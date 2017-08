ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ КРУИЗА

“А еще жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать”, как сказал Пржевальский, садясь на свою лошадь.

У нас лошади не было. Мы сели на громадный лайнер Norwegian Getaway (почти 150 тыс. тонн водоизмещения, скорость около 40 км/час), название это можно понимать как “Норвежское бегство от обыденности”, и поплыли в круиз по Балтике, Скандинавским странам, с заходом в Санкт Петербург, но жизнь прекрасной не стала. Она стала просто немного другой. Главное – она, эта другая жизнь, наглядно показала, что вся состоит из случайностей, непредсказуемых событий и вообще от нас почти не зависит. Да, как человек может что-то планировать, если не знает и вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

Да, а ведь СПб не должен быть первым городом нашего плавания. А вторым. Первым по расписанию был Таллин. Но его не было совсем. Пропустили. Без объяснения причин. Началось все с отлета из Бостона. Три раза откладывали вылет. Якобы потому, что в Нью-Йорке (мы там делали пересадку) стояла высокая температура. Посмотрел на телефоне – 32 градуса Ц. В этот же время полеты и посадки шли в странах Африки, в Индии, Пакистане, в Дубае. Там в это время было под 40 и выше.

Я пропел: “Если это присказка, значит сказка – дрянь”.

Прилетели в Берлин рано утром. Пока все по плану. Муниципальный транспорт просто замечательный – через 20 на автобусе – Hauptbahnhof – главный вокзал. Оттуда нужно ехать в Росток, и далее в порт Варнемюнде. Дорога на 3 часа. Билеты куплены онлайн еще в Бостоне. Вокзал огромный, самый большой в Европе. Рейхстаг, Шпрее, Тиргартен, Унтер-ден-Линден, клиника Шаритэ – рядом. Погуляли. Поездили на автобусе Хип-Хоп. Берлин показался мрачным и неухоженным. Вернулись на вокзал. Нашли платформу отправления. И тут началось… За 10 мин до отправления случайно выясняется, что этот поезд … не идет в Росток! Тут на нервной почве Марина вдруг вспомнила немецкий язык. Из разговора четверки немцев понимает, что на путях якобы какие-то камни упали, ремонт. Проехать можно другой веткой с несколькими пересадками. Никаких официальных объявлений. Поехали вместе – предлагают немцы – мы тоже туда же. Сплоченной группой едем на перекладных. Кружным путём через Ораниенбург. Уже с некоторым опозданием. Беседуем по-английски. Марина что-то обронила по-русски, и вдруг моя соседка радостно восклицает почти без акцента: «Ой, так вы говорите по-русски! Я русский в школе учила.» Говорю: как это так, немцы – образцы точности, аккуратности, исполнительности и вот такое с поездами – прямо как в Зимбабве. А у нас, отвечает одна, уже и есть Зимбабве. Посмотрите, кто в обслуживающем персонале. И то правда: арабы, малаазийцы, турки, негры. В разговоре я произнес одну из немногих известных мне фраз: “Гибен ми зир битте этвас копек ауф штюк брод”. Ноль внимания, хотя тетя поняла смысл. Но обе они никогда не слышали имен Ильфа и Петрова. Равно как и названия “Двенадцать стульев”. И “Мастера и Маргариту” никогда не слышали. Да и зачем им? Другая планета.

Возвращаемся к началу путешествия.

Добрались до Ростока. 7.20. Видим: через 3 минуты с соседнего пути уходит электричка в Варнемюнде. Ехать 10 мин. На пирсе нужно быть не позднее 8.00. Вроде успеваем. От станции до пирса 10 мин пешком. Пришли. 8.00 вечера, под низкий гудок парохода видим нашу громадину, которая вдруг на наших глазах отваливает от берега и уходит в открытое море. Позвольте, стой, почти кричу я, до отхода еще 2 часа!

Рядом какое-то строение нечто вроде амбара, там люди в форме. В чем дело, а? Ничего, все в порядке. Вот тут уже много пассажиров вроде вас. Ушел, как позже выяснилось, не наш корабль, а наш еще и не приходил. Почему? Я предположил, что на нем ищут бомбу. Слух был про сильный ветер, который мешает. Да мы же тут рядом, никакого ветра. Ну вот рядом с вами ветра нет, а утром при заходе в Варнемюнде – был.

Но вы не беспокойтесь, вас всех сейчас отвезут в отель, а завтра привезут на корабль. Обед, завтрак и доставка тоже за счет компании.

На пароме автобус причаливает к полуострову с роскошным отелем и яхт-клубом Hohe Dune (Высокие Дюны).

Мы в очереди с автобуса первые стояли, но те кто сзади нас у стойки регистрации оказались раньше нас. А мы – последними.

Опять очередь. Снова стоим более часа. Но вдруг – о чудо!, за наши муки нам дают так называемый “Капитанский номер-люкс” таких всего два на отель. Цена – 495 евро за ночь. Вот есть все же справедливость, что еще библейский Иов узнал.

Да, весьма фешенебельно. Иду в душ, чудо техники, струи со всех сторон, циркулярка. Берусь за кран – он выпадает из стены, остается в руке.

Прикроватные лампы не включаются. Снова малазийцы. Вот так идет выравнивание уровня жизни со странами третьего мира.

Ландшафт богатый, вокруг яхты. Ресторан. Должны были заплатить от компании, но содрали с нас. Якобы потом пришлют по счету. Где тот счет?

На следующий день привозят на корабль, но он отходит не утром, как обещали, а в 4 часа дня. То есть, полностью выбился из графика. Посему – проходит мимо положенного всем нам для путешествия Таллина. Без какого-либо объявления и пояснения. А в Таллине нас ждала специально заказанными нами дама-экскурсовод. Мы ее даже и не увидели, от берега было далеко. Напрасно девица ждет папу домой (условный папа – это я). Когда проплывали мимо положенного там Таллина, впервые пришло в голову название нашего лайнера: “Скотовоз”. И то сказать: кормят круглые сутки, но куда везут – неизвестно. Не на бойню ли?

И вот первый город путешествия – Петербург. Выход в город показал наглядную разницу между европейскими странами и Россией.

Прибыли мы в СПб 17 июня. Выяснилось, что я, российский гражданин, не могу сойти на берег. Точнее, могу сойти , но только как участник группы экскурсантов, заплатив за самую дешевую из них 90 долларов. И отстояв 2 часа в очереди на паспортный контроль. Имея при этом действующий внутренний российский паспорт. Буду ли я ездить с экскурсией – далее никого не интересовало. То был просто сбор на большой дороге, дань соловью-разбойнику.

Потом, когда мы высаживались в Хельсинки, Стокгольме, Копенгагене, Ростоке никто у нас (и ни у кого) не спрашивал никаких документов, и не требовал никакой отступной платы. Просто свободно выходили в город. И то верно: ведь за путешествие уже было уплачено. Как сказано нынешним мемом: это все, что вам нужно знать о свободе и правах человека там и здесь.

А вот когда уже два дня стояли у пирса СПб, но во второй день на берег не пошли: мне снова платить 90 дол. за экскурсию и снова стоять два часа на паспортный контроль туда и столько же – обратно. Остались на корабле. И название привиделось уже другое: “Баржа зека”. Вот как зеков везут, не сообщая ничего: куда, зачем, когда. Не нашего ума дело. Все сбылось: во время отправки вдруг сообщают, что отправка задерживается. На этот раз хоть сказали, почему. В тот день (18 июня) на новом стадионе “Зенит-Арена”, строительство которого дико затянулось из-за масштабных краж, открыли какие-то игрища, футбол Кубка Федерации, и на игре присутствовал Путин. Так для его безопасности по всем городу и окрестностям отключили GPS (чтобы не навели ракету). Без указаний вражеского GPS и без лоцмана (а лоцманов там уже не держат, раз есть GPS) наш “корабель” не может тронуться с места. Тут же сядет на мель, как Конкордия капитана Скотини.

В этот погожий день я решился на аттракцион. На нашем скотовозе-барже ЗК над 18-й палубой возвышалось высоченное сооружение из труб. На самом верху – посадочная площадка. Становишься, закрывают полукруглые прозрачные двери, руки на груди (как у покойника), идет обратный отсчет времени: Three, two, one, zero! Площадка, на которой стоишь, проваливается и ты отвесно падаешь в трубу, в которой вниз хлещет вода. Сначала летишь вниз метра 3-4. Труба полупрозрачная, ничего не видно, только что-то мелькает, носит и бросает из стороны в сторону, вверх-вниз и через секунд 30 задыхающегося от воды, выбрасывает в лоток с водой для торможения. Первые момент проваливания пола под ногами – ну точно как при казни повешением Саддама Хуссейна. За все время наблюдения, кроме двух отвязных подростков, никто в трубу не совался.

Зато город – это да. Все превосходные степени, сказанные классиками о его архитектуре, величии, столичности, мировом уровне – все правда. Все так и есть. К тому же, масса кафе, столики, без очередей, вкусная выпечка, не так уж и дорого. В общем, конечно, СПб – столица будущей европейской России. Для того город Петром и создавался. Столица, ее выбор – дело символическое. Какая столица, такая будет история страны. Петр оторвал историю России от долгополого бородатого боярства, от затрапезной Москвы, усевшейся дебелым задом купчихи на семи холмах, от ее сонной одури.

Большевики вернули в 1918 г. столицу в Москву. Вернули ее в азиатчину, во времена Ивана Грозного, в опричнину, в казни, в мрак и беспросветность. И в вечный сон убиенных в Коммунарке, Бутовском полигоне и еще 11 других местах. Вот эти ямы с телами, с пеплом на Донском кладбище и не дадут никогда Москве возглавить новую Россию.

Москва… да, много в этом звуке. И вот в этих словах маркиза де Кюстина, сказанных о сердце Москвы – ее Кремле: “Здесь, при преемниках Чингисхана Азия в последний раз оглянулась на Европу, топнула ногой о землю, уходя, и из земли вырос Кремль. Слава в рабстве – такова аллегория, изображаемая этим сатанинским монументом”.

Один день в СПб оправдывает собой все. Всю поездку, все накладки, все траты и все очереди. Туда приехала сестра Люда с мужем Сашей и мы весь день были вместе. Парки, каналы, кафе, улицы… И все время – беседы. То был лучший день моей длинной жизни.

Вот какую тему, например, мы обсуждали. Обратили внимание на то, что в городе огромное число всяких западных автомашин. Включая автобусы. Много иностранной одежды. И поголовно у всех – смартфоны или фотоаппараты, из коих ни одного российского. Что бы это значило? Это, сказал Саша, значит что население очень медленно и через своего рода пропаганду “вещизма” приобщают к западным ценностям. Похоже, согласился я. Когда-то, в советское время, даже был такой термин: внедрение западной идеологии под невинным видом “хороших вещей”. Всяких там джинсов, магнитофонов, фотоаппаратов, автомашин, а потом – и музыки, а еще потом, глядишь, исподволь подводят к мысли, что Запад с его буржуазной демократией во всех отношениях лучше Страны Советов с ее демократией высшего типа. Именно под эту идеологию и делались постановления ЦК и Совмина о все лучшем удовлетворении потребностей советских людей в качественных вещах. Начинали выпускать магнитофоны, киноаппараты, даже видеомагнитофоны. А до того целый завод ФИАТ в Италии купили для нужд советского человека в авто. Да что там – некие свои компьютеры появились , о которых страшно вспоминать. Почти добились своего, да вот страна распалась.

Да, вот так тогда было. Все время в борьбе за лучшее качество. А как сейчас? Сейчас – никакой такой борьбы. Все – западное, без всякого аналога “советское – значит отличное”. Ради бога, покупаете безбоязненно. И смотрите все, что душе угодно: кинотеатры забиты американскими фильмами. Всяких DVD полно. Флешки на 128 гигабайт. И весь интернет. Это вам не подпольные просмотры видеокассет VHS с гундосым переводом Володарского (он зажимал нос прищепкой, чтобы не узнали по голосу и не привлекли за частнопредпринимательскую и притом идейно вредоносную деятельность).

И почему все то происходит? Ну, почему. Мы как раз поместили материал по выступлению журналиста Антона Красовского с его мнением (оно и раньше высказывалось, в том числе и мной), что Путин все это делает специально. Что он никто иной, как русский Моисей, да, Путин как Моисей, у которого миссия – вывести народ из темноты невежества и рабства. Для чего ему нужно 40 лет правления. И он осознает эту свою миссию. Он готов, как и библейский его предшественник, к маловерию пасомых с их поклонением золотому тельцу, их отпадению от веры, поношению пророка (куда ты завел нас, не видно ни зги), желанию вернуться обратно в рабство, но с гарантированной плошкой каши.

А что за земля обетованная там, впереди? Там – цивилизация и равное положение среди европейских и вообще западных стран. Даже где-то и первое. И во главе – он! Новый Петр Великий. Новый Александр Второй. Даже новый Ленин. И Сталин. Только без трупов.

– Ну, это слишком, – Саша улыбнулся.

– Нисколько.

– Доказательства в студию.

– Ради бога.

1. Существование радиостанции Эхо Москвы. Там говорится все. Ничего нового и более резкого не скажет ни Свобода, ни BBC. Стрекулист Шендерович. подколодные Носик с Варламовым. Изменник Илларионов. Предатель Кох, пугачевский Навальный. Злобная Альбац. Въедливая Латынина. Прогнозист Белковский с его зороастрийским календарем, предвещающим крах режима в этом году. Там даже есть нынешний бунтарь из ПАРНАСа Вячеслав Мальцев.

Вот этот Мальцев говорит:

“Ну, это особенность современной власти: она не понимает объективно то, что происходит, не понимает, какой он этот информационный мир, какая приходит новая историческая эпоха и поэтому пытается готовиться к прошлой войне. Прошлой войны не будет, ребята, забудьте! “Если вы погуглите, то вы обратите внимание, что сейчас «революция» — самое модное в интернете слово. Так вот, если сказать очень много раз «революция», то в информационном мире как раз это и произойдет. Мы предлагаем всем, кто недоволен режимом и хочет революции, изготовить вот такие галки… Ее можно изготовить из листовки и запускать. Каждый рубль – это патрон в обойме, либо в их обойме, либо в нашей. Синдром 37-го года погубит еще и путинщину и всех остальных”. Любой айфончик – это сейчас самое передовое средство производства. И, таким образом, тот, кто им обладает, и станет классом-гегемоном. Что такое «стартапы» власть не знает, они путают с «сатрапами», но по фигу. Та эпоха, которая движется информационная – это волна. Мы на этой волне идем, и она сметет всё. Поэтому зачем нам договариваться с заведомо проигравшей стороной, той стороной которой не будет вот уже скоро? На фиг они нам нужны? Мы должны договариваться друг с другом. Мальцев с Навальным должен договариваться. Навальный должен договариваться с Ходорковским… Мы рассчитываем, что уже скоро. 5 ноября 17-го года мы рассчитываем, что будет революция, надеемся на это”.

Как, достаточно? И Мальцева не трогают. Точнее, трогают, если он выходит на улицу и ведет других. Тогда ему дают 10-15 суток. А за слова – нет.

Почему такое возможно? На этот вопрос не раз отвечал Венедиктов. Мы, дескать, даем возможность говорить всем. Вот тут революционер Мальцев, а тут – Сергей Марков, охранитель. Но это так, для отмазки. На самом деле, откровенничал пару раз Венедиктов, нас не раз хотели закрыть. Особенно Лесин. И нас каждый раз защищал Путин. Более того, наше существование обязано только Путину – и более никому. Вот Лесин хотел нас закрыть – его давно нет в живых. Скорее всего, с помощью заклятых друзей, всяких там референтов из органов. А если и жив, то под другим именем. А мы – есть, причем под своим именем..

Полковнику Квачкову, который собирался с дюжиной пенсионеров идти на Москву с арбалетами, дали 13 лет. Блогеру Кунгурову за уличные выходки – два или три года. Националисту Белову-Поткину – много лет (не помню точно). Некоему сталинисту Тесаку -10 лет. Даже необольшевик Лимонов получал 4 года, из коих отсидел два. Почему это так? Потому, что все же Мальцев зовет в цивилизацию, а те националисты, большевики, сталинисты – в прошлое. Это для Путина более опасно. К тому же все либералы – это в основном, слова, а у тех – дела. Даже со взрывами.

Так, сказал Саша, дальше.

Дальше пруф номер два.

На последней открытой линии “народа с Путиным” помимо нехороших вопросов про то, как жить на 7 тыс. рублей, из коих 5 тыс. уходит на жилье, в окрестности свалки в Балашихе, по экрану телевизоров шли строки из интернета. А там такие словеса: “Не устали?”, “Когда уйдешь?”, “Надоел”, “Вали скорее”, “Ох, дождешься ты у нас”. И вот в таком духе. Путин все это читал и хмыкал. Редактор “Новой газеты” Муратов выпучил глаза:

“Я не понимаю, как они пошли на такое откровенное выворачивание кишок нашей родины, всех ее внутренностей, но они показали. И здесь стебаться и смеяться не над чем. Это реально огромная драма”.

Итак, зачем сие “выворачивание кишок нашей родины, всех ее внутренностей” было допущено? Ведь эти “прямые линии” жестко спланированы и даже отрепетированы. Да. И Песков пояснил: все согласовано.С разрешения Путина.

Смотрите, как бы говорит Путин. В стране жуткое количество безобразий. Вот свалка. Вот старуха в разваленном доме. Вот пожары, наводнения, бедность, болезни. Преступность, взятки генералов и губернаторов, блин, наркомания. Терроризм. И вы хотите чтобы я посреди всего этого ушел? Чтобы бросил дело жизни и вашей судьбы на полпути?! Мне нужно по библии 40 лет. Я тружусь как раб на галерах только 17,5. Меньше полсрока. А вы уже ропщете, ты, жестоковыйный неблагодарный народ. Нет, я свою миссию не оставлю. Я выполню свое предназначение. По пути я буду творить чудеса, как и Моисей. Добывать воду из скалы. Кормить манной небесной. Вот старушке дом построили сразу, по одному моему слову. И точно так же по слову исчезла свалка. Одному мальчику, который задал на «Прямой линии» Путину вопрос, почему так неэффективно борются с коррупцией, компания Caviar по слову Путина подарила золотой iPhone-7 за 184 тысячи рублей. А девочку с четвертой стадии рака он излечил возложением рук. То есть, Путин больше чем мессия, чем Моисей. Он – Спаситель. Может быть, ему даже удастся воскрешать мертвых.

Вот ты – народ, ослабленный столетиями рабства. Тебе, как голодающему полтора месяца, нужно вводить свободу маленькими каплями, чайными ложечками бульона. Иначе – конец, заворот кишок, колики и смерть. Для общества колики – это бунт и революция, это снова все сначала. Потому мы большие дозы свободы придерживаем. Иногда на месяц в камере. Знаете присловье “Не раскачивайте лодку”? Недовольны темпами? У нас полная свобода выезда. Для полиции, росгвардии, военных, прокуроров, – выезда нет. Даже в отпуск. Это люди служивые и потерпят. А вам – пожалуйста. У нас, видите ли, плотина против моря свободы снаружи. Море свободы – это очень хорошо, но может смыть волной. Поэтому мы не можем допустить никаких протечек вроде речки, ручья, даже струйки. Только по каплям. Вы выдавливаете из себя каплю раба, получаете взамен каплю свободы. “По капле – это на Капри, а нам подавай ведро”.

Будет лучше, если вы, недовольные дозами, уедете. Всем лучше, но особенно – вам”.

Так. Саша отпил водку с томатом. Дальше.

А дальше то, с чего начинали. Свободное проникновение в страну всей западной амуниции. Как материальной, так и духовной. Свободный выезд и въезд. Ну, не совсем свободный, с паспортным контролем. Но все же…

Наконец – незапрет интернета. Ведь сколько раз пытались его пресечь. Какое давление на Путина, оказывали! Даже консультантов из Китая привозили. И все никак. А ведь в 2000 г., когда Путин стал Президентом вполне легко можно было бы вокруг интернета построить великую китайскую стену. Даже лучше, чем в Китае – как в Северной Корее. Там есть только внутренняя корпоративная сеть и все. А в ней – Ким Чен Ын на месте руководит строительством коровника. И очень верно говорится, что ничего подобного нет во всем мире.

Сейчас-то уже закрыть интернет в России не выйдет даже и при желании. Выросло новое поколение, ему сейчас 18-25 лет. Это поколение уже не может без настоящего интернета. У них уже и свое ТВ на Youtube. Вот если теперь попытаться его закрыть, то и правда, поднимется волна народно-молодежного народного гнева и она сметет кого хочешь. А все эти уступки сталинистам по блокированию то одного, то другого сайта, то мессенджера вызывают у молодых улыбку сострадания к дурачкам. Да, это сейчас так. А в 2000 году Путин легко мог бы придушить сеть. Но не сделал этого – и вполне сознательно.

Саша помолчал. А зачем вообще Путину какая-то миссия, какая-то сверхъидея своей власти? Разве недостаточно самой власти как окончательной ценности?

– Недостаточно. Для какого-нибудь Мугабе хватит. Для Бокассы. Для Каддафи, допустим, тоже, хотя уже не совсем. А для лидера большой страны – нет. Тем более, для России с ее провиденциалистскими вожделениями. У Ленина была такая идея – мировой революции. У Сталина – установление сталинского социализма в Европе, а потом и во всем мире. Есть она и у Китая, к которому должны припасть все народы с почтением и любовью. И у США есть – быть лидером мира за счет науки, технологии, техники, в основе успехов которых лежат принципы американской демократии.

– Да, пожалуй все так, прикинул Саша, допивая коктейль. Добавил: и более того, молодежь все больше начинает говорит по-английски. Именно между собой. Вот и начинается плавный переход к новому типу цивилизации.

Мы все посмотрели на улицу. Там шли нарядные молодые люди, они ели мороженное и говорили по своим смартфонам. Некоторые – по-английски. Мы как бы заглянули в будущее – через 23 года, через 40 лет правления русского Моисея и Спасителя Путина. В 2040 год. Путину будет тогда всего-то 88 лет. Молодой ишшо, далеко до Мафусаила. А еще через пять лет компания “Россия-2045” обещает Путину бессмертие. Вот тогда и заживем! А как же Конституция? Не делайте из Конституции культа. Вспомнился Маяковский: Эй, советский пролетарий, посети наш колумбарий!

О самом же путешествии остается сказать немного.

Наши города пребывания:

Хельсинки. Хороший европейский город. Просили нашего гида Женю привезти нас в местные трущобы. Нет у нас трущоб, говорит. А бомжи? Тоже нет. Всем, любым неимущим муниципалитет выдает бесплатно квартиры и пособие. Социальное государство.

А как вообще люди живут? Ну вот посмотрите, как жил президент Кекконен. Или президент, фельдмаршал и национальный герой Финляндии Маннергейм. Вошли (за 6 евро).Посмотрели. Двухэтажный небольшой дом. Никаких золотых унитазов. Никаких золотых батонов. Никаких императорских портретов во весь рост в бриллиантовом обрамлении. Скромно, но со вкусом. Вот так живут и самые преуспевающие финские бизнесмены. Яхты за 400 миллионов у них есть? Нет. Яхты есть, но тоже скромные. Не дредноуты в 200 м. длиной. Не такое будущее видится русским олигархам.

Стокгольм. Очень красивый город. Чем-то (по архитектуре) напоминает СПб. Немного меньше, но зато больше всякой старины – он и старше. Есть конная полиция с девицами-кавалеристами. Король – потомок наполеоновского маршала Бернадотта, ездит на велосипеде и при встрече со здоровающимися подданными снимает шляпу.

Копенгаген. Город велосипедистов. Для 70 процентов горожан – это основной транспорт. На работу, в гости, по магазинам. Королева возит детей в школу на велосипеде. На самом обычном, я не видел там электрических и было очень мало с наворотами, с 18 скоростями, с подвеской передней и задней вилки. Ездят на таких, как ездили 100 лет назад.

Это – Европа. Чисто, уютно. Такой будет Россия через 23 года. Если Путин выполнит свою миссию.

Обратный путь прошел почти без приключений. Но все же немного было. Из Берлина полет во Франкфурт задержался – там шумела буря. Наш самолет в Бостон уже отбыл без нас и нас отвезли в отель за счет Люфтганзы. Пошли с Мариной на прогулку вдоль реки Майн. В одном месте на мосточке остановились. К нам подплыла утка с кряканьем. Просит есть? Да нет вроде. Крякает в сторону бетонной стеночки, там за ней вода. Нечто вроде такого садка. И вот там – пятеро маленьких утят. Пару дней как вылупились. То один, то другой пытается перескочить стенку. Куда там, высоко для них. И как туда попали? Наверное, по какой-то причине была высокая вода, заплыли вместе с мамой-уткой. Потом вода опустилась, утка легко выбралась, а детки остались в западне. Утка продолжала призывно крякать. Марина спустилась к заводи, но утята тут же отплыли, руками не достать. Тогда Марина из всяких камней стала строить нечто вроде пандуса. И как только положила последний камень, первый утенок подплыл и выбрался через стенку в реку. Потом – второй, третий, четвертый, и последний, пятый. Все подплыли к маме-утке и вместе с ней отправились по реке к своему дому. Утка прокрякала напоследок “Спасибо”. Вот такой перформанс спасителя минипутина.

Только тут мы поняли, для чего вообще поехали в этот дорогой и несколько безумный круиз. Для того, чтобы спасти жизнь пятерым утятам. Ну и, конечно, чтобы поговорить о судьбах России. Нигде, кроме как в Петербурге, городе моего рождения и накануне 80-летия об этом беседовать было бы немыслимо.

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон. США

Для “RA NY”

Фото автора