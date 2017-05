СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД ВЕЛИКОГО ФАНТАЗЕРА

Ежегодно, в мае, в Боденвердер приезжают… Мюнхгаузены! И ни какие-нибудь сказочные, а самые настоящие. Немедленно начинаются праздники с иллюминацией, фейерверками, катаниями на старинных пароходиках, шоу воздушных шаров, а по вечерам, конечно – посиделки в биргартенах (традиционных немецких пивных ресторанах) с рассказами знаменитого барона Карла Иеронима Фридриха фон Мюнхгаузена. Ныне здравствующих членов семьи Мюнхгаузенов – около 50 человек. Интересно и само происхождение имени этого рода: его основателем считают рыцаря Хейно, который в XII веке принимал участие в крестовом походе под предводительством императора Фридриха Барбароссы. Потомки Хейно погибали в войнах и междоусобицах. И только один из них уцелел, потому что был монахом. По специальному указу монаха выпустили из монастыря. C него и началась новая ветвь рода Мюнхгаузен, фамилия обозначает «дом монаха». Именно поэтому на гербе Мюнхгаузенов, известном с XIII века, изображен монах в одеянии цистерианского ордена с посохом и мешочком в руке, в мешочке – книга.

Перепечатка материалов с сайта RusAmNY.com разрешается только с письменного разрешения главного редактора.

Copyright © 2017 Russian America, New York. All rights reserved.

Developed by Kachy Design