ИНТЕРНЕТ И МОШЕННИКИ

«Мы живём, под собою не чуя страны…»

Осип Мандельштам

Это отклик на страшную советскую действительность тридцатых годов в СССР. Но думается, это отклик на все народы, живущие сейчас и тысячи лет назад. Человеческая сущность одинакова у всех народов мира. Все хотят сладко есть и мягко спать. Конечно, не всем это удаётся. При том достижении науки и техники, все должны жить как в раю. Но всё, что достигнуто человечеством доступно не для всех стран, многие из которых живут, как и сто лет назад.

Свидетельством этого являются миллионы беженцев, покинувших свои страны и устремившихся в Европу. Конечно, в Европе, как и во многих странах тоже не рай. Но всё относительно. В этой статье я хочу показать, что достижения науки и техники оборачиваются, иногда, злом для многих граждан, которые становятся без вины виноватые.

Живущие в Советском союзе помнят как всех “доставали” изучением основ марксизма- ленинизма, трудов классиков марксизма, материалистической диалектики.

В том числе «Закона единства и борьбы противоположностей». Относительно внешняя сторона единства и борьбы противоположностей состоит в том, что существуют вне друг друга полюсы или крайности, такие как левое и правое, хорошее и дурное, плюс и минус, северный и южный полюсы и т.п.

Большинство из людей пользуются достижениями науки и техники, не имея понятия, как это происходит.

Примером, на мой взгляд, может может служить пьеса Ж-Б Мольера «Мещанин во дворянстве», в которой мещанин, купивший дворянский титул, решил восполнить пробелы в образовании и манерах, нанял себе учителя от которого узнал, что всю свою жизнь говорил прозой. Нет секрета в том, что подавляющее число автомобилистов умеет только водить автомашину, зная правила движения. Многие владельцы компьютеров использует их на 5-10% и малейшая неисправность ставит их в тупик. В народе их называют «чайники». Сегодня многие из людей не представляет свою жизнь без интернета.

История Интернета берёт свои истоки в конце 50-х годов 20-го века, когда началась гонка ракетно-ядерных вооружений между СССР и США. В это время у СССР появились межконтинентальные ракеты, способные доставить ядерное оружие на территорию США. Этот факт послужил толчком в принятии решения американскими военными о создании надёжной системы связи и передачи информации на случай войны. Агенство ARPA, отвечающее за внедрение в американскую армию новых технологий предложило использовать для этого компьютерную сеть, которая не выйдет из строя при разрушении любого её узла или нескольких узлов. Разработка сети была поручена четырём организациям:

Стэнфордскому исследовательскому центру,

Калифорнийскому университету в Лос-Анжелесе,

Университету Юты,

Университету штата Калифорния.

Финансировало разработки Министерство обороны США. В основу сети создатели положили технологию описаную американским инженером Леонардом Клейнроком в 1961 году, по которой можно осуществлять разделение потоков данных на пакеты (некоторые последовательности) и их цепочную передачу через сеть, где между двумя узлами имеются альтернативные маршруты.

Первое испытание такой сети провели 29 октября 1969 года. Было осуществлено соединение двух компьютеров, которые были установлены на расстоянии 64 км. друг от друга. Один компьютер располагался в Калифорнийском университете, а второй – в Стэнфордском университете. Линии связи были арендованы у телефонной фирмы AT&T, которые обеспечивали скорость соединения 56 Кбит/с. Испытание заключалось в том, что первый оператор (Чарли Клайн из университета в Лос-Анджелесе) вводил слово LOGIN, а второй (Билл Дювалль из Стэнфордского института) должен был по телефону подтвердить, что видит его на своём экране. В 21:00 была совершена первая попытка, но удалось отправить лишь три символа LOG.

В 22:30 связь повторили и всё получилось. Именно эту дату – 29 октября 1969 года, теперь считают днём рождения Интернета. Сеть же получила название ARPANET.

Прошли годы. Интернет, глобальная сеть, всемирная паутина – все это названия огромного информационного пространства, которое охватывает весь мир.

Популярность глобальной сети быстро возрастала. Сегодня интернет стал для нас повседневным явлением. Появились банковские платёжные карты, позволяющие обходиться без наличных денег. Появилась возможность использовать интернет в бытовых целях. Появились программы, позволяющие следить за своими финансами в банках. Но, (вспомним об единсве противоположностей!) появилось масса жулья, которые стараются похитить ваши деньги, это очень просто, если знаешь реквизиты банковских карт. Способствуют кражам, на мой взгляд, власть имущие, которые обязаны защищать своих граждан.

Приведу пример из собственной практики. Благодаря интернету каждый гражданин, имея компьютер, может бронировать гостиницы, покупать билеты на любой вид транспорта, оплачивать коммунальные услуги, приобретать товары без помощи разных посреднических организаций. Бронирование гостиниц производится бесплатно. Также бесплатно можно разбронировать гостиницу за день до заезда. Если кто-то забыл снять бронь и не приехал в забронированный день, гостиница имеет право оштрафовать такого гражданина на сумму стоимости одной ночи. И это справедливо! Учитывая это, ещё несколько лет назад, гостиницы требовали сообщать им реквизиты банковской карты. При этом присвоили себе право блокировать сумму штрафа на счёте владельца карты, т.е «встревают» в финансовую жизнь владельца карты. Это может случиться за несколько месяцев до заезда! И никого это, кроме владельцев карт, не волновало.

Я писал статьи на эту тему, указывая на абсурдность требования реквизитов карт. Статьи посылал в Европейскую комиссию, в Федеральную торговую комиссию США, в Сбербанк России. И вдруг случилось чудо: в 2016 году, гостиницы с гордостью объявили, что можно бронировать гостиницы без банковских карт. Среди владельцев гостиниц, увы, не все честные бинесмены. В 2015 годы, две гостиницы Швейцарии (передовой стране мира!) украли у меня по 200 долларов, сняв со счёта карты. Сделали это тайком, не известив меня. Хорошо, что я слежу за своими финансами по компьютеру. Я позвонил в мой банк, который в течение 1-2-х дней вернул мне украденные деньги. Я, наивный, думал, что за это время они забрали деньги у гостиниц-мошенниц. Но как я узнал позже, банк отдаёт свои деньги, которые потом должен получить от гостиниц.

В данном случае я имел дело с мелкими мошенниками. Но недавно столкнулся с мощной организацией, которая действует во всём мире, организовашую казино по интернету.

Учёные считают, что азартные игры зародились очень давно. Еще с тех пор, когда состоятельные сословия греков и римлян отдыхали или проходили лечение на минеральных источниках. Первые игры носили именно азартный характер. Постепенно распространились курорты, в которых укоренился дух азартных игр. Игры распространялись по Европе до XVIII века. Власти стали облагать налогами игорные заведения. В 1626 году был легализован первый игорный дом в Венеции. Возникла традиция все деловые встречи проводить в «малых домах» «Casini». Там играли в карты, вели разговоры о политике и даже пользовались интимными услугами. Церковь негативно относилась к таким домам и окрестила их, как «порок» и «проклятие».

Луи де Бонапарт первым посетил одно из игорных заведений Парижа. И, впервые, подобное заведение получило официальное одобрение. В девятнадцатом столетии, заведения становились более безопасными. Посетители больше не боялись драк вспыльчивых игроков. Появился сервис, улучшался внутренний интерьер. Охрана стала пропускать только прилично одетых господ. Маленькое государство Монако испытывало финансовые трудности в 1860 году. Франц Бланк, проживавший в Монако, предложил своему государству открыть казино для улучшения финансового положения. Через три года открылся центр «Монте-Карло», который сегодня является одним из самых шикарных и известных мест Евроры. Азиатские города Сайгон и Макао стали центрами игрового бизнеса в Азии. В 1899 году появилось такое понятие, как «приватные комнаты». В этих комнатах были возможны неограниченные ставки в спокойной обстановке. До 1932 года, в США, были запрещены развлекательные и игорные заведения. Но по стране всё равно возникали нелегальные игровые объединения. Бенджамин Сигель, после того как был снят запрет, стал отцом современного Лас-Вегаса. В настоящее время этот город славится как всемирная столица развлечений.

Впервые в азартных целях специальное колесо с пронумерованными гнёздами и шариком было примено в предшественнике современной рулетки, под названием «хока».Эти ранние разновидности рулеточных колёс были значительно грубее и примитивнее современных, хорошо сбалансированных и отцентрированных устройств. В XVIII веке во Франции открылось казино с игрой в «хоку». Прибыль от этого казино была чрезвычайно высока, т.к. из 40 гнёзд три были помечены «0» (зеро), а когда шарик попадал в одно из них, все ставки забирало заведение.

С возникновением азартных игр появились и первые запреты на них. В средние века против азартных игр выступали правители и служители церкви: читали проповеди, объявляли вне закона изготовление игральных костей. Однако, эти попытки терпели неудачи, что в очередной раз подтверждает прочность тяги человека к азарту игры. В России игральные карты появились в 17-м веке – и на игру сразу же последовали запреты. Игроков предписывалось бить кнутом, рубить им пальцы и руки, на них налагались штрафы. Позже карточные игры были поделены на запрещённые и дозволенные. К запрещённым отнесли все банковые игры (рулетка, лотерея, очко, штосс). К дозволенным: бридж, преферанс – игры, где выигрыш зависел и от умения игрока, а не только от удачи.

Первое казино появилось в Европе, в 1748 году.

Интересно познакомится с мнением о казино великого Эмануила Ласкера, бывшего чемпионом мира с 1894 по 1921 год по шахматам. В своей книге «Борьба» он писал:

“…Давайте в качестве простого примера этого рода рассмотрим рулетку и карточные игры. Как показывают элементарные рассуждения, в рулетке в выигрыше остаётся казино. При большом количестве ставок оно выигрывает независимо от того, какие манёвры совершают игроки. Многие думают, что с помощью определённой системы у казино можно выиграть и что казино выигрывает только из-за отсутсвия системы и из-за того, что в игре принимает участие большое число игроков. Но это заблуждение. При любой методике повышения ставок вероятность выигрыша увеличивается, но сам выигрыш остаётся небольшим и его, как минимум, уничтожает проигрыш всех ставок. Это хоть хоть и маловероятно, но всё же рано или поздно происходит. Вообще не так важно, как именно делать ставки. В любом случае велика вероятность проигрыша. Он составит определённый процент от общей суммы сделанных ставок. Игрок должен действовать так,чтобы его манёвр принёс максимальный «вероятный успех» . Всё это легко изобразить математически. Разумно здесь вообще не делать ставок, потому что казино всегда выигрывает, и успех немногих нельзя сравнить с проигрышем большинства…»

Трудно не согласиться с Ласкером, тем более, что программу для автоматов, где играющие являются придатком дёргающим рычаг, составляют владельцы казино.Также, на мой взгляд, в выигрыше всегда остаются те, кто составляет программы для карточек лото, которые покупают наивные люди!

«Всё течёт, всё изменяется», как говорили древние. Ещё несколько лет назад, меня замучили бандиты, разрабатывающие разные программы для компьютеров и без ведома владельцев, устанавливающие их на компьютеры. К счастью, в настоящее время они исчезли. Но нежелательная корреспонденция, называемая спамом, имеет свободный доступ. Однажды, я получил письмо от одной из подобных компаний.

Из рекламы известно: »…Основана в 1953 году, является мульти-каналом прямого маркетинга на основе стоимости потребительской продукции и журналов. Компания привлекает внимание к своей продукции, предоставляя потребителям шанс выиграть призы лотереи: без покупки и оплаты (Халява!). С 1967 года компания получила 228 призов и награды миллионы долларов…»

Правда, непонятно: какие призы и за что, какие награды в миллионах долларов. Возможно, это плата за рекламу, которая публикуется на сайте.

Любопытство не порок, и я решил посмотреть в чём тут дело. Как известно, любая компания создаётся для получения прибыли. Многим знакомо внезапное появление на экране компьютера вставки – объявление, что вы выбраны какой-то компанией для опроса, который займёт у вас несколько минут, после чего вы получите награду. Наградой являются товары и продукты, предоставляемые бесплатно, но с оплатой только доставки. Нет сомнения, что предлагается то, что не нашло покупателя (лежалый товар). Вот такие товары рекламируются на сайте. Кроме того, после того, как и почтовый ящик, но это временно, пока отправители не поймут, что вы не имеете желание иметь с ними дело. Может быть хуже, если вы соблазнитесь на халявный товар и оплатите доставку банковской картой. Но, если согласиться на это, то довольно часто бывает, что номер вашей карты становится известным разного сорта бандитам, которые снимают деньги с вашего счёта.

Самое интересное начинается тогда, когда вы начинаете игру. Все игры очень примитивные, не требующие большого ума, но некоторые требуют сноровку рук при нажатии кнопки мыши. В основно, смысл игры понятен или о нём можно легко догадаться. Конечно, есть такие, в которых трудно разобраться, но их можно прпустить. Итог всех игр одинаков: играющий выигрывает жетоны, которые потом, якобы, обмениваются на подарочные карты, бытовые приборы, электронику и т.п.

Игры, в основном, двух сортов:

На автоматах, подобных установленным в казино:

Появляется окошко либо из 5-и, либо из 3-х полос в которых расположены картинки. Вместо рычага нажимается кнопка и дальше всё происходит автоматически. Игры двух видов: из 7-и этапов и 10-и.

После этого появляется картинка, где можно выиграть бонус: либо в жетонах, либо в долларах. Но программа настроена только так, что можно выиграть только жетоны, но не деньги. Карточные, где результат появляется после нажатия кнопки мыши на указатель «играть».

Есть игры с картинками, состоящие из двух частей:

Определяется сумма выигрыша в долларах, Определяется сам выигрыш.

Организаторы решили не утомлять играющих и поэтому, убрали п.2, где можно выиграть доллары.

Самое интересное состоит в том, что, в отличие от настоящего казино, выдача всех выигрышей откладывается «на потом» и лишь после очередного розыгрыша их в кулуарах компании.

Кроме того, играющим предлагается принять участие в опросах, которые солидно оплачиваются. “Оплачиваются” подарочными картами, чеками, айфонами и айпадами. Суммы от 25 до 1000 долларов. Оплата, якобы, производится с 1 июня 2017 года. Но опять после розыгрыша, который будет производиться неизвестно где. Что всё это «сизифов труд» нет никакого сомнения. Если посмотреть данные организаторов, то жетоны и подарочные карты ЗАРАБОТАНЫ!!! А где такое видано, чтобы то, что заработано, ты можешь не получить (И НЕ ПОЛУЧИШЬ!), так как будет еще один розыгрыш. А любой розыгрыш: бабка надвое сказала!

Все эти игры обеспечены мощной программой, которая за всем следит, ведёт учёт и осуществляет переписку со всеми участниками, которых знает по имени. Не сомневаюсь в том, что все участники причислены к ВИП, которых потом зачисляют в число, претендующих на крупные выигрыши. Затем всех участников заставляют принимать участие в игре, но каждый день надо подтверждать, что ты это ты. Но если ты уже один раз включен, зачем ещё играть и делать это ежедневно?

Всё это узаконенно правилами, которые участники обязаны выполнять. Не буду утомлять читателей цитированием их. Каждый получает извещение о включении в розыгрыши крупных выигрышей. Как известно, что нет теории выигрышей. Но организаторы этих игр разработали и продают специальный компакт-диск, который, якобы научит всех выигрывать.

Умиляют сообщения, присылаемые ежедневно, что ты включён в розыгрыш с ГАРАНТИРОВАННЫМ выигрышем.

Каждый, кто сталкивается с азартными играми по интернету, рано или поздно приходит к мысли, что имеет дело с мошенниками. Все это понимают, но продолжают водиться с ними и дальше. В интернете можно найти отзывы некоторых участников. Любопытства ради, несколько из них я привожу:

Диана Луисвилл, Кентукки, 2 января 2017 года,

Месяц за месяцем, неделя за неделей после сообщения о победе, я,наконец, думала, кто на самом деле выигрывает все эти деньги? Никто! (речь идёт о крупном выигрыше -7000 дол. в неделю, на всю оставшуюся жизнь, который получит выигрывающий их участник!). Это столько денег, где бы они их взяли? Это как лотерея без пожертвований. Это, очевидно, афера,но надо проверить, кто на самом деле выигрывает. Просто способ дать ложную надежду тем, кто надеется и таким образом отнимать у людей много времени для занятий глупыми играми.

Хуан Лоди, Нью-Джерси, 12 января 2017 года.

Я принимаю участие в лотерее долгое время.Это является фальшивкой. Они хотят заманить вас для покупки журналов. Не попадайтесь в эту ловушку!!!

Рут Бентовилль, Арканзас, 13 января 2017 года.

Я играла в течение полутора лет и никогда ничего не выиграла, никогда. Какие шутки. То,что я заказывала было дёшево, но не стоило даже тех денег. Никогда не вернуть свои деньги с отправкой его товара обратно. Я не рекомендую с ними играть. Никогда…

Ясминия Лупсвилл, Кентукки, 21 января 2017 года

Я играю уже 17 лет и выиграла 10 долларов. Каждый раз они заставляют меня думать, что я выиграю в следующий раз. Они уничтожили меня эмоционально. Почему они делают это?

Роберт Пеория, Аризона, 25 января 2017 года.

Я участвую в этих конкурсах в течение почти 30 лет и никогда не слышал,чтобы кто-нибудь выигрывал. Я считаю,что это мошенничество и должно быть остановлено. Те, кто участвует в этих махинациях, должны быть арестованы и наказаны за мошенничество.

Таких опубликованных отзывов тысячи! Приходится только удивляться, что ни Федеральная торговая комиссия США, ни прокуратура, никто не проверяет работу мошеннических компаний, не реагирует на мнение граждан, не принимает меры к прекращению их деятельности.

Борис ШКУРОВИЧ-ХАЗИН

США. Филадельфия.

Для “RA NY”