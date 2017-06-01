22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Обзор периодики, монографий и сборников документов изданных в США и России

В середине апреля 2017 года довелось мне просмотреть передачу российского телевидения (РТР – Планета) под названием «60 минут» (ведущие – О. Согбеева и Е. Попов, кстати, прекрасные журналисты! ), в которой принял участие историк Игорь Чубайс, родной брат того самого… И он вполне серьёзно утверждал, что никакой блокады Лениграда не было, так как была «Дорога жизни». Скажу прямо – я ужаснулся. Если бы он такое заявил в Питере, то трудно было бы поручиться за его судьбу. Доктор философии, декан факультата и не знает, что существует блокада континентальная и морская. Ленинград наглухо был блокирован. И только несколько месяцев зимой функционировала через Ладогу весьма ненадёжная «Дорога жизни». Но после наступления ранней весны, движение транспорта по ней прекращалось. И тогда начинала действовать морская блокада. Он, родимый, видимо не знает, что на озере действовала флотилия (бригада) итальянских катеров новейшей конструкции, которая была переброшена на специальных платформах по железной дороге на Ладожское озеро, и вела бои с кораблями Ладожской Военной флотилии. Так что блокада была страшной реальностью. Не знаком он и с монографией «На Ладоге, как на море», в которой описана вся эта ситуация. А заявление, что СССР потерял в период войны 60 миллионов человек показывает, что, хотя он и преподаёт «россиеведение», с историей Второй мировой войны он знаком слабо. Сопоставил бы он численность населения Советского Союза до войны и после её окончания – и всё бы стало на свои места. Получится, что сведения о потере 27 миллионов человек – объективны, а господин Игорь Чубайс сознательно вводит людей в заблуждение. Что же касается, что более одного миллиона советских граждан воевали на стороне нацистов, то и этот факт должен быть подвергнут анализу. В основном это были жители присоединённых в 1939 – 1940 гг. к СССР территорий. Коренных советских граждан было, как минимум, вдвое меньше. Настоящему учёному стоило привести сведения подобного рода и в европейских странах. Особенно по Франции, Бельгии, Голландии и некоторым другим. Там число коллаборантов было многократно больше (особенно, на душу населения!).

Я назвал Игоря Чубайса только потому, что он сам засветился на телевизионном экране. А ведь есть ещё «проповедники» многих других концепций на эту тему. Правда им в последнее время нанесли ряд ощутимых ударов. На арену вышли подлинные учёные. Ну что они могут противопоставить таким специалистам экстракласса как Юрию Жукову («Тайны Кремля…»), В. Тырмос и Я. Верховскому (« СТАЛИН. Тайный «СЦЕНАРИЙ» начала войны», «Город Антонеску» и др.), В. Дайнес («1941. Год Победы»), В. Суворову («Разгром», «Самоубийство»). И. Пыхалову («Великая оболганная война» Издание 6 –е, исправленное и дополненное), Д. Верхотуровой («Клевета на победу»), Н. Шефовой («Вторая мировая. 1939 – 1945. История великой войны»), исследованию братьев Роя и Жореса Медведева, и многим и многим другим специалистам по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Не мало материалов по этой проблематике можно найти и в русской и русскоязычной прессе.

В основном этот обзор будет посвящён периодике. Я обратил внимание на те публикации, которые подготовлены профессионалами и представляют некую историческую ценность, так как считаю, что статьи, опубликованные теми, для кого изучение истории не является профессией, как правило, ценности не представляют. Исключением могут быть и люди, имеющие учёные степени по другой специальности, но сполна владеющие методикой и методологией научного исследования. К их числу я отношу (это моё личное мнение) таких авторов как И. Кипервас, Я. Гольник и многих других. Есть и любители высокого класса типа Р. Полчанинова, Зайцева и др. Такие уж точно не назовут Ежова Маршалом Советского Союза и не будут приводить фантастические цифры российских потерь в годы Второй мировой войны и прочие нелепости. Естественно, в полной мере будет использован метод цитирования, как единственно возможный для доведения содержания публикаций до широкого круга читателей, само собой разумеется, с ссылками на источники, перечень которых будет дан в конце статьи. Сопоставление сведений, почерпнутых в газетах и иных материалах, их анализ позволит нам понять суть происходившего, которое сегодня так хаят «новоделы» от истории.

НЕМНОГО ИСТОРИИ И СТАТИСТИКИ.

История человечества – это история войн. Маркс был абсолютно прав, что насилие есть повивальная бабка истории. В Альманахе «Панорама» (№45, 2015 года) помещён весьма любопытный материал под названием «Кровопролитные войны. История человечества есть история войн». В публикации приводятся результаты исследования швейцарца Жан-Жака Бабеля, который подсчитал, что за всю историю с 3500 года до наших дней человечество прожило мирно лишь 292 года. В другом издании отмечается, что за пять тысяч лет войн было более 5,5 тысяч. («АиФ. №25. 2016 г.). Но вернёмся к Ж-Ж Бабелю. Исследователь приводит сведения о потерях лишь в некоторых, наиболее масштабных войнах. Наполеоновские войны (1799- 1815 гг.) унесли жизни, по меньшей мере в 3,5 миллиона человек. Правда, некоторые специалисты склонны эту цифру удвоить. Завоеватель Тамерлан (Тимур), за 45 лет своих походов, уничтожил от 15 до 20 миллионов человек (ХIУ век). Это тогда составляло почти 3,5% процента населения всей планеты. Во время Дунганского восстания на северо -западе Китая против Цинской династии (1862 год) убито от 8 до 12 миллионов человек. Восстание, в результате, жестоко подавили, а уцелевших повстанцев приютила Российская империя. Их потомки и ныне проживают в Киргизии, Южном Казахстане и Узбекистане. Первая мировая война (1914-1918 г.) – тоже одна из самых кровопролитных. По самым скромным подсчётам она унесла жизни 15 миллионов человек. Но встречаются и другие данные – 65 миллионов. В число боевых потерь включили умерших от испанки – самой массовой пандемии гриппа за всю историю человечества.

Помимо массовых жертв, итогом Первой мировой войны стала ликвидация целых четырёх империй – Российской, Османской, Германской и Австро-Венгерской. Это была геополитическая катастрофа, которая, в конечном итоге, и привела человечество ко Второй мировой войне. По самым скромным подсчётам, в этой войне погибло около 40 миллионов человек, хотя, по некоторым данным, потери составили до 72 миллионов человек. Материальный же ущерб вообще не с чем сравнить. Он составил от полутора до двух триллионов долларов (тех долларов!). И это война, по своим масштабам, действительно мировая. Ведь в ней в той или иной форме участвовало 62 страны из 73 существовавших на тот момент. Во Вторую мировую войну было вовлечено 80% населения планеты. Боевые действия велись не только на земле и на море, но активно уже и в небе, на трёх континентах и в водах чётырех океанов. Эта война стала единственным конфликтом, в ходе которого использовалось атомное оружие. В «АиФ» №25. 2016 года приводятся не менее интересные данные об экономических потерях, сведения о которых в исследовании Ж-Ж Бабеля приводятся не совсем точно. «АиФ в Америке» сообщают, что с развитием цивилизации экономические потери растут неимоверно. При Петре Первом за год войны бюджет страны терял 3,8 млн рублей золотом. Год войны при Екатерине Великой обходился уже в 9,5 млн. В войне с Наполеоном годовые потери достигали 80 млн. рублей, русско- турецкая война 1877 года – 450 млн. Русско-японская – 1 млрд. 664 млн. Каждый год Первой мировой войны делал в россиском бюджете дыру в 12 млрд. рублей. Во Второй мировой войне издержки выросли в 10 раз. Вот какие беды несут человечеству войны. А ведь есть сегодня «специалисты», считающие, что США должны разговаривать с Россией языком диктата, не понимая, к чему это может привести. Эти люди пытаются таким образом показать свой американский патриотизм, не понимая, что они делают себя злейшими врагами Америки, которая их приютила. Никогда Россия и Америка не будут воевать друг с другом. Это народы-братья, дружба которых скреплена кровью. В самые сложные моменты своей истории американцы и россияне были вместе. Так будет и впредь.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА – «ЗМЕИНЫЙ ДЕНЬ»

В Альманахе «Панорама» (№25.2016 г.) помещена замечательная статья журналистки Сони Будницкой под названием «День памяти и скорби. К 75-летию начала Великой Отечественной войны». Вначале она особо не привлекла моего внимания. Но ознакомившись с её работами, я был поражён глубокими знаниями автора и тем уважением, которое она испытывает к ветеранам той великой баталии. Я понял, что имею дело с публикациями далеко не рядовой журналистки, хотя по некоторым проблемам наши точки зрения явно не совпадают, особенно по вопросам нынешней ситуации в России. Ознакомившись с этой статьей окончательно пришёл к выводу: имею дело с журналистской, историком, как говорится, от Бога. «22 июня 1941 года… Напоминать, что означает этот день для нескольких поколений людей, живших на просторах бывшего Союза, нет необходимости, – пишет она. – Действительно, этот красный день календаря – красный по цвету крови, пролитой миллионами…». Ну а в самом начале С. Будницкая приводит стихотворение великого русского поэта Константина Симонова. Его обязательно нужно напомнить нашим читателям, чтобы молодые люди поняли, что это была за эпоха. И правильно сделала С. Будницкая, что воспроизвела отрывок из одного из шедевров симоновской поэзии – «Тот самый длинный день в году…»

Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой, Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года, Она такой вдавила след И столько наземь положила, Что двадцать лет и тридцать лет Живым не верится, что живы.

А далее она сообщает об этой дате нечто такое, что, ручаюсь, многие читатели, не знали. «Ещё в языческие времена 22 июня считался недобрым днём. Дата эта значилась как день Скипера – Змея, или Змеиный день. В этот день на Русь ждали врагов. Считалось, что можно было услышать как стонет Мать Сыра Земля, если припасть к ней ухом. По необъяснимому совпадению, 22 июня 1812 года Наполеон направил в войска воззвание, в котором объявил войну России. И именно 22 июня был выбран вождями Третьего рейха отнюдь не случайно. Они воспринимали нацизм как новое мировоззрение, основу для новой веры, которая придёт на смену всем религиям мира. День солнцестояния, 22 июня, был в нацистской Германии праздничным днём. Совпадение его в 1941 году с «днём солнца (так по-немецки называется воскресенье) считалось благоприятным знаком для начала войны. Той ужасной войны, которую нам никогда не забыть…».

Одного не сообщила Соня Будницкая: Гитлер, как и Наполеон, разослал своё обращение к войскам тоже в ночь на 22 июня 1941 года. Но к этой дате, как известно, он пришёл не сразу. День нападения на СССР неоднократно переносился, пока фюрер не выбрал эту дату. Но и в Директиве о дате нападения был кроме сигнала «Дортмунд», разрешавший начать 22 июня 1941 года боевые действия, и другой сигнал, по которому наступление отменялось. Но поступил сигнал «Дортмунд».

В полдень все радиостанции Советского Союза передали правительственное сообщение о нападении фашистской Германии на Советской Союз. «В заявлении, с которым выступил народный комиссар иностранных дел В. М. Молотов, – отмечает автор цитируемой статьи, – указывалось, что нападении фашистской Германии на СССР – беспримерное в истории цивилизованных народов вероломство. Вслед за этим правительственным сообщением был передан Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных граждан 1905 – 1918 гг. рождения. 23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооружённых Сил СССР (позднее Ставка Верховного Главнокомандования во главе с народным комиссаром обороны, Маршалом Советского Союза С.К. Тимошенко)».

Приводятся в статье интересные данные о потерях, которые не часто можно встретить в других публикациях. Да что там говорить, если Игорь Чубайс называет потери в 60 миллионов, а некоторые другие «знатоки» рассказывают, что в плен сдавались дивизии, с развёрнутыми знаменами и под звуки духовых оркестров. Да, были пленные, были проигранные сражения. Но столько, сколько их было на других театрах, кроме Тихоокеанского, где сражались главным образом американцы, в СССР никогда не было. А случай с массовой сдачей в плен списан у писателя И. Л. Бунича из его романа «Операция «Гроза» или ошибка в третьем знаке». Этого писателя я знал. Даже опубликовал рецензию на его роман. Но это всего лишь талантливое художественное произведение, и оно не может быть использовано в качестве источника для научной публикации, хотя и весьма познавательное. Там речь идёт о майоре Кононове, который действительно сколотил команду из нескольких десятков человек и сдался в плен. Затем он занимал важный пост в казачьих войсках, воевавших на стороне нацистов. Если не ошибаюсь, в 60–х годах он погиб в автомобильной катастрофе в Австралии, куда сбежал после разгрома нацистов. А так, ни один советский военачальник не подписал за всю войну ни одного акта о капитуляции. Не принято это было в Красной Армии.

Но возвратимся к потерям. С. Будницкая сообщает, что «В приграничных сражениях и в начальный период войны (до середины июля) Красная Армия потеряла убитыми и ранеными 850 тысяч человек; было уничтожено 9,5 тысяч орудий, свыше 6 тысяч танков, около 3,5 тысяч самолётов; в плен попало около 1 млн. человек. Немецкая армия оккупировала значительную часть страны, продвинувшись вглубь на 300 – 600 км, потеряв при этом 100 тысяч человек убитыми (без раненых В.Л.), 40% танков и 950 самолётов. Однако план молниеносной войны, в ходе которой германское военное командование намеревалось захватить весь Советский Союз, провалился». Жаль, что автор не даёт ссылку на источник, из которого почерпнуты эти данные, хотя у меня они сомнений не вызывают. Следует отметить, что немцы в число пленных включали мужчин призывного возраста, которых по разным причинам не успели мобилизовать в армию, в виду скоротечности военных операций. Потери же нацистов были немыслимыми. За два предыдущих года войны они таких потерь не понесли на всех европейских и африканских театрах военных действий. Одним словом, под Москву, до которой они ползли почти полгода, пришла лишь тень того вермахта, который вторгся на территорию СССР. Напомним, что Франция и Британский экспедиционный корпус были разгромлены всего за 40 дней. А советские пограничники (100 застав), которых было не более 100 тысяч, без приказа не отступали. Героически сражались и войска прикрытия. Описывает С.Будницкая и героическую оборону Брестской крепости. Весьма большой интерес представляют приведённые ею в разделе статьи «Память» сведения об участниках той великой битвы. Кстати, в этой же газете опубликован материал Сергея Булатова: «Письма старшего брата», которые позволяют познать мотивы поведения защитников Отечества. Несомненно, и С. Будницкая и С. Булатов заслуживают благодарности за то, что написали правду о том великом времени. Жаль только, что до Сони Будницкой не дошли документы об ещё одном героическом событии – обороне Брестского вокзала. Об этом событии в «АиФ в Америке» (№ 25. 2016 г.) опубликован материал известного журналиста Георгия Зотова – «22 июня, ровно в 4 часа». Правда, переход границы немцами начался не в 4 часа, а в 3.30 утра.

А далее автор сообщает ранее неизвестный нам факт, как 70 советских солдат неделю сдерживали натиск врага. Утро 22 июня, как известно, было выходным днём. На Брестском вокзале, помимо персонала, ждали своих поездов командированные бойцы – например, группа связистов старшины Павла Баснева. Разбуженные в 4 часа утра взрывами, красноармейцы (далеко не все они были вооружены), потребовали от милиционеров выдать им винтовки. Начальник линейного отдела милиции Андрей Воробьёв распорядился это сделать, и все поспешно заняли оборону, ожидая противника. Кем он окажется, ещё никто не знал. Немцы в шесть утра подъехали со стороны моста. Их вначале подпустили и встретили прицельным огнём. Половина солдат вермахта погибла на месте. Остальные развернулись и умчались назад. Бойцы быстро собрали у убитых автоматы «Шмайсер». Первой победе радовались. Но они не знали общей обстановки. А тем временем Брестская крепость уже была окружена, а город взят. Нацисты вскоре вернулись на бронетранспортёрах с подкреплением. Разгорелся ожесточённый бой, длившийся 4 часа. К десяти утра защитники отступили в подвалы. И там, без света и еды, неделю держали оборону. Уже пал Минск, а в подвалах Брестского вокзала всё ещё шли бои. Единственной едой у них была карамель и печенье, прихваченные в спешке из буфета. И руководили обороной вокзала простые русские люди Баснев – родом из Ивановской области, и Воробьёв – из-под Смоленска. Кстати, за свой подвиг они не получили наград. А в подземельях Брестского вокзала до сих пор находят человеческие кости и оружие. «Если будете проезжать и найдёте время, – пишет Георгий Зотов, – положите туда цветы в честь погибших героев. Поверьте, они этого заслуживают». И ещё не менее интересные сведения, почерпнутые из переодики: отдельные сооружения Брестского Укрепрайна (Ура) сопротивлялись до начала июля 1941 года. Только не путайте Брестский УР с Брестской крепостью. Итак, война стала реальностью…

Выше мы анализировали факты о роли и месте войн в истории человечества, факты, которые нашли в открытой прессе и при анализе и сопоставлении которых, пришли к некой искомой истине. Именно из открытых источников, ссылка на которых дана в публикации, мы узнали, во что войны обходятся человечеству. Иногда и в архиве не найти того, что можно получить, изучая материалы, которые мы назвали «открытыми источниками». Из этого, однако, не следует, что архивные документы перестали играть свою роль в исследовательской работе. Отнюдь нет. По-прежнему, работа в архивах является основополагающей. Именно из архивных фондов и коллекций документов эти сведения попадают в открытую печать. И тогда результаты работы многих исследователей попадают, помимо их воли, в руки одного человека. И именно, если он специалист, то может их сопоставить, обобщить и сделать определённые выводы. Они же могут послужить основой для создания исключительно художественных произведений. И таких примеров немало. И. Бунич, Э. Радзинский, В. Пикуль, И. Стаднюк и многие-многие другие, создали свои блестящие работы, используя архивные материалы. И в данном случае они представляют значительный познавательный интерес, но не могут быть основой для научных исследований. Не зря Э. Радзинский на вопрос, считает ли он себя историком, ответил: «я не историк, я пишу об истории». И пишет блестяще, как писали Пикуль, Бунич и многие другие. Но всё -таки – это авторы художественных произведений, блестящих, познавательных. В их основе – исторические факты, но научная работа имеет совершенно иную структуру. Все материалы подобного рода должны иметь ссылки на источники или потверждены тем или иным способом. Для художественного вымысла – в этом нет надобности. В их основе могут быть и мифы и легенды. Поэтому, если в поле вашего внимания попадает то или иное произведение, к примеру, о войне, то прежде всего обратите внимание на наличие научно-справочного аппарата. Ни одна монография без него не обходиться. Если такового нет – вы имеете дело с художественным произведением, хорошим или не очень – это уже дело вкуса. Но мы отклонились от основной темы, заявленной в начале. Поэтому возвратимся к ней, используя те же методы для доведения истины до читателей – цитирование и комментарии.

ПЕРЕСТРОЙКА НА ВОЕННЫЙ ЛАД

Как известно дата нападения Германии на СССР неоднократно переносилась. Но 21 июня стало понятным – Рубикон перейден. Нападения нужно было ожидать с часу на час. Это потвердили и несколько перебежчиков с немецкой стороны, сообщившие, что приказ о переходе государственной границы зачитан перед строём, так же, как и обращение Гитлера к войскам. Вечером, 21 июня в девятнадцать ноль пять началось очередное заседание узкого руководства – И. Сталина, Н. Вознесенского, В. Молотова, К. Ворошилова, Л. Берия, на котором присутствовали также Г. Маленков, С. Тимошенко, зам. начальника главного управления политпропаганды Красной Армии Ф. Кузнецов. (Исторический архив. 1995 г. № 2). До этого, в марте 1941 года, было принято решение об образовании Бюро Совнаркома.

В документе, в частности, говорилось:

«1. Образовать в Совете народных комиссаров Союза ССР Бюро Совнаркома, обеспеченное всеми правами СНК СССР.

2. Бюро Совнаркома образовать в составе СНК СССР первого заместителя председателя СНК СССР, тов. Молотова, первого заместителя председателя СНК СССР – тов. Вознесенского Н. А. и тт. Микояна А.И., Булганина Н. А., Берия Л. П., Кагановича Л. М. И Андреева А.А….». Далее определялись функции этого неконституционного органа. Был принят и ряд других решений о преобразований ряда министерств.

Всё это приводится в монографии известнейшего историка Ю. Жукова. «Тайны Кремля. Сталин. Молотов, Берия. Маленков». И документально потверждено. Справочный аппарат монографии соответствует всем требованиям научно-исторического исследования. Было понятно, что речь идёт о перестройке органов управления на случай войны. Уважемый читатель, задай себе вопрос: встречал ли ты наименование этих новых органов власти (БСНК, УР) хотя бы в одном из «сочинений» «новоделов от истории»? А ведь это так важно, чтобы понять суть переменен в руководящих органах страны в начале войны.

Но вернёмся к 21 июня. Сталин поручает Молотову встретиться с германским послом Шуленбургом. Вернувшись, Молотов смог сообщить лишь одно. На его вопрос, «что послужило причиной нынешнего положения германо-советских отношений» Шуленбург ответа не дал, сославшись на отсутствие у него информации из Берлина. После этого пришлось признать, что выбор уже сделан. Впрочем, Сталин и ранее не сомневался, что война – дело ближайшего времени.

Ещё тремя днями раньше, сообщает Ю. Жуков, Мельтюхов и многие другие исследователи, учитывая возможное развитие событий, Прибалтийский, Белорусский и Киевский особые военные округа, зону наиболее вероятных главных ударов вермахта, были преобразованы во фронты – Северо-западный, Западный и Юго-западный. Затем, по предложению Г. Жукова и С. Будённого, сочли нужным создать ещё один фронт, Южный – на втором потенциальном направлении немецкого наступления, а кроме того и ВТОРУЮ ЛИНИЮ ОБОРОНЫ. Почему я выделил фразу «Вторую линию обороны»?. Да потому, что Сталин всё -таки понимал, да и военное руководство страны тоже, что придётся отступать. Силы вермахта и Красной Армии были несопоставимы. Не забудем, что Закон о всеобщей воинской обязанности в СССР был принят только в 1939 году, а в Германии – в 1935! Иначе говоря, Сталину не хватало двух с небольшим лет, чтобы завершить реформу Вооружённых Сил СССР, которую пришлось проводить уже в условиях военного времени.

Просмотрите монографию израильских исследователей В. Тырмос и Я. Верховского – «СТАЛИН. Тайный «СЦЕНАРИЙ» начала войны». И вы многое узнаете о событиях того времени. В ночь на 22 июня 1941 года практически всё руководство страны находилось в кабинете у Сталина. Все необходимые директивы в войска были отпралены. А в одной из которых (№ 2) говорилось: «Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советско-германскую границу. Впредь до особого распоряжения наземным силам границу не переходить».

И это было оправданное, стратегически выверенное решение. В результате этого Гитлер в глазах мирового общественного мнения сразу же выглядел агрессором, а Россия – жертвой неспровоцированной агрессии. Это сыграло впоследствии огромную роль, о чём речь пойдёт ниже. В 3.30. стали поступать донесения о переходе германской армии по всей линии границы в наступление. Необходимо было сообщить населению страны о нападении Германии на СССР. Почему не выступил Сталин? По этому вопросу существуют разные мнения, в том числе и у Ю. Жукова. Отбросив всякие версии, типа «Сталин был в прострации», «Он был в полной растерянности», «Он убежал на дачу» и прочие глупости, используя работу самого Ю. Жукова и ряда других историков, можно с большой долей достоверности реконструировать события той исторической ночи. И вот какие аргументы, можно выдвинуть в пользу версий И. Пыхалова, Ю. Мухина. Начнём с того, что и сам Гитлер не выступил в эту историческую ночь перед народом, а обратился только с письменным обращением к армии. Выступить он поручил своему ближайшему соратнику Й. Геббельсу, а перед журналистами – Риббентропу. Во вторых, Сталину необходимо было уяснить сложившуюся обстановку и поставить, при том немедленно задачи по переводу всех отраслей народного хозяйства на военный лад.

Чтобы в этом убедиться, следует ознакомиться с «Тетрадью посещений….» Генсека. Он иногда в сутки принимал до 30 руководителей различного уровня. И всё это зафиксировано и сомнений не вызывет. Я употребил термин «в сутки» не зря. Приём шёл днём и ночью, что следует из той же «Тетради посещений…». А поэтому, иногда выбирался на Ближнюю дачу, чтобы иметь возможность отдохнуть. Но и там он вёл прием необходимых ему лиц. В-третьих, пытаются скрыть тот факт, что Молотов был ближайшим соратником Сталина, вторым, по своей значимости человеком в стране. Многие не знают, что Вячеслав Михайлович – был выдающимся дипломатом своего времени и сумел реализовать задачу создания антигитлеровской коалиции. И, кроме всего прочего, не забудем, что Молотов был личностью высочайшей культуры. Ведь он из семьи выдающегося русского композитора Скрябина. Да и супруга у Вячеслава Молотова была необычной – Полина Михайловна Жемчужина (Перловская) – единственная женщина – министр в правительстве Сталина. Кстати, такую же характеристику Молотову дали и нацисты, когда Молотов посетил Берлин в 1940 году и мастерски отстаивал интересы Советского государства. Высоко оценивали его как дипломата и такие великие личности, как У. Черчилль и Ф. Рузвельт. Поэтому остановились именно на Молотове. Выступление готовили коллективно. Внёс правку и Сталин. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» – эти слова принадлежат ему. Они стали основным лозунгом Великой Отечественной.

ВЫСТУПЛЕНИЕ МОЛОТОВА. СОЗДАНИЕ ГКО

В 12 часов дня Молотов выступил по радио. Вся страна собралась у радиоточек и радиоприёмников. Приведём фрагменты из выступления В. М. Молотова: «Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра без объявления каких -либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города – Житомир, Киев, Севастополь и некоторые другие. Налёты вражеских самолётов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорий. Это нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством… Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей… Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную Отечественную войну войну за родину за честь за свободу… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». («Правда» – 23 июня 1941 года. В. Галыга. Е. Зимовина. История. Хрестоматия. Сборник документов).

В этом выступлении впервые был использован термин «Отечественная война». В газете «Известия» от 23 июня Емельян Ярославский в своей статье уточнил это определение характера войны – «Великая Отечественная война». Под таким названием эта война и вошла в историю. Неповторимым было выступление У. Черчилля по британскому радио 22 июня 1941 года. Приведём фрагменты и из его речи: «Мы окажем России и русскому народу всю помощь, которую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим друзьям и союзникам во всех частях света с призывом придерживаться такого же курса и проводить его та же стойко и неуклонно до конца, как это будем делать мы… Опасность, угрожающая России, это опасность, грозящая нам и Соединённым Штатам, точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом – это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара…». (У. Черчилль. «Вторая мировая», Ю. Жуков. «Тайны Кремля. Сталин. Молотов. Берия. Маленков»).

Когда Молотов приехал из радиокомитета, где выступил в прямом эфире, заседание продолжили. Одобрили указы ВС СССР «О мобилизации военнообязанных…», «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения», «О военном положении», «Об утверждении положения о военных трибуналах…». 29 июня 1941 года была принята «Директива Совнаркома и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков. 29 июня 1941 года».

Приведём фрагмент из этой директивы: «При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона… Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственных органов для вывозки его в тыловые районы. Всё ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться… Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной нам войне с фашистской Германией решается вопрос о жизни и смерти Советского государства, о том быть ли народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение». («Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам”).

Первые дни войны были тяжкими для России. Но и такого сопротивления немцам ещё не приходилось встречать, да и огромные потери нацистов, привыкших к быстрым победам, шокировали германское руководство. Никто не скрывает, что Красная Армия проиграла приграничное сражение, были «котлы», были военнопленные и даже предатели. Но в целом, армия оказывала отчаянное сопротивление. И заявления «о великой отечественной катастрофе», о том, что армия разбежалась и не желала воевать – всё это вымыслы недобросовестных историков.

Но то, что созданная система управления в критический момент себя не оправдала – это тоже факт. Следовало немедленно сосредоточить всю полноту власти в одной структуре, возглавляемой одним руководителем. Как отмечает Ю. Жуков, 30 июня 1941 года днём, к себе в кабинет Дома Совнаркома в Кремле Молотов пригласил Л. Берия и Маленкова. И было принято решение о создании чрезвычайного органа власти – Государственного Комитета Обороны. Председателем безоговорочно во главе Комитета видели только одного человека – Сталина. Можно смело предположить, что мысль о ГКО принадлежала Сталину, и он поручил своему первому заместителю подготовить документ. Сам он в это время, как бывало не раз, работал на Ближней даче, куда и пригласил авторов документа. Там его обсудили, Сталин внёс некоторые поправки и документ был утверждён. И на следующий день документ был опубликован в печати. Приведём его полностью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ЦК ВКП(б) И СОВНАРКОМА СССР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ СССР.

30 июня 1941 года

Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину признал необходимым создать Государственный Комитет Обороны под председательством тов. Сталина И. В. В руках Государственного Комитета обороны сосредотачивается вся полнота власти в государстве. Все граждане и все партийные, советские, комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны. («Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам»).

Создание такого органа власти означало, по сути дела, коренные изменения в политической организации общества. Только таким образом можно было отразить натиск германских войск. Последующие события показали, что это было единственно правильным решением. Наступал новый этап войны…

Итак, 30 июня ГКО был создан. В течение 1-3 июля 1941 года Сталин основательно разобрался в ситуации, произвёл кадровые перестановки, при этом предал суду некоторых военачальников, не принявших должных мер для организации отпора врагу. Многих, репрессированных (Рокоссовский, Горбатов, Ванников, Мерецков и др.) освободил. Особенно важным для него стало заявление У.Черчилля и Рузвельта о готовности оказать помощи России. На основе всего этого он выработал чёткую программу действий. И вот тогда он посчитал нужным выступить перед гражданами страны. 3 июля 1941 года в 12 часов дня все радиостанции Советского Союза транслировали выступление Председателя Государственного Комитета Обороны – Главы Советского государства и его Вооружённых сил, правящей партии – ВКП (б).

Я не ошибся, назвав Сталина главой государства. До создания ГКО таковым был М. И. Калинин – Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Но с созданием ГКО, в соответствии с решением по этому поводу, вся полнота власти перешла к ГКО и его Председателю.

Выступление И.В. Сталина было весьма необычным, и чтобы там не говорили, оценивая нынешнюю ситуацию в России, не потеряло своего значения и сейчас. Приведём фрагменты из исторического выступления лидера советского народа и прокомментируем некоторые из них.

«Товарищи! Граждане ! БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!. Бойцы армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!…», – так начал своё выступление вождь. Он и раньше, правда не очень часто, выступал перед различного рода аудиториями. Но чтобы так: «Братья и сёстры, к вам обращаюсь я, друзья мои!» Такого ещё не бывало. Десятки миллионов людей с огромным вниманием слушали это выступление, выступление – программу действий и анализ трагической ситуации, сложившейся к тому времени на фротах Великой Отечественной.

Анализ причин неудач был весьма глубоким. «Что касается того, что часть нашей территории оказалась всё же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советские войска нужно было ещё отмобилизовать и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключённый в 1939 году между нею и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства…».

И действительно, всеобщая воинская обязанность была введена в СССР первого сентября 1939 года. К 1941 году численность Вооружённых Сил СССР увеличилась до 5,2 млн человек, то есть более чем вдвое по сравнению с началом 1939 года. Но ведь офицеров для такой армии не подготовишь за столь короткий срок, особенно для флота, авиации, танковых войск и т.п. Поэтому Сталин стремился выиграть 2 – 3 года для завершения реформ в военной области. Но Гитлер упредил его. Кроме того, видимо из каких-то до сей поры неизвестных нам соображений, Сталин назвал количество только немецких соединений, но не упомянул численность дивизий, брошенных на Восточный фронт его союзниками А это ещё около сотни дивизий. Следовательно фюрер и его сателлиты имели явный численный перевес над Красной Армией.

Говоря о целесообразности заключения Договора о ненападении между СССР и Германией, Сталин раскрыл истинные причины этого шага. «Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определённый выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии…».

И это действительно так. Победы 1941 года – прямое свидетельство правоты И.В. Сталина. «…Что выиграла и проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР является длительным и серьёзным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией…»

Последующие события показали, как далеко смотрел Сталин, оценивая перспективы этого вселенского противоборства. В выступлении определены задачи Красной Армии, всех слоёв населения СССР. И там же говорится о первой, самой крупной победе над нацистами в 1941 году, которая по своей значимости не уступает ни Московской, ни Сталинградской, ни другим крупнейшим сражениям той войны. Приведём и этот фрагмент исторического выступления. «…В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем ИМЕТЬ ВЕРНЫХ СОЮЗНИКОВ (выделено мною В.Л.) в лице народов Европы и Америки…Наша война за свободу нашего Отечества сольётся с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу, против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера Великобритании Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными и показательными…».

Да в этом выступлении впервые заявлено о создании антигитлеровской коалиции – СССР, США и Англии. А это значило, что поражение Гитлера предрешено. Даже при наличии самой сильной армии в Европе – вермахта, Германия была обречена на поражение. Одолеть мощь трёх великих держав (этот термин появился несколько позже) Германии и её сателлитам было не под силу. Это и была величайшая победа, победа побед, выигранная советским руководством. Именно создание антигитлеровской коалиции предрешило весь ход последующих событий.

Кстати, эта мысль красной нитью проходит по всем произведениям Виктора Суворова, посвящённым истории Второй мировой войны. Эту задачу во многом решил В.М. Молотов. А вот предыдущий министр иностранных дел СССР М. Литвинов с этой задачей не сумел справиться. Но в этом была не его вина. Польша и Румыния отказывались через специально отведённые коридоры пропустить части Красной Армии для выхода на Германскую границу. Румыния вообще стала союзницей Германии и была позорно разгромлена в войне. Польша предпочла немецкую оккупацию пропуску советских войск через свою территорию. Но полякам не следует забывать, что именно благодаря России они вновь обрели свою государственность, получив, благодаря Сталину, значительную часть коренных германских земель. В частности, почти 80% территории Восточной Прусии, создав на этих территориях два воеводства – Ольштынское и Эльблонгское. Да и Померания, Данциг, Западная Силезия были отвоёваны для Польши ценой жизни 600 тысяч советских солдат.

Но возвратимся к нашей теме. Приведём заключительную часть выступления вождя. «…В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, – заявил он, – для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в Государстве. Государственный Комитет Обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина – Сталина, вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы. Все силы народа – на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы народа – на разгром врага! Вперёд, за нашу победу!» («Правда». 3 июля 1941 года. В. Галыга. Е. Зимовина. Хрестоматия. История. Сборник документов).

Итак, война вступила в новую фазу. Впереди были победы, поражения. Но сомнений в победе после этого выступления ни у кого не было. Народ понял: Рулевой на своём месте и ведёт государственный корабль в нужном направлении…

1941. ГОД ПОБЕДЫ.

Некоторые фальсификаторы истории пытаются доказать, что в 1941 году произошла «великая отечественная катастрофа», подбирая для доказательств этого иногда даже подлинные документы, но подгоняя их в рамки своих концецций. Они пытаются доказать, что Гитлер, напав на Россию, не встретил настоящей армии, а встретил толпу неорганизованных людей, которые при первом же ударе разбежались по полям и весям. Ответить им можно одно: катастрофы произошли в Европе, где почти все страны, исключая британцев, в течении двух-трёх недель потеряли свою государственность. СССР свою государственность отстоял. Все операции вермахта, до нападения на СССР, длились не более 40 дней. И победа была в руках у Гитлера. В СССР этого не было, хотя нападение нацистов было действительно неожиданным. Об этом свидетельствуют даже германские полководцы. Прославленный, до нападения на Россию, танковый генерал Гейнц Гудериан, в своих «Дневниках» в ночь с 21 на 22 июня 1941 года записал: «Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Брест, который просматривался с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра проводили развод караулов. Береговые укрепления были заняты русскими войсками…».

Но не будем лукавить, советское командование допустило целый ряд просчётов, отчасти из-за несопоставимости сил вермахта и Красной Армии. Вермахт намного по своей численности превышал численность советских войск приграничных округов. К этому добавьте, о чем почему-то часто забывают, армии союзных Гитлеру государств. Ведь войну СССР объявил не один Гитлер. С небольшими интервалами в войну вступила Италия, Венгрия, Финляндия, Словакия, Румыния и некоторые другие государства. Население СССР на июнь 1941 года составляло 190 млн. человек. Гитлер котролировал территории с населением более 350 миллионов, причём в основном лояльно относившихся к нацистскому режиму. Об этом, в частности, свидельствуют национальные легионы из этих стран, воевавших на Восточном фронте.

Но сопротивление, несмотря ни на что, нацисты встретили отчаянное. Такого в их практике не было никогда. Да, были поражения, котлы, пленённые и даже коллаборанты. И тем не менее происходило нечто необычное. Приграничное сражение русские проиграли. Но за те две недели, пока оно шло, сумели возвести Лужский оборонительный рубеж, который прикрыл Ленинград с тыла. Был «Вяземский котел», куда попало почти 600 тысяч советских военнослужащих. Но воины сражались. И сковали такое количество войск, что Гитлер не сумел прорвать оборону Москвы и проиграл в конце концов зимнюю кампанию 1941 года. Севастополь сковал лучшую германскую армию, которой командовал один из способнейших генералов рейха – Майнштейн. В результате, хотя Севастополь и пал, под Сталинград эти силы, как планировало гитлеровское командование, не попали. Результат известен. А сколько сил сковала героическая Одесса, Киев, Курск, Воронеж, Тула и многие другие города – герои. Так поражения, в конечном итоге, превращались в победы. Не зря В. Дайнес свою монографию, посвящённую исследованию событий начального периода войны, назвал: «1941. Год Победы». И приведённые им сведения сомнений не вызывают.

На Европейском театре военных действий сражений такого масштаба не было. Умалчивают почему-то о таком подвиге, как проведённая, классически организованная, эвакуация промышленных и иных объектов в кратчайшее время. На Восток было перемещено около 10 миллионов специалистов самого разного уровня – от рабочего до академика. И эти предприятия в кратчайшие сроки стали выпускать продукцию для фронта. Иначе говоря, переместили за кратчайший срок целую промышленную державу. Спокойно. Незаметно. А Гитлер, так рассчитывавший на промышленный потенциал западных районов СССР, застал там лишь взорванные помещения. Правда, есть интересные данные, что указание о перемещении предприятий и учреждений в восточные районы СССР были даны ещё в мае 1941 года, до начала войны. Веские доказательства в связи с этим приводят замечательные израильские исследователи В. Тырмос и Я. Верховский в своей уникальной монографии – «СТАЛИН. Тайный «СЦЕНАРИЙ» начала войны».

Недавно они мне сообщили, что получили сведения о том, что ещё до начала войны было принято решение развернуть в районе Кавказских минеральных вод, в курортных городах, сеть госпиталей, направив туда более 1000 врачей из Москвы, Киева, Ленинграда. Харькова, Кишинёва. Тогда это казалось глубоким тылом. И развёрнуто было 47 госпиталей на 42.414 коек. ( В. Тырмос. Я. Верховский. «Город Антонеску». Дополнение. Открытка с того света» ). Да и мне встречалась монография «Малиновский», в которой утверждается, что в начале мая было дано указание о перемещении военно -учебных заведений Киевского Особого военного округа в восточные районы страны. А уж точно я знаю, что военное училище, в котором мне довелось учиться через много лет после войны, в период Великой Отечественной было перемещено из Киева в город Ачинск, а после Победы вновь возвращено на место прежней дислокации – в Киев. Почему-то многие забыли, что в первые дни войны пылали от бомбардировок Плоешти и Констанца – нефтяные промыслы Румынии, забыли о высадке десанта Дунайской военной флотилией на территории Румынии, о том, что танки полковника И.Д. Черняховского 22 июня прорвались в Восточную Пруссию через мост королевы Луизы (река Неман) и оказались в Тильзите (ныне Советск). Кстати, там мне неоднократно приходилось бывать во время службы в армии, да и после. Но будущему прославленному генералу армии (в 36 – то лет, самому молодому командующему фронтом в период всей Второй мировой войны!) пришлось затем отойти, так как ситуация в Прибалтике складывалась весьма неблагоприятно. Не вспоминают и о том, как советская авиация в августе 1941 года бомбила Берлин, а фюрер был твёрдо уверен, что это делали англичане. И делали это с острова Саарема, лётчики -балтийцы, где мне тоже пришлось после войны, естественно, служить, будучи молодым офицером.

Даже не вспоминают о победе, одержанной Красной Армией в августе 1941 совместно с англичанами над Ираном. Русские и англичане разработали совместную операцию под названием «Согласие». Целью операции была оккупация Ирана, державы далеко не рядовой, которая, кстати, претендовала на Советский Азербайджан, называя его “Кавказским Азербайджаном”. Претендовал Иран даже на некоторые районы Средней Азии. Всё бы ничего. Но он был ближайшим союзником Гитлера, который признавал их представителями высшей расы – «арийцами». Армия Ирана была плотно насыщена немецкими военными советниками. Пять-шесть часов в неделю в армии были посвящены изучению немецкого языка. Вся система образования в стране была под контролем немецких инструкторов.

В результате к началу Второй мировой войны Третий рейх завоевал прочные позиции в стране и практически превратил Иран в свою военную базу в районе Ближнего и Среднего Востока. Под угрозой оказались нефтяные прииски СССР на Кавказе и Великобритани в районе Ирака и Кувейта. В августе 1941 года в Тегеран тайно прибыл глава Абвера Канарис для организации военного переворота. Нужно было срочно принимать меры. Между тем, иранская армия представляла собой немалую военную силу. Со стороны Советского Союза в операции принимали участие три армии и Каспийская военная флотилия. С советской стороны руководство осуществлял тогда ещё генерал, будущий маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин. В течение кратчайшего времени сопротивление иранцев было сломлено, немецкая агентурная сеть ликвидирована, а все немецкие инструкторы и советники депортированы в Германию. В результате этого была снята угроза, нависшая над советскими и британскими нефтепромыслами, и, что не менее важно, через Иран был проложен самый удобный путь для поставок по ленд-лизу. Там были сооружены сборочные заводы, а автомобили и самолёты прямо оттуда отправлялись на фронт. Благо, он был рядом. Вот об этой победе, в результате которого была повергнута самая большая держава региона все молчат. Не укладывается всё это в теорию «великой отечественной катастрофы». Что же это за «катастрофа», если военное командование сумело выделить целых три армии для оккупации Ирана? А победа – то тоже была не рядовой, а повлиявшей на ход и исход войны.

Вот таким он был начальный период Великой Отечественной. Были трагедии. Но был и величайший героизм, который привёл русских в Берлин. Именно в этом, 41-ом, была заложена основа великой победы. Вот к каким результатам приводит знакомство с периодикой разных лет. Так что не выбрасывайте старые газеты. Просмотрите ещё разок. Глядишь, и найдёте сведения, которые совсем недавно были секретными. Сопоставьте, сравните.

А для россиян 22 июня 1941 года всегда, во всех поколениях, будет днём Памяти и Скорби. Об этом нельзя забывать. Никогда!

ВИЛЕН ЛЮЛЕЧНИК.

Кандидат исторических наук.

Доцент. Полковник в отставке.

США, Нью-Йорк

Для “RA NY”

БИБЛИОГРАФИЯ

Выступление В. М. Молотова 22 июня 1941 года (“Правда». 23 июня 1941 года).

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сборник документов.

Выступление И. В. Сталина 3 июля 1941 года. («Правда» 3 июля 1941 года»).

В. Галыга. Е. Зимовина. История. Хрестоматия. Сборник документов.

Ю. Жуков. Тайны Кремля. Сталин. Молотов. Берия. Маленков.

С. Будницкая. День памяти и скорби. (Альманах «Панорама». № 25. 2016 года)

В. Тырмос. Я. Верховский. Город Антонеску. Дополнение. Открытка с того света.

В. Тырмос – Я. Верховский. СТАЛИН. Тайный «СЦЕНАРИЙ» начала войны.

И. Пыхалов. Великая оболганная война. Издание 6-е. Дополненное и исправленное.

Н. Шефов. Вторая мировая. 1939 – 1945. История великой войны.

У. Черчилль. Вторая мировая.

С. Бернев. А. Пензина. Следствие продолжается. Кн. 7.

Д. Верхотуров. Клевета на Победу.

Сообщения Советского Совинформбюро. Т. 1 (1944 г.).

Прибалтика и геополитика. 1933-1945 гг. (Сборник рассекреченных документов.

Составитель Л. Соцков.).

В. Суворов. Самоубийство.

В. Суворов. Разгром.

В. Тырмос – Я. Верховский. Город Антонеску.