Свет далекой звезды…

К 70-летию выдающегося ученого-международника Натальи Евгеньевны Бажановой

Фото: Наталья Евгеньевна Бажанова – серьезный ученый и красавица

В 2017 году, 4 января исполнилось бы 70 лет Наталье Евгеньевне Бажановой. Но так случилось, что дипломатическая наука, публицистика, журналистское и писательское сообщество понесли огромную и невосполнимую потерю. Она ушла из жизни 7 июня 2014 года после болезни. Вместе с нами скорбят многочисленные почитатели ее обаятельного человеческого дара, дипломатического и научно-публицистического таланта.

Все мы отдаем дань уважения светлой памяти дипломата, крупного ученого, яркого писателя, лучезарной индивидуальности, жены и друга нашего учителя Евгения Петровича Бажанова. Мы глубоко опечалены и скорбим вместе с Вами, наш дорогой и уважаемый Евгений Петрович.

Наталья Евгеньевна вела активный, насыщенный разнообразными событиями образ жизни. Помимо дипломатического таланта, она запомнится и как блистательный, если так можно выразиться, мастер человеческих отношений. С ней хотели общаться многие выдающиеся представители российского и зарубежного общества – государственные, общественные деятели, ученые, писатели, композиторы, художники и артисты. И она превосходила очень многих в креативности, со страстью отдавалась делу всей своей жизни – дипломатии, науке, просвещению, и, конечно же, пребывала в заботе о любимом муже – соавторе ее научно-публицистического творчества.

Трудно поверить, что Наташи уже нет с нами. Всего за два месяца до ее безвременной кончины мы встречались на дне рождения нашего общего друга, обменивались мнениями о творческих планах на будущее. Тогда она приболела. Пришла, опираясь на палочку, но была полна энергии и планов.

Могла бы и впредь радовать нас своими произведениями, искрящимися добром к людям и светом, открывающим тайны научного познания. Могла бы радовать результатами своего созидательного труда, устремленного к высоким целям, направленным на укрепление мира и утверждения в нем человеческого счастья. Могла бы заражать достойным примером беззаветной любви к людям, родной земле, Родине. Могла бы дарить радость умного и доброго общения, потому что была яркой и очаровательной женщиной, творческой личностью.

Мне представляется, что Наталья Евгеньевна всегда была обуреваема жаждой научной деятельности. Встречи с ней были столь глубоко одухотворенными, что после них возникала какая-то, можно сказать, внеземная надежда на предощущение о встрече с чем-то загадочным и великим. Она всегда поражала своим сильным характером, цельностью жизненного и творческого пути. Поэтому ассоциирую с нею слова Лермонтова: «Мы ждем с томленьем упованья / Минуты вольности святой…». И еще: именно с памятью о ней всплывают сейчас его строки: «Я знал одной лишь думы власть, / Одну – но пламенную страсть».

Наташа была наполнена ищущей выхода энергией. Поэтому так врезался в память ее стихотворный девиз: «Мне нужно действовать. Я каждый день / Бессмертным сделать бы желал, как тень / Великого героя. И понять / Я не могу, что значит отдыхать». Отсюда, наверное, и проистекала та ее «пламенная страсть» к науке и публицистике, которая охватывала самые разнообразные области международных отношений и страноведения.

Большую радость доставляет чтение написанных Натальей Евгеньевной в соавторстве с Евгением Петровичем удивительно насыщенных идеями книг и статей о Корее, Китае, Франции, Италии, США и многих других странах, которые они посещали всегда вместе. Весьма актуальны и, несомненно, полезны для студентов, аспирантов, ученых, да и просто любителей хорошей книги их по-настоящему концептуальные научные монографические произведения, отличающиеся высоким литературным стилем: «Куда идет человечество?», «Диалог и столкновение цивилизаций», «Мир и война», «Многополюсный мир», «Международные отношения в XXI веке». И кажутся счастливыми те моменты общения с четой Бажановых, когда удавалось вдуматься в идеи их научных изысканий, которые вдохновляли многих на занятие наукой и постижение мира. В Дипломатической академии МИД России Бажановы создали одну из крупнейших в мире научных школ в области международных отношений, через которую прошло уже не одно поколение молодых ученых. Достаточно сказать, что число учеников Бажановых уже давно перевалило за сотню.

Я лично благодарен Наталья Евгеньевна за то, что она всегда от души поддерживала мои научные начинания. Так было, например, в 90-е-2000 годы, когда я продвигал проект создания Российско-Американского научного фонда на базе Калифорнийского и Стэнфордского университетов. Наташа помогала с письмами поддержки от высоких лиц с российской стороны, контактами и связями в США, где ранее долго работала. Главной задумкой было – организовать совместные научно-технологические проекты, обеспечить связь российских научных коллективов с высокотехнологическими компаниями Силиконовой долины. В 1994 году мы подготовили для партнеров в США 41 проект от коллективов РАН и российских университетов. Они были приятно ошеломлены как постановкой задачи создания совместного научного фонда, так и изобилием предлагаемых уникальных проектов. Многие думали, что наука в новой России уже умерла вместе с распадом СССР. Им казалось, что Сорос, успешно работавший в то непростое время на территории России, уже собрал все знания о новых научных идеях, ведь тогда многие ученые получали его стипендию. Вспоминаю, как в институте RAND в Санта-Монике мне было предложено обзвонить научные центры и университеты в России для уточнения, какие из них еще могли бы работать над совместными проектами. После 50 звонков вопрос отпал сам по себе, – российская наука продолжала свою жизнь. В то время еще даже не было научно-технологической секции в посольстве США в Москве. Мне пришлось много выступать в США с разъясняющими проект лекциями на всех уровнях – от университетов до Commonwealth Club in San Francisco, RAND Corporation in Santa Monica и State Department in Washington, D.C.

Надо отметить, что американская сторона всячески помогала по всем возникающим вопросам и предоставляла необходимые для выступлений площадки. Вспоминаю, как по результатам очередного Российско-Американского симпозиума 1998 года в школе бизнеса Гарвардского университета, в котором принимали участие мэр Москвы Ю. М. Лужков и Дж. Сорос, Государственный департамент предложил профинансировать компьютеризацию российских университетов, чтобы у студентов была прямая связь с фондами библиотеки Конгресса США. Чувствовалось, что была взаимная заинтересованность в совместной деятельности на пути научно-технологического совершенствования.

Помню, как была достигнута договоренность о реализации некоторых проектов с неплохой финансовой поддержкой американской стороной. Штаб-квартира фонда должна была располагаться в километре от Капитолия штата Калифорнии в Сакраменто. Вспоминаю, как переживала Наталья Евгеньевна, когда, наша инициативная деятельность по созданию фонда не была поддержана сопредседателем Российско-Американской комиссии по научно-технологическому сотрудничеству, премьер-министром В.С. Черномырдиным. Российские банкиры тоже не особенно жаловали создание фонда, отказываясь найти какие-то 200 тысяч долларов на здание фонда в Сакраменто. Хотя было очевидно, что реализация идеи фонда сулила интересные перспективы для развития связей и в бизнесе.

Но наша инициатива все-таки не прошла бесследно. Известно, что «свято место пусто не бывает». Позднее в РЭНД был создан похожий фонд, а в посольстве США в Москве открылся департамент науки и технологии. К слову, нынешний проект «Сколково» соответствует идее планировавшегося нами фонда. С той лишь принципиальной разницей, что в случае фонда в нашем случае российская сторона управляла бы проектами наравне с американской стороной на американской земле и на их деньги, а в «Сколково» основную скрипку играют распиаренные западные ученые, работающие за российские деньги. А молодые российские ученые мечтают уехать на работу в США. Кто-то, видимо, считает, что ученые России профессионально слабее западных коллег.

Когда у меня совсем было опустились руки, Наталья Евгеньевна не дала впасть в отчаяние, поддержала, как могла, убеждала, что есть еще много других интересных научных идей и проектов для «мозгового штурма». Так оно и случилось. После того, как я начитался гениальных, мастерски и понятно написанных научных трудов Натальи Еевгеньевны и Евгения Петровича Бажановых, мое внимание захватил долговременный проект по изучению процесса глобализации демократии. Я уже начинал выступать в США с лекциями о вступлении России в ВТО, о гражданском обществе и всеобъемлющих правах человека. Глобализация демократии рассматривалась как процесс перехода человечества от коллективного бессознательного – к коллективному сознательному, когда индивид получает самостоятельную возможность полностью реализовать себя прогрессивно. Предполагалось под этим углом зрения рассмотреть и исследовать все политические процессы внутри России и на международной арене – от формирования гражданского общества до международной кооперации и безопасности.

Каково же было мое удивление, когда во время обсуждения этой темы с бывшим Генеральным секретарем ООН Бутрос Бутрос-Гали после его лекции в Дипломатической академии, он весьма заинтересованно поддержал мою концепцию. Он заметил, что такую концепцию мог сформулировать только очень опытный и глубокий ученый. И это правда, потому что за этой темой стояли мои ангелы-хранители – Наталья Евгеньевна и Евгений Петрович Бажановы. А сама тема очень точно обозначила новые политические процессы на планете. В результате исследований было опубликовано много статей, касающихся стратегии развития России в условиях мирового процесса глобализации демократии.

В 2010 году мне присудили премию Союза журналистов России за цикл статей об интеллектуальной революции. В 2012 году получил приглашение выступить с докладом на конференции Евросоюза по вопросам международного регионального сотрудничества в польском Вроцлаве. В том же 2012 году, в Доме-музее И.С. Тургенева в Буживале под Парижем состоялась презентация нашей с А. Ю. Капковым книги «Эволюция глобализма: от коллективного бессознательного – к коллективному сознательному». Книга была опубликована при поддержке Ассоциации выпускников Дипломатической академии МИД России.

Помню, как в 2002 году мне было предложено представлять Россию в Азиатско-Тихоокеанском центре международной безопасности в Гонолулу на Гавайских островах. Ученые также приглашались туда для участия. Место экзотическое, интересное тем, что там располагается военно-морская база Тихоокеанского флота США. В центре проходят повышение квалификации по вопросам безопасности государственные деятели и ученые 48 стран. На одном из занятий при обсуждении проблем международного терроризма мне показался сомнительным тезис лектора, что это явление зародилось именно в России. Возник своего рода идеологический спор. На следующий день мы обсуждали ситуацию в руководстве центра с представителями Госдепа, ЦРУ и других организаций. В итоге, после выступления представителя Госдепа, который неожиданно поддержал меня, договорились внести изменения в учебную программу. Решили, что рассматривать эту проблему необходимо с исторически объективных позиций. С представителем Госдепа мы подготовили совместный доклад о суверенитете в эпоху перемен. После моего возвращения в Москву были разные оценки этого события. Наталья Евгеньевна поддержала меня. Но были и другие, считавшие, что мне не надо было высовываться и поднимать этот вопрос, ведь мое присутствие в центре полностью оплачивалось принимающей стороной – Пентагоном. С радостью вспоминаю время, проведенное центре. Встретил много интересных людей.

Трудно писать о человеке, с которым тебя связывали дружеские отношения почти всю сознательную жизнь. Чувство потери близкой, родственной души наполняет скорбью.

С Наташей мы познакомились в Сан-Франциско в далеком 1978 году. Она работала в Генеральном консульстве СССР в качестве пресс-атташе. Я занимался наукой в Калифорнийском университете в Беркли. Помню, как на приемах в Генеральном консульстве американцы всегда смущались при общении с Наташей. Они восхищались сочетанием в ней красоты, доброты, коммуникабельности и профессионализма. Ее часто сравнивали с Одри Хэпберн, Ритой Хэйворт и Софи Лорен. Но мне, наоборот, казалось, что это они все похожи на Наташу. Красота и обаяние образов, создаваемых ими на экране, находили воплощение и в ее натуре. Она всегда была очаровательна и притягательна своим необычным открытым сердцем. Возникал какой-то необъяснимый душевный комфорт в общении с ней. Невозможно было равнодушно пройти мимо ее обворожительной улыбки.

Наталья Евгеньевна всегда была фундаментом и оплотом семьи Бажановых, удивительно гостеприимным и бескорыстным человеком. Всех друзей, коллег и знакомых она всегда окружала заботой, радушным вниманием, помогала им, чем могла. Она умела тонко и изящно дружить, вдохновлять, делать незабываемые подарки. Как-то, зная о моей магической привязанности к изучению происхождения колец Сатурна, подарила мне с пожеланием успехов шикарный восточный халат цвета космоса, с золотыми вкраплениями звезд. Халат оказался воистину волшебным.

После этого подарка неожиданным образом начали поступать приглашения рассказать о наших исследованиях в США: космическом центре Маршалла НАСА в Алабаме, Калифорнийском университете в Беркли и Сан-Диего, Национальном бюро стандартов и университете Дж. Вашингтона в Вашингтоне, Астрономическом институте Гавайского университета в Гонолулу, в Астрономическом институте университета Буэнос-Айреса и других. Газеты и журналы начали публиковать популярные статьи про нашу новую теорию происхождения колец Сатурна, подтверждаемую экспериментальными данными миссии Кассини. Международные астрофизические журналы начали публиковать наши научные статьи только с 2005 года, хотя исследования начались еще в далеком 1987 году. В 2005 году состоялась наша пресс-конференция в РИА «Новости», в 2007 году – в ТАСС. Проблема состоит в необычности нашей гипотезы, гласящей, что за происхождением колец у Сатурна и других планет стоит сверхпроводимость космического льда.

Спасибо Наталье Евгеньевне, она поддерживала нас, напоминая, что бывали и худшие времена, когда научных первооткрывателей сжигали на кострах. Но и сейчас Европа зачастую по-прежнему удивляет, не всегда адекватно воспринимая прогрессивные инициативы. Сегодня международные отношения пока еще далеки от идиллической гармонии предвиденного И. Кантом идеала «всеобщего мира». Давно назрела необходимость планомерной реформы ООН, ОБСЕ, ЕС и НАТО в соответствии с изменившимися реалиями. Об этом неоднократно говорила и писала наша многоуважаемая Наталья Евгеньевна.

…Наташе нравились дружеские посиделки. Она всегда была их душой, приветливым, отзывчивым, заботливым человеком, активно поддерживающим дискуссии. Помню, как-то после работы мы шли с Евгением Петровичем по Москве от Красных ворот к центру. Оказывается, они планировали с Наташей и его сестрой Викторией посидеть в китайском ресторане накануне его дня рождения. Позвонила Наташа. Евгений Петрович спросил у нее, может ли он пригласить меня. Она с готовностью согласилась, и мы прекрасно провели время за ужином.

В другой раз я по делам заехал к ним домой, в их небольшую, но уютную квартиру на Кутузовском. Вечно безумно занятый, Евгений Петрович трудился на кухне за закрытой дверью над очень важным и, как всегда, срочным текстом доклада. Наташенька встретила меня дружелюбно и радостно. Тут же предложила перекусить. Угощала голубцами и корейской водкой. В ожидании Евгения Петровича, усталый, я все съел и незаметно для себя заснул. Каково же было мое удивление, когда через некоторое время вдруг очнулся ото сна под дружный смех Наташеньки, ее мамы и Евгения Петровича с предложением добавки. Этот случай часто был предметом веселых шуток в нашей компании.

Помню, Наташа организовала мне лекцию в Генеральном консульстве СССР в Сан-Франциско. На объявлении было написано, что с лекцией выступает В. Черный, а после лекции будет фильм «Черная береза». Все читающие объявление дружно смеялись по поводу игры слов…

Однажды, в 1979 году Наташа посоветовала мне посетить мэра Рино в Неваде. Я предлагал мэру лекцию в клубе «Ротари Интернэшнл». Он же пытался затащить меня в казино. Как «твердый искровец», я сопротивлялся. Все это происходило в то время, когда советские войска вошли в Афганистан. Но эта тема как-то не затрагивалась на встречах с учеными. Взаимный интерес был сильнее происходящего. Все понимали, что это скоро закончится. Университетские профессора, как нормальные люди спрашивали меня, когда же я организую прием с русской водкой и слайдами о Москве. В том же 1979 году мне удалось организовать турне с научными лекциями по многим университетам США. Но и та давнишняя инициатива Наташи не прошла бесследно. Позднее, в 2001 году мне все же довелось выступать в Центре по правам человека университета Невады в Рино с приглашенными лекциями о правах человека в России. Одна из лекций проходила в интерактивном режиме с жителями города. Конечно же, в выступлении я использовал публикации Натальи Евгеньевны и Евгения Петровича. Тема прав человека с тех пор стала одной из главных в моих изысканиях. Интересно, что лекцию пришлось перенести на неделю из-за теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Университетские ученые видели возможность сближения США и России на основе борьбы с терроризмом. Я привез в Москву их статьи на эту тему, их опубликовали в «Moscow Times». В 2001 году по моей инициативе был создан Фонд защиты конституционных прав коренных малочисленных народов России. Позднее деятельность фонда была замечена Организацией Объединенных Наций. И в 2012 и 2014 годах мне посчастлилось выступать с докладами уже на конференциях в ООН.

Еще факт. В 2000 году Нобелевскую премию мира присудили знаменитому корейцу Ким Дэ Джуну. Ранее Наталья Евгеньевна руководила подготовкой его диссертации в Дипакадемии. В это время я находился в Стэнфордском университете. Ким Дэ Джун выступал там с нобелевской лекцией. Я передал ему привет от семьи Бажановых. Напомнил, как мы готовили его визит в Москву еще до избрания президентом Южной Кореи. На следующий день люди Ким Дэ Джуна пригласили меня с коллегами в корейский ресторан в Сан-Франциско. Естественно, все разговоры были о Наташиной красоте, ее прекрасном знании корейского языка, политики, экономики, традиций и культуры Кореи. Они знали, каким она была утонченным ценителем и знатоком корейской кухни.

На семинарах в Стэнфордском университете, когда речь заходида о Корее, бывший министр обороны США Уильям Пэрри, специалист по корейским проблемам, обращаясь к аудитории, спрашивал, а не будет ли присутствовать один из крупнейших корееведов современности профессор Наталья Бажанова. Ему нравятся ее научные работы, ведь по ним изучают Корею.

В пору пребывания Натальи в Сан-Франциско нас связывала не только напряженная работа. Отдыхали тоже интересно. Однажды мы играли в футбол на бывшей военной базе, недалеко от моста «Золотые ворота». Играли на пиво. Я стоял на воротах. Евгений Петрович был нападающим в команде противника. Ему удалось забить мне несколько голов. Я очень расстроился. А Наташенька меня успокаивала, мол, призовое пиво будем пить вместе.

Накануне 2007 года Евгений Петрович был озабочен: где лучше отпраздновать юбилей Наташеньки (4 января). После долгих раздумий и обсуждений мы пришли к выводу, что нужно выбрать такой ресторан, который бы отражал ее пафос как государственника. Она ведь была государственником без кавычек.

Поэтому мы выбрали зал на втором этаже ресторана «Националь», окна которого выходят на Кремль. Наташа от этого места и атмосферы вечера была счастлива, как и все пришедшие на ее праздник. Вечер удался. Были ученые, артисты, общественные деятели, коллеги и друзья. Присутствовавшие не скупились на тосты и комплименты, по достоинству оценивая достижения и прелести юбиляра. Евгений Петрович снял прекрасный видеофильм о том дне. Смотреть его – большое удовольствие.

К сожалению, болезнь привела Наталью Евгеньевну к преждевременной кончине, отняв жизнь у славной дочери страны. Она оставила глубокий след в мировой науке и внесла неоценимый вклад в укрепление мира и дружбы между народами. Она была пионером дипломатической науки новой России. С ее именем связана интеграция российской науки о международных отношениях и страноведения в сокровищницу мировой науки.

Светлая память о Наталье Евгеньевне Бажановой навсегда останется в наших сердцах. Дело всей ее жизни – борьба за мир с помощью дипломатии и научных методов – осталось нам во всех ее творениях. И потому, можно сказать, что для ее наследия начинается новая жизнь: идеи подхватывают все те, кто ее знал и ощутил обаяние ее таланта ученого, писателя и дипломата.

Скорбя о невосполнимой потере, хотелось бы сказать слова утешения и соболезнования многоуважаемому Евгению Петровичу Бажанову, родным, близким и коллегам Натальи Евгеньевны, и всем нам, кто был рядом с ней по жизни. Лучше всего тут подходят стихи Константина Симонова:

«Умер друг у меня – вот какая беда… / Как мне быть – не могу и ума приложить. / Я не думал, не верил, не ждал никогда, / Что без этого друга придется мне жить. / Был в отъезде, когда схоронили его, / В день прощания у гроба не смог постоять. / А теперь вот приеду – и нет ничего; / Нет его. Нет совсем. Нет. Нигде не видать. / На квартиру пойду к нему – там его нет. / Есть та улица, дом, есть подъезд тот и дверь, / Есть дощечка, где имя его – и теперь. / Есть на вешалке палка его и пальто, / Есть налево за дверью его кабинет… / Все тут есть… Только все это вовсе не то, / Потому что он был, а теперь его нет! / Раньше как говорили друг другу мы с ним? / Говорили: «Споем», «Посидим», «Позвоним», / Говорили: «Скажи», говорили: «Прочти», / Говорили: «Зайди ко мне завтра к пяти». / А теперь привыкать надо к слову: «Он был». / Привыкать говорить про него: «Говорил», / Говорил, приходил, помогал, выручал, / Чтобы я не грустил – долго жить обещал, / Еще в памяти живы твои все черты, / А уже не могу сказать тебе «ты». / Говорят, раз ты умер – таков уж закон, – / Вместо «ты» про тебя говорить надо: «он», / Вместо слов, что люблю тебя, надо: «любил», / Вместо слов, что есть друг у меня, надо: «был». / Так ли это, не знаю, по-моему – нет! / Свет погасшей звезды еще тысячу лет / К нам доходит. А что ей, звезде, до людей? / Ты добрей был ее, и светлей, и милей, / Да и срок невелик, тыщу лет мне не жить, / На мой век тебя хватит мне по дружбе светить».

Владимир ЧЕРНЫЙ

доктор физико-математических наук, директор ин-та современной науки, член Союза журналистов РФ.

Москва. Россия

Для “RA NY”