Невозможное путешествие в будущее

В преддверии 2017 года в силу своего рода мистической веры в нумерологию (100 лет со времени двух революций и предшествующих событий) проявилась повышенная нужда в предсказаниях. Очень ведь интересно знать, что будет еще через сто лет, и что сто лет назад предсказывали про наше время.

Откликаясь на этот зов, вышел 10-серийный православный фильм о Распутине “Григорий Новый”, затем в 2014 году 8-ми серийный фильм о Распутине “Григорий Р”, а встык ему как бы 9-я серия, документальный фильм, который называется “Григорий Распутин. Жертвоприношение”.

Вот это название одним словом говорит о новом взгляде на Гришку Распутина. Он, де, принес себя в жертву ради блага России. Он точно все предвидел, свою смерть прозрел, точно ее предсказал, потому и всё последующее, все предостережения по поводу России, да и всего мира, тоже дал с провидческой точностью.

Река времени

Для начала коснусь принципиальной невозможности пророчеств и точных предсказаний. Всего того, чем занимаются ясновидящие, бабки ванги, проскописты-экстрасенсы, гадалки, пророки, колдуны, маги, а также примкнувшие к ним политологи. В этом же ряду в почетном карауле стоят научные пророки марксизма-ленинизма, национального расизма и прочего чучхе.

Договоримся, что предсказанием является указание события, его места и даты, но не общие рассуждения о том, что все люди смертны, что все в мире имеет конец, что добро восторжествует, а зло будет посрамлено рано или поздно.

Точные предсказания были бы возможны в так называемой статической концепции времени. Это очень просто: представьте себе, что вы плывете по реке (времени), погруженные в нее так, что глаза находятся на уровне воды. Впереди по течению находятся деревья, дома и пр. Когда течение подвозит вас к одному из них, и вы его видите, то это как бы наступает настоящее.

Некоторые люди обладают способностью высовывать голову из воды, они видят предметы раньше, чем река довезла до них. Это будет аналогия ясновидческому пророчеству. Ясновидец видит далёкое заранее и говорит современникам, чему они будут свидетелями только спустя какое-то время.

Так вот, если бы дело обстояло так, то невозможно было бы изменить будущее. Какое оно есть, таким вы его и увидите. Ну, как нельзя изменить события на киноленте, но можно, заглянув в конец, увидеть, чем же там все кончилось, и рассказать тем, кто смотрит фильм “по порядку”. В этом случае все события запрограммированы и человек обречен делать то, что ему на роду написано. Но тогда человек не может и не должен отвечать за свои поступки! Дескать, что он может поделать, если все будущее запрограммировано?

А ведь мораль и право построены на идее свободной воли человека, на том, что именно он сам определяет свои поступки и свое будущее, и потому как раз ответственен и перед моралью, и перед законом. То, что абсолютная предопределенность человеческих поступков разрушает этику, знал еще Эпикур, возражая в письме к Менекею против идей “физиков” о детерминизме движения атомов (из которых, якобы, также состоит и душа) в природе.

Прилет звездолетчика, летавшего с околосветовой скоростью на Землю в ее будущее, когда по часам космонавта за счет эффекта теории относительности за его десять лет на Земле прошло сто – это тоже никакое не посещение будущего. Он просто вернулся домой в настоящее этого дома. Думать иначе это все равно как истолковывать парадокс близнецов так: в то время как один близнец уже умер, второй еще не родился.

Полной аналогией такой “поездки в будущее” был бы анабиоз. В теле человека при температуре жидкого азота останавливаются все процесса обмена, его биологические часы более не ходят. И через сто лет от встанет из сосуда Дьюара таким же молодым, каким был при погружении. Но это вовсе не будущее, это настоящее, в котором он проснулся. И цена этого сна – разрыв со своими сверстниками, которые все вымерли, и вообще разрыв со своей средой и временем. Кстати сказать, этого “будущего”. может и не состояться: за истекшие сто лет цивилизацию может погубить астероид, термоядерная война, вирусы, пришельцы… Да мало ли что. Путешественник продрал глаза, а вокруг пустыня и смертельная радиация. И он снова закрыл глаза на веки. Лучше уж жить на своем месте и в своем времени.

Будущее всегда вероятностно

Впрочем, в принятой в науке динамической концепции времени никакого будущего в реальности нет. Еще нет. Так что и “усматривать” нечего. Но если даже предположить, что есть некий план будущего, его виртуальная картинка, нечто вроде фата-морганы, то и такое будущее все равно нельзя увидеть.

Есть еще очень важное общенаучное возражение против возможности “точного усмотрения будущего”. Даже не возражение. Абсолютный запрет.

Дело в том, что абсолютно точное знание о будущем означает информационное присутствие в будущем, что возможно лишь с помощью какого-либо физического переносчика взаимодействия. Сегодня самый быстрый способ передать информацию — использовать электромагнитное поле, передающее взаимодействие со скоростью света. Но независимо от того, будут ли когда-либо обнаружены еще большие скорости передачи информации, остается в любом случае принципиальная, не устранимая никоим образом ситуация — из будущего нужно опять попасть в настоящее. Это же соображение относится и к гипотетическим путешествиям через кротовые норы, используемые как машины времени.

Ибо настоящее по отношению к будущему является уже прошлым, поэтому информационное возвращение из будущего («усмотрение будущего») в настоящее эквивалентно возвращению из настоящего в прошлое. Однако общая формулировка принципа причинности гласит: невозможно вернуться в прошлое, в противном случае разрушаются причинно-следственные связи. Поэтому в рамках научной картины мира приходится выбирать: либо точные предсказания, и тогда вынужденный отказ от причинности, либо наука, и тогда нужно отказаться от пресловутой экстрасенсорной проскопии.

Сниму одно возможное “экзистенциальное возражение”. Предположим, некто говорит, что вот я превозмогу страх смерти, обозначу день ухода из жизни и сделаю это. Разве же это не предсказание? Тут, казалось бы, будут соблюдены указания на место время и событие. И разве всякие прочие замыслы, которые имеет человек (скажем простейшее – поехать в отпуск в Кисловодск), не есть исполнение предсказания? Не есть. Ибо замысел делается сегодня, в данную минуту, и уже в следующую он становится прошлым. И тогда просто прошлое через настоящее детерминирует будущее. Причем – всегда вероятностным образом и никогда абсолютно точным. Незабвенный Михаил Берлиоз тоже планировал вести заседание Массолита, а что из этого вышло? И наш предполагаемый гипотетический самоубийца вполне может попасть под трамвай до исполнения своего намерения. Или быть спасенным из петли.

Еще проще снять возражения по поводу научных предсказаний. Расчет траектории планеты или кометы – дело возможное. Но всегда вероятностное! Особенно это относится к траектории кометы, ибо она испытывает возмущение со стороны многих планет, и чем на более длительный срок рассчитывается ее путь, тем менее точным становится прогноз ее траектории.

Вероятность есть базовое свойство природы. Может быть потому, что весь микромир, его фундамент, “стоит на вероятности”. Мы в принципе не можем вычислить импульс и координату любой микрочастицы иначе, как вероятностным образом: электрон с такой-то вероятностью находится там-то. Ничто не может быть установлено на 100 процентов – ни в прошлом, ни в настоящем, ни, тем более, в будущем, которого просто еще нет. А как же, например, закон сохранения энергии? И он вероятностен? Интегрально в макромире он безусловен. А в квантовом мире в пределах соотношения неопределенности при временах меньше дельта t может нарушаться, что и обеспечивает туннельный эффект. Неопределённость импульса может добавить частице энергии как бы “из ничего” для преодоления барьера, но средняя энергия проникшей частицы при этом останется неизменной.

А ведь судьба отдельного человека не в миллиарды, а смело можно сказать – в бесконечное количество раз сложнее пути любой кометы (хотя бы из-за свободы воли). Так что не будем упрощать жизнь.

Пророк всех времен Мишель Нострадамус

Классическим пророком считается Мишель Нострадамус. В чем тайна Нострадамуса, или шире, любого предсказания и пророчества? Она, несомненно, в глубокой психологической причине, в страстном желании узнать будущее. Что будет со мной? С моими близкими ? С моей страной? С миром? Не только в пределах моей жизни, но и потом? Потом – даже сильнее хочется узнать сейчас. Если уж Иосиф Бродский, как выразился один критик, обладает столь безумной смелостью, что допускает бытие мира после его ухода, то и менее храбрые могут это предположить. Потому спрос на оракулов, пифий, предсказателей, астрологов, ясновидцев и простых цыганок не иссякает.

Нострадамус писал на старофранцузском языке, и потому его катрены (четверостишия) требуют перевода на современный французский. Если уж более позднего Рабле нынешние французы не понимают без перевода, то можно себе представить трудности с пониманием метафизического Нострадамуса!

Затем: в катренах очень много придуманных самим Нострадамусом неологизмов, то есть, не существовавших в общепринятом языке слов. Катрены представляют собой стихотворные миниатюры, часто построенные на астрологических символах и почти всегда на метафорах, тропах, сравнениях и поэтических образах. Общее их настроение: грядущие бедствия, войны, катаклизмы, потрясения. Предсказания Нострадамуса не случайно называют “малым апокалипсисом”.

Из сказанного, наверное, уже вырисовываются стихийные способы, с помощью которых Нострадамус стал символом образцового предсказателя. В науке то, что приключилось со знаменитым астрологом, называется артефактом или эпифеноменом. То есть это некоторое искусственное явление, которое вовсе не предусматривалось самим основным процессом.

Условно говоря, артефактом можно назвать блики от линзы на фотографии. Вы вовсе не собирались снимать блики, они на снимке возникли как бы сами по себе. В случае с Нострадамусом каждый автор, который писал о нем, хотел либо личной известности, либо коммерческого успеха, либо хотел сам быть открывателем будущего на основе интерпретации катренов.

С этой целью в каждом веке предсказания Нострадамуса авторы подгоняли под недавние события, а в результате возник устойчивый стереотип Нострадамуса как великого предсказателя. В таком качестве социо-культурного эпифеномена он пребывает и ныне и, думаю (рискну сам сделать предсказание), будет пребывать еще очень долго.

Один пример того, что происходило с переводом одного из катренов Нострадамуса.

Из Центурии II CENTURY II. катрен 24

На современном французском

Bestes farouches de faim fleuues tranner,

Plus part du camp encontre Hister sera.

En cage de fer le grand fera treinner,

Qunad rin enfant Germain obseruera.

http://nostradamus.hallbase.com/cent2/century02quatrain24.htmlВ условно-дословном русском:

Дикие звери от голода пересекут реки,

Большая часть лагеря будет против Гистера,

В железную клетку засадят знаменитого человека,

Когда ничто не будет наблюдать дитя Германии.

Смысла в этом мало. Вот такой набор слов. Как и почти во всех катренах Ностардамуса. В поэтическом переводе Завалишина( он – потомственный нострадамовед. Изучением жизни и творчества Нострадамуса занимались его прадед, дед и мать. Попал в плен, остался на Западе, затем переехал в США), появляется хоть какой-то смысл:

Над зверем теперь уж не будет опеки.

Голодные звери плывут через Истр.

Решетки тюрьмы новым выбиты веком,

Дух бури немецкой над бездной повис.

Истр (Hister) – старое название Дуная.

Есть переводы этого катрена, в которых река Hister “переводится” как Гитлер, и в целом катрен звучит так:

Beasts ferocious from hunger rivers as being first,

Greater part of the camp will be against Hitler.

In the large iron cage will process first,

Nothing when children observe Germain. Звери, свирепые от голодных рек, они первые,

Большая часть лагеря будет против Гитлера.

В большой железной клетке он будет подвержен первым,

Ничего, когда дети наблюдают Германию.

К этому катрену имеется ремарка: Hitler is referred to as Hister – not only be name but by birthplace. Hister is the Latin for the river Danube on whose shores Hitler was born.

“Гитлера здесь называют Хистером – это не только зашифрованное имя, но и место рождения”. И далее: “Нострадамус часто играл в текстовые игры с именами известных людей, чтобы защитить себя от преследований со стороны католической церкви. Слово «Хистер» представляет собой сочетание слов «Гитлер» и «Истер», таким образом предоставляя нам имя и место происхождения Гитлера (Ister было латинским названием реки Дунай)”.

Между тем Гитлер родился в Австрии, в Браунау-на-Инне, Инн – приток Дуная, а сам город Браунау находится вовсе не берегах Дуная, а в сотне километров от него.

Такой вот малоосмысленный гимн антигитлеровской коалиции сочинил Нострадам в XVI веке, если верить переводу Эрики Читам в ее книге “Окончательные пророчества Нострадамуса”

(Erica Cheetham. The final Prophecies of Nostradamus) http://www.crystalinks.com/quatrainsinterpretations.html

Между прочим, у самого Нострадама нет никаких точных событий. Не называл он, как правило, нигде и дат, только смутные астрологическими указаниями типа “Когда Марс и Венера встретятся в Водолее…” , а уж из них любители получают любые даты.

См. http://www.nostradamys.ru/Century.html

Наш Глоба тоже много цитировал Нострадама. И про Гитлера в том числе.

Русская знаменитость Григорий Распутин

Но вернемся к нашему пророку – Григорию Распутину.Традиционно Распутин имел репутацию хлыста, в прошлом конокрада, прохиндея, шарлатана. Это был варнак, пьяница, развратник, авантюрист, берущий огромную мзду за протекцию для назначения на высшие посты в государстве. Распутин ловко охмурял религиозно-мистически настроенную верхушку “высшего света”, включая царскую семью. Здравомыслящие члены семьи Романовых называли его злым гением России, истовые монархисты считали, что он бросает густую тень на саму идею монархии и приготовляет ее гибель, почему и решили его ликвидировать.

А в новом прочтении Распутин – праведник, пророк, ясновидец, богомолец, целитель, бессребреник, надёжа и опора трона, истовый православный, спаситель России. Однако он ее не спас. Почему? Злые, враждебные России силы помешали. Тем более следует прислушаться к его предостережениям сейчас, дабы не повторить прошлых трагедий.

Ну, а потом последовала целая серия статей про пророческий дар великого старца. В том числе в правительственной”Российской газете”. На том, откуда взялись все нынешние поразительные пророчества Распутина, о которых он якобы “возвестил в своих книгах”, и что это за книги, я остановлюсь ниже. Это своего рода детектив.

В фильме “Григорий Р.” одна из ключевых сцен – это попытка Распутина предотвратить войну “с германцем”. Уж он и так, и сяк, стращает, предрекает неминуемые беды, смерть свою, царя, всей его семьи, революцию, распад и гибель России, мор и глад во всем мире. Он почти преуспел, царь стал склоняться к покою.

Но… Злые Силы не дремлют. Некие раскольники из РПЦ настропалили поклонницу старца фанатичку Хионию Гусеву убить своего “духовного лидера” и её одно время сожителя. Сказали ей, что старец вовсе не святой, а переодетый дьявол. Сказали как раз накануне приезда Григория Ефимовича в свое родное село Покровское под Тобольском. Хиония там его встретила как родного и всадила тесак ему в брюхо. Задела брызжейку.

Другой бы на месте умер, но Григорий подобрал требуху и кинулся бежать. И вправду, живуч был чрезвычайно. Однако же весь июль 1914 г. провалялся в беспамятстве в больничке, а тут как раз война и началась. Одолела вражья сила Россию. Старец пришел в себя, налился ядреной мощью и снова стал бороться за Бога, царя и отечество. За мир во всем мире.

Распутин в фильме был гениальным, божественным провидцем, Пророком. Он предсказал смерть Столыпина, свою, и царской семьи. Если его не будут слушать. Он читал в сердцах людей и бескорыстно помогал больным, увечным, бесноватым, любым попавшим в беду.

В самую большую беду попала Россия. Хотел отвести трагедию России – остановить войну с Германией. Пытался уговорить царя замириться с немцем ради спасения трона, династии, России. И вот такого чистого гения извели Злые Силы. Англичанка не уставала гадить.

Тут-то святой Григорий и выдал свой самый главный прогноз. В этом пророчестве он превзошел себя. Этот прогноз первым номером подает Евгения Павлова из правительственной “Российской газеты”, в своей статье “Пророчества Григория Распутина, которым лучше не сбываться” http://www.rg.ru/2014/01/21/rasputin-site.html

Она пишет:

“Он предвидел некоторые обстоятельства собственной смерти. Если его убьют простые “разбойники из русских крестьян”, то царь Николай может не опасаться за свою судьбу, и потомки Романовых будут царствовать “сто лет и более того”, писал Распутин. Если же убийство совершат дворяне – “родственники царя”, тогда будущее России и царской семьи будет ужасным. “Дворяне побегут из страны, а родня царя не останется в живых через два года и братья восстанут против братьев, и будут убивать друг друга”, – считал знаменитый старец. Как известно, реальностью стал второй вариант.»

А вот она цитирует его пророчество про третью мировую войну:

“Люди идут к катастрофе. Самые неумелые будут править повозкой и в России, и во Франции, и в Италии, и в иных местах… Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев. Мудрость закуют в цепи. Невежественный и властный будет диктовать законы мудрому и даже смиренному. А потом большая часть людей поверит во власть имущих, но разуверится в Боге… Кара Божья будет не скора, но ужасна. … Мир ожидает три “молнии”, которые последовательно спалят землю меж священных рек, пальмовый сад и лилии. С запада придет кровожадный князь, который поработит человека богатством, а с востока придет другой князь, который поработит человека нищетой”.

Вот такой русский Нострадамус. Язык совсем не из каракулей Гришки. Никогда он не возносился до таких изысков как “последовательно спалят землю меж священных рек, пальмовый сад и лилии”. Зато здесь чувствуется не слишком грамотный перевод “чего-то иностранного”.

Меня заинтересовало: где ссылки на источники этих пророчеств? Сама Павлова говорит, что она берет пророчества Распутина из его книги “Благочестивые размышления”, изданной в Санкт-Петербурге в 1912 году.

Я и начал с поиска этой книги. Оказалось: нет ее и никогда не было. Распутин при жизни опубликовал две брошюры: « Житие опытного странника (1907), «Мои мысли и размышления» (1915). Обе прочёл, благо они имеются в сети. Нет там никаких пророчеств. А что есть? Да разные как бы путевые заметки и религиозно-мистические рассуждения. Причем видно, что тексты писали или, как минимум, серьёзно правили какие-то литераторы средней руки, ибо малограмотные каракули старца, дошедшие до нас в его записках, не позволяют надеяться на его авторство.

Перечитал разные воспоминания. Дочери Распутина Матрены, дочери Столыпина Марии, мемуары Юсупова, “Страницы моей жизни” ближайшей подруги царицы фрейлины Вырубовой, биографию князя Дм. Павловича, дневники Пуришкевича (сцена убийства Распутина описана здесь: http://www.doc20vek.ru/node/1452), Николая Второго, его переписку с женой, кассира и финансиста Распутина Симановича, книгу дворцового коменданта Воейкова ( С царем и без царя), дневники Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны, зарисовку Тэффи об одном ее присутствии на встрече с Распутиным и пр.

И там нет публикуемых ныне пророчеств Гришки.Там нет вообще никаких пророчеств старца – и баста. Есть упоминания, что Распутин предостерегал царя против своей возможной смерти. Вполне понятно, что он хотел заручиться большей охраной и таким образом упрочивал свое положение при дворе: пока он жив и благополучен, благополучна и царская семья.

Есть достоверные сведения о том, что он не хотел войны. Помимо общих опасений, у него был сын, которого он хотел уберечь от призыва в армию. Многие опасались войны, для этого вовсе не нужно было обладать провидческим даром. Да и какие прозрения, если он охотно поехал домой к Феликсу Юсупову, где заговорщики приготовили его убийство. Феликс замечает по этому поводу: “Особенно поражало меня то, что Распутин, который все чуял и угадывал, теперь был так далек от сознания своей близкой смерти”. Феликс Юсупов. Воспоминания. Конец Распутина. http://www.rummuseum.ru/lib_yu/yusup_rasput13.php

Впрочем, Распутин не раз предсказывал выздоровление цесаревича Алексея – и тот выздоравливал. Точный расчет: если бы Алексей умер, то это старец объяснил бы действием злых чар своих недругов и завистников. Но если выздоравливал, то его слава и ореол божьего человека сильно возрастала и он в глазах царицы становился совершенно непогрешимым и абсолютно необходимым. А что касается его смутных речений про конец династии, то такие ужасания были традицией русского старчества и гибель царской семьи предрекал еще Серафим Саровский как расплату за грехи людей.

В нынешних публикациях Гришкины пророчества разные авторы приводят как само собой разумеющиеся. Вообще без всяких ссылок. Видно, что просто переписывают друг у друга. Но где они были опубликованы впервые? Пришла мысль (после всех этих молний, испепеливших лилии и пальмовые рощи), что пророчества писались изначально не на русском языке. Что где-то изготовлена русская клюква в стиле а ля рюсс для среднего иностранца, взыскующего сибирской экзотики.

Методом постепенных приближений мне удалось докопаться до первоисточника годами цитируемых пророчеств Распутина. Ответ поразителен: все его пророчества сочинил итальянец (в 1993 г.), некто Рэнцо Баскера (Renzo Baschera). Методика открытия была такова: я просто взял подозрительную фразу про молнии, лилии и пальмы, перевел ее сначала на английский и поставил в Гугл. Ничего нет. Потом на французский – ничего. На испанский – нет. На итальянский. Есть! Есть пророчества Распутина в сочинении Рэнцо Баскера! Но, может быть, это он взял из какого-то русского издания пророчеств Распутина? Ничего подобного: все русские пророчества вышли позднее книги Рэнцо Баскера.

Вот тут они: http://dalbuioallaluce.myblog.it/le-profezie-di-rasputin/.

Вскоре я нашел сайт, где собраны эти пророчества по-русски:

http://int-max.net/7h_istoria.htm

Рэнцо Баскера – это своего рода итальянский Дэн Браун. Тот написал как бы исторический роман “Код да Винчи”, в котором в полумистическую интригу внедрены разные исторические имена и реалии. А этот итальянец сочинил книгу “Пророчества Распутина” (Le Profezie di Rasputin)



Аннотация к опусу Баскера (на итал.) в переводе гласит:

“Распутин был монахом – странствующим проповедником. У таких проповедников было много последователей среди народа. Они имели славу целителей, пророков, миротворцев и защитников бедных. Распутин был как раз таким, но он обладал среди них самым большим пророческим даром. В своих письмах он предсказал насильственную гибель Романовых, Первую и Вторую мировые войны. Он также предсказал крах Советского Союза и возвращение на трон России потомков Николая II, которые должны радикально изменить отношения между людьми”.

Пророчество про ужасное будущее мира, приведенное выше в статье Евгении Павловой из правительственной “Российской газеты”, выглядит в оригинале так (даю только начало): “Gli uomini stanno andando verso la catastrofe. Saranno i meno capaci a guidare il carro. Così in Russia, come in Francia, in Italia e altrove… L’umanità verrà schiacciata dal frastuono dei pazzi e dei malfattori.

Дословно: «Люди идут к катастрофе. Они будут всё менее способны управлять повозкой. Так будет в России, и во Франции, и в Италии и в других местах … Человечество будет раздавлено гвалтом безумцев и преступников”.

А про три молнии, лилии и пальмы читаем: «Uno di questi brucerà i gigli e un secondo fulmine brucerà il giardino delle palme, e un terzo fulmine brucerà la terra tra i santi fiumi.»

Дословно:

«Одна из них (молний) сожжет лилию, вторая молния сожжет пальмовый сад, а третья молния сожжет землю между святыми реками.»

Ещё более известной и прибыльной для итальянца оказалась не книга про Распутина, а другая – о некой монашке из Дрездена. Аннотация гласит:

“Вышла книга “Пророчества монахини из Дрездена”, оригинальное итальянское название Le profezie della monaca di Dresda. Этот роман Ренцо Баскера написан в форме эссе, в котором анализируются несколько рукописей, якобы найденных в начале 19-го века. Эти рукописи содержат пророчества о судьбе последних пап, о великих европейских династиях, о техническом прогрессе, о нескольких катастрофах в конце времен. События в романе прослеживаются до конца 30-го века”.

Печёт истории с пророчествами этот Ренцо как пирожковая машина. Тут все его опусы: http://www.unilibro.it/libri/f/autore/baschera_renzo

Что ж, можно порадоваться, что и для Европы наш Распутин принес какую-то пользу: дал пропитание писателю и ансамблю Бони-М, самым большим хитом которого оказалась песня “Распутин” с рифмой «…RASPUTIN Russia’s greatest love machine…» (Распутин, огромная русская любовная машина), заканчивавшаяся словами “Ох, уж эти русские!” (Oh, those Russians…). http://www.azlyrics.com/lyrics/boneym/rasputin.html

Кстати сказать, во время гастролей Бони-М в СССР им эту песню петь запретили.

Ну, а сейчас стоило бы запретить “пророчества” Распутина.

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

Бостон. США

Для “RA NY”