детства известно словосочетание «города-побратимы”. Вероятно, в голове всплывут даже пару названий таких городов, но, пожалуй, это и все знания, которыми обладает современный обыватель в этом вопросе. День породненных городов отмечается ежегодно в последнее воскресенье апреля. Так постараемся же получше разобраться в братских связях населенных пунктов, разбросанных по всему земному шару.

Родственные связи братских поселений не имеют глубоких, уходящих в века корней. Первыми породнившимися городами оказались Ковентри (Англия) и Сталинград (современный Волгоград, Россия). Два города были практически полностью разрушены в ходе Второй мировой войны, вот и решили местные жители поддержать друг друга и побрататься. Идея прижилась, и со временем братских городов стало больше, позже они обзавелись собственной организацией (Всемирная федерация породненных городов), которая на сегодняшний день объединяет более 3500 городов в 160 странах мира. Надо заметить, что в конце прошлого столетия обретение братских уз было в тренде, на сегодняшний день движение к породнению поутихло. Тем не менее ответов ждут следующие вопросы:

Как и кто выбирает родственников своему городу?

Городские власти или общественные организации того или иного поселения стараются подобрать «братика» по схожести биографии городов, их прошлого, культуры т.е. выискивают и предъявляют общественности схожие черты, свойственные двум населенным пунктам, в том числе и религиозные (так Суздаль стал побратимом христианского оплота – Вифлеема). Иногда побратимами становятся города, носящие одинаковое имя, как это произошло с городами Толедо в штате Огайо и Толедо в Испании. Бывало и иначе. Так, однажды, турист из японского Батомачи, оказавшись в штатах, посетил Хорсхедс, городишко в штате Нью-Йорк. С японского наименование его города, так же как и Хорсхедс, дословно переводится как «Лошадиные головы». Не сложно догадаться, что городки побратались и теперь тезки Лошадиноголовцы ездят друг к другу в гости на культурный обмен.

Кому вершки, а кому корешки? – плюсы и минусы побратимства

На первый взгляд, иметь «родню» в разных уголках света – одно удовольствие, особенно, если маленькому провинциальному городишке удастся побрататься с именитым мегаполисом. Тут открываются широкие просторы к культурному сотрудничеству, заключающемуся в обмене делегациями, фестивалями, проведениями различных совместных мероприятий. Зачастую активизируется взаимодействие молодежных, спортивных организаций. Не стоит забывать и об экономической составляющей взаимовыгодных братских отношений. В случае природных катаклизмов и различных бедствий породненные города зачастую оказываются первыми, кто откликается на призыв о помощи.

К положительным аспектам с братской любовью относятся в Поднебесной. Так Китай стал рекордсменом по количеству городов-побратимов: 2022 братских города из 131 страны! К сожалению, в «братском» вопросе принцип: чем больше – тем лучше, работает не всегда. Ведь братские узы это не только ежегодные празднества и встречи, но и приличная нагрузка на городскую казну (вот они и корешки!), так что правило золотой середины стремятся соблюдать даже крупные богатые города. Даже Вашингтон, округ Колумбия, который «признает» родню только среди столичных собратьев, насчитывает лишь 14 братских города. Но не всем знаком этот принцип. Так техасский Хьюстон сумел «побрататься» с 18 коллегами, а российский Санкт-Петербург – аж с 73, и это не предел.

Что-то братцы вы и не похожи вовсе?…

Итак, мы разобрались, что на базе такого феномена как Всемирная федерация породненных городов, происходит развитие экономических и культурных связей в вопросах туризма, образования, медицины и других областях жизнедеятельности городов, разбросанных на тысячи километров друг от друга. И выбирают «родню» по принципу схожести, НО…

Для меня сложно представить точки соприкосновения при упоминании таких городов, как Хьюстон и Тюмень, Лос-Анджелес и Мумбаи – встает вопрос – ну что между ними может быть общего? Тем не менее, это, друзья, города побратимы со всеми вытекающими… Хотя, вот и совпадение для вышеупомянутых Тюмени и Хьюстона – нефтепромысел! Неужели нефтянка послужила сближающим фактором?… Это, правда, уже и не важно, главное, что жители Хьюстона могут приезжать на экономический и культурный обмен на сибирские просторы! А вот и еще прямо близнецы – Оренбург и Орландо. Отношения между этими братьями пока ограничиваются перепиской на уровне городских администраций. А еще в 2011 году мэр Орландо пригласил жителей российского собрата принять участие в акции Час Земли, которая призывает обратить внимание на климатические изменения нашей планеты. Для схожести этим двум городам как раз и не хватает климатических изменений; ну или хотя бы открытия минифилиала парка развлечений Диснея в Оренбурге.

Иногда пара побратимов выглядит совсем диковинно. К примеру, африканская Мбабане и Техасский Форт-Уорт. Столица крошечного монархического государства Свазиленда, и город – «столица» крупнейшего родео. Что может быть между ними общего? Возможно выращивание крупного рогатого скота и барбекю…, но я не уверен. Свой выбор представители Форта-Уорта объясняют тем, что Свазиленд и его столица Мбабане – это очень традиционное африканское государство с древней культурой. Благодаря сотрудничеству американской стороной, по-братски, в Мбабане была построена больница.

Также среди тысячи собратьев можно выделить Суиндон, Англия и Диснейуорлд, Флорида! Мегацентр семейных развлечений Диснея в 2009 году отправил Микки Мауса за океан на поиски собрата. Среди британских городов был проведен тщательный отбор, победителем которого к всеобщему удивлению стал небольшой городок Суиндон, знаменитый лишь железнодорожным узлом. Резюмируя обретение братских связей, СМИ прокомментировали: один город – магическое место, где мечты становятся явью; второй – Суиндон.

Следующая пара городов доказывает, что братским узам не помеха ни санкции, ни политическая линия правящих кругов. Так случилось, что в начале 2000-х годов город Боулдер, Колорадо обрел собрата на берегах Кубы. Спенсер Хевлик, преподаватель местного университета, по настоянию своих студентов направил письмо с просьбой о встрече кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Как ни странно, встреча состоялась, и лидер кубинской революции четыре часа отвечал на вопросы перед 800 студентами из штата Колорадо. После такого значимого события Хелвик походатайствовал перед городским советом об установлении более формальных отношений с кубинской стороной, в результате чего город Ятерас стал побратимом Боулдера. В течение 9 месяцев активисты добивались получения лицензии для организации обменных поездок между братскими городами. Добились! И это, представьте, задолго до восстановления официальных отношений между США и Кубой.

«Побратим» – звучит гордо! И даже из нескольких примеров понятно, что жители братских городов получают дополнительные возможности для культурного, туристического и экономического сотрудничества, невзирая на запреты и расстояния. В США, правда, братские города называют сестринскими (sister cities). Это, конечно, не меняет сути отношений, хотя российские феминистки могут и поратовать о замене термина, тогда и мы начнем отмечать день городов-сестричек.

К слову сказать, в июле 2017 года пройдет саммит братских (сестринских, можно и так) городов США-Россия (Sister Cities International’s US-Russia Mayors’ Summit). Как и положено серьезным встречам, данное мероприятие будет иметь место на побережье Атлантического океана, в городке Вирджиния Бич. Целью саммита является развитие связей в области культуры, бизнеса, медицины, журналистики, религии, образования, спорта, а также связей между муниципальными организациями. Предполагается, что на прибрежных просторах саммита будут предложены инновационные подходы для обмена опытом в озвученных областях.

Надеюсь, теперь каждый из нас постарается узнать больше о побратимах своего родного города. А радетелям за развитие всесторонних связей между городами США и России, хочу сообщить, что регистрация на Саммит в Вирджиния Бич продолжается – торопитесь!

Илья ЯСТРЕБОВ,

Хьюстон, Техас.

Для “RA NY”