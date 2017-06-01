СМЕРТОНОСНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Уважаемые дамы и господа!

Направляем Вам решение, посвящённое наиважнейшему вопросу современной цивилизации: созданию смертоносной для всего человечества технологии – бурному развитию искусственного интеллекта. Проблема настолько злободневная, что без вашей помощи современный разумный мир через 15-20 поколений исчезнет. Эта тема, к сожалению, в публичном пространстве и научном мире представлена очень слабо.

Если у Вас возникнет желание стать активным участником обсуждения данной проблемы, мы с удовольствием включим Вас в команду, которая будет продвигать этот проект.

Мы планируем организовать взаимодействие в рамках нескольких структур: юридической, гуманитарной, научной, религиозной и крупного бизнеса. Вы можете присоединиться к направлению, которое сочтёте приоритетным.

Обращаем Ваше внимание на то, что это не бизнес-проект, это долгосрочное гуманитарное начинание, которое должно спасти человечество.

Послание, переданное Вам, будет опубликовано во всех крупных газетах мира на всех языках, а также направлено всем лидерам государств и главам религиозных конфессий.

20-23 ноября 2017 года мы приглашаем Вас к участию в международном форуме, посвящённом ограничению развития искусственного интеллекта.

С уважением,

Александр Потёмкин,

профессор МГУ им. Ломоносова,

доктор наук

Адрес для контактов:

apotemkin25@gmail.com

Президентам России, Китая, США, канцлеру ФРГ,

премьер-министрам Израиля, Испании, Грузии,

другим главам правительств,

всем лауреатам Нобелевской премии,

президентам национальных Академий наук,

Главному раввину России Берл Лазару,

Его Святейшеству Папе Римскому Франциску,

Его Святейшеству

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,

Святейшему и Блаженнейшему

Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II,

Председателю Совета муфтиев России,

Председателю президиума Духовного управления

мусульман Азиатской части России

Верховному муфтию,

Сопредседателю Совета муфтиев России,

Шейху Нафигулле Аширову,

Главе традиционной буддийской сангхи России

XXIV Пандито Хамбо ламе Дамбе Бадмаевичу Аюшееву

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Принадлежность к интеллектуальной и социальной элите современности должна побудить вас высказаться по наиважнейшему вопросу нашей цивилизации: созданию смертоносной для всего человечества технологии – искусственного интеллекта. Сегодня мир наблюдает, как стремительное техногенное развитие приводит к глубокой трансформации всей среды обитания человека.На наших глазах происходят кардинальные изменения не только экологического и технического ландшафта бытия, но и информационно-коммуникативной сферы. Процесс этот не носит экстенсивного характера -это непросто расширение технико-экономических возможностей человека за счет мобилизации новых ресурсов экосферы. Нет, ему присущ качественный, интенсивный размах, что затрагивает самую сущность гомо сапиенс – сферу его разума.

Уверенность в том, что создаваемые системы искусственного интеллекта представляют реальную угрозу для человечества, разделяют многие ученые. Однако мы убеждены в том, что данную серьезнейшую проблему будущего мира необходимо вынести на публичную площадку — ведь именно выдающиеся личности из сфер науки и религии накопили огромные знания о человеке, именно они способны предложить безболезненный для человека путь развития робототехники. Иначе неконтролируемые разработки и производство искусственного интеллекта станут преображать окружающую среду столь стремительно, что массовый человек будет вытеснен, порабощен или уничтожен. «Не существует такого закона физики, который препятствовал бы взаимодействию частиц для создания искусственным интеллектом собственных и полностью самостоятельных логических комбинаций, недоступных для человеческого мозга», – считает знаменитый физик Стивен Хокинг.

Вопросы искусственного интеллекта — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей междисциплинарного знания. Когнитивной основой подобных исследований являются новейшие эксперименты в изучении мозговых структур: нейронных сетей, известных как зеркальные нейроны, отвечающих за обучение и коммуникацию, а также более сложных многомерных сетевых структур организации мозга (коннектомов и когнитомов). Уже сегодня молодая и закрытая компания Vicarius (США) создает цифровую модель неокортекса (новой коры искусственного головного мозга), способного к сенсорному восприятию, осознанному мышлению и речи. При достижении этой цели не только рынок труда будет кардинально изменен, поскольку с него окажутся вытесненными сотни миллионов и даже миллиарды людей. Наступит такой уровень развития ИИ, при котором человек станет у него роботом или исчезнет вообще. Неуправляемое развитие ИИ представляет потенциально большую опасность, чем ядерное оружие, любые другие вызовы современности. Наука должна служить людям, а не вытеснять человека. Если искусственный интеллект будет находиться в постоянном развитии, то сам человек, без вмешательства биотехнологий, не сможет достичь его уровня. По нашим прогнозам, к 2035 году только люди с высшим образованием потеряют более 300 миллионов рабочих мест, а к 2070 эта цифра составит почти миллиард. Куда денется человек? Кроме нашей планеты, ему негде жить.

Государства же не вкладывают инвестиции в программы, направленные на развитие биоинтеллекта. Генная инженерия вообще не приступала к работе над подобными проектами. В конце концов, искусственный интеллект вытеснит человека. Чтобы этого не произошло, следует воспользоваться методами генной инженерии и органическими средствами (приборы нанопинцет и сборщик атомов могут эффективно служить данной цели). Кроме того, в самое ближайшее время требуется законодательно ограничить развитие искусственного интеллекта.

Мы с болью замечаем, что ИИ прочно внедряется в нашу жизнь на высоких скоростях. «Поколение пепси» уже сегодня отождествляет себя с системой «я и гаджет», искренне находя такой синтез «крутым» и модным. Происходит психологическое привыкание людей к общению с ним, закрепляется зависимость от него и полное ему подчинение. Подобное «расчеловечивание», увы, прогнозируемый результат бездумной и безответственной надстройки – искусственного интеллекта над естественным сознанием. Киберзависимость противоречит системе аксиологии (добро – зло) человека, его моральным и религиозным воззрениям.

Сегодня для человечества жизненно важен и неотложно необходим диалог о путях определения границ развития искусственного интеллекта. Ведь чем выше его доля в сфере цивилизации, тем ниже реальные возможности людей реализовывать личностный потенциал, удовлетворять свои потребности в свободе, творчестве, любви, самовыражении. Человечество оказалось на пороге экзистенциального риска — искусственный интеллект угрожает гибелью разумной жизни.

Мы призываем вас и всех других авторитетных ученых, а также лидеров общественного мнения и глав мировых религий собраться 20-23 ноября 2017 года (ждем от вас рекомендаций по месту проведения встречи) для первых консультаций по противодействию выполнению обширных программ развития искусственного интеллекта. Ведь бизнес наращивает темп инвестиций в проекты развития ИИ. Но человечество возникло без инвестиционного проекта. Неужели нажива станет могильщиком нашего общего рода?

Роботы, манипуляторы — конечно, да! Неограниченное развитие искусственного интеллекта – категорически нет!

Эта наиважнейшая проблема современности остро нуждается в вашем участии, помощи и мыслях.

PS. Предлагаем варианты встречи в ноябре 2017: Токио, Пекин, Москва, Гамбург, Тель-Авив, Бостон.

профессор МГУ им. Ломоносова, доктор

Адрес для контактов: apotemkin25@gmail.com

Ассистент:

Mila Rothschild

rr@dfhi.de

профессор, доктор, академик РАН

Адрес для контактов: a_h@mail.ru

Ассистент:

Maria Alexander

info@prointellekt.com

профессор МГУ им. Ломоносова, доктор, академик РАН