Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле

В ночь на 12 декабря 2015 года в Париже с большим трудом завершилась двухнедельная межгосударственная «Климатическая конференция ООН» под кодовым названием СОР-21. В конференции приняли участие представители из 195 стран и в том числе многие первые лица государств. Как сообщали мировые СМИ – переговоры шли крайне тяжело из-за множества разногласий и чтобы ускорить процесс президент США Барак Обама даже позвонил и поторопил председателя КНР Си Цзиньпина.

Участники конференции решали вопросы о делёже производственных квот на «парниковый» (углекислый газ) СО2. «Прицел» у организаторов встречи был дальний – концентрация производства и денег в руках монополий, а в конечном счете их полное доминирование в сфере производства. Внешней же благовидной причиной для конференции была благая «задача» не допустить повышения температуры на Земле более чем на два градуса по сравнению с концом XIX века.

Под предлогом «парниковых газов» планируется устранение конкурентов путем закрытия перспективных предприятия в развивающихся странах. В этой связи прогрессивной общественности надо приготовиться к очередному «распилу» бюджета в их странах под выдуманную проблему и сопутствующий обман.

Теперь перейдем к сути.

«Аристотель научил меня удовлетворять свой разум только тем, в чём убеждают меня рассуждения, а не только авторитет учителей. Такова сила истины: вы пытаетесь её опровергнуть, но сами ваши нападки возвышают её и придают ей большую ценность». (XVI век, итальянский философ, физик, математик Галилео Галилей).

Если бы парижская «парниковая» конференция СОР-21 проходила на каком-нибудь острове Папуа Новой Гвинеи, а её участниками были дикари из окрестных деревень, то они были бы снисходительно прощены. Потому как ещё более двух тысяч лет назад астрономы древнего Египта открыли явление прецессии (ось Земли относительно наклона к Солнцу движется по кругу). Известная многим с детских лет игрушка «волчок» (юла) перед тем как остановиться начинает раскачиваться. Это же самое явление происходит и с Землей и называется – прецессия. Земля во вращении вокруг своей оси замедляет своё движение (замедление величина переменная и составляет за тысячу лет примерно 0,1 – 1 секунду).

Земля при затухающем вращении раскачивается как юла, подставляя к Солнцу, то одно, то другое место. Ровно так же как человек, сидя у костра, поворачивается к огню, то одним, то другим боком. Ещё древние греки словом «климат» называли «наклон» лучей Солнца к поверхности Земли. Какое значение имеет угол наклона лучей Солнца к Земле понимает каждый, наблюдая смену времен года с зимы на лето и в обратную сторону во всем многообразии погодных перемен на всех континентах.

В прецессии один полный оборот оси Земли по кругу (360 градусов) происходит за 25920 лет (за 72 года на 1 градус). Угол отклонения оси Земли (от условного центра) при раскачивании составляет 23 градуса 27 минут.

Что такое 23 градуса широты на Земле? Это примерно, как расстояние от Швеции до Кипра. Угол между максимальным и минимальным наклоном Земли к Солнцу в прецессии в два раза больше и составляет уже 46 градусов и 54 минуты. А это примерно, как расстояние от Полярного круга до Африки. Всем понятно, что один климат на Земле (и в частности в Северном полушарии) будет, когда Земля подставит под лучи Солнца побережье Африки и совсем другой климат, когда под тем же углом наклона, под те же лучи – северные берега Скандинавии. И при этом фактор наклона Земли к Солнцу будет влиять не один сезон (как при ежегодной смене климата с зимы на лето), а влияние будет происходить тысячи лет – постепенного разогрева, или похолодания.

Таким образом, прецессия на смену климата на Земле оказывает глобальное и цикличное влияние.

Всецело и полностью климат на Земле (температура, влажность, уровень воды в мировых океанах, животный и растительный мир и всё прочее) зависит не от мнения и решения «ученых» на конференции в Париже по «парниковым» газам, а от астрономического явления прецессии (долговременного на тысячи лет изменения наклона планеты Земля к Солнцу).

Знания по геологии говорят, что ледниковые периоды на Земле повторялись многократно, а последний ледниковый период закончился около 10-12 тысяч лет назад. Несмотря на цикличность периодов похолодания и потепления на Земле выводов из этого не сделано и явления воздействия прецессии планеты на глобальную смену климата до сих пор человечеством (наиболее продвинутой его частью – наукой) не осмыслено.

Ледяной панцирь в периоды оледенения в Северном полушарии порой опускался до широты современных городов Киева, Берлина и Лондона. Скандинавия, Балтика, Канада и Сибирь была под много метровым слоем льда и снега. Местами лед был такой, как сегодня в Антарктиде. За счет того, что огромная масса земной воды была сконцентрирована во льдах на северных материках, покрывая большое пространство Евразии и Америки, то от этого уровень мирового океана был ниже современного на 100-200 метров.

Теперь давайте подумаем…

Если похолодание было 10 – 12 тысяч лет назад (а половина большого круга колебания оси Земли – 12960 лет), то при прецессионном движении нашей планеты пик жары в Северном полушарии ещё не пройден. Настоящая жара (её пик) будет через тысячу лет. А до той поры будет происходить постоянное медленное потепление.

Сейчас на Земле для Северного полушария, по «возрасту прецессии» (если весь цикл разделить по месяцам года) примерно, как «июнь» – то есть всего-навсего начало лета. Прохождение пика жары в прецессии на Земле настанет через тысячу лет – «в июле» и по инерции ещё примерно четыре тысяч лет «август – сентябрь» будет очень тепло. Можно представить и спрогнозировать последствия этому.

Современные пустыни передвинутся на север и расширятся, степи высохнут, современные зоны лесов превратятся в степи, болота в тундре подсохнут и зарастут широколиственными лесами. Северный ледовитый океан будет умеренно теплым. Зимы на Севере будут бесснежными. В ближайшую тысячу лет растают все льды во всём Северном полушарии, а общий уровень мирового океана от этого поднимется. С таянием северных льдов под лучами Солнца растаявшая вода будет нагреваться. Теплая северная вода океаническими течениями будет подмывать и плавить льды Антарктиды, и этим ещё более поднимет общий уровень воды в морях и океанах. В итоге большие территории современных побережий и прибрежные города в мире окажутся глубоко под водой.

Но обо всём этом сегодня не стоит беспокоиться, так как к тому времени в жизни человечества будут другие ценности и приоритеты.

Никто сегодня не знает, до каких величин повысится температура на Земле в период максимального прецессионного наклона Северного полушария к лучам Солнца. Конечно, можно смоделировать на компьютере ситуацию, но изменить прецессионную смену климата человечеству не по силам. Ситуацию надо принять с покорностью, так же как и наличие Солнца и звезд на небе.

Через тысячу лет, достигнув пика жары в Северном полушарии, Земля в своём прецессионном движении пойдет с наклоном в обратную сторону. А ещё через 13 тысяч лет она достигнет «пика холода». В Северном полушарии опять наступит ледниковый период. Скандинавию, северную Европу, Сибирь и Канаду покроет толстый (возможно) несколько сотен метров или более слой снега и льда. Вода Земли сконцентрируется в этих льдах, уровень океанов опять упадет на сто – двести или более метров. От огромных по площади северных льдов в Северном полушарии сильно похолодает. Антарктида в период «пика холода» на севере очистится ото льда и будет пригодным для жизни цветущим зеленым континентом. И так на Земле будет циклично происходить каждые 25920 лет.

Человечество ещё молодо знаниями.

По сути дела оно находится в «младенчестве» и живет свою первую в истории Земли сознательную жизнь. Потому всё, что происходит на Земле, всё для обучения человечества происходит в первый раз.

Человечество может быть счастливым наблюдателем прецессионной смены климата на Земле с цикличными периодами потепления и похолодания. Но может ничего этого и не увидеть, если прежде по своей корысти и эгоизму истребит самих себя в междоусобной борьбе. Например, за передел промышленных «квот по углекислому газу» или же в условиях отсутствия в странах демократии – в термоядерных войнах: за деньги, власть и амбиции вождей.

Владимир ГАРМАТЮК.

Россия, г. Вологда

Для “RA NY”