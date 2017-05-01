НЕЛЕПЫЕ ЗАКОНЫ В США



Недавно я узнал, что по закону штата Аризона запрещается укладывать спать осла в ванной! «Это возмутительно! – подумал я, убаюкивая своего ишака под звуки журчащей из крана воды. – Как хорошо, что мы живем в другом штате». Вот оно, прецедентное право в действии. Оно одновременно прекрасно и опасно – например, кто-то однажды пришел в кинотеатр штата Мэриленд со львом – все! – теперь это законодательно запрещено. Ух уж эти зверенетерпимцы! А с точки зрения безопасности такой положение верно и логично, но звучит, согласитесь, абсурдно. Получается, что в прежние времена нелепые поступки некоторых американских граждан привели к законодательному ответу, а значит, что неосведомленный современный обыватель может нарваться на неприятности, повторив «подвиги» прошлых лет в настоящее время. Чтобы всегда оставаться в рамках закона, я решил узнать, а какие подводные нормативные камни поджидают меня в Техасе?

Итак, рассмотрим ниже, в каких случаях «честный» человек может попасть в немилость к служителям правопорядка и что остается за чертой закона в штате одинокой звезды: В случае продажи или покупки человеческого глаза (в принципе как и других органов, только в законе речь идет именном об одном глазе, видимо попарно продавать такой товар легально).

Если Вас застанут за доением чужой коровы – ну тут все вполне логично: «это наша корова, и мы ее доим!» – скажут Вам американцы, и будут вполне правы.

Интересен недавно принятый в штате закон, который требует от преступников за 24 часа направлять предполагаемым жертвам устное или письменное предупреждение о предстоящем в их адрес преступном деянии (с объяснением характера грядущего акта) – о ком забота стесняюсь спросить? Но, думаю, такой закон следует обязательно перенять и российским «коллегам». Особенно интересны были бы, на мой взгляд, подобные «предупреждения», например, со стороны сотрудников ДПС, дающих перед началом смены письменный прогноз на день грядущий… да, фантазии, фантазии…

Старейшая и универсальная Энциклопедия Британика запрещена в штате Техас, т.к. содержит рецепт приготовления пива в домашних условиях. Если немного перефразировать знаменитую фразу, получим: что для американца запрещено, то для русского – … кладезь полезной информации. Так что благодаря официальным запретам, мы теперь знаем, где найти действительно полезные рецепты.

Я неоднократно задумывался, почему в США не так популярно передвижение по железной дороге – вот прямой ответ: по закону штата, когда на пересечении железнодорожных путей встречаются два поезда, каждый из них должен совершить полную остановку (пока вроде бы все логично!), и ни один из них не должен возобновлять движение пока не тронется другой. Вот это головоломка! Как вообще с таким раскладом происходит движение поездов? Либо они никогда не встречаются, либо в Техасе всего один поезд…

А вот и забота о посетителях питейных заведений: незаконно употреблять более трех глотков пива стоя. Аналог такому заявлению – народная мудрость – в ногах правды нет.

Бесспорно, каждый приехавший в Техас, желает пострелять по диким буйволам, ведь правда? Внимание, охотники! Стрельба по буйволам со второго этажа отеля законодательно запрещена! Поэтому, получая ключ от комнаты, уточняйте на каком он этаже, если на втором – винтовку даже не расчехляйте.

Отдельные города не отстают в области законотворчества:

В столице штата Техас Остине запрещено носить кусачки в карманах. Интересно, что там кто-то себе откусил? – или это был ряд прецедентов.

В Далласе запрещено обладать реалистичными дилдо. Какая служба проверяет граждан на наличие подобных запрещенных предметов? Или кто определяет степень реалистичности?… Так что в Тулу лучше со своим самоваром не ездить, а вот – едешь в Даллас, оставь дома… ну, Вы поняли что.

А вот и город-курорт Техаса – Галвестон:

Незаконно двигаться на автомобиле вниз по Бродвей стрит до полудня в воскресенье. В чем подвох? Или это приманка такая? Прямо таки уже захотелось поехать туда именно с утра в воскресный день, вдруг там что-то грандиозное происходит!

Напиваться в городских парках можно лишь получив соответствующее разрешение от руководства парка. Так что, придя прогуляться в парк, сразу определитесь с дальнейшей программой. А я вот представляю пятничные змейки очередей, тянущейся к администрации парка в российских городах, если бы и у нас был такой закон.

Непозволительно выбрасывать мусор из самолета. Естественно, ведь это невозможно.

Можно внести еще поправку: непозволительно выбрасывать мусор из самолетов и космических кораблей – это так, на будущее: Приземление самолета на пляже – противозаконно. А про вертолет ничего не сказано. Итак, у кого есть собственный вертолет – пришла пора проверить!

Вот и суровые правила самого крупного города штата – Хьюстона:

Противозаконно покупать пиво после полуночи воскресенья! Но нет никаких ограничений на покупку пива с наступлением понедельника – ура демократичным американским запретам! Исходя из собственного состояния, можем определяться с нужным для нас днем недели!

Ну и перлы законотворцев в ряде техасских муниципалитетов поменьше:

В Меските детям не разрешается иметь необычные прически. Думаю, контролируют детишек те же люди, что и в Далласе…

А в Ричардсоне пошли куда дальше – здесь запрещено выполнять развороты авто на дорогах.

В городе Темпл скотокрад может быть повешен на месте. Так что не забывайте, чья там корова и кто ее доит. А вот в питейное заведение на коне – путь открыт. Очень актуально, постреляли буйволов в Хьюстоне и вперед – на гордом скакуне по ресторанам Темпла.

В Тексаркане наездники могут разъезжать на лошади ночью только при наличии «хвостовых фонарей». Не забывайте проверять у своей кобылы исправность проводки, а то коротнет на перекрестке.

Конечно, сегодня все эти изыски техасского законотворчества кажутся, мягко говоря, нелепыми, но я уверен, что в свое время такие запреты были просто необходимы обществу. И тем не менее большинство из них до сих пор незыблемо исполняются. К примеру, самолеты не приземляются на пляжах, никто не стреляет по буйволам из отеля, никого я не видел, доящем чужую корову, да и про диких животных в театрах я ничего не слышал – так что, скажу я Вам, система охраны правопорядка в США работает вполне исправно! Хотя существующие нормы и налагают большую ответственность на простого обывателя. Несмотря на то, что собака, например,может справлять нужду там где ей вздумается, но вот ответственность по уборке за ней лежит на владельце – это строгий закон. Вот и я, задумавшись завести щеночка, стал размышлять о моих обязательствах на этот счет. Я могу ее даже в ванной спать укладывать!… Постойте, но где же тогда будет спать мой ослик?!

Илья ЯСТРЕБОВ,

Хьюстон.

Для “RA NY”