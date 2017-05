СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ЗА ПАТЕНТ НА БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ

Проблема упаковки сыпучих продуктов (соли, круп, сахара) встала перед человеком еще в глубокой древности. Так продолжалось до XIX века, до начала эпохи изобретений и промышленной революции. Кроме того, это был период всплеска торговли мелкой розницы.

Подарок без праздничной упаковки – это, считай, и не подарок вовсе. Упаковка создаёт праздничное настроение и придает подарку презентабельный внешний вид. Есть у упаковки и свой музей, располагался в самом центре Москвы. Здесь представлены раритетные этикетки, бутылочки, ящички и коробочки, дизайн упаковки, используемой в разные эпохи жизни России, а также старинные и современные технологии. Подобные музеи есть в Великобритании, Швеции, во Франции, США и Германии. Появились музеи упаковки и их сокровища благодаря изобретателям.

В 1799 г. француз Луи-Николя Робер запатентовал паровую бумагоделательную машину. Этот год считается датой изобретения БДМ. Решение вопроса «бумажного пакетирования» предложил американский психолог и по совместительству изобретатель Фрэнсис Уолле: через полвека после появления БДМ он запатентовал – сначала в США, а затем в Англии и Франции – первый станок по производству бумажных пакетов. С помощью пара и клея агрегат производил пакеты, имевшие форму конверта. Это был прорыв. Машина сделала Уолле миллионером, в Америке и Европе появилось множество фабрик по производству бумажных пакетов.

С этого момента начинается их использование не только в качестве упаковочного средства. Через несколько лет его коллеги предложили печатать на бумаге названия товаров. А в 1870 г. Лютер Кроуэлл предложил вариант пакета с плоским дном. Самый известный новатор – женщина-изобретатель XIX века Маргарет Найт, сказавшая свое слово в производстве пакетов. Как-то Маргарет обратила внимание на тот факт, что сами пакеты штамповали машины, а вот плоское дно приходилось делать вручную. «А ведь это трата времени и потерянные деньги!» – подумала девушка – «Нужна машины, которая могла бы автоматически «штамповать» бумажные мешки с плоскими днищами».

Кто сказал, что мужчины – лучшие изобретатели? Пытливые умы, способные на удивительные открытия, есть и среди женщин. Американская изобретательница Маргарет Найт – прямое тому доказательство. В 1868 г. она изобрела машину, формировавшую бумажный пакет с плоским дном, которым сейчас пользуются покупатели всего мира. Она сама разработала конструкцию устройства, которое состояло из режущего приспособления, названного «направляющим пальцем», и механизма для складывания – фальцевателя. После этого девушка смастерила деревянную модель размером 70 на 30 миллиметров и убедилась на практике, что ее расчеты верны. Маргарет в 1868 г. обратилась в механическую мастерскую с заказом на действующий образец, не оформив заявку на получение патент на изобретение.

И случилось так, как полагает желательным течение процесса технического творчества польский журналист Кароль Ижиковский: «Мало что-то изобрести – нужно ещё, чтобы кто-нибудь оценил изобретение и хотя бы украл его». С бумажным пакетом Маргарет так и произошло – ее коллега Чарльз Аннан украл и запатентовал устройство. Когда Найт в 1871 г. представила в Патентном бюро свою заявку на выдачу патента, она получила ответ, что патент на эту машину уже получен неким Чарльзом Аннаном.

Быть первым всегда сложно. А когда речь заходит о приоритете в мире науки и технике, практически всегда находится тот, кто готов оспорить «право первой брачной ночи» на то или другое изобретение. Вот человечество и придумало Патентное право – отрасль права, нормы которой устанавливают систему охраны технических решений путем выдачи патента государственным ведомством. В 1836 г. было образовано Патентное бюро США, в которое изобретатель, желающий получить патент, должен подать заявку и принести присягу ($102 и 115 Патентного закона США) в том, что он «Действительный автор данного изобретения». И ещё, «При установлении приоритета изобретения должны учитываться не только соответствующие даты возникновения замысла и практического осуществления изобретения, но и разумное прилежание лица, которое первым задумало и последним практически осуществило изобретение, в течение времени, предшествующего возникновению замысла изобретения у другого лица».

Ах так по закону! И Маргарет Найт подала в суд иск на клятвопреступника Аннана, который видел разработку Найт в Бостоне и присвоил первенство себе. Патентный спор переместился в суд, где истец предоставила в качестве доказательств эскизы, чертежи, расчёты и записи, которые она аккуратно вела на всех стадиях разработки. Суд ознакомился также с фотографиями и заслушал показания свидетелей, наблюдавших за творческим процессом.

На их фоне высказывание-доказательство Чарльза Аннана: «Она же женщина! Разве может она что-то изобрести?!» – казались просто смехотворным, убедило суд в избрании решения. В конце процесса суд, попеняв изобретательнице на то, что она чрезмерно болтлива и медлила с патентованием своей машины, признал ее правоту. Ещё и указал-подсказал на должное действие изобретателя – вначале следует подать заявку, а уж потом трезвонить везде и всюду о сути новации, по поводу и без повода бить себя в грудь, славить автора и прославлять его детище.

Патент Аннана суд аннулировал, и обязал Патентное бюро выдать патент с той же датой приоритета действительному автору Маргарет Найт. 11 июля 1871 г. М.Найт получила патент №116842 на «новую и улучшенную машину для производства бумажных пакетов».

Промышленники предложили ей 50 000 долларов за уступку патента, но она отказалась и основала компанию по изготовлению бумажных пакетов, которую назвала Eastern Paper Bag Co. Кстати, там она снова столкнулась с гендерной дискриминацией, т.к. рабочие отказались ей подчиняться, посчитав, что женщины ничего не понимают в технике. Не новость, творчески одаренные индивиды всегда сталкиваются с противодействием; социальное окружение враждебно всяким проявлениям нонконформизма, без которого не может быть творчества. Конфликт с производством пакетов был преодолен, и устойчивые бумажные пакеты с плоским дном быстро набрали популярность – стали использоваться крупными магазинами.

В арсенале Маргарет Найт около 30 патентов! В свое время журналисты её назвали «Эдисоном в юбке» и «Леди Эдисон», по праву признали самой известной женщиной-изобретателем. Бумажные пакеты и машина для их склеивания, оконные рамы со створками, роторный двигатель и идеи по улучшению двигателя внутреннего сгорания (патенты получены между 1902 и 1915 г.). Это лишь некоторые из многочисленных достижений этой потрясающей женщины. Давайте познакомимся с ней поближе.

Маргарет родилась 14 февраля 1838 г. в городе Йорке, что в штате Мэн. Свое первое изобретение она придумала, когда ей было всего 12 лет! Рано лишившись отца, девочка со своими братьями работала на хлопчатобумажном комбинате, где однажды ей пришлось стать невольным свидетелем несчастного случая. Рабочий повредил себе руку на ткацком станке. Впечатлительная Маргарет долго не могла забыть случившееся. Тогда-то незаурядный технический склад ума девочки и проявил себя впервые. Она придумала стопор, который останавливал работу станка в случае попадания в него инородного тела.

Изобретение тут же внедрили. Впоследствии оно нашло применение на мельницах для остановки мельничных жерновов. Это устройство сохранило немало жизней, ведь несчастные случаи на мельницах были очень частыми в те времена.

После переезда семьи в Спрингфилд (штат Массачусетс), Маргарет идет работать на фабрику по выпуску бумажных пакетов. Долго наблюдает за процессом их изготовления, её снова посещает гениальная идея. Она придумывает складывающийся пакет с плоским дном и машину для его производства. Именно в этом виде такие пакеты дошли до наших дней.

После этого она изобрела и запатентовала еще кучу вещей, начиная с одежды и обуви и кончая станками, в промежутке лежат, к примеру, оконные рамы с интегрированными в них форточками и т.д. В 1896-м году Маргарет вместе с Энн и Беатрис Дэвидсон основывает фирму Knight-Davidson Motor Company, в рамках которой они начинают работать над конструкцией двигателей.

В 1871-м Найт стала кавалером Королевского ордена Почетного легиона (Decoration of the Royal Legion of Honour), награждала ее сама Королева Виктория. Покинула этот мир изобретательница в возрасте 76 лет, в 1914 г. До самых последних дней жизни она продолжала плодотворно трудиться. Многие из её изобретений хранятся сегодня в Смитсоновском Музее города Вашингтона. Имя Маргарет Найт занесено в Национальный Зал Славы изобретателей США. Найт была великим изобретателем, и мы должны быть благодарны ей не только за бумажные пакеты, но и за десятки других инноваций, среди которых даже роторный двигатель!

Алексей РЕНКЕЛЬ,

Россия, Москва.

Для “RA NY”